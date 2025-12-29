Probleme pentru U Craiova Anton Petrea și-ar fi anunțat plecarea de la clubul oltean după doar o lună și jumătate
Anton Petrea (50 de ani), unul dintre antrenorii secunzi ai Universității Craiova, și-ar fi anunțat despărțirea de echipă, chiar înainte de finalul lui 2025.
Situație disperată la FRGR Amalia Lică, fără sala de antrenament, după ce ANS a suspendat finanțarea. Reacția președintei: „Merg să joc la loto” # Golazo.ro
Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimanstică Ritmică, caută cu disperare soluții pentru finanțarea instituției, după ce ANS a suspendat fondurile în urmă cu ceva timp.
Vătăjelu, la Dinamo? Internaționalul român s-a despărțit de Aktobe și a intrat pe radarul „câinilor” » Ce spune despre o revenire în România # Golazo.ro
Bogdan Vătăjelu (32 de ani) e dorit la Dinamo în această iarnă, după despărțirea de Aktobe.
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult” # Golazo.ro
Dinamo a fost interesată să-l transfere pe atacantul român Daniel Paraschiv, care va semna însă cu rivala Rapid.
Ce autogol! Naționala lui Ngezana, egalată de Zimbabwe după o deviere nefericită! Cum s-a terminat meciul de la Cupa Africii pe Națiuni # Golazo.ro
Zimbabwe - Africa de Sud 2-3. Naționala lui Siyabonga Ngezana s-a impus în ultimul meci al grupelor și a obținut calificarea în faza următoare a Cupei Africii.
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre stabilitatea băncii tehnice și despre atitudinea clubului despre o eventuală ofertă venită pe adresa antrenorului
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi # Golazo.ro
Ladislau Bölöni (72 de ani) a rememorat episodul care l-a adus în atenția conducerii lui Sporting Lisabona, club pentru care avea să renunțe la naționala României, în 2001.
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a făcut o analiză după primele două luni petrecute pe banca celor de la CFR Cluj.
FIFA anunță revoluția ofsaidului Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv” # Golazo.ro
Șeful FIFA, Gianni Infantino, a vorbit despre cum s-ar putea schimba regula ofsaidului, în ideea de a face jocul de fotbal mai atractiv.
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a avut o reacție dură în raport cu antrenorii rivalelor Rapid și U Craiova, Costel Gâlcă, respectiv Filipe Coelho.
Momente horror Un jucător vital de la Dinamo dezvăluie: „Părinții îmi țineau piciorul în mână, ca să nu mă mișc”. S-a recuperat la baza FCSB # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan a rămas titular deși nu mai intră sub regula U21 și este căpitanul lui Dinamo în acest sezon, dar parcursul său până aici nu a fost unul ușor
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă” # Golazo.ro
Cristi Chivu a sărbătorit după fluierul final al meciului cu Atalanta, 1-0, care o păstrează pe Inter pe primul loc în Serie A la final de an
Laude pentru Luka Modric Fost campion mondial cu Italia, impresionat de evoluția croatului la AC Milan: „Poate juca și cu o țigară în gură” # Golazo.ro
Luca Toni (48 de ani), fostul atacant italian, a lăudat prestația lui Luka Modric (40 de ani), care și-a continuat cariera în Serie A, după despărțirea de Real Madrid.
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui # Golazo.ro
Anthony Joshua, celebrul boxer de categorie grea, a fost implicat într-un accident de mașină pe o autostradă din Nigeria.
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător” # Golazo.ro
David Miculescu (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, privește cu optimism spre barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Fotbalistul consideră că România poate trece de Turcia dacă va atinge nivelul de joc arătat la EURO.
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!” # Golazo.ro
„Bătălia Sexelor” disputată duminică la Dubai între Nick Kyrgios (30 de ani) și Aryna Sabalenka (27 de ani) a fost prezentată drept un eveniment-spectacol menit să aducă tenisul mai aproape de un public nou. Reacțiile față de partidă au fost unele negative.
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie # Golazo.ro
Campioana a câștigat doi jucători față de prima jumătate a sezonului: Andrei Duarte și Dawa și a pierdut tot doi, pe Mihai Popescu și Edjouma, iar pe Alibec l-a scos în decor
Albu revine în Liga 1 Cu ce echipă a semnat jucătorul dat afară de la FC Botoșani după ce s-a luat la bătaie cu un coechipier # Golazo.ro
Alexandru Albu, fost jucător la Rapid și FC Botoșani, a semnat cu Unirea Slobozia.
