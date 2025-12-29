Apple avertizează 1,8 miliarde de utilizatori iPhone despre atacuri sofisticate
MainNews.ro, 29 decembrie 2025 19:30
Apple avertizează 1,8 miliarde de utilizatori de iPhone și iPad să instaleze actualizările critice pentru a se proteja de un atac sofisticat. Defectele din WebKit permit accesul neautorizat la dispozitive. Utilizatorii trebuie să descarce manual iOS 26.2 pentru a remedia vulnerabilitățile zero-day. Apple a avertizat utilizatorii de iPhone și iPad să instaleze imediat actualizările pentru … Articolul Apple avertizează 1,8 miliarde de utilizatori iPhone despre atacuri sofisticate apare prima dată în Main News.
Acum 10 minute
19:40
Tragedie în Burundi: fotbalistul Igiraneza Aimé Gueric a murit pe teren după ce a înghițit o monedă folosită ca talisman voodoo. Incidentul s-a petrecut în timpul unui meci din a doua ligă, iar cauza morții a fost o asfixie accidentală. Federația de Fotbal din Burundi a transmis condoleanțe familiei și coechipierilor. Mijlocașul Igiraneza Aimé Gueric … Articolul Fotbalist din Burundi decedează pe teren după un accident cu o monedă ghinionistă apare prima dată în Main News.
19:40
Rusia acuză că Ucraina, cu ajutorul britanic, a încercat să atace reședința lui Vladimir Putin, o acuzație negată de Kiev. Ministrul rus Lavrov a afirmat că atacul cu drone ar putea afecta negocierile de pace. Zelenski respinge acuzațiile și subliniază că Rusia își urmărește propriile interese. Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone asupra … Articolul Rusia acuză pe cineva că a sprijinit atacul asupra reședinței lui Putin apare prima dată în Main News.
19:40
Lipsa de încredere în liderii politici români este rezultatul unei selecții deficitare pe termen lung și a unei percepții globale de neîncredere în elite. Adrian Cioroianu subliniază necesitatea unei meritocrații și a unei selecții corecte pentru a restabili încrederea cetățenilor în autorități și instituții. Articolul Lipsa de încredere în liderii politici: 20 de ani de contra-selecție apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
19:30
19:30
Ministrul Justiției Radu Marinescu anunță că nu a primit vreun studiu de impact legat de legea pensiilor magistraților, contrar speculațiilor din media. Curtea Constituțională a amânat ședințele pentru lipsă de cvorum, iar următorul termen este stabilit pentru 16 ianuarie. Studiile de impact nu influențează analiza constituționalității. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că nu a … Articolul Nu am primit nimic pentru a crea articole optimizate SEO eficiente apare prima dată în Main News.
Acum o oră
19:20
Donald Trump a avut o convorbire telefonică pozitivă cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina, anunțată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Putin a indicat o posibilă revizuire a poziției Rusiei în negocierile de pace, după un atac cu drone asupra reședinței sale. Detalii despre discuțiile și implicațiile acestora. Donald Trump a avut o … Articolul Trump și Putin, convorbire telefonică pozitivă: detalii esențiale apare prima dată în Main News.
19:10
Un lup cenușiu a evadat din grădina zoologică Tama din Tokyo, provocând panică printre vizitatori care au fost nevoiți să se adăpostească timp de aproape cinci ore. Incidentul a avut loc duminică, iar lupul a fost capturat cu succes de angajați. Grădina zoologică a fost temporar închisă pentru a asigura siguranța publicului. Un lup cenușiu … Articolul Lup evadat din grădina zoologică din Tokyo, vizitatori în adăpost timp de ore apare prima dată în Main News.
19:10
Segmentul SUV-urilor domină piața auto din Europa, având o cotă de piață fără precedent. Analiza Profit.ro dezvăluie cele mai vândute SUV-uri, evidențiind puterea modelului Duster și rivalele precum Ford Puma. 2025 marchează o creștere semnificativă a diversității în acest sector. Segmentul SUV-urilor reprezintă cea mai mare categorie de autoturisme în vânzările din Europa Anul 2025 … Articolul SUV-uri de top în Europa: Duster și Puma, rivali pe piață apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
18:40
Simona Halep a fost inclusă în topul celor mai buni jucători de tenis din secolul 21, alături de nume legendare precum Novak Djokovic și Serena Williams. Cu două titluri de Grand Slam și influență majoră în tenisul mondial, Halep ocupă locul 23 în acest clasament prestigios. Descoperă detalii despre cariera sa! Simona Halep s-a retras … Articolul Simona Halep, în topul celor mai mari jucătoare de tenis din lume! apare prima dată în Main News.
