Evrei 8, 7-13

Ziarul Lumina, 28 decembrie 2025 21:50

În vremea aceea au adus părinții pe Iisus Pruncul în Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, că «orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat

• • •

Acum o oră
21:50
21:50
Căutați Împărăția lui Dumnezeu! Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLVIII, V, în Părinți și Scriitori Bise­ricești (1994), vol. 23, p. 790„Hristos a spus: Căutați Împă­răția lui Dumnezeu și toate acestea se vor
21:40
Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu Ziarul Lumina
Irod, împăratul iudeilor, văzând că a fost înşelat de magii care s-au întors în ţara lor pe altă cale, s-a mâniat foarte tare şi, cercetând cu de-amănuntul vremea când s-a arătat steaua, a trimis ostaşi ca să-i omoare pe toţi pruncii din Betleem şi din împrejurimi, de doi ani în jos. El se gândea că dacă îi va ucide pe toţi pruncii, negreşit Îl va ucide şi pe Pruncul Iisus, Împăratul Hristos, neştiind că Împărăţia Mântuitorului nu este din lumea aceasta. Însă pe Pruncul Iisus nu L-a prins, deoarece El Se găsea împreună cu Maica Sa şi cu Dreptul Iosif departe de locul măcelului, în Egipt. De aceea, astăzi facem prăznuirea celor 14.000 de prunci nevinovaţi, ucişi din porunca lui Irod.
21:40
Marcu 8, 11-21 (Fariseii cer semn) Ziarul Lumina
„În vremea aceea au venit fariseii la Iisus și se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Și Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn?
21:30
Anul trezirii la realitate pentru Uniunea Europeană Ziarul Lumina
În 2025, criticile Statelor Unite şi atacurile hibride ale Moscovei împotriva Uniunii Europene au pus blocul comunitar într-o poziţie de slăbiciune şi irelevanţă. Trezită într-o nouă realitate, Europa a
21:30
Bulgaria trece joi la moneda euro Ziarul Lumina
La 1 ianuarie 2026, Bulgaria va face pasul final către integrarea monetară europeană, devenind al 21-lea stat din zona euro. Trecerea are loc după un calendar stabilit la nivel european și urmează reguli deja
21:30
Jucării mai sigure în UE Ziarul Lumina
Noul Regulament care consolidează protecţia copiilor împotriva substanţelor chimice nocive din jucării şi întărește respectarea normelor UE privind siguranţa acestora va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, î
21:30
Serbia: Scepticism privind aderarea Ziarul Lumina
Sprijinul populaţiei Serbiei pentru intrarea în Uniunea Europeană este în scădere, la 4 ani de la deschiderea negocierilor de aderare, scrie Tanjug.Un sondaj realizat de Suvremena politika arată că 35,8%
21:30
Formalități suplimentare la intrarea în SUA Ziarul Lumina
Autoritățile americane au extins colectarea de date biometrice (fotografii și amprente) pentru toți străinii care intră și ies din SUA, inclusiv pentru minori, după intrarea în vigoare la 26 decembrie a noilor
Acum 2 ore
21:20
Înscrieri noi în Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO Ziarul Lumina
Meşteşugul şi interpretarea la cobza românească au fost înscrise în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO, a anunţat recent Ministerul Culturii, decizia fiind luată de
21:20
Obiecte cu funcție de măsurare expuse la Cluj Ziarul Lumina
La sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca este deschisă expoziția intitulată „Măsura”, care reunește piese de patrimoniu aparținând MET şi Muzeului Național de Istorie a
21:20
Ipostaze ale Deltei într-o expoziţie inedită Ziarul Lumina
La Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Tulcea va putea fi admirată, până în februarie 2026, expoziţia de fotografie „Arhiva Deltei”, semnată de artistul şi regizorul Dragoş Lumpan. Printre exponate
21:10
Sorin Dumitrescu, Horia Bernea, Ioan Alexandru Ziarul Lumina
Trei nume mari, trei nume aproape uitate, trei destine unite sub aripa îngerului libertății, care s-a abătut peste noi în 1989, descătușând exprimarea. Trei laici exponențiali, trei lucrări distincte și
20:50
Cum va fi 2026? Ziarul Lumina
La 1 ianuarie, Bulgaria urmează să adopte moneda unică europeană, devenind al 21-lea stat membru al zonei euro. Vecinii noștri de la sud de Dunăre, cu care până acum (NATO, UE) am mers umăr la umăr, de data
20:50
Alimente care previn inflamaţia cronică Ziarul Lumina
Sărbătorile de iarnă ne aduc mare bucurie, prin slujbele Bisericii, colinde, decoruri luminoase, atmosfera de acasă. Uneori, însă, ajung să fie umbrite de consecinţele excesului alimentar. Multe din preparatele
20:40
Plânsul din Betleem și începutul jertfei creștine Ziarul Lumina
Nașterea Domnului marchează intrarea lui Dumnezeu Întrupat în istorie, asumarea firii omenești și începutul mântuirii prin împlinirea profețiilor. Prin întrupare, Hristos vine să biruiască moartea din lume,
Acum 4 ore
19:10
Slujire arhierească la catedrala din Arad Ziarul Lumina
De Crăciun, 25 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența IPS Părinte Arhiepiscop Timotei de către PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurat de un sobor de slujitori.
