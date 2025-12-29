„O bătaie de joc. Râd și copiii de grădiniță”. Radu Miruță, despre noua amânare de la CCR și judecătorii numiți de PSD
Digi24.ro, 29 decembrie 2025 13:20
Radu Miruță a declarat în direct la Digi24 că noua amânare a dosarului pensiilor speciale la Curtea Constituțională reprezintă „o bătaie de joc”, după ce mai mulți judecători numiți de PSD au părăsit ședința, făcând imposibilă luarea unei decizii. Acesta a spus că situația este una „de care râd și copiii de grădiniță” și a subliniat că, în loc să se pronunțe clar asupra constituționalității legii, Curtea a ajuns într-un blocaj care afectează încrederea publică și întârzie aplicarea modificărilor privind pensiile speciale.