18:40
Intervenția majoră la barajul Paltinu este esențială pentru asigurarea funcționării sale sigure și sustenabile. Deși barajul operează în parametri normali, Apele Române subliniază necesitatea continuării lucrărilor și creșterii capacităților de stocare pentru alimentarea județului Prahova. Barajul Paltinu funcționează normal, cu un nivel de umplere de aproximativ 54% Administrația Națională „Apele Române” anunță necesitatea unei intervenții … Articolul Intervenție esențială la barajul Paltinu, deși funcționează normal acum apare prima dată în Main News.
18:40
Blocaj CCR: Conflict între taberele din Curtea Constituțională și viitor incert al pensiilor magistraților # MainNews.ro
Blocajul la CCR și reacțiile liderilor politici subliniază criza actuală legată de legea pensiilor magistraților. Judecătorii CCR acuză nerespectarea procedurilor, iar PNL și USR critică blocajul perceput ca o manevră politică din partea PSD. Viitorul legii rămâne incert, amplificând tensiunile interne. Conflict major la CCR cu patru judecători care boicotează ședințele, acuzând nerespectarea procedurilor de … Articolul Blocaj CCR: Conflict între taberele din Curtea Constituțională și viitor incert al pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
18:30
Judecătorii CCR absenți reacționează după o ședință controversată, acuzând conducerea Curții de nerespectarea procedurilor interne. Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc explică decizia lor de a nu participa, invocând ritmul rapid al procesului și nereguli în stabilirea termenelor. Cei patru judecători CCR absenți de la ședință critică conducerea instituției pentru nerespectarea procedurilor … Articolul Reacția judecătorilor CCR absenți: acuzații la adresa conducerii apare prima dată în Main News.
18:20
În 2025, consumul de media în România evidențiază o revenire spre televiziune și radio, concomitent cu o scădere a utilizării platformelor digitale. Publicul devine mai selectiv și matur în ceea ce privește conținutul consumat, fiind mai puțin interesat de influenceri și mai preocupat de credibilitatea surselor de informare. Crește consumul de media tradiționale, iar activitățile … Articolul Crește consumul TV și radio, în scădere cu online-ul: ce afectează AI? apare prima dată în Main News.
18:10
Modificări fiscale din 2026: creșteri taxe locuințe și mașini, scumpiri benzină și țigări # MainNews.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, cresc impozitele pe locuințe și mașini, accizele la carburanți, țigări și alcool, iar o nouă taxă pe coletele din afara UE va fi implementată. Totodată, scade taxa pe cifra de afaceri pentru companii. Află cum te vor afecta aceste modificări pentru bugetul tău. Cresc taxele pe locuință și mașină de … Articolul Modificări fiscale din 2026: creșteri taxe locuințe și mașini, scumpiri benzină și țigări apare prima dată în Main News.
18:10
Zelenski și Putin ar putea discuta la telefon pentru prima dată în cinci ani, după întâlnirea de la Mar-a-Lago. Această convorbire ar reprezenta un progres în negocierile de pace, considerată o victorie diplomatică pentru președintele SUA, Trump. Detalii despre ultimele interacțiuni și tensiunile dintre lideri sunt incluse. Articolul Zelenski și Putin, discuție telefonică după 5 ani de tensiuni apare prima dată în Main News.
18:00
Nigeria contestă eficiența raidurilor aeriene americane ordonate de Trump împotriva ISIS, spunând că informațiile sunt vagi și lipsite de claritate. Autoritățile locale afirmă că zona atacată nu a mai avut probleme cu violența jihadistă, generând întrebări despre motivele și coordonarea acestor intervenții internaționale. Autoritățile nigeriene contestă eficiența atacurilor aeriene americane împotriva ISIS, afirmând că informațiile … Articolul Nigeria contestă eficiența atacurilor Trump împotriva ISIS: informații vagi apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
17:40
Italianul care l-a enervat pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu: ceartă ca la ușa cortului! # MainNews.ro
Antonio Conte și Cristian Chivu sunt implicați într-un conflict public în Serie A, după declarațiile de la meciurile recente. Conte l-a provocat pe Chivu, iar cearta a escaladat la meciul Parma-Napoli, unde ambii antrenori au fost eliminați. Rivalitatea lor continuă pe fondul performanțelor echipelor Inter și Napoli. Conflict public între Cristian Chivu și Antonio Conte, … Articolul Italianul care l-a enervat pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu: ceartă ca la ușa cortului! apare prima dată în Main News.
17:40
Raluca Turcan propune modificarea legii de funcționare a CCR, după ce 4 judecători numiți de PSD au blocat pensiile speciale. Printre modificări se numără sancțiuni pentru boicotarea deciziilor, recuzarea judecătorilor în conflicte de interese și revocarea celor care încalcă Constituția. USR cere reforma urgentă a CCR. Raluca Turcan propune modificarea legii de funcționare a CCR … Articolul PNL și PSD, alianță surprinzătoare: CCR blochează pensiile speciale apare prima dată în Main News.
17:40
Dmitri Constantinov, fost președinte în Găgăuzia și aliat al fugarului Ilan Șor, se ascunde de justiție în regiunea separatistă transnistreană. Condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare, el profită de lipsa controlului legal din zonă, subliniind vulnerabilitatea sistemului de justiție din Republica Moldova. Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, se ascunde … Articolul Dmitri Constantinov, aliatul lui Ilan Șor, se refugiază în Transnistria apare prima dată în Main News.
17:40
Cei patru judecători CCR care nu s-au prezentat la ședința privind pensiile magistraților au explicat absența prin nerespectarea procedurilor legale. Ei au invocat decizii neobișnuite ale președintei Curții, acuzând că amânările au fost ignorate. Absența lor a fost un protest pentru respectarea regulilor de funcționare. Cei patru judecători CCR nu s-au prezentat la ședința privind … Articolul Absența judecătorilor CCR la ședința despre pensiile magistraților explicată apare prima dată în Main News.
17:20
China impune reguli pentru AI: prevenirea dependenței emoționale și riscurilor psihologice # MainNews.ro
China reglementează inteligența artificială pentru a preveni dependența emoțională și riscurile psihologice. Noile norme obligă furnizorii să intervină la semne de dependență, să asigure siguranța datelor și să limiteze conținutul potențial dăunător, promovând interacțiuni mai sigure și etice. China propune reglementări stricte pentru AI cu personalitate care interacționează emoțional cu utilizatorii Furnizorii trebuie să prevină … Articolul China impune reguli pentru AI: prevenirea dependenței emoționale și riscurilor psihologice apare prima dată în Main News.
17:20
Rapperul Ion Banaru, cunoscut ca „Banarus”, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru furtul a peste jumătate de milion de lei din banii lui Ilan Şor, destinați protestelor anti-guvernamentale. Artistul a fost prins după atacarea unor tinere care transportau banii. Detalii aici. Artistul Ion Banaru, cunoscut ca „Banarus”, a fost condamnat la opt … Articolul Ion Banaru, artist condamnat la închisoare pentru jaf asupra lui Ilan Şor apare prima dată în Main News.
17:10
Economistul Cristian Păun avertizează că anul 2026 va fi unul dificil pentru economia României, confruntată cu inflație ridicată, absorbție slabă a fondurilor europene și probleme în economia reală. Acesta subliniază necesitatea prudenței, cu un buget echilibrat și reforme structurale esențiale pentru dezvoltare. Anul 2026 se prezintă difficult pentru economia României, având inflație ridicată, absorbție slabă … Articolul Provocările economice din 2026: Supraviețuire și conservarea bunăstării apare prima dată în Main News.
17:10
Un fost general rus, Leonid Ivașov, critică durează acțiunile lui Vladimir Putin, numind războiul din Ucraina o crimă. Într-un videoclip, el analizează izolația internațională și problemele interne ale Rusiei, subliniind că Putin este responsabil pentru declinul țării, comparând actualitatea cu prăbușirea sovietică. Leonid Ivașov, un fost general rus, critică deschis războiul din Ucraina, numindu-l crimă … Articolul General rus denunță războiul din Ucraina ca „o crimă” pe Telegram apare prima dată în Main News.
17:00
Un avion ușor s-a prăbușit pe plaja Copacabana din Brazilia, în fața turiștilor îngroziți, pilotul murind în accident. Autoritățile investighează cauza, suspectând o defecțiune tehnică. Firma care opera aeronava, Visual Propaganda Aérea, nu avea autorizație pentru campanie publicitară și va fi sancționată. Un avion ușor s-a prăbușit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro în … Articolul Un avion ușor s-a prăbușit pe plaja din Brazilia: turiștii au filmat momentul apare prima dată în Main News.