Acum 6 ore
18:10
Prăznuire solemnă a Nașterii Domnului pe Colina Bucuriei Ziarul Lumina
Nașterea din Fecioară a Fiului lui Dumnezeu devenit om „pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire” a fost celebrată cu bucurie și fast liturgic la Catedrala Patriarhală din București joi, 25 decembrie 2025. Credincioșii sosiți pentru a se împărtăși din bogatele daruri duhovnicești ale slăvitului praznic au luat parte la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.
Acum 8 ore
15:50
Liturghie arhierească la Braşov în a doua zi de Crăciun Ziarul Lumina
În a doua zi de Crăciun, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Înălțarea Domnului” şi „Soborul Maicii Domnului” din
15:10
Hirotonie la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași în Duminica de după Nașterea Domnului Ziarul Lumina
În Duminica de după Nașterea Domnului, 28 decembrie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea
14:50
Patriarhul României la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Urlați Ziarul Lumina
În Duminica după Nașterea Domnului, 28 decembrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s‑a aflat în mijlocul pelerinilor și al obștii monahale de la Mănăstirea „Sfânta
14:30
Sărbătoarea Crăciunului la Arad Ziarul Lumina
De Crăciun, 25 decembie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența IPS Părinte Arhiepiscop Timotei de către PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al
14:30
Sărbătoare luminoasă și daruri pentru copii la Caransebeș Ziarul Lumina
Praznicul Nașterii Domnului a reunit și în acest an numeroși credincioși din Caransebeș la Catedrala Episcopală din municipiu pentru a se ruga la Sfânta Liturghie săvârșită de PS Părinte Lucian, Episcopul
14:30
Crăciunul sărbătorit prin rugăciune și colinde de timișoreni Ziarul Lumina
La praznicul Nașterii Domnului, Catedrala Mitropolitană din Timișoara a fost împodobită de prezența miilor de credincioși bănățeni care au participat la Sfânta Liturghie oficiată de IPS Părinte Ioan,
14:30
Binecuvântare pentru credincioșii din Râmnicu Vâlcea Ziarul Lumina
IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Nașterii Domnului, 25 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.Chiriarhul a
Acum 12 ore
14:20
Praznic împărătesc la Catedrala Mitropolitană din Craiova Ziarul Lumina
În ziua praznicului împărătesc „Nașterea Domnului”, 25 decembrie, în Catedrala Mitropolitană din Craiova, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie,
14:10
Duminica după Nașterea Domnului la Catedrala Patriarhală Ziarul Lumina
Numeroșii credincioși bucureșteni care au poposit pe 28 decembrie la Catedrala Patriarhală din Capitală s‑au rugat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar
13:10
Liturghie arhierească, la catedrala din Roman, în prima zi de Crăciun Ziarul Lumina
Joi, 25 decembrie, a fost prilej de aleasă bucurie pentru credincioșii romașcani care au ales să petreacă în rugăciune prima zi de Crăciun în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din
13:10
Praznicul Crăciunului la Suceava Ziarul Lumina
La sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, și de
12:50
Praznicul Nașterii Domnului la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca Ziarul Lumina
La praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, joi, 25 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a
Ieri
20:50
Visurile trimise sufletului de iubirea lui Dumnezeu, Ziarul Lumina
Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, în: "Filocalia", vol. I, trad. pr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, pp. 323-4"Visurile, care sunt trimise sufletului de iubirea lui Dumnezeu, sunt
20:30
Sfinţii 20.000 de Mucenici din Nicomidia Ziarul Lumina
După ce împăratul Maximian (304-311) i-a biruit pe etiopieni, a vrut să aducă jertfe de biruinţă idolilor. De aceea, pretutindeni a trimis scrisori, ca toţi locuitorii imperiului să vină în Nicomidia şi să
19:40
Icoana Soborului Sfintelor Femei Române Ziarul Lumina
În pregătirea evenimentelor ce vor marca anul 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame), la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au hotărât1 instituirea sărbătorii Soborului Sfintelor Femei Române care va fi prăznuită în a treia duminică după Paști, atunci când facem și pomenirea Sfintelor Femei Mironosițe. Astfel, cu acest prilej, le vom cinsti cu evlavie pe toate sfintele femei de neam român care s‑au nevoit pe pământul țării noastre (mucenițe, monahii, soții, mame, vlăstare domnești sau femei simple din popor), cunoscute sau necunoscute, precum și pe sfintele femei ale căror moaște se află pe teritoriul României.
