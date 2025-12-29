Învins clar la București, Gheorghe Tadici se plânge: „Suntem la limită!”
Gazeta Sporturilor, 29 decembrie 2025 23:30
• • •
Acum 15 minute
23:40
2025 a trecut în zadar » TOP 10 cele mai mari decepții din Superliga în acest an # Gazeta Sporturilor
La finalul lui 2025, Gazeta Sporturilor îți prezintă lista jucătorilor care au dezamăgit de-a lungul acestui an în prima ligă, fotbaliști în jurul cărora au existat așteptări foarte mari, dar care nu au convins. ...
Acum 30 minute
23:30
Karolina Pliskova, fost lider mondial, pregătită de revenirea pe teren: „Dacă nu sunt bine fizic, nu ar avea sens să continui” # Gazeta Sporturilor
Karolina Pliskova (33 de ani), fosta lideră mondială, va reveni în activitate în luna ianuarie a anului 2026, urmând să participe la mai multe turnee din Australia. Dubla finalistă de Grand Slam a vorbit, într-un interviu, despre ultimele 18 luni, despre accidentările care au ținut-o departe de teren și despre întoarcerea în tenis.Karolina Pliskova s-a accidentat la gleznă la US Open 2024, într-un meci cu italianca Jasmine Paolini, și a fost nevoită să abandoneze. ...
Acum o oră
23:20
Cel mai bun străin din Superligă dezvăluie impactul cu România: „Asta am găsit” # Gazeta Sporturilor
Juri Cisotti (32 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a fost desemnat Fotbalistul Străin al Anului 2025 în Superlativele GSP. Acesta a oferit un amplu interviu în care a vorbit despre viața lui în România și trecerea la FCSB, explicând de ce a acceptat fără ezitări.Italianul adus de campioana României în urmă cu un an de la Oțelul s-a impus rapid în echipa de start, fiind folosit pe mai multe poziții. ...
23:10
Daniel Pancu se așteaptă la un an complicat la CFR Cluj: „Avem aproape zero șanse de play-off” » Ce spune despre plecări: „Clubul trebuie să supraviețuiască” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, a făcut radiografia anului 2025. A vorbit despre provocările anului și despre ce urmează pentru el și echipa lui în 2026.După Campionatul European din 2025, unde a condus naționala de tineret, Daniel Pancu a acceptat în finalul anului provocarea de o readuce pe CFR Cluj în topul Superligii, după un început sub așteptări. ...
23:00
De cine se teme Andrei Nicolescu în lupta pentru titlu: „FCSB nu ne dă fiori foarte mari” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a vorbit despre lupta pentru play-off și șansele principalelor contracandidate, CFR Cluj și FCSB, după un sezon marcat de rezultate oscilante pentru ambele formații.În acest sezon, Dinamo a avut rezultate foarte bune în meciurile directe: 2-1 cu CFR Cluj, 4-3 și 0-0 cu FCSB. Toate confruntările cu campioana au avut loc pe Arena Națională. ...
23:00
U-BT Cluj-Napoca, duel cu Slask Wroclaw în penultima zi a anului » Meciul din tur a fost dramatic # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca va încheia anul 2025 în BTarena, cu un meci din etapa a 12-a din BKT EuroCup. Marți, 30 decembrie, campioana României va primi vizita lui Slask Wroclaw, partida începând la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2.A doua jumătate a lunii decembrie a fost excelentă pentru U-BT Cluj-Napoca, formație ce a evoluat doar pe teren propriu și a adunat 4 victorii consecutive. ...
23:00
Cupa Africii se apropie de finalul grupelor, după ce ultima etapă s-a disputat în două dintre cele 6. Până acum, 6 națiuni au obținut calificarea în faza eliminatorie, care va fi formată din 16 echipe. La start au fost 24 de naționale, împărțite în 6 grupe a câte 4 echipe. Primele două echipe din fiecare grupă se califică direct în „șaisprezecimi”, iar restul vor fi alese din cele mai bune 4 echipe care se clasează pe locurile 3 din grupe. ...