16:40
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier tragic în Nigeria, soldat cu doi morți. Boxerul de 36 de ani a suferit răni minore, dar se simte bine. Accidentul a avut loc între Ibadan și Lagos, iar circumstanțele sunt încă neclare. Joshua a fost fotografiat părăsind locul accidentului în stare de șoc. Anthony Joshua a … Articolul Anthony Joshua implicat într-un accident rutier fatal cu doi decedați apare prima dată în Main News.
16:40
Judecătorii CCR au boicotat deciziile privind pensiile magistraților, solicitând clarificări guvernamentale. Reforma preconizează pensii de 70% din salariul net, în loc de 80% brut. Cei patru judecători, susținuți de PSD, realizează că nu mai au majoritatea în Curte. Rămâne incertitudinea privind viitorul legii. Patru judecători constituționali au boicotat ședințele CCR referitoare la pensiile magistraților Nemulțumirea … Articolul Miza boicotului CCR: Judecătorii PSD își dau seama că sunt în minoritate apare prima dată în Main News.
16:40
Scandal la CCR: judecătorii numiți de PSD blochează decizia privind pensiile speciale. Președinta CCR, Simina Tănăsescu, acuzată de tergiversare fără precedent. Cei patru magistrați protestează împotriva procedurilor, afirmând că respectarea regulilor este esențială pentru corectitudinea deciziilor Curții Constituționale. Judecătorii CCR numiți de PSD contestă deciziile președintei Simina Tănăsescu privind tergiversarea soluționării pensiilor speciale Cei patru … Articolul Conflicte la CCR: Judecătorii PSD acuză președinta de acțiuni senzaționale apare prima dată în Main News.
16:20
PSD cere premierului Ilie Bolojan să facă presiuni la CCR pentru o ședință de urgență privind pensiile speciale. Adrian Câciu subliniază creșterea nemulțumirii publice din cauza amânărilor repetate și importanța unei decizii rapide pentru reformarea legislației magistraților, esențială pentru PNRR. PSD solicită premierului Bolojan să presioneze CCR pentru o ședință de urgență privind pensiile speciale … Articolul PSD cere intervenția lui Bolojan pentru urgentarea CCR pe pensii speciale apare prima dată în Main News.
16:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat o lege care interzice punerea în aplicare a hotărârilor emise de tribunale străine și internaționale. Noua legislație vizează în special jurisdicția penală străină, excluzând executarea hotărârilor nefondamentate pe tratate semnate de Rusia. Aceasta decizie face parte dintr-o reacție la mandatul de arestare emis de CPI. Președintele Vladimir Putin a … Articolul Rusia nu va respecta hotărârile tribunale străine – legea lui Putin apare prima dată în Main News.
16:10
Execuția bugetară din 2025 indică un deficit de 121,8 miliarde lei, mai mic decât anul precedent, cu direcția îmbunătățită. Veniturile au crescut cu 13%, cheltuielile cu 9,9%, iar absorbția fondurilor europene a crescut semnificativ. România progresează spre disciplina financiară necesară pentru stabilitatea economică. Deficit bugetar de 121,8 miliarde lei, 6,4% din PIB, mai mic decât … Articolul Execuția bugetară pe 11 luni: deficit mare, dar direcții mai promițătoare apare prima dată în Main News.
16:00
Liderii USR și UDMR reacționează dur după amânarea repetată a deciziei CCR privind pensiile magistraților. Dominic Fritz numește situația un joc periculos, subliniind nevoia urgentă de reformă. Csoma Botond consideră că este o situație fără precedent, cerând judecătorilor să își îndeplinească rolul constituțional. Președintele USR, Dominic Fritz, critică amânările repetate ale CCR pe tema pensiilor … Articolul Reacții dure după blocarea pensiilor magistraților de CCR apare prima dată în Main News.
16:00
Un nou studiu sugerează că energia întunecată, forța care accelerează expansiunea Universului, nu este constantă. Această descoperire ar putea schimba paradigmă cosmologiei, sugerând un posibil „Big Crunch” în loc de un „Big Rip”. Cercetările continuă pentru a clarifica soarta Universului. Un nou studiu sugerează că energia întunecată nu este constantă și se poate schimba în … Articolul Energia întunecată se schimbă, amenințând sfârșitul Universului prin Big Crunch apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
15:40
Municipalitatea Timișoara va crește taxele și impozitele locale în 2026, afectând clădirile rezidențiale și mijloacele de transport. Află cum se modifică impozitele și măsurile de sprijin pentru mediul de afaceri, inclusiv bonificații pentru plata anticipată. Detalii importante despre impozitele din Timișoara! Taxele și impozitele locale vor crește în Timișoara în 2026, conform propunerii Consiliului Local … Articolul Creșteri taxe și impozite locale 2026 Timișoara: clădiri și mașini apare prima dată în Main News.
