Noaptea tarifelor explodate. Cât costă să ajungi acasă de Revelion cu taxiul

Ne pregătim pentru noaptea dintre ani şi e momentul perfect să ne asigurăm că avem tot ce ne trebuie: nu este vorba de decor, local sau rochia de gală, ci de "garanţia" unui an viitor prosper şi norocos. Superstiţiile ne spun că pentru asta trebuie să avem musai pe masă struguri sau peşte, iar banii nu trebuie să ne lipsească. Şi atenţie la pahare sparte! Nu aduc noroc, ba dimpotrivă.