Acum 2 ore
22:10
Două finaliste de la Campionatul Mondial au fost premiate de primarul orașului Râmnicu Vâlcea pentru „contribuția adusă comunității” # Gazeta Sporturilor
Anniken Wollik (28 de ani), campioana mondială, și Julia Maidhof (27 de ani), vicecampioana mondială, jucătoare în România la SCM Râmnicu Vâlcea, au fost premiate luni, 29 decembrie, de Mircia Gutău, primarul orașului vâlcean, pentru performanțele realizate alături de naționalele lor.În 14 decembrie, Campionatul Mondial de handbal feminin s-a încheiat cu duelul dintre Norvegia și Germania, cele mai bune echipe ale turneului organizat în Olanda și Germania. ...
22:00
Gafa incredibilă care a dus la eliminarea selecționerului român de la Cupa Africii # Gazeta Sporturilor
Marvelous Nakamba (31 de ani) a fost autorul unui henț stupid în meciul pierdut de Zimbabwe, națioanala condusă de românul Mario Marinică (61 de ani), 2-3 cu Africa de Sud, care a culminat cu eliminarea definitivă din Cupa Africii. În minutul 81 al confruntării, mijlocașul lui Luton a respins cu mâna mingea din fața porții, deși șutul expediat de Mohau Nkota părea că nu este cadrat pe poartă. ...
Acum 4 ore
21:50
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a vorbit despre lupta pentru play-off și șansele principalelor contracandidate, CFR Cluj și FCSB, după un sezon marcat de rezultate oscilante pentru ambele formații.În acest sezon, Dinamo a avut rezultate foarte bune în meciurile directe: 2-1 cu CFR Cluj, 4-3 cu FCSB pe teren propriu și 0-0 cu FCSB în deplasare. Toate confruntările cu campioana au avut loc pe Arena Națională. ...
21:30
Andrei Nicolescu a anunțat unde va juca Dinamo în play-off: „Una dintre arenele din provincie” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a făcut un anunț important legat de stadionul pe care „câinii” ar putea disputa meciurile din play-off, în cazul în care Arena Națională nu va fi disponibilă.Oficialul dinamovist a precizat că varianta mutării jocurilor în afara Bucureștiului este una reală, mai ales în condițiile în care cel mai mare stadion al țării va fi indisponibil. ...
21:20
„Să vedem care e viziunea lor” » Impresarul lui Radu Drăgușin a vorbit despre viitorul la Tottenham: „E spre binele lor” # Gazeta Sporturilor
Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin (23 de ani), a dezvăluit că plănuiește să discute cu conducerea lui Tottenham posibilitatea ca fundașul român să plece sub formă de împrumut în returul acestui sezon, iar destinația preferată ar fi la o echipă din Serie A.Radu Drăgușin a revenit pe teren pe 28 decembrie în victoria cu Crystal Palace din etapa de „Boxing Day”, scor 1-0, fiind introdus pe teren în minutul 85. ...
21:10
Dinamo a efectuat primul transfer: „Am încheiat deja și vom anunța în curând” + Negocieri cu un fost jucător de la Universitatea Craiova # Gazeta Sporturilor
Dinamo a început deja mișcările pe piața transferurilor. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a anunțat faptul că au realizat deja primul transfer al perioadei de mercato din iarnă, un jucător din compartimentul defensiv urmând să fie prezentat oficial în perioada următoare.Totodată, oficialul dinamovist a confirmat că există discuții și cu alți jucători, inclusiv cu un fost fotbalist al Universității Craiova. ...
21:00
Aurelia Brădeanu și Iulia Curea, despre obiectivele și campania de transferuri a „tigroaicelor”: „Mai sunt două, trei achiziții care trebuie făcute” # Gazeta Sporturilor
Iulia Curea (43 de ani), antrenoarea secundă a lui CSM București, și Aurelia Brădeanu (46 de ani), noul team manager al campioanei României, au vorbit despre victoria „tigroaicelor” cu HC Zalău (39-20), despre obiectivele stagionale și colaborarea cu Bojana Popovic, dar și despre campania de transferuri pentru sezonul 2026-2027.Luni, 29 decembrie, CSM București a obținut o victorie clară în fața lui HC Zalău, scor 39-20, într-un meci din etapa a 10-a a Ligii Florilor. ...