15:30
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident tragic în Nigeria, în urma căruia doi oameni și-au pierdut viața. Boxerul a scăpat teafăr, suferind răni minore și fiind transportat la spital. Promotorul său a declarat că starea sa de sănătate este stabilă. Imaginile de la fața locului surprind haosul și lipsa unei reacții de urgență adecvate. … Articolul Anthony Joshua, accident mortal cu două victime în urma unei coliziuni apare prima dată în Main News.
15:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu a stârnit controverse după vacanța sa luxoasă în Laponia, la scurt timp de la apariția în documentarul Recorder. Discuțiile despre statutul magistraților, veniturile și pensiile acestora se intensifică. Descoperă detalii despre veniturile sale și reacțiile din spațiul public. Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost surprinsă într-o vacanță în Laponia după apariția în documentarul … Articolul Judecătoarea Raluca Moroșanu, relaxare de lux în Laponia după Recorder apare prima dată în Main News.
15:10
Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost inculpată pentru primirea unei mite de peste 220.000 de euro, inclusiv genți Chanel și bijuterii de lux. Procurorii au cerut o pedeapsă de 15 ani de închisoare, acuzând-o de abuz de putere și amestec ilegal în treburile statului. Kim respinge acuzațiile ca fiind … Articolul Acuzații grave la adresa fostei Prime Doamne a Coreei de Sud: mită și lux apare prima dată în Main News.
15:10
Economia subterană a Bulgariei se deblochează înainte de introducerea euro, dezvăluind provocări în sistemul bancar. Afluxul de depozite neoficiale, estimat între 10-20 miliarde leva, influențează inflația și piața imobiliară. Pregătirile pentru adoptarea euro sunt esențiale pentru stabilitate în 2026. Aflux fără precedent de bani în sistemul bancar bulgar cu trei zile înainte de adoptarea euro … Articolul Economia subterană a Bulgariei și tranziția la euro: bani vechi în bănci apare prima dată în Main News.
15:10
Kremlinul a reacționat după întâlnirea dintre Trump și Zelenski, afirmând că Ucraina trebuie să-și retragă trupele din Donbas pentru a obține pacea. Peskov a susținut că negocierile se află în faza finală, acceptând afirmațiile lui Trump despre apropierea unui acord pentru încetarea conflictului din Ucraina. Kremlinul a declarat că Ucraina trebuie să-și retragă trupele din … Articolul Reacția Rusiei la întâlnirea Trump-Zelenski: Peskov confirmă poziția Kremlinului apare prima dată în Main News.
14:40
Răzvan Burleanu, președintele FRF, își exprimă supărarea pentru rezultatele naționalei în preliminariile Cupei Mondiale 2026, încheind pe locul al treilea. În ciuda unei campanii slabe, Burleanu susține stabilitatea antrenorului Mircea Lucescu, recunoscând meritul echipelor calificate direct. România se pregătește pentru barajul cu Turcia. Răzvan Burleanu, președintele FRF, este dezamăgit de performanța echipei naționale în preliminariile … Articolul Răzvan Burleanu critică echipa națională și selecționerul dezamăgitor apare prima dată în Main News.
14:40
Pentru Revelionul 2025-2026, transportul public din București va avea măsuri speciale. Autobuzul N41 va circula noaptea cu interval de 30 de minute, iar liniile 104 și N104 vor avea trasee modificate. Metroul va opera cu frecvențe adaptate. Detalii despre restricții și programe mai jos. În noaptea de Anul Nou, autobuzele STB vor avea măsuri speciale … Articolul Autobuze STB și Metrou: Circulația de Revelion 2026 în Capitală apare prima dată în Main News.
14:40
Patru moldoveni sunt blocați în Refugiul Călțun, Munții Făgăraș, după ce au ignorat avertizările meteorologilor. Echipa de salvare, formată din salvamontiști și jandarmi montani, se îndreaptă spre ei, dar condițiile meteo nefavorabile complică evacuarea. Cei patru sunt în stare bună de sănătate. Patru moldoveni sunt blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș după ce au … Articolul Moldoveni blocați în Făgăraș după ce au ignorat avertizările meteo apare prima dată în Main News.
