Avatar 3 - locul 1 în box-office-ul nord-american VIDEO

Avatar: Fire and Ash, cea de-a treia parte a seriei SF a lui James Cameron, s-a menținut în fruntea box-office-ului nord-american pe perioada Crăciunului.
Ucraina a lansat zeci de drone spre reședința lui Putin, acuză Moscova. Zelenski denunță o ”minciună” # Profit.ro
Ucraina este acuzată de Rusia că a lansat 91 de drone spre reședința președintelui rus, Vladimir Putin, din regiunea Novgorod, în vestul Rusiei.
Jumătate dintre fotografii și specialiștii video de nuntă din România respondenți unui sondaj estimează că, în 2026, cel mai vândut pachet foto va costa între 1.100 și 1.500 de euro, pe locul al doilea în topul preferințelor mirilor fiind cel de 900-1.100 de euro.
Drumul Expres Suceava – Siret, în continuarea Autostrăzii Moldovei A7, care va ajunge până la Suceava, a fost scos la licitație.
Terenul unei mari fabrici a fost vândut. TeraPlast cedează amplasamentul pe care a funcționat în trecut una dintre unitățile sale de producție # Profit.ro
Grupul TeraPlast a vândut terenul din Bistrița pe care a funcționat în trecut una dintre unitățile sale de producție.
Pârtiile din Poiana Brașov, care fuseseră parțial amenajate, au fost deteriorate de vijelia din ultimele zile.
Zilele libere din 2026. Cu una mai puțin, dar este pregătită introducerea unei noi zi libere legale. plus o tradiție oprită de Bolojan # Profit.ro
Anul 2026 va aduce 16 zile libere legale pentru angajații din România.
Pentru o serie de nereguli, în cazul Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din județul Sălaj, crescătorii de oi au fost sancționați.
China ascunde lansatoare mobile de rachete balistice intercontinentale Dongfeng, deghizându-le în vehicule-macara civile.
Marca Chevrolet lucrează la o nouă versiune mai puternică pentru subbrandul sport Corvette.
România are printre cele mai vândute SUV-uri din Europa: Principalii rivali ai lui Duster și Puma domină piața # Profit.ro
Segmentul SUV-urilor reprezintă cea mai mare categorie de autoturisme, în acest moment, în vânzările de autoturisme din Europa, având o cotă de piață care în urmă cu un deceniu era de neimaginat. Publicul a cerut SUV-uri, iar producătorii de automobile s-au conformat, lansând pe bandă rulandă noi și noi modele.
Deficitul pentru primele 11 luni - 6,4% din PIB, față de 7,1% anul trecut. Pe luna decembrie sunt așteptate cheltuieli mari, ca în anii precedenți # Profit.ro
Deficitul bugetar pentru primele 11 luni din acest an s-a situat la 6,4%, 121 miliarde lei, comparativ cu 7,1%, 125 miliarde lei, în primele 11 luni din 2024.
Lege promulgată de Putin: Rusia nu va mai pune în aplicare nicio hotărâre a unor tribunale străine # Profit.ro
Vladimir Putin a promulgat o lege care interzice punerea în executare în Rusia a unor hotărâri emise de tribunale penale străine și internaționale,
Compania Națională de Investiții Rutiere a primit o contestație a Asocierii SA & PE CONSTRUCT (Leader),TEHNOSTRADE., SPEDITION UMB și Euro-Asfalt la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț(Moțca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8.
Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe fostul director general al Societății Comerciale Electrocentrale București S.A. (ELCEN) și un fost director comercial al companiei au pentru luare de mită.
Liberty Galați preia Phoenix Slag Services, tranzacția fiind avizată de Consiliul Concurenței.
Magazinele PPC Energie din municipiul București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de joi, 1 ianuarie și vineri, 2 ianuarie 2026.
PPC Energie menține încă în România noua ofertă specială, cu preț fix timp de 3 ani de la încheierea contractului.
O nouă categorie de persoane va accesa pensii speciale, cu ajutorul actualei majorități - proiect # Profit.ro
Stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului de pensie specială ar putea fi realizat fără a mai fi nevoie de 25 de ani de vechime în specialitate, ci prin cumularea unor stagii de cotizare din alte sisteme, nu din cele reglementate de legi specifice, precum este cazul magistraților sau militarilor, conform unui proiect de lege inițiat de reprezentanții actualei majorități și analizat de Profit.ro.
Explicațiile celor patru judecători CCR care au lipsit de la ședința privind pensiile magistraților # Profit.ro
După ce au lipsit de la ședința CCR în care urma să se dezbată sesizarea privind pensiile magistraților, judecătorii CCR Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc au dat publicității un comunicat în care explică motivele pentru care au lipsit.
Atac cibernetic de amploare la un spital din România. Activitatea medicală se desfășoară cu dificultate # Profit.ro
Spitalul Clinic de Pneumologie și Boli Infecțioase Brașov se confruntă, de aproape o săptămână, cu dificultăți în activitatea digitală, dar nu numai, în urma unui atac cibernetic constatat în 24 decembrie.
VIDEO New Delhi, afectat de un cocktail de ceață și smog toxic. Zeci de zboruri au fost anulate # Profit.ro
Orașul indian New Delhi a fost complet învăluit într-un strat dens de pâclă, alcătuită din ceață atmosferică și smog toxic, care a redus la minimum vizibilitatea în unele zone ale capitalei și s-a extins în toată partea de nord a țării.