Rapid și-a găsit atacant Giuleștenii sunt aproape să transfere un jucător de 1 milion de euro! » Toate detaliile # Golazo.ro
Daniel Paraschiv, atacant împrumutat de Real Oviedo la Cultural Leonesa, ar fi aproape de un transfer la Rapid.
Ronaldo a atras toate privirile FOTO. Accesoriul cu care portughezul a făcut senzație la gala Globe Soccer Awards » Costă 700.000 de euro # Golazo.ro
Duminică, 28 decembrie, a avut loc gala Globe Soccer Awards care a fost organizată la Dubai, iar Cristiano Ronaldo a fost unul dintre cei premiați.
12 ani de la accidentul lui Schumacher Secrete și șantaj. Ce se mai știe despre german, după tragedia care a șocat Formula 1: „Nu-l vom mai vedea” # Golazo.ro
Se împlinesc 12 ani de la accidentul de schi care i-a schimbat definitiv viața lui Michael Schumacher (56 de ani). Informațiile oficiale despre starea sa de sănătate rămân extrem de puține, iar ceea ce se cunoaște public provine exclusiv din declarații rare ale familiei și ale unor apropiați din Formula 1.
L-a LĂSAT FĂRĂ CUVINTE pe Olăroiu Antrenorul român a rămas uluit de fostul său jucător de la FCSB: „E ceva absolut incredibil!” # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu, actualul selecționer al Emiratelor Arabe Unite, a rămas impresionat de tăria de caracter de care dă dovadă Mihai Neșu.
Reacții după revenirea lui Drăgușin Doi foști internaționali români se contrazic: „Tottenham are încredere în el / Eu aș pleca” # Golazo.ro
Ciprian Marica și Florin Gardoș au oferit o primă reacție după revenirea lui Radu Drăgușin după o pauză de 11 luni.
Țicu a plecat de la Petrolul „Lupii galbeni” s-au despărțit de fostul căpitan, chinuit de o accidentare teribilă: „E cea mai bună decizie” # Golazo.ro
Petrolul Ploiești a anunțat luni despărțirea de Valentin Țicu, fostul căpitan al echipei.
„E dureros fizic și emoțional” A câștigat 4 titluri în România, iar după retragere are un nou obiectiv: „O fac să văd care mi-e limita” # Golazo.ro
Cornel Râpă (35 de ani), fost campion cu FCSB și Oțelul Galați, și-a încheiat cariera de jucător în iulie 2025 și se pregătește pentru un nou stil de viață: între familie, atletism și antrenorat.
Kopic surprinde din nou Antrenorul lui Dinamo depune eforturi mari pentru a învăța limba română: „Înțelege tot!” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul croat al lui Dinamo, se străduiește să învețe cât mai bine limba română.
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»” # Golazo.ro
Ladislau Boloni (72 de ani), unul dintre cei mai de succes antrenori români, a vorbit despre unul dintre cele mai discutate momente ale carierei sale. În 2001, antrenorul a luat decizia de a părăsi banca echipei naționale a României pentru a semna cu Sporting Lisabona.
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă” # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a precizat care sunt cele mai dezamăgiri pe care le-a trăit în cariera sa de antrenor.
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român # Golazo.ro
Atalanta - Inter 0-1. Piotr Zielinski, mijlocașul „nerazzurrilor”, a venit cu mai multe critici asupra lui Simone Inzaghi, fostul său antrenor.
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România” # Golazo.ro
Eduard Novak (49 de ani), fost ministru al Sportului și inițiator al „Legii Novak”, a transmis un mesaj dur celor care se opun proiectului ce prevede folosirea unui număr minim de sportivi români în competițiile interne.
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria # Golazo.ro
Zohran Mamdani, 34 de ani, nu a fost îndrăgostit doar de Arsenal și de Thierry Henry în fotbal. O națională africană l-a impresionat când noul primar al New York-ului avea doar 10 ani și nu a uitat-o nici acum
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune” # Golazo.ro
Atalanta - Inter 0-1. Cristi Chivu, antrenorul „nerazzurrilor”, i-a răspuns lui Antonio Conte, tehnicianul lui Napoli, după ultimele declarații date de italian.
