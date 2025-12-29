Drumul prin timp spre veșnicie
Ziarul Lumina, 29 decembrie 2025 20:20
Timpul este una dintre cele mai mari taine ale vieții omenești. Nu poate fi atins, nu poate fi oprit, nu poate fi întors înapoi. Și totuși, omul îl simte, îl trăiește, îl pierde sau îl câștigă; începe
• • •
Acum 10 minute
20:40
Suntem la final de 2025, an în care am sărbătorit Centenarul Patriarhiei Române şi i-am comemorat pe duhovnicii şi mărturisitorii ortodocşi români din secolul al XX-lea, şi ne pregătim pentru 2026,
20:40
Muzeul Colecțiilor de Artă prezintă expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin. O privire în detaliu”, un prilej pentru public de a admira lucrările unui reper important al artei românești contemporane. Pe
Acum 30 minute
20:20
20:20
Starea inițială a protopărinților, de dinainte de păcat, rămâne o sursă încă neepuizată de cunoaștere a existenței umane. Discuțiile legate de calitățile firii omenești date în actul creației sun
Acum 8 ore
14:10
În data de 27 decembrie 2025, comunitatea parohială ortodoxă românească din Lund, Regatul Suediei, și‑a sărbătorit hramul, închinat Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Sfânta
14:10
Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos a fost prăznuită cu multă bucurie și dragoste și în Episcopia Daciei Felix, Serbia. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Episcop Ieronim a oficiat Sfânta
14:00
În atmosfera binecuvântată a sărbătorilor de iarnă, copiii grupului de cateheză al Parohiei Fierbinți Târg, județul Ialomița, au adus, în 23 decembrie, bucuria Nașterii Domnului în inimile vârstnicilor
13:10
În ziua Soborului Maicii Domnului și a Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana, 26 decembrie, Episcopia Severinului și Strehaiei a îmbrăcat haine de sărbătoare, serbându‑și ocrotitorul
13:00
Praznicul Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost prilej de mare bucurie duhovnicească pentru credincioşii brăileni întrucât impunătoarea biserică din inima municipiului Brăila şi‑a sărbătorit
12:50
În preajma praznicului Nașterii Domnului, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale din București au desfășurat campania social‑filantropică „Crăciunul la sat”, prin care au adus daruri, lumină și
12:50
Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Prunci nevinovați” din Măcin, județul Tulcea, a primit duminică, 28 decembrie, vizita Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Vizita
12:50
În ziua de 26 decembrie, Biserica Ortodoxă a prăznuit Soborul Maicii Domnului și pe Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana, Ocrotitorul Olteniei. Sărbătoarea de anul acesta a fost cu totul specială,
12:50
Sâmbătă, 27 decembrie, biserica din municipiul Galaţi care îl are ocrotitor ceresc pe Sfântul Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan a îmbrăcat haină de sărbătoare. Sfânta Liturghie din ziua
Acum 12 ore
12:40
De sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, 26 decembrie, Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR‑ABV) și‑a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Sfânta Lit
12:40
La Catedrala din Târgoviște, foarte mulți credincioși au participat vineri, 26 decembrie 2025, la sărbătorirea celor 26 de ani de arhipăstorire a Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul
12:30
În ziua prăznuirii Sfântului Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic al Bisericii lui Hristos, sâmbătă, 27 decembrie, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta
12:30
În duminica de după praznicul Nașterii Domnului, 28 decembrie, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian i‑a vizitat pe credincioșii Parohiei Obreja din Protopopiatul Caransebeș, judeţul Caraş‑Severin. Ierarhul
12:10
În cea de‑a doua zi Crăciunului, la sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, biserica monument istoric cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj a fost vizitată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan,
11:50
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit duminică, 28 decembrie, în Biserica „Naşterea Domnului” din Sibiu. Ierarhul a tâlcuit Evanghelia din Dum
11:40
În a treia zi de Crăciun, 27 decembrie, la Catedrala Episcopală din Baia Mare, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și
11:40
În Duminica după Nașterea Domnului, 28 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Biserica „
11:30
Joi, 25 decembrie 2025, în prima zi de Crăciun, Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Catedrala Episcopală din Huşi cu prilejul praznicului Naşterii
11:30
Sâmbătă, 27 decembrie, în cea de‑a treia zi de Crăciun, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la
Acum 24 ore
21:50
În vremea aceea au adus părinții pe Iisus Pruncul în Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, că «orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat
21:50
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLVIII, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 790„Hristos a spus: Căutați Împărăția lui Dumnezeu și toate acestea se vor
21:40
Irod, împăratul iudeilor, văzând că a fost înşelat de magii care s-au întors în ţara lor pe altă cale, s-a mâniat foarte tare şi, cercetând cu de-amănuntul vremea când s-a arătat steaua, a trimis ostaşi ca să-i omoare pe toţi pruncii din Betleem şi din împrejurimi, de doi ani în jos. El se gândea că dacă îi va ucide pe toţi pruncii, negreşit Îl va ucide şi pe Pruncul Iisus, Împăratul Hristos, neştiind că Împărăţia Mântuitorului nu este din lumea aceasta. Însă pe Pruncul Iisus nu L-a prins, deoarece El Se găsea împreună cu Maica Sa şi cu Dreptul Iosif departe de locul măcelului, în Egipt. De aceea, astăzi facem prăznuirea celor 14.000 de prunci nevinovaţi, ucişi din porunca lui Irod.