13:30
Icoana Soborului Sfintelor Femei Române Ziarul Lumina
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Matei 21, 33-44 Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie; a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el a plecat departe.
21:40
Sfântul Ap., întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul Ziarul Lumina
Domnul nostru Iisus Hristos, după săvârşirea tainei mântuirii noastre, înălţându-se la cer, şi pe Sfântul Duh, Care de la Tatăl purcede trimiţându-L în limbi de foc, iar Biserica cea dintâi începând a
21:40
Avem nevoie de înțelepciune Ziarul Lumina
Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a XXXVII-a, 5; 19, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, pp. 172, 175„Înțeleptul nu este înfrânt de teamă, nu se schimbă în fața
17:10
Crăciunul sărbătorit în eparhii din Muntenia și Dobrogea Ziarul Lumina
De sărbătoarea Nașterii Domnului, ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au săvârșit Sfânta Liturghie la catedralele eparhiale, rugându-se alături de credincioșii prezenți în număr mare.
14:50
Icoana Soborului Sfintelor Femei Românce Ziarul Lumina
În pregătirea evenimentelor ce vor marca anul 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame),
13:50
Soborul Maicii Domnului prăznuit la Catedrala Patriarhală Ziarul Lumina
În Biserica Ortodoxă, în ziua ce urmează praznicului Nașterii Domnului este cinstită cea prin care Fiul veșnic al lui Dumnezeu a intrat în lume ca om, anume Preasfânta Fecioară și de Dumnezeu Născătoarea Mar
25 decembrie 2025
19:10
Soborul Maicii Domnului; Sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana; Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana (Harți) Ziarul Lumina
Sfântul preacuviosul Părintele nostru Nicodim cel sfinţit era de neam macedo-român, născut din părinţi binecredincioşi la Prilep, în sudul Serbiei, în anul 1320, fiind înrudit cu familia despotului Lazăr şi
19:10
Matei 2, 13-23 Ziarul Lumina
„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa, fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca
19:10
„Să căutăm deci să fim şi noi ca magii!” Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, PSB 23, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1994„Să ne eliberăm de obiceiurile cele păgâneşti, să ne depărtăm mult de ele, ca să vedem pe Hristos; că şi magii nu
15:30
Sărbătoarea Crăciunului la Paraclisul Catedralei Naționale Ziarul Lumina
Marele praznic al Nașterii Mântuitorul Iisus Hristos a fost sărbătorit și la Paraclisul Catedralei Naționale joi, 25 decembrie, printr-un program liturgic special. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte
15:20
Bucuria Crăciunului la Catedrala Mitropolitană din Iași Ziarul Lumina
Marea sărbătoare a Întrupării Mântuitorului Hristos, Nașterea Domnului, a adunat sute de persoane la Catedrala Mitropolitană din Iași, care au luat parte la slujba de Crăciun. Sfânta Liturghie a fost
14:10
Comuniune în rugăciune la Sibiu, de praznicul Nașterii Domnului Ziarul Lumina
La praznicul Naşterii Domnului din acest an, credincioşii au umplut Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, participând la Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu,
12:00
Prăznuire solemnă a Nașterii Fiului lui Dumnezeu pe Colina Bucuriei Ziarul Lumina
Nașterea din Fecioară a Fiului lui Dumnezeu devenit Om „pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire” a fost celebrată cu bucurie și fast liturgic la Catedrala Patriarhală din București joi, 25
24 decembrie 2025
23:40
Galateni 4, 4-7 Ziarul Lumina
Fraților, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Și, pentru că sunteți fii, a trimis
23:40
O putere nevazută a luat chip de stea Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 78-79„Steaua care i-a condus pe magi n-a fost una din stelele cele multe, dar, mai bine spus,
23:30
Matei 2, 1-12 Ziarul Lumina
„Atunci când S-a născut Iisus în Betleemul Iudeei, în zilele regelui Irod, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este împăratul Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Ră