20:40
Incredibil! La doar 8 zile după ce și-a anunțat retragerea din fotbal, Ubbink revine și a fost prezentat oficial la noua echipă # Gazeta Sporturilor
Desley Ubbink (32 de ani) s-a răzgândit rapid după ce, în urmă cu doar opt zile, își anunțase retragerea din fotbal. Mijlocașul ofensiv olandez, legitimat atunci la Metaloglobus, a fost prezentat oficial de RBC Roosendaal, club pentru care va evolua în următorul an și jumătate.Ubbink anunțase că meciul pierdut de Metaloglobus pe teren propriu cu Unirea Slobozia, scor 2-3, în etapa a 21-a, avea să fie ultimul din cariera sa. ...
20:40
Toni Petrea (50 de ani), numit „secundul” lui Filipe Coelho (45 de ani) la Universitatea Craiova pe data de 19 noiembrie, a decis să părăsească clubul, deși echipa a încheiat anul calendaristic pe primul loc în Superliga.Potrivit fanatik.ro, Toni Petrea nu mai continuă la Universitatea Craiova, informație confirmată de sursele GSP.ro.Toni Petrea a plecat de la Universitatea CraiovaToni Petrea părăsește astfel echipa după aproximativ o lună și jumătate. ...
20:20
Alex Dobre își trasează obiectivul la Rapid în 2026: „Nu sunt genul. Asta mă face să trăiesc!” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Dobre (27 de ani), extremă dreapta la Rapid, a dezvăluit pentru GSP.ro cum va petrece Revelionul, cum își stabilește obiectivele și ce își dorește de la anul 2026.Dobre preferă un Revelion liniștit, fără petreceri, iar destinația va fi decisă împreună cu soția sa, Erika.Jucătorul spune că se concentrează pe obiective stabilite pe termen lung și își dorește titlul și Cupa cu Rapid în 2026. ...
20:10
După succesul uriaș în fața primei sale echipe, Crina Pintea a făcut marele anunț: „Vreau să mă retrag liniștită și împăcată” # Gazeta Sporturilor
După victoria obținută de CSM București împotriva lui HC Zalău, scor 39-20, Crina Pintea (35 de ani), pivotul trupei din Capitală, și-a anunțat retragerea din handbal la finalul sezonului 2026-2027.CSM București a încheiat cu dreptul anul 2025, reușind să o învingă pe HC Zalău la o diferență de 19 goluri (39-20), cea mai drastică din ultimii 12 ani pentru gruprea antrenată de Gheorghe Tadici. ...
20:10
Gheorghe Tadici, după eșecul drastic cu CSM București: „Rezultatul este normal, diferența de valoare este uriașă” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Tadici (73 de ani), antrenorul formației HC Zalău, a comentat înfrângerea severă suferită în fața campioanei CSM București, scor 20-39, într-un meci din etapa a 10-a a Ligii Florilor.„Tigroaicele” au ajuns astfel la un bilanț perfect, 10 victorii din tot atâtea meciuri în campionat, după o prestație colectivă excelentă, toate jucătoarele de câmp ale echipei din Capitală reușind să înscrie. ...
20:00
Cu Ngezana integralist a treia oară consecutiv, Africa de Sud a obținut calificarea din grupele Cupei Africii # Gazeta Sporturilor
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a fost pentru a treia oară consecutiv integralist pentru reprezentativa Africii de Sud, care a obținut calificarea din grupele Cupei Africii, după 3-2 cu Zimbabwe, selecționata românului Mario Marinică (61 de ani).Africa de Sud a încheiat astfel grupa B pe locul 2, cu 6 puncte din 9 posibile. ...
Acum 6 ore
19:40
Ionel Dănciulescu trage un semnal de alarmă la Dinamo: „Lucrurile trebuie făcute cu cap” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu (49 de ani), fost atacant emblematic al lui Dinamo, care a evoluat pentru „câini” în perioadele 1995-1997, 2002-2006 și 2010-2013, a analizat situația actuală a echipei, vorbind despre transferurile necesare, dar și despre jucătorii veniți în acest sezon. ...
19:10
Daniel Pancu, declarație suprinzătoare după ce Louis Munteanu a apărut în tricoul FCSB-ului :„Ăsta e un amănunt mult mai important” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj, i-a luat apărarea atacantului pentru că a fost fotografiat purtând un tricou cu FCSB la un eveniment din orașul său natal, Vaslui. În schimb, tehnicianul l-a criticat vehement pe jucător pentru faptul că a jucat fotbal în sală, pe parchet, riscând să se accidenteze. ...
