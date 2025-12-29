Avatar 3 - locul 1 în box-office-ul nord-american VIDEO

15:30

Stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului de pensie specială ar putea fi realizat fără a mai fi nevoie de 25 de ani de vechime în specialitate, ci prin cumularea unor stagii de cotizare din alte sisteme, nu din cele reglementate de legi specifice, precum este cazul magistraților sau militarilor, conform unui proiect de lege inițiat de reprezentanții actualei majorități și analizat de Profit.ro.