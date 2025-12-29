Topul celor mai comandate torturi de Revelion. Cât a ajuns să coste desertul pentru noaptea dintre ani
ObservatorNews, 29 decembrie 2025 20:20
Torturile cu fructe exotice, fără zahăr sau cu mesaje personalizate sunt în topul deserturilor comandate pentru Revelion. Unii dintre cei care nu pot să treacă în noul an fără ceva dulce se gândesc, însă, şi la siluetă.
Acum 10 minute
20:40
Cea mai bătrână pisică din lume a împlinit 30 de ani, echivalentul a 140 de ani pentru oameni # ObservatorNews
Cea mai bătrână pisică din lume a împlinit astăzi 30 de ani, echivalentul vârstei de 140 - 150 de ani la noi, oamenii. Flossie trăieşte în Marea Britanie şi este la al patrulea stăpân acum. În ciuda vârstei înaintate, încă se deplasează uşor prin casă şi este în continuare jucăuşă. Ea deţine titlul de cea mai bătrână pisică din lume din noiembrie 2022.
20:40
Superstiţii de Revelion. Ce pun românii pe masă şi în buzunar ca să aibă noroc, bani şi sănătate în 2026 # ObservatorNews
Ne pregătim pentru noaptea dintre ani şi e momentul perfect să ne asigurăm că avem tot ce ne trebuie: nu este vorba de decor, local sau rochia de gală, ci de "garanţia" unui an viitor prosper şi norocos. Superstiţiile ne spun că pentru asta trebuie să avem musai pe masă struguri sau peşte, iar banii nu trebuie să ne lipsească. Şi atenţie la pahare sparte! Nu aduc noroc, ba dimpotrivă.
20:40
Revelion la munte sau la mare. Cum au ales românii destinaţia în care îşi petrec noaptea dintre ani # ObservatorNews
Românii şi-au ales destinaţiile de Revelion în funcţie de vreme şi aglomeraţie. Cum pârtiile sunt repetente la zăpadă, iar traficul de pe DN1 e un chin, mulţi s-au dus spre litoral. Sunt şi turişti care au rămas fideli muntelui. În unele cazuri, hotelurile şi pensiunile nu mai au camere goale.
20:40
Preparatele tradiţionale care au cucerit străinii. România, în clasamentul celor mai bune bucătării din lume # ObservatorNews
După papanaşii româneşti, România prinde încă un top culinar! Bucătăria românească ocupă în acest an locul 31 în clasamentul celor mai bune bucătării din lume. Cel puţin aşa spune Taste Atlas, un ghid foarte apreciat la nivel internaţional de pasionaţii de gastronomie. Pe podium sunt italienii, urmaţi de greci şi de peruani.
Acum 30 minute
20:30
Legenda cinematografiei Brigitte Bardot va fi înmormântată săptămâna viitoare la Saint Tropez, oraşul pe care l-a propulsat pe harta turismului internaţional. În orele de după anunţul dispariţiei sale, sute de francezi au depus flori în faţa casei ei, iar vedete din showbiz şi politicieni au transmis valuri de mesaje de condoleanţe.
20:30
Tragedie de proporţii în Mexic. Un tren cu 250 de pasageri a deraiat: "Nici măcar nu știm ce s-a întâmplat" # ObservatorNews
Tragedie de proporţii în Mexic. Un tren cu 250 de pasageri la bord a deraiat şi s-a răsturnat într-o râpă. 100 de oameni au fost răniţi, iar 13 au murit.
20:20
Pacea în Ucraina se lasă aşteptată. Condiţiile invocate de Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin # ObservatorNews
Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani şi un acord pentru reconstrucţia ţării, în caz de pace. Totul face parte dintr-un plan de pace în 20 de puncte, discutat în Florida de Volodimir Zelenski şi Donald Trump. Cei doi lideri nu se înţeleg însă în privinţa cedării regiunii Donbas, aşa cum cere Rusia.
20:20
Noaptea de Revelion e noaptea câştigurilor pentru taximetrişti şi şoferii de ridesharing. Drumul de la petrecere spre casă e pavat cu tarife care pot fi chiar şi de trei ori mai mari. O variantă rămâne taxiul clasic, cu preţ standard indiferent de sărbătoare sau oră. Sunt soluţii şi pentru cei care merg la petrecere cu maşina personală, dacă vor şofer la întoarcere.
