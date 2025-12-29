Topul statelor care folosesc cel mai mult numerarul. Locul surprinzător ocupat de România
StirileProtv.ro, 29 decembrie 2025 22:20
Statele sărace se bazează într-o măsură mult mai mare pe numerar decât cele bogate, arată o analiză realizată de Visual Capitalist. Topul este condus de Myanmar, unde plățile cash reprezintă 98% dn total, Etiopia (la 95%) și Gambia (95%).
• • •
