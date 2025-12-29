Horoscop zilnic 30 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Antena1, 29 decembrie 2025 23:30
Horoscopul zilei de marți, 30 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 30 minute
23:30
Acum 4 ore
20:40
Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre greutățile vieții # Antena1
Pentru prima dată, mama Doiniței Oancea acceptă să apară public și să acorde un interviu, într-o conversație sinceră despre viață, încercări, sacrificii și puterea de a merge mai departe atunci când lucrurile devin dificile.
20:10
Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist # Antena1
Descoperă cine este și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea. Vedeta se pozează des alături de fata lui.
Acum 6 ore
18:30
Ion Vasile Banu a murit! Veteranul de război a fost singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie # Antena1
Colonelul (rtr) Ion Vasile Banu a încetat din viață la vârsta de 107 ani. În urmă cu aproximativ o lună, el a fost decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler.
18:10
Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat # Antena1
Un bebeluș prematur a fost atât de mic la naștere încât părinții l-au asemănat cu o doză metalică de suc. Cum arată micuța, când s-a născut, dar și ce a urmat.
Acum 8 ore
17:50
Zodiile care vor trăi o adevărată minune în noaptea de Revelion. Ce surprize vor avea nativii aceștia # Antena1
Noaptea de Revelion nu marchează doar trecerea dintre ani, ci și un moment încărcat de emoție, speranță și promisiuni pentru viitor.
17:40
Salata de boeuf este un preparat care nu lipsește de pe mesele românilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Mazărea și carnea de pui sunt cele două ingrediente importante și controversate care nu lipsesc din acest fel de mâncare, dar pe baza cărora au existat o mulțime de comentarii.
17:10
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Singurul regret pe care îl are Ionuț în casă. Ce a dezvăluit despre Loredana, de mână cu Simona # Antena1
Ionuț a dezvăluit la Mireasa: Confesiuni că singurul regret pe care îl are din emisiune are legătură cu Loredana. Băiatul a spus sincer ce crede despre fata cu care a fost într-o interacțiune, dar și pe cine crede el că a plăcut ea cu adevărat, de fapt.
16:50
Mazărea este un produs pe care românii îl introduc destul de rar în alimentația lor. Deși poate fi folosită în diferite preparate, gospodinele apelează la beneficiile ei doar atunci când își amintesc.
16:30
Anna Kournikova, prima fotografie cu toți cei patru copii ai săi și ai lui Enrique Iglesias. Cum i-a surprins pe micuți # Antena1
Enrique Iglesias și Anna Kournikova au publicat duminică prima fotografie în care apar toți cei patru copii ai lor, la aproape două săptămâni după venirea pe lume a celui mai mic membru al familiei.
16:10
Mihai Neșu a construit un centru de recuperare de 7 milioane de euro la Oradea. Cum arată și ce planuri mai are fostul fotbalist # Antena1
Fostul fotbalist de la FCSB și de la FC Utrecht este un exemplu pentru mulți, mai ales după ce a trecut printr-un eveniment tragic care i-a schimbat viața complet în urmă cu 14 ani.
16:00
Cum arată tânărul din Istanbul despre care se spune că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume” # Antena1
Un tânăr face senzație pe TikTok după ce oamenii au ajuns să spună despre el faptul că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”. Bărbatul arată atât de bine încât frânge instant inimile femeilor.
Acum 12 ore
15:40
În grija cui rămân copiii atunci când Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt plecați în Thailanda pentru filmările Insula Iubirii 2026 # Antena1
Radu Vâlcan a dezvăluit cu cine rămân copiii lui și ai Adelei Popescu atunci când ei sunt plecați în Thailanda pentru filmările de la Insula Iubirii 2026.
15:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. De ce Ionuț și Simona i-au susținut pe Alex și Florina, de fapt: „Am vorbit cu Sorin” # Antena1
Ionuț și Simona au explicat care a fost strategia lor pentru Finala sezonului 12 Mireasa. De ce au ales să îi susțină pe Alex și Florina și în ce cupluri nu cred că vor rezista în afara emisiunii.
14:20
Legătura mai puțin știută dintre Viorel Lis și Brigitte Bardot: „Când ne-am pupat, am....” # Antena1
Oana Lis a amintit despre întâlnirea dintre cei doi la scurt timp după moartea actriței. Fotografia postată de soția fostului edil al Bucureștiului a surprins pe toată lumea.
14:20
Mireasa, sezon 7. Adam Theodor, fiul Cătălinei și al lui Vlad Bibire, a împlinit un an. Imagini adorabile cu micuțul sărbătorit # Antena1
Cătălina și Vlad Bibire, finaliștii sezonului 7 Mireasa, au sărbătorit prima aniversare a fiului lor, Adam Theodor. Tinerii părinții au publicat imagini adorabile cu micuțul și au transmis mesaje emoționante de ziua lui de naștere.