ANUNȚ Barajul de la Paltinu poate asigura necesarul de apă brută pe termen mediu și lung # Profit.ro
Administrația Națională ”Apele Române” a anunțat că acumularea Paltinu are un coeficient de umplere de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu și lung.
Kremlinul își revizuiește politica externă și creează un nou organism de proiectare a puterii soft. Rusia se va concentra pe Armenia în 2026 # Profit.ro
Vladimir Putin a decis crearea unui nou organism pentru exercitarea puterii soft, non-coercitive, în străinătate, a cărui activitate în 2026 se va concentra pe Armenia, a relatat grupul media rus RBC.
INTERVIU EXCLUSIV Rolul de General Counsel – reper de stabilitate printre provocările legislative, tehnologice și geopolitice # Profit.ro
Pentru Romanian Legal Awards, Alina Dumitrașcu, Director Juridic și Afaceri Corporative la PPC, desemnată „General Counsel of the Year” la Londra, vorbește despre provocările unui mediu juridic și de business în continuă schimbare.
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire. Zelenski solicită o perioadă mai lungă # Profit.ro
Volodimir Zelenski a declarată că Statele Unite au propus Ucrainei garanții de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită.
Cei mai mulți consumatori afectați sunt în Brebu, Telega, respectiv 2.800.
Autoritatea antitrust din Italia a ordonat gigantului american Meta să renunțe la termenii contractuali prin care blochează funcționarea chatboților de AI terți în WhatsApp.
Potrivit datelor BNR, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5% față de luna anterioară, până la 649,111 miliarde lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 5,6% (-3,8% în termeni reali).
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0920 lei, de la 5,0890 lei, curs înregistrat miercuri.
Șoferii din Franța pot ajunge la închisoare dacă depășesc limita de viteză de peste 50 de kilometri pe oră # Profit.ro
Începând cu 29 decembrie 2025, depășirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră în Franța nu se mai pedepsește doar cu o amendă, ci a devenit infracțiune, care poate duce chiar și la închisoare.
Cu câteva zile înainte de CES 2026, LG a prezentat o nouă serie de monitoare pentru jocuri, numită UltraGear evo.
Emoție autentică, trăiri intense și povești care au atins inimile telespectatorilor.
Exercițiu de forță al Chinei în jurul Taiwanului împotriva forțelor separatiste și „interferențelor externe” # Profit.ro
China a trimis trupe aeriene, navale și de rachete pentru a efectua exerciții militare comune în jurul Taiwanului, o mișcare pe care Beijingul a numit-o „avertisment sever” împotriva forțelor separatiste și „interferențelor externe”.
Persoanele de peste 50 de ani impulsionează noile oportunități de investiții în Marea Britanie # Profit.ro
Potrivit investitorilor și analiștilor de piață, creșterea averii și a puterii de cumpărare a persoanelor de peste 50 de ani este pe cale să accelereze o gamă largă de oportunități de investiții în mai multe sectoare ale economiei britanice.
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud este acuzată că a primit mită și s-a amestecat în afacerile statului # Profit.ro
Yoon Suk Yeol, soția fostului președinte sud-coreean, s-a amestecat în afacerile statului în schimbul unor obiecte de valoare și bani, a declarat un procuror special, potrivit Reuters.
Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro, Banca Națională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgărești (BGN) în raport cu leul (RON).
Un Revelion-maraton de petreceri cu adevărat spectaculoase se trăiește la Prima TV, acolo unde muzica, tradiția și buna dispoziție se întâlnesc la final de 2025 și început de 2026.
Luni va fi vânt cu viteze de 50 - 70 km/h în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei. Marți noaptea va fi vânt în Carpații Meridionali și de Curbură.
Moment critic pentru Europa: trebuie să aleagă între competiția în inteligență artificială și obiectivele climatice # Profit.ro
Manageri de fonduri și analiști de piață avertizează că Europa se află într-un moment critic în care trebuie să aleagă între a concura serios în cursa globală pentru inteligența artificială și a-și menține ambițioasele obiective climatice, considerate printre cele mai stricte din lume.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Prețurile vor crește, numărul de angajați va scădea - Managerii estimează o scădere a activității economice # Profit.ro
Potrivit Institutului Național de Statitică, managerii din industrie și comerțul cu amănuntul estimează pentru perioada decembrie 2025 - februarie 2026 o scădere moderată a activității economice.
Producătorul chinez va revendica, pentru prima dată, titlul de lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice în 2025, informează AFP.
Pe fondul războiului de aproape doi ani purtat de Israel împotriva grupării militante palestiniene Hamas, solicitările de relocare în afara țării din partea angajaților israelieni care lucrează pentru companii multinaționale din Israel au crescut în ultimul an.
ULTIMA ORĂ CCR a amânat din nou o decizie privind reforma pensiilor magistraților, din lipsă de cvorum. Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie # Profit.ro
Cei patru judecători numiți de PSD nu au intrat nici astăzi în sala de deliberări. Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie, ceea ce înseamnă că legea, care trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie, nu poate fi aplicată.
Călătoria cu avionul în 2026 s-ar putea schimba semnificativ. Ce modificări sunt pregătite # Profit.ro
Anul viitor, călătorii se pot aștepta la schimbări semnificative la călătoriile cu avionul.