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român de la Tottenham, ar putea reveni la Juventus, clubul la care s-a format ca fotbalist. Formația din Torino își propune să consolideze lotul pentru a rămâne în cursa pentru titlul din Serie A.
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic” # Golazo.ro
Aston Villa are un lot de jumătatea clasamentului în Anglia, dar e pe locul 3 și în Premier, și în Europa League, cu 11 victorii consecutive în ambele competiții reunite. În cursă pentru ambele trofee
Chivu, lider la final de an Inter învinge Atalanta și termină 2025 pe primul loc în Serie A # Golazo.ro
Atalanta - Inter 0-1. Lautaro Martinez a adus victoria vicecampioanei în ultimul meci din 2025 al nerazzurrilor
Uluit de gestul lui Munteanu Ciprian Marica despre decizia atacantului de la CFR Cluj: „A făcut-o intenționat” # Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani), fost internațional român și actual acționar minoritar la Farul, a vorbit despre scandalul în care Louis Munteanu este implicat de câteva zile.
Aurelia Brădeanu, fosta legendă a naționalei României, a semnat cu CSM București.
Momente șocante la Cupa Africii VIDEO. Portarul Sudanului s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială. Și-a revenit și a continuat să joace! # Golazo.ro
Monged Elneel Abuzaid (29 de ani), portarul Sudanului, și-a pierdut cunoștința în meciul cu Guineea Ecuatorială, de la Cupa Africii, 1-0.
„Fotbalul nu e chiar așa ușor” Adrian Mazilu știe ce i-a lipsit pentru a se impune la Vitesse + Ce l-a convins să semneze cu Dinamo # Golazo.ro
Adrian Mazilu (20 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a dezvăluit diferențele pe care le-a simțit când a ajuns la Vitesse.
Pleacă Tănase de la FCSB? Salariu de 1,3 milioane de euro pentru jucătorul campioanei! Ce spune patronul roș-albaștrilor # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Florin Tănase (30 de ani) a primit o ofertă din China.
Rapid face primul transfer Angelescu anunță venirea unui atacant: „Nu e din campionatul intern” . Baroan e ca și plecat + Pe ce posturi mai caută întăriri # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a explicat pe ce posturi vor giuleștenii să facă transferuri.
„Are noroc că joacă la CFR” Victor Angelescu nu-l menajează pe Louis Munteanu: „La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion!” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a vorbit despre scandalul în care Louis Munteanu este implicat de câteva zile.
Drăgușin a revenit pe gazon! FOTO. Fundașul lui Tottenham a bifat primele minute după 11 luni de pauză, din cauza accidentării grave # Golazo.ro
CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0-1. Radu Drăgușin (23 de ani), internaționalul român al oaspeților, a bifat primele sale minute după 11 luni de pauză din cauza unei accidentări grave.
„Cea mai mare surpriză” Oficialul de la FCSB, fermecat de evoluțiile unui titular: „Faza aceasta îl definește perfect” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit la superlativ despre Juri Cisotti (32 de ani).
FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul celor de la Dinamo, spune că nu are de gând să îi trădeze pe „câini”.
Neantrenat, australianul Nick Kyrgios a câștigat fără mai eforturi Battle of the Sexes cu numărul 1 mondial WTA, Aryna Sabalenka.
Construiți pentru performanță Rigorile din spatele succesului: cum e programată dezvoltarea fizică a viitorilor fotbaliști din Academia Hagi # Golazo.ro
Discuție cu unul dintre preparatorii fizici din Academia Hagi despre etapele pe care fiecare junior le urmează, atenția la detalii și principalii inamici din aceste vremuri în dezvoltarea unui copil.
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României # Golazo.ro
Anul acesta a fost unul cu audiențe bune pentru posturile care au transmis meciurile de fotbal.
„Nu am cum să uit” Daniel Pancu, șocat de ce a găsit în vestiarul lui CFR Cluj: „Îmi pare rău că nu am făcut o poză” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a rememorat atmosfera apăsătoare din vestiarul echipei, după ce a ajuns în Gruia.
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față” # Golazo.ro
Diego Zivulic (32 de ani), fundașul celor de la Oțelul Galați, a oferit o primă reacție după ce a fost propus la FCSB.
