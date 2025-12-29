Putin l-a informat pe Trump că atacul ucrainean asupra reşedinţei sale va conduce la revizuirea poziţiei Rusiei
Financial Intelligence, 29 decembrie 2025 20:20
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe omologul său american Donald Trump că îşi va revizui poziţia
Acum 30 minute
20:20
Italia: Guvernul a aprobat un decret pentru continuarea ajutorului militar către Ucraina, după o dispută în coaliţie # Financial Intelligence
Guvernul italian a aprobat luni un decret ce autorizează continuarea ajutorului militar către Ucraina în 2026, în urma
20:20
Putin l-a informat pe Trump că atacul ucrainean asupra reşedinţei sale va conduce la revizuirea poziţiei Rusiei # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe omologul său american Donald Trump că îşi va revizui poziţia
Acum 4 ore
18:30
Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut după atacul cu drone al Ucrainei asupra terminalului petrolier CPC # Financial Intelligence
Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut cu aproape 6% în luna decembrie, influenţată în principal de un
18:30
Circa 950 de zboruri, perturbate în urma exerciţiilor Chinei în jurul Taiwanului # Financial Intelligence
Exerciţiile militare ale Chinei în jurul insulei Taiwan se aşteaptă să afecteze peste 100.000 de călători de pe
18:20
Teraplast informează investitorii și publicul larg că a încheiat un contract de vânzare a terenului situat pe stradă
18:20
usia acuză #Ucraina că a încercat să atace o reședință a președintelui Vladimir Putin, Kievul neagă # Financial Intelligence
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir
17:10
Doi foști directori ai ELCEN București, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită # Financial Intelligence
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis în judecată doi foști directori ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN), acuzați
17:00
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi intenţionează să preia Phoenix Slag Services # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Phoenix Slag Services SRL de către Liberty Galaţi SA, a anunţat luni instituţia,
17:00
Şerban: Anul acesta avem un nou record în materie de absorbţie de fonduri europene, cu 24 % în plus faţă de anul anterior # Financial Intelligence
Anul 2025 vine cu un nou record pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii la absorbţia fondurilor europene, care se
Acum 6 ore
16:30
Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din
16:20
Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării scad pe fondul negocierilor de pace din Ucraina; Leonardo înregistrează o scădere de aproape 4% # Financial Intelligence
Acțiunile europene au înregistrat evoluții mixte luni, câștigurile din sectorul minier compensând pierderile acțiunilor din sectorul apărării, potrivit
Acum 8 ore
14:10
Cei patru judecători de la CCR, reacție publică: “Nu e un conflict personal sau politic, ci o divergență strict procedurală privind respectarea termenelor și a deliberării efective în cadrul Curtea Constituțională a României” # Financial Intelligence
Cei patru judecători de la CCR care au lipsit astăzi de la ședința Curții susțin că nu au
13:40
Garanțiile de securitate ale SUA sunt valabile pentru 15 ani, iar Ucraina insistă pentru prelungirea lor, afirmă Zelenski # Financial Intelligence
Kievul va ridica legea marțială numai după ce invazia rusă la scară largă se va încheia și după
13:30
BNR: Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut cu 1,5%, în noiembrie 2025 # Financial Intelligence
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5% faţă de luna anterioară, până la
13:00
Ambasada Chinei în România: 2025 – un an al aprofundării continue a cooperării pragmatice dintre China și România și în care încrederea politică reciprocă dintre China și România s-a consolidat continuu # Financial Intelligence
2025 a fost un an al aprofundării continue a cooperării pragmatice dintre China și România și în care
Acum 12 ore
12:40
Ministrul Radu Miruţă: CCR – vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei # Financial Intelligence
CCR – vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei, a afirmat luni vicepremierul Radu Miruţă,
12:40
Mircea Abrudean: Amânările repetate ale CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj # Financial Intelligence
Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj, afirmă preşedintele Senatului,
12:00
Noile rute pentru livrările de gaze naturale către Ucraina – disponibile din 22 decembrie # Financial Intelligence
Autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei din Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina au aprobat recent noile
10:50
Preşedintele CCR, referitor la decizia privind Legea pensiilor magistraţilor: Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a fost întrunit cvorumul / Următorul termen, vineri 16 ianuarie # Financial Intelligence
Preşedintele Curţii Constituţionale Simina Tănăsescu a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă
10:20
România – creștere semnificativă a prețului energiei electrice în 2025; În lipsa scăderii prețului, riscăm să pierdem competitivitatea economică și să accentuăm inegalitățile sociale # Financial Intelligence
• Țara noastră a înregistrat, în 2025 o creștere semnificativă a prețului energiei electrice, fapt ce a determinat
10:10