18:40
Fostul internațional cu peste 200 de meciuri în Liga 1 a rămas liber de contract și poate reveni în România: „Sunt dispus la negocieri cu oricine” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Vătăjelu (32 de ani) a rămas liber de contract după despărțirea de Aktobe și a dezvăluit pentru GSP.ro că „este dispus să revină în România și este deschis negocierilor cu oricine”.După doi ani petrecuți la Aktobe, fundașul stânga părăsește formația din Kazakhstan, iar de serviciile acestuia se interesează deja mai multe cluburi din România, printre care și Dinamo, potrivit prosport.ro. ...
18:30
Favoritul lui Becali explică de ce a ales-o pe FCSB: „Când te sună un club mare, trebuie să accepți provocarea” # Gazeta Sporturilor
Italianul Juri Cisotti (32 de ani) a povestit pentru Gazeta Sporturilor cum a fost trecerea de la Oțelul la FCSB, petrecută în ianuarie 2025.Venit la Oțelul în 2021, când echipa era în Liga 3, Cisotti s-a remarcat rapid în fotbalul românesc, iar în ianuarie a făcut pasul spre FCSB. ...
18:10
Un milion de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie, unde amenda e uriașă # Gazeta Sporturilor
Din 1 ianuarie 2026, în Spania devine obligatorie baliza luminoasă de avertizare V16, care înlocuiește triunghiurile reflectorizante pentru semnalizarea opririlor de urgență. Măsura se aplică atât celor aproape un milion de români care locuiesc în Spania, cât și șoferilor care vin din alte țări. ...
18:10
Fostul antrenor al lui Roger Federer vorbește despre șansele lui Novak Djokovic de a câștiga un Grand Slam în 2026: „Inima spune da, mintea spune nu” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic, deținător al unui record de 24 de titluri de Grand Slam, a ajuns în semifinalele tuturor turneelor majore din 2025 și a cucerit titlurile ATP cu numărul 101 și 102 ale carierei, la Geneva și Atena. Sârbul este al treilea cel mai bun jucător din circuitul ATP, în urma lui Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. ...
18:00
CSM București rămâne fără românce! Refuzată de două handbaliste „tricolore”, revine în schimb una din Serbia # Gazeta Sporturilor
CSM București se chinuie în această perioadă să-și definitiveze lotul pentru sezonul următor. Campioana României a ratat transferurile internaționalelor Rebeca Necula și Oana Bors, iar dacă, CCR va da aviz pozitiv pentru Legea „Novak”, în sezonul viitor, CSM București nu va avea in lot minimum 5-6 jucătoare românce, care ar putea-o ajuta să se lupte la titlu. ...
18:00
Din când în când, apar români care devin fenomene de anvergură mondială. Pe sub corul lamentărilor că nu mai reușim nimic excepțional în sport, au apărut silențios, fără să bată toba, și în epoca recentă, supervalori precum Cristina Neagu, Simona Halep, Simona Radiș, Ancuța Bodnar, David Popovici.La ceva similar asistăm acum în fotbal. Cristi Chivu trăiește o experiență fără precedent pentru un român. ...
Acum 8 ore
17:50
„Mircea Lucescu a fost zeu, acum e «muritor»”! Discurs fără echivoc al fostului „optar” al României despre actuala generație # Gazeta Sporturilor
Costin Lazăr, 44 de ani, fost internațional cu 32 de apariții și două goluri pentru naționala României, e conștient că „tricolorii” vor fi outsideri în „barajul” cu Turcia de la primăvară. Lazăr transmite un mesaj valabil pentru întreaga generație actuală: „Mentalitatea face diferența, uitați-vă la țările dezvoltate!”.România va evolua în semifinala „barajului” pentru CM 2026 cu Turcia, în deplasare. ...
17:40
După 6 înfrângeri din 6 în Europa League, antrenorul a fost demis înainte de Anul Nou # Gazeta Sporturilor
Nice a anunțat oficial despărțirea de Franck Haise (54 de ani) din postura de antrenor principal, precum și numirea imediată a lui Claude Puel în această funcție. Contractul tehnicianului de 64 de ani este, deocamdată, valabil doar până la finalul acestui sezon.Puel a mai antrenat Nice între 2012 și 2016. ...