21:40
„În vremea aceea au venit fariseii la Iisus și se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Și Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn?
21:30
În 2025, criticile Statelor Unite şi atacurile hibride ale Moscovei împotriva Uniunii Europene au pus blocul comunitar într-o poziţie de slăbiciune şi irelevanţă. Trezită într-o nouă realitate, Europa a
21:30
La 1 ianuarie 2026, Bulgaria va face pasul final către integrarea monetară europeană, devenind al 21-lea stat din zona euro. Trecerea are loc după un calendar stabilit la nivel european și urmează reguli deja
21:30
Noul Regulament care consolidează protecţia copiilor împotriva substanţelor chimice nocive din jucării şi întărește respectarea normelor UE privind siguranţa acestora va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, î
21:30
Sprijinul populaţiei Serbiei pentru intrarea în Uniunea Europeană este în scădere, la 4 ani de la deschiderea negocierilor de aderare, scrie Tanjug.Un sondaj realizat de Suvremena politika arată că 35,8%
21:30
Autoritățile americane au extins colectarea de date biometrice (fotografii și amprente) pentru toți străinii care intră și ies din SUA, inclusiv pentru minori, după intrarea în vigoare la 26 decembrie a noilor
21:20
Meşteşugul şi interpretarea la cobza românească au fost înscrise în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO, a anunţat recent Ministerul Culturii, decizia fiind luată de
21:20
La sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca este deschisă expoziția intitulată „Măsura”, care reunește piese de patrimoniu aparținând MET şi Muzeului Național de Istorie a
21:20
La Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Tulcea va putea fi admirată, până în februarie 2026, expoziţia de fotografie „Arhiva Deltei”, semnată de artistul şi regizorul Dragoş Lumpan. Printre exponate
21:10
Trei nume mari, trei nume aproape uitate, trei destine unite sub aripa îngerului libertății, care s-a abătut peste noi în 1989, descătușând exprimarea. Trei laici exponențiali, trei lucrări distincte și
20:50
La 1 ianuarie, Bulgaria urmează să adopte moneda unică europeană, devenind al 21-lea stat membru al zonei euro. Vecinii noștri de la sud de Dunăre, cu care până acum (NATO, UE) am mers umăr la umăr, de data
20:50
Sărbătorile de iarnă ne aduc mare bucurie, prin slujbele Bisericii, colinde, decoruri luminoase, atmosfera de acasă. Uneori, însă, ajung să fie umbrite de consecinţele excesului alimentar. Multe din preparatele
Ieri
20:40
Nașterea Domnului marchează intrarea lui Dumnezeu Întrupat în istorie, asumarea firii omenești și începutul mântuirii prin împlinirea profețiilor. Prin întrupare, Hristos vine să biruiască moartea din lume,
19:10
De Crăciun, 25 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența IPS Părinte Arhiepiscop Timotei de către PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurat de un sobor de slujitori.
18:10
Nașterea din Fecioară a Fiului lui Dumnezeu devenit om „pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire” a fost celebrată cu bucurie și fast liturgic la Catedrala Patriarhală din București joi, 25 decembrie 2025. Credincioșii sosiți pentru a se împărtăși din bogatele daruri duhovnicești ale slăvitului praznic au luat parte la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.
15:50
În a doua zi de Crăciun, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Înălțarea Domnului” şi „Soborul Maicii Domnului” din
15:10
Hirotonie la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași în Duminica de după Nașterea Domnului # Ziarul Lumina
În Duminica de după Nașterea Domnului, 28 decembrie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea
14:50
În Duminica după Nașterea Domnului, 28 decembrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s‑a aflat în mijlocul pelerinilor și al obștii monahale de la Mănăstirea „Sfânta
14:30
De Crăciun, 25 decembie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența IPS Părinte Arhiepiscop Timotei de către PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al
14:30
Praznicul Nașterii Domnului a reunit și în acest an numeroși credincioși din Caransebeș la Catedrala Episcopală din municipiu pentru a se ruga la Sfânta Liturghie săvârșită de PS Părinte Lucian, Episcopul
14:30
La praznicul Nașterii Domnului, Catedrala Mitropolitană din Timișoara a fost împodobită de prezența miilor de credincioși bănățeni care au participat la Sfânta Liturghie oficiată de IPS Părinte Ioan,
14:30
IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Nașterii Domnului, 25 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.Chiriarhul a
14:20
În ziua praznicului împărătesc „Nașterea Domnului”, 25 decembrie, în Catedrala Mitropolitană din Craiova, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie,
14:10
Numeroșii credincioși bucureșteni care au poposit pe 28 decembrie la Catedrala Patriarhală din Capitală s‑au rugat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar
