2025 a trecut în zadar » TOP 10 cele mai mari decepții din Superliga în acest an

Cupa Africii se apropie de finalul grupelor, după ce ultima etapă s-a disputat în două dintre cele 6. Până acum, 6 națiuni au obținut calificarea în faza eliminatorie, care va fi formată din 16 echipe. La start au fost 24 de naționale, împărțite în 6 grupe a câte 4 echipe. Primele două echipe din fiecare grupă se califică direct în „șaisprezecimi”, iar restul vor fi alese din cele mai bune 4 echipe care se clasează pe locurile 3 din grupe. ...