17:40
Jucătorul turneului din România, dorit de granzii Europei » Real Madrid este favorită # Gazeta Sporturilor
Kees Smit este noul mare talent care atrage atenția cluburilor de top din fotbalul european. La doar 19 ani, mijlocașul celor de la AZ Alkmaar se află pe lista unor echipe importante, precum Real Madrid, Newcastle și Crystal Palace.După ce a marcat 10 goluri în 46 de apariții pentru echipa a doua a celor de la AZ, Smit s-a impus rapid și la nivelul primei echipe. ...
17:20
CSM București – HC Zalău, debutul Bojanei Popovic pe banca „tigroaicelor” » Campioana României înfruntă echipa lui Gheorghe Tadici # Gazeta Sporturilor
CSM București, campioana României la handbal feminin, încheie anul 2025 cu un duel contra lui HC Zalău, din etapa a 10-a a Ligii Florilor. Partida va începe la 17:30 și va putea fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Pro Arena.La o lună și două săptămâni de la ultimul meci, CSM București va reveni pe terenul de handbal în antepenultima zi a anului 2025. ...
17:00
Acuzații grave la adresa lui Gigi Becali: „Această practică este împotriva canoanelor Bisericii. Nu știu cum a făcut, cum a reușit, că l-a convins pe Patriarhul Daniel...” # Gazeta Sporturilor
Iustin Deică, un călugăr de la Mănăstirea Cernica, de lângă București, l-a acuzat pe Gigi Becali, patronul de la FCSB, că a încălcat regulile bisericești și s-a împărtășit în altar cu ajutorul Patriarhului Daniel. Gigi Becali, care recent a anunțat că nu mai merge la muntele Athos, ar fi primit acceptul din partea Patriarhului Daniel de a se împărtăși în altar, chiar dacă canoanele bisericești nu i-ar fi permit acest lucru. ...
17:00
Interes incredibil pentru Cupa Mondială 2026 » 150 de milioane de cereri de bilete! # Gazeta Sporturilor
Gianni Infantino, președintele FIFA, a vorbit despre interesul incredibil pentru Campionatul Mondial de anul viitor din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Acesta a afirmat că s-au înregistrat 150 de milioane de cereri de bilete pentru turneul de vara viitoare, fiind un număr record.Deși mulți fani ai fotbalului s-au plâns de prețurile mari ale biletelor, interesul pentru acestea este unul foarte ridicat. ...
16:50
Sabrera Olga Kharlan, 35 de ani, de două ori campioană olimpică și de șase ori campioană mondială, la individual sau alături de echipa feminină a Ucrainei, și-a exprimat pe rețelele de socializare indignarea față de decizia Federației Internaționale de Scrimă de a-i reprimi pe scrimerii cadeți și juniori din Rusia și Belarus în competițiile oficiale sub steagurile acestor națiuni. ...
16:50
Are PATRU TITLURI în Liga 1, a fost golgheterul României, și semnează rezilierea în plin sezon! # Gazeta Sporturilor
Gabriel Iancu, 31 de ani, se desparte de Farul în această pauză de iarnă, transmit surse GSP.ro.Pentru Iancu se încheie astfel a 5-a perioadă de fotbalist la Viitorul/Farul. Cel mai recent s-a întors în vara anului 2024, iar debutul în Liga 1 l-a bifat tot ca jucător al dobrogenilor - într-un Viitorul - FC Brașov 2-2 din iulie 2012. ...
16:40
„Când mă iei pe mine atacant?” » Președintele revelației din Superligă, dialog deschis despre transferuri # Gazeta Sporturilor
Dănuț Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș a vorbit deschis despre implicarea la echipă a primarului Piteștiului, Cristian Gentea. Coman răspunde direct la toate întrebările și afirmă că toate deciziile în cadrul clubului sunt luate de el, nu de edilul orașului.Chiar dacă au pierdut 1-2 în ultima etapă din 2025, FC Argeș termină anul pe locul 5, poziție ce are duce echipa din orașul marelui Nicolae Dobrin într-un play-off istoric. ...