14:40
Un lider PNL afirmă că PSD îi forțează plecarea premierului Ilie Bolojan prin amânări ale CCR, asociind această strategie cu intenția de a guverna alături de extremiștii de la AUR. Criticile se concentrează pe boicotul judecătorilor formațiunii și impactul asupra societății românești. Alexandru Muraru acuză PSD de presiuni asupra premierului Ilie Bolojan pentru a-l forța … Articolul Lider PNL: Amânările CCR, manevre PSD pentru a muta guvernarea la AUR apare prima dată în Main News.
14:20
OpenAI angajează un director pentru anticiparea și prevenirea riscurilor, oferind un salariu anual de 555.000 de dolari. Postul implică evaluarea modelelor pentru capabilități nedorite și dezvoltarea de strategii de atenuare a riscurilor. Provocările sunt mari, având în vedere problemele legale și impactul asupra sănătății mentale. OpenAI angajează un director pentru anticiparea și prevenirea riscurilor, oferind … Articolul Job extrem de stresant: salariu de peste 500.000 $ la OpenAI apare prima dată în Main News.
14:20
Anchetatorii din Sibiu investighează o crimă în care fiica victimei și o asistentă medicală sunt acuzate de omor calificat, motivul fiind o moștenire estimată la peste un milion de euro. Cele două au conceput un plan diabolic pentru a obține averea, folosind sedative și violență extremă. Аncета continuă. Anchetatorii au descoperit că motivul crimei din … Articolul Crima din Sibiu: moștenirea de un milion de euro ca motiv principal apare prima dată în Main News.
14:10
Jakarta a devenit cel mai mare oraș din lume, depășind Tokyo, conform unei noi metodologii ONU care include zonele urbane funcționale. Acest titlu reflectă provocările urbanizării moderne: congestionare, poluare și scufundarea orașului. Viitorul urbanizării va fi definit nu doar de giganți, ci și de orașele medii. Jakarta devine cel mai mare oraș din lume, cu … Articolul Lumea are un nou „cel mai mare oraș”: Ce ne arată clasamentul ONU despre urbanizare apare prima dată în Main News.
14:00
Mama și fiica ei au murit după o posibilă intoxicație alimentară în Italia. Antonella Di Ielsi și Sara Di Vita au fost externate de două ori de la spital, provocând indignare. Procuratura a deschis un dosar pentru omucidere din culpă, iar poliția investighează sursa intoxicației alimentare. Mama și fiica din Molise au murit pe 28 … Articolul Mama și fiica moarte după Crăciun: caz șocant în Italia, ignorate la urgențe apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
13:30
Valentin Țicu, fostul căpitan al Petrolului Ploiești, a încheiat acordul cu clubul, afectat de accidentări grave. După o carieră impresionantă, el pleacă în căutarea unor noi oportunități pentru a reveni la forma sa anterioară. Președintele clubului îl susține și speră într-o întoarcere mai puternică. Valentin Țicu, fost căpitan al Petrolului Ploiești, a încheiat contractul cu … Articolul Petrolul Ploiești îl scapă pe căpitanul accidentat al echipei apare prima dată în Main News.
13:30
Promisa revoluție a trenurilor europene de noapte a eșuat din cauza costurilor ridicate ale vagoanelor, dificultăților birocratice și lipsei de subvenții statale. Companiile feroviare și startup-urile întâmpină provocări financiare, ceea ce limitează extinderea și operarea acestor servicii esențiale de transport. Trenurile de noapte din Europa nu au reușit să se dezvolte conform așteptărilor din cauza … Articolul Vagon de două milioane de euro: De ce a eșuat revoluția trenurilor nocturne în Europa apare prima dată în Main News.
13:30
Deputatul USR Alexandru Dimitriu va depune o cerere la CCR pentru excluderea a patru judecători care au boicotat ședințele, susținând că aceasta este o încălcare gravă a obligațiilor legale. Boicotul afectează funcționarea Curții Constituționale și protejează interesele PSD. Legea prevede încetarea mandatului în astfel de cazuri. Deputatul USR Alexandru Dimitriu va depune o cerere la … Articolul Deputat USR: Excluderea judecătorilor CCR care au boicotat ședințele apare prima dată în Main News.
