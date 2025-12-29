Ion Banaru, artist condamnat la închisoare pentru jaf asupra lui Ilan Şor

14:40

Patru moldoveni sunt blocați în Refugiul Călțun, Munții Făgăraș, după ce au ignorat avertizările meteorologilor. Echipa de salvare, formată din salvamontiști și jandarmi montani, se îndreaptă spre ei, dar condițiile meteo nefavorabile complică evacuarea. Cei patru sunt în stare bună de sănătate. Patru moldoveni sunt blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș după ce au … Articolul Moldoveni blocați în Făgăraș după ce au ignorat avertizările meteo apare prima dată în Main News.