16:20
Mikaela Shiffrin e neînvinsă, dar a avut nemulțumiri la ultima cursă de slalom a anului # Gazeta Sporturilor
Mikaela Shiffrin (30 de ani de ani) s-a impus duminică în etapa de Cupă Mondială de slalom de la Semmering, bifând a cincea victorie consecutivă în acest sezon. Americanca a fost nemulțumită de condițiile în care a concurat.Mikaela Shiffrin a înregistrat a 106-a victorie de Cupă Mondială în Austria, după ce s-a impus în slalomul de la Semmering. Americanca a revenit extraordinar după ce, în prima manșă, se clasase doar pe poziția a patra. ...
16:20
16:20
Acum 12 ore
15:50
Anthony Joshua, implicat într-un teribil accident rutier » Doi oameni au murit pe loc! # Gazeta Sporturilor
Celebrul boxer Anthony Joshua a fost rănit într-un accident rutier șocant petrecut în Nigeria, în urma căruia ar fi murit două persoane.Se crede că superstarul britanic, în vârstă de 36 de ani, a suferit răni minore ca pasager în accidentul oribil în care alți doi ocupanți ai aceleiași mașini și-ar fi pierdut viața, potrivit The Sun.FOTO. ...
15:40
12 ani de la accidentul care a zguduit Formula 1 » Soția lui Michael Shumacher: „Asta este important pentru mine” # Gazeta Sporturilor
În urmă cu 12 ani, în această zi (29 decembrie), lumea Formulei 1 a fost șocată de vestea accidentului grav suferit de Michael Schumacher (56 de ani) la schi. Este o dată la care, în fiecare an, fanii sporturilor cu motor își amintesc de legendarul pilot.Exact acum 12 ani, în 2013, septuplul campion mondial Michael Schumacher a suferit o leziune cerebrală gravă în timp ce schia în Meribel, Franța. ...
15:20
„Balboa” de Cisnădie este campioană mondială la box! » Gabriela Timar a câștigat centura cu nasul fracturat # Gazeta Sporturilor
Gabriela Timar (39 de ani), pugilistă de origine din Cisnădie, stabilită în Basel, Elveția, a câștigat titlul mondial WBO la categoria atom (maximum 46,2 kilograme). Supranumită „Balboa”, sportiva care acum reprezintă Elveția a câștigat la puncte, încheind partida însângerată, cu nasul fracturat.Născută în Cisnădie, Gabriela Timar s-a mutat în Basel în 2013. ...
15:20
Predicția lui Florin Gardoș îi va înfuria pe fanii FCSB: „Rivala lor va domina fotbalul românesc” # Gazeta Sporturilor
Florin Gardos (37 de ani), fostul fundaș central de la FCSB, a numit echipa care ar putea domina fotbalul românesc în următorii ani. Florin Gardoș a evoluat pentru FCSB între 2010 și 2014, până să se transfere în Premier League, la Southampton. Acesta consideră că echipa care se va apropia ca buget de actuala campioană va domina fotbalul românesc în următorii ani. ...
15:10
De la fotbal la IT! Are 161 de meciuri și 22 goluri în prima ligă a României, acum e programator: „Lucrez de acasă” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Năstăsie, 42 de ani, fotbalist cu peste 400 de meciuri în primele două ligi ale României, unde a evoluat pentru FC Argeș, CS Mioveni și FC Brașov, are o traiectorie neobișnuită după sfârșitul carierei de jucător. ...
15:00
Președintele Barcelonei este implicat într-un nou scandal » Acuzat de fraudă de 100.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Un tribunal din Barcelona l-a citat pe președintele FC Barcelona, Joan Laporta, pe vicepreședintele Rafael Yuste și pe foștii directori ai clubului Xavier Sala, Martin și Joan Oliver, pentru a depune mărturie pe 16 ianuarie. Aceștia sunt acuzați de o presupusă fraudă în valoare de aproximativ 100.000 de euro, conform „El Periodico”. ...
14:50
Gazeta a scris aseară că Rapid e pe urmele lui Daniel Paraschiv, atacantul împrumutat de Real Oviedo la Cultural Leonesa. Discuțiile au avansat, giuleștenii sunt aproape să obțină semnătura vârfului de 26 de ani.Gâlcă a tot cerut fotbaliști și primește în cele din urmă întăriri. Surse autorizate GSP.ro transmit că Rapid are un acord cu Paraschiv și urmează să bată palmă și cu celelalte cluburi implicate în mutare. ...