14:10
Cu ce produse a reușit chef Alexandru Sautner să realizeze o farfurie delicioasă la Chefi la cuțite. Ingredientul surpriză # Antena1
Roata norocului le-a pus creativitatea la grea încercare chefilor de la Chefi la cuțite, iar pentru Alexandru Sautner oprirea a venit cu unele dintre cele mai neobișnuite ingrediente ale serii.
14:00
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Randi. Puțini știau asta despre artist. De ce nu s-a putut bucura de sărbători # Antena1
Anul acesta, Randi nu s-a putut bucura de sărbătorile de iarnă. Artistul se confruntă cu probleme de sănătate, iar din acest motiv nu poate consuma preparatele sale preferate în această perioadă. Iată despre ce afecțiune este vorba.
13:50
Romina Gingașu a primit de la Piero Ferrari un cadou de 32 de milioane de euro, la 9 ani de relație. Ce i-a cumpărat # Antena1
Romina Gingașu a fost răsfățată de partenerul ei, Piero Ferrari, cu un cadou spectaculos la aniversarea a nouă ani de relație.
13:40
Dacă vrei să-ți îmbunătățești forma fizică și să adaugi mai multă energie în rutina ta, boxul poate reprezenta o alegere excelentă pentru antrenamentele de cardio. Acest sport combină mișcarea intensă cu tehnici variate, ceea ce îl face atractiv și eficient pentru orice nivel de pregătire.
13:30
Imagini uluitoare surprinse pe Transalpina în timpul codului roșu de viscol. Mașinile au rămas blocate # Antena1
Imagini spectaculoase de pe Transalpina, lovită de un cod roșu de viscol. Mașini rămase blocate în nămeți din cauza vizibilității aproape zero. Care este starea drumului dintre Novaci și Rânca acum.
13:10
Ce poreclă are partenera de viață a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru este strigată și astăzi așa # Antena1
Mirabela Grădinaru a primit alintul de la o persoană importantă pentru ea, iar câteva persoane o mai strigă și astfel după poreclă.
12:50
Diana Munteanu, ipostaze incendiare în costum de baie la 47 de ani. Cum s-a lăsat pozată pe nisipul din Maldive # Antena1
Diana Munteanu a făcut senzație în mediul online cu ipostazele sale incendiare din Maldive. Vedeta a plecat într-o vacanță exotică în preajma sărbătorilor de iarnă și nu a uitat să își surprindă fanii cu cele mai sexy fotografii.
12:20
Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Câți ani are noua soție a legendarului sportiv. Imagini de la cununia civilă # Antena1
Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soție și ce diferență de vârstâ este între aceasta și legenda handbalului românesc.
12:10
Revelionul cel mai nebun aduce efervescența, bucuria și distracția. Ce artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani # Antena1
Revelionul cel mai nebun se va vedea, în ultima zi din an, pe Antena 1 și AntenaPLAY, începând cu ora 20:00.
11:40
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? Făcea senzație alături de nume celebre din muzică. Cu ce se ocupă Alina Cristina Coman acum # Antena1
Alina Cristina Coman a dispărut din lumina reflectoarelor în ultimii ani. Iată ce face acum Fata Morgana!
11:00
Trimiterea unui cadou digital poate fi realizată instant, economisind timp și resurse și oferind o experiență personalizată fiecărui destinatar.
Acum 24 ore
10:50
(P) Meatology: brandul românesc super premium cu un model de business bazat pe expertiză medicală și formulare responsabilă # Antena1
Meatology se poziționează în segmentul super premium printr-un mix de expertiză medicală, control al formulărilor produselor și o strategie de produs centrată pe calitate, nu pe volum.
10:50
Gianluca Vacchi, apariție îngrijorătoare pe rețelele de socializare. Celebrul milionar a slăbit drastic și a ajuns de nerecunoscut # Antena1
Gianluca Vacchi și-a îngrijorat fanii cu cel mai recent videoclip postat pe rețelele de socializare.
10:10
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani # Antena1
Arsenie Todiraș, acum în vârstă de 42 de ani, a fost invitatul surpriză la Târgul de Crăciun „Winter Wonderland” din București, iar apariția sa a stârnit nostalgie printre fani.
Ieri
18:00
Horațiu Moldovan a cerut-o pe iubita lui în căsătorie! Cine este Aza Gabriela și cum a arătat cadrul de vis al momentului # Antena1
Horațiu Moldovan și-a cerut iubita în căsătorie, iar inelul ales a captat toată atenția internauților. Unde a avut loc ceremonia și cine este actuala lui logodnică, Aza Gabriela.
18:00
Mireasa, sezon 12. Ce spune acum familia lui Sorin despre relația cu Diana. De ce nu o poate vizita băiatul acasă la mama ei # Antena1
Sorin a dezvăluit ce cred părinții și bunicii lui despre relația cu Diana, în prezent. Cum se înțeleg cei doi acum, după ieșirea din casă.