20:20
20:20
După ani de scumpiri, piața imobiliară frânează. Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor anul viitor # ObservatorNews
Blocajul imobiliar din 2025 ar putea fi de bun augur pentru cei care vor să cumpere anul viitor. După ani de scumpiri, prețurile se vor stabiliza și ar putea chiar scădea. Anul acesta, apartamentele s-au scumpit cu 15%, iar față de acum cinci ani, prețurile s-au dublat.
Acum o oră
20:10
Izbucnire violentă de iarnă în ultimele 24 de ore! Din cauza situaţiilor extreme - de la cod roşu la munte şi turişti rătăciţi în viscol, până la accidente pe şosele înzăpezite - operatorii de la 112 au primit sute de apeluri de urgenţă. În multe oraşe, vântul a prins puteri năpraznice şi din cauza lui avioanele au aterizat cu mari emoţii.
20:00
Prăbușire pe piața imobiliară: vânzările au scăzut până la 80%, chiriile au crescut constant # ObservatorNews
Piața imobiliară din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari pentru cumpărători. Prețurile locuințelor au crescut nejustificat, taxele au urcat, iar tranzacțiile s-au prăbușit, unii dezvoltatori înregistrând chiar o scădere de până la 80% a vânzărilor într-o singură lună, în timp ce chiriile continuă să crească.
20:00
Aproximativ un milion de români care contribuie la Pilonul 3 au în conturi cu 31% mai mult faţă de 2024 # ObservatorNews
Cei aproape un milion de români care contribuie la Pilonul 3 au în conturi peste 7 miliarde de lei, cu 31% mai mult față de anul trecut. Creșterea vine atât din randamente mai bune, cât și din contribuţii mai mari. Controversata lege care limitează retragerea banilor nu i-a descurajat pe oameni să economisească suplimentar pentru pensie.
20:00
Foşti şefi ai ELCEN, trimişi în judecată. Cei doi vorbeau despre "pizza" când se refereau la şpagă # ObservatorNews
Doi foşti directori de la ELCEN au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită. Ei sunt acuzaţi că au primit zeci de mii de lei de la oameni de afaceri pentru a grăbi plata unor contracte pe care le aveau cu compania de stat care asigură energie pentru locuitorii Capitalei.Cei doi oameni de afaceri au fost trimişi şi ei în judecată.
20:00
Momentul în care o maşină se izbeşte de perete, în Pasajul Unirii. Şoferul a scăpat ca prin minune # ObservatorNews
Accident greu de privit în centrul Bucureştiului! Un şofer care a scăpat maşina de sub control s-a dat peste cap cu tot cu automobil în Pasajul Unirii. Vehiculul a ricoşat dintr-un perete în altul, s-a făcut praf, dar tânărul de la volan are doar răni uşoare. Noroc rar, cred specialiştii în conducere defensivă, care spun că supravieţuitorul a comis cel puţin două erori grave, pe care le fac, însă, mulţi şoferi.
19:50
Trei familii din Caraş-Severin au rămas pe drumuri, după ce casele le-au fost mistuite de un incendiu violent # ObservatorNews
Trei familii din Caraş-Severin au rămas pe drumuri în prag de Anul Nou, după ce un incendiu violent le-a mistuit casele. Două locuințe au ars complet, iar o a treia a fost afectată parțial. Pentru stingerea incendiului au fost trimişi pompieri din două oraşe. Flăcările au distrus peste 500 de metri pătrați, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime.
19:50
Noi detalii despre crima din Sibiu. Motivul pentru care mama şi fiica aveau o relaţie tensionată # ObservatorNews
Ies la iveală detalii şocante în cazul crimei de la Sibiu! Primele suspiciuni că la mijloc ar fi ceva necurat au apărut încă de anul trecut, imediat după autopsie. Medicii ar fi găsit atunci o cantitate mare de sedative în corpul victimei. Apropiaţii contabilei spun că relaţia cu fiica sa era una extrem de tensionată, iar certurile porneau de la bani. Cu două zile înainte de crimă, între cele două ar fi fost încă un episod violent.