Hanga, BVB: Anul 2025 confirmă faptul că piaţa de capital din România a intrat într-o nouă etapă de maturitate # Financial Intelligence
Piaţa de capital din România a intrat în 2025 într-o nouă etapă de maturitate, înregistrând o creştere sănătoasă,
09:50
BYD va detrona Tesla din poziţia de cel mai mare producător de automobile electrice în 2025 # Financial Intelligence
Extinderea rapidă la nivel global a BYD, combinată cu contextul politic dificil şi înăsprirea reglementărilor pentru Tesla în
09:20
Un oraș suedez este mutat, clădire cu clădire, pe fondul apetitului Europei pentru minerale (CNBC) # Financial Intelligence
Efectele în lanț ale apetitului tot mai mare al Europei pentru materii prime se extind până în nordul
08:50
Un expert chinez interpretează zonele de exerciții ale PLA din cadrul „Misiunii de justiție 2025”, în timp ce mass-media de pe insula Taiwan descrie exercițiile ca fiind „bruște” – Global Times # Financial Intelligence
Luni, la ora 7:30, Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare (PLA) a anunțat că a
08:40
Ucraina: Preşedintele francez Macron anunţă o reuniune a aliaţilor Kievului la începutul lui ianuarie la Paris # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni o reuniune a aliaţilor Kievului la Paris la începutul lui ianuarie,
08:40
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a schimbat duminică Kievul înghețat și chinuit de rachete cu sala de mese decorată
08:30
China anunță exerciții militare în jurul Taiwanului, după ce a criticat un important acord de armament al SUA # Financial Intelligence
Armata chineză a anunțat luni că mobilizează unități ale armatei, marinei, aviației și rachetelor în jurul Taiwanului pentru
Acum 24 ore
07:10
Liderul nord-coreean a supervizat un exerciţiu de lansare a unei rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acţiune # Financial Intelligence
Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a supervizat un exerciţiu de lansare a unei rachete de croazieră strategice cu rază
07:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică avută
06:50
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică după amiaza (ora locală) că un acord de
Ieri
20:40
Zelensky și președintele SUA se întâlnesc în Florida pentru discuții despre războiul din Ucraina – actualizare # Financial Intelligence
* Cred că avem toate ingredientele necesare pentru a ajunge la un acord", declară Trump În cadrul unei
16:30
Un proiect de propunere de pace în 20 de puncte va fi în centrul discuțiilor dintre președintele ucrainean
15:40
CCR a amânat pentru luni sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a Românei a amânat pentru luni sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ) în legătură
15:40
Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, "asigurarea păcii" va
13:30
Incendiu puternic la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu/ Focul se manifestă pe o suprafaţă de 800 de metri pătraţi # Financial Intelligence
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile,
12:10
Proprietarii de benzinării Lukoil din SUA sunt afectaţi de incertitudine din cauza sancţiunilor impuse Rusiei # Financial Intelligence
Zeci de proprietari de benzinării Lukoil din SUA s-au strâns recent la o sală de conferinţe a unui
12:00
Paris, 28 dec /Agerpres/ – Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a
11:20
UE “nu va şovăi” în sprijinul său pentru Ucraina, anunţă Bruxelles-ul înaintea întâlnirii Zelenski-Trump # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi-au exprimat sprijinul pentru preşedintele
11:00
În drum spre America, Zelensky împărtășește prioritatea sa principală pentru viitoarea întâlnire cu Trump – Kiev Independent # Financial Intelligence
Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky jurnaliștilor pe 27 decembrie,
10:50
Anterior, șeful statului rus a avertizat că orice atac în interiorul Rusiei cu arme occidentale de lungă distanță
10:50
Statul Major General al Ucrainei: Rusia a pierdut 1.204.510 soldați în Ucraina din 2022 # Financial Intelligence
Rusia a pierdut aproximativ 1.204.510 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din
10:40
Putin afirmă că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin forță dacă Kievul nu dorește pacea # Financial Intelligence
În timpul unei vizite de inspecție, comandanții ruși i-au comunicat lui Putin că forțele Moscovei au capturat orașe
10:30
Trupele europene din Ucraina ar fi „ținte legitime” pentru Moscova, avertizează Lavrov # Financial Intelligence
La jumătatea lunii decembrie, liderii principalelor țări europene au emis o declarație în care afirmau că garanțiile de
10:30
Ochii Occidentului sunt „închiși” la scandalurile de corupție din Kiev, afirmă Lavrov # Financial Intelligence
Occidentul închide ochii la scandalurile de corupție din Ucraina și își menține neschimbate planurile de a folosi Kievul
10:20
Bulgaria va deveni joi cea de-a 21-a țară care adoptă euro, dar unii consideră că această măsură ar
10:10
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte din planul de
09:40
Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe, astăzi, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
08:40
Regimul militar din Niger a respins sâmbătă "cu cea mai mare fermitate" acuzaţiile de "furt" aduse împotriva sa,
08:30
Putin afirmă că Ucraina nu se grăbeşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia,
08:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în oraşul canadian Halifax în drum spre Florida,