17:20
Cod roșu de ninsori și vânt puternic. În ce zone ale țării vor fi rafale de peste 120 km/h și vizibilitate redusă # Antena1
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod roșu de ninsori și vânt puternic pentru anumite zone ale țării. Rafalele vor fi de peste 120 km/h, iar vizibilitatea va fi redusă.
16:40
Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri # Antena1
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a revenit în centrul atenției după ce a făcut o serie de dezvăluiri despre perioada studiilor sale.
16:20
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea # Antena1
Aflată în vacanță, Ramona Olaru a reacționat la declarațiile date de Alex Bodi în presa online. Vedeta a transmis că nu s-au cunoscut niciodată și a condamnat comportamentul afaceristului.
16:10
Cum arată casa în care a copilărit chef Orlando Zaharia. Ce imagine emoționantă a publicat juratul de la Chefi la cuțite # Antena1
Chef Orlando Zaharia a publicat o imagine emoționantă pe rețelele sociale. Juratul de la Chefi la cuțite le-a arătat fanilor casa în care a copilărit.
14:50
Ianis Hagi, imagini de colecție alături de fiul și soția lui. Ipostaza adorabilă în care s-au pozat de primul lor Crăciun împreună # Antena1
Micuțul Giorgios a atras toată atenția internauților după ce părinții lui l-au îmbrăcat în costum de Moș Crăciun.
14:50
Cum sună vocile copiilor regali. Imagini adorabile cu Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis # Antena1
Imagini adorabile cu cei trei copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton au fost surprinse de Sărbători. Micuții au vorbit cu admiratorii, dar mezinul Louis a atras, din nou, toată atenția.
14:20
Cum s-au pozat Radu Vâlcan și Adela Popescu pe plajă în Thailanda. Ce imagini înduioșătoare au publicat în mediul online # Antena1
Radu Vâlcan și soția lui, Adela Popescu, au plecat într-o vacanță exotică chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, dar nu singuri, ci alături de cei trei băieți ai lor.
13:40
Cât a costat rochia purtată de Victoria Beckham la nunta fiicei celebrului chef Gordon Ramsay. Fiica ei, Harper, îi calcă pe urme # Antena1
Victoria și Harper Beckham au strălucit la marele eveniment. Ce ținute de senzație au purtat și cât costă rochiile superbe.
13:30
Încă un cuplu de la Mireasa, sezonul 11 așteaptă un bebeluș: „Povestea noastră continuă… în trei” # Antena1
Veste mare în familia Mireasa! Doi foști concurenți din sezonul 11 Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată. Vestea cea mare a venit printr-o postare în mediul online.
12:50
A murit Brigitte Bardot. Actrița s-a stins din viață la 91 de ani. Care este motivul pentru care a părăsit lumea cinematografiei # Antena1
Doliu în industria artistică din întreaga lume. Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză, s-a stins din viață duminică, 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.
12:10
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. „Este ceva ce nu ați apucat să spuneți?” Confesiunea pe care Sorin i-a făcut-o Dianei, fără camere # Antena1
Sorin a vorbit sincer despre sentimentele lui și a făcut dezvăluiri în episodul 5 Mireasa: Confesiuni. Ce i-a mărturisit Dianei, imediat după finală, când au rămas numai ei, fără camere și microfoane.
12:00
Cum arată tânăra cu care Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii și-a petrecut Crăciunul. Ar putea fi noua lui cucerire # Antena1
Se pare că Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii sezonul 9 a dat-o uitării pe Ella Vișan. Tânărul s-a pozat alături de o tânără misterioasă chiar în ziua de Crăciun.
11:50
Irina Loghin și nepoțica ei i-au înduioșat pe fani cu o filmare de Crăciun. Cum a reacționat micuța Ana când l-a văzut pe Moșul # Antena1
Irina Loghin și nepoțica ei, Ana, au făcut senzație pe internet. Cum s-au filmat de Crăciun și ce i-a spus micuța lui Moș Crăciun.
10:40
Imagini rare cu Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu. A apărut la un eveniment alături de fiul ei, Mario Mutu # Antena1
Alexandra Dinu a participat recent alături de fiul ei și a lui Adrian Mutu la recepția organizată de Consulatul României la Milano, cu ocazia Zilei Naționale.
09:20
Ce va scrie Victor Rebengiuc în testamentul său: „Refuz ca numele meu să fie...”. Marele actor s-a retras de pe scenă la 92 de ani # Antena1
Victor Rebengiuc afirmă că va lăsa scris în testament o solicitare pentru cei rămași, care nu are legătură cu averea adunată.
09:10
Electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase. Se găsesc în case din întreaga lume # Antena1
Experții au dezvăluit electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase și care sunt prezente