Acum 2 ore
19:40
Preşedintele american Donald Trump a avut o discuţie telefonică "pozitivă" cu Vladimir Putin, anunţă Casa Albă # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a avut o discuţie la telefon ”pozitivă” cu omologul său rus Vladimir Putin luni despre Războiul din Ucraina, la o zi după o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, în Florida, anunţă o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
19:40
Patru judecători, boicot la CCR. Pensiile magistraţilor au dus la blocajul Curţii. "Nu am întâlnit aşa ceva" # ObservatorNews
Reforma pensiilor magistraţilor, blocaj fără precedent la Curtea Constituţională! Patru judecători au lipsit aseară şi astăzi de la şedinţe şi au provocat amânarea deciziei pentru 16 ianuarie. Premierul ceruse un răspuns până la sfârşitul anului pentru a nu pierde fonduri europene importante şi ca să poată schiţa bugetul pentru 2026.
19:40
Anul Nou aduce la Galaţi o creştere record a taxei la gunoi: "Muncim mai mult ca să supravieţuim" # ObservatorNews
Anul Nou vine cu taxe mai mari inclusiv la gunoi. La Galaţi, tariful la salubritate se majorează cu peste 100 de lei de persoană. Este şi cea mai mare creştere din ţară. Asta în condițiile în care în oraș au fost montate zeci de ghene inteligente, nefuncţionale însă. Taxa de gunoi creşte şi în Constanţa şi Gorj.
19:00
Codul portocaliu de furtună s-a simțit puternic în Cluj-Napoca, iar vijelia le-a testat îndemânarea piloților care au fost nevoiți să aterizeze pe Aeroportul Internațional Avram Iancu, din oraș. O filmare realizată de Cluj Spotting arată cum piloții mai multor aeronave au folosit tehnica "crabbing" pentru a ateriza în siguranță.
Acum 4 ore
18:40
Zile libere 2026. Când se pot face minivacanţe şi care sunt cele mai bune perioade pentru concedii # ObservatorNews
Anul 2026 aduce mai multe zile libere pentru români, incluzând sărbători religioase importante, dar și zile naționale și laice.
18:40
Cel mai bun produs de carne din România: "Ca să fie tradițional, trebuie să creștem porcii în curtea noastră" # ObservatorNews
Fie că sunt la regim sau încă mai așteaptă, românii nu ar trebui să rateze Babicul de Buzău de pe platouri. Specialitatea din carne calcă pe urmele cârnaților de Pleșcoi și chiar îi depășește în topurile internaționale, lăsând în urmă și mult mai celebrul Salam de Sibiu. Gustul picant și rețeta tradițională i-au convins pe gurmanzi să îl desemneze cel mai bun produs din carne din România. Babicul de Buzău ocupă locul 2 în Sud-Estul Europei și locul 17 la nivel mondial, printre cele mai apreciate delicatese din lume.
18:00
Rusia acuză Ucraina că a atacat reşedinţa lui Vladimir Putin cu 91 de drone şi ameninţă cu represalii # ObservatorNews
În noaptea de 29 decembrie, Kievul a lansat un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Toate dronele au fost distruse, a declarat reporterilor ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.
18:00
Românii au fugit de leu și au strâns valută. Cum se explică "dolarizarea" economiei # ObservatorNews
Speriaţi de scumpiri, românii au mizat pe valută. Potrivit celor mai recente date primite de la BNR, în 2025 am adunat în depozite mai mulţi euro şi dolari, în încercarea de a ne proteja economiile. De leu am uitat sau am vrut să uităm la cum arată lucrurile aşa se face că avem cu 16% mai multe depozite în monede străine şi mai stabile.
17:50
Rusia acuză un atac al Ucrainei asupra reşedinţei lui Vladimir Putin. Primele declaraţii oficiale # ObservatorNews
În noaptea de 29 decembrie, Kievul a lansat un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Toate dronele au fost distruse, a declarat reporterilor ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.
17:50
Staţiunile montane, rămase goale în plin sezon din cauza vremii. Vijeliile au făcut prăpăd în toată ţara # ObservatorNews
Am avut parte şi de vreme de iarnă veritabilă în aceste zile... la munte a fost în vigoare un cod roşu de viscol, iar vântul a bătut cu peste 120 de kilometri pe oră. La Rânca, în plin sezon turistic, nu s-a putut urca în staţiune, din cauza vremii. Abia azi de dimineaţă Transalpina a putut fi curăţată şi redeschisă circulaţiei. Astăzi, vântul a mai scăzut în intensitate, dar Moldova, Dobrogea, Oltenia şi zona montană din sud au rămas sub atenţionare cod galben.
17:40
Depăşirea limitei de viteză, infracţiune sancţionată cu trei luni de închisoare şi amendă de 3.750 euro # ObservatorNews
Depășirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră în Franța nu se mai pedepsește doar cu o amendă, ci a devenit infracțiune, care poate duce chiar și la închisoare.
17:30
Procurorii ucraineni acuză Rusia de crime de război, după ce doi soldaţi ucraineni ar fi fost executaţi # ObservatorNews
Parchetul de la Kiev a acuzat luni armata rusă de uciderea extrajudiciară a unor prizonieri de război ucraineni în regiunea Doneţk (est), ocupată în mare parte de Rusia, în timp ce mai multe media ucrainene, inclusiv portalul belarus independent Nasha Niva, au relatat despre cazul tragic al unei familii din oraşul Pokrovsk (din aceeaşi regiune) care nu se evacuase, în aşteptarea "ruşilor".
17:20
Lucian Nicolae Andrușcă, deputat PSD în Parlamentul României, a depus un proiect de lege care reglementează vânzarea citricelor pe rafturile magazinelor. Astfel, citricele ar putea fi etichetate în funcție de calitate și vândute separat.
16:50
PSD: Guvernul trebuie să solicite CCR ca şedinţa pentru pensiile magistraţilor să fie organizată cât de repede # ObservatorNews
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat luni că Guvernul ar trebui să solicite de urgenţă Curţii Constituţionale să se întrunească şi să ia o decizie cât mai rapid cu privire la proiectul privind pensiile magistraţilor.
16:50
Deficitul bugetar al României a scăzut la 6,40% din PIB în primele 11 luni ale anului 2025 # ObservatorNews
Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat, după primele 11 luni ale acestui an, cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din PIB. Acesta este în scădere cu 0,74 de puncte procentuale faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunţat, luni, Ministerul Finanţelor, citat de Agerpres.
Acum 6 ore
16:40
Programul băncilor de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise băncile în perioada Revelionului # ObservatorNews
În perioada Anului Nou, băncile din România vor funcționa după un program modificat. Majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie.
16:20
Glumele lui Donald Trump cu presa: "Ați dori să mâncați sau considerați asta o mită?" # ObservatorNews
Președintele Donald Trump a glumit cu reporterii prezenţi la cina cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, duminică, spunând că sunt bineveniți să servească din mâncarea pregătită pentru eveniment. Cu toate acestea, el a avertizat că ar putea fi considerată "mită".
16:20
Rusia a interzis aplicarea deciziilor instanțelor penale străine și internaționale. Putin a semnat legea # ObservatorNews
Președintele Vladimir Putin a semnat luni o lege potrivit căreia Rusia nu va mai recunoaște și nu va mai aplica deciziile instanțelor penale din alte țări sau ale unor tribunale internaționale, dacă Rusia nu a fost de acord în mod oficial cu autoritatea acestor instanțe.
16:20
Pista de biciclete din Galați, distrusă de camioane înainte de inaugurare: "Este inadmisibil" # ObservatorNews
Proiect pe bani europeni, distrus înainte să fie gata. Se întâmplă la Galați, acolo unde, cel puţin în teorie, se construiește o pista de biciclete unică în sud estul țării. E cu adevărat unică, distrusă încă dinainte să fie dată în folosinţă de şoferii care trec peste ea cu camioanele încărcate cu zeci de tone de pământ. Situaţia a ajuns virală pe internet după ce câţiva localnicii au postat filmuleţe cu ce se întâmplă acolo. Autorităţile caută acum să-i identifice pe vinovaţi.
16:20
Program Auchan de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie # ObservatorNews
Hypermarketurile Auchan vor funcționa după un program special de Anul Nou 2026. De 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise, cu câteva excepții.
16:10
Vremea de mâine 30 decembrie. Urmează ninsori slabe şi viscol la munte. Maxime de 5 grade # ObservatorNews
România se pregătește de o zi de iarnă autentică. Ninsorile vor continua să cadă slab în zonele montane, în Maramureș, Transilvania și Moldova, în timp ce în Banat sunt așteptate precipitații mixte ce pot favoriza formarea poleiului. Vântul va sufla cu putere în vestul și sudul Olteniei, dar și în zonele montane înalte, unde va viscoli zăpada. Temperaturile vor rămâne scăzute în toată țara, cu maxime între -4 și 5 grade și minime ce pot coborî până la -12 grade.
16:10
Ucraina cere garanţii de securitate pe o perioadă de "30-50 de ani". Ce scenariu a propus Donald Trump # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, după discuţiile purtate duminică cu liderul american Donald Trump, că garanţiile de securitate oferite de SUA Kievului, în forma lor actuală, ar urma să aibă o valabilitate de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire. Zelenski a precizat că şi-ar dori ca partea americană să ia în considerare extinderea acestui termen la "30-40-50 de ani" şi că o astfel de mutare ar reprezenta o "decizie istorică" a liderului american.
16:00
Program Kaufland de Anul Nou 2026. Când sunt deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie # ObservatorNews
Magazinele Kaufland din întreaga țară funcționează după un program special de Anul Nou. Pe 1 ianuarie toate magazinele Kaufland vor fi închise.
15:50
Iranul declară că este "în război la scară largă cu Statele Unite, Israel şi Europa" # ObservatorNews
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Teheranul se află într-un război "la scară largă" cu SUA, Israel și Europa, descriind situația diplomatică a țării ca fiind "complicată și dificilă".
15:50
Program Mega Image de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie # ObservatorNews
Lanțul de magazine Mega Image a anunțat că va funcționa după un program special de Anul Nou. Pe 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise.
15:50
Destinaţii de vacanţă de vis, la preț redus. Care sunt cele mai ieftine locuri în 2026 # ObservatorNews
Cererea pentru prețuri mai accesibile rămâne ridicată, nu doar la apartamente, ci și la alte categorii, inclusiv vacanțe. Singura opțiune este ca oamenii să caute din timp și temeinic variante cât mai accesibile.
15:40
Directorii Elcen care împărţeau şpaga ca pe pizza, trimiși în judecată pentru luare de mită # ObservatorNews
Cei doi directori din cadrul companiei care furnizează căldură bucureştenilor, ELCEN, interceptaţi în timp ce comparau şpaga cu o pizza au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție sub acuzaţia de luare de mită.
15:40
Program Lidl de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie # ObservatorNews
Lidl a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Anului Nou.
15:30
Deep fake cu Raed Arafat, care spune că s-a vindecat cu ajutorul unui produs "minune". Avertismentul MAI # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Interne a atras atenţia că în ultima perioadă circulă pe internet un clip deep fake, în care şeful SDU, Raed Arafat ar apărea prezentându-şi cazul personal. El susţine că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse "descoperiri personale revoluţionare".
15:30
Rafale de aproape 100 km/h fac prăpăd în Iași. Acoperişul unui bloc din Tomeşti a fost smuls de vânt # ObservatorNews
Vântul puternic cu rafale care s-au apropiat de 100 de kilometri pe oră a făcut ravagii în comuna Tomeşti din judeţul Iaşi. Acolo a fost cod portocaliu, iar o bucată mare din acoperişul unui bloc a fost smulsă. Pompierii au fost chemaţi să rezolve situaţia.
15:20
Anthony Joshua a fost rănit într-un accident rutier în Nigeria. Din primele informaţii, alte două persoane ar fi murit.
15:10
Destinaţii de vacanţă de vis, la preț redus. Care sunt cele mai ieftine alternative # ObservatorNews
Cererea pentru prețuri mai accesibile rămâne ridicată, nu doar la apartamente, ci și la alte categorii, inclusiv vacanțe. Singura opțiune este ca oamenii să caute din timp și temeinic variante cât mai accesibile.
15:00
Prima reacție a celor patru judecători CCR: De ce au lipsit de la ședința privind pensiile magistraților # ObservatorNews
Cei patru judecători ai Curții Constituționale, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc au explicat public motivul pentru care au absentat de la ședința de luni 29 decembrie 2025, privind pensiile magistraţilor. Ei acuză o grabă nejustificată a conducerii CCR în soluționarea sesizării privind pensiile magistraților și nerespectarea procedurilor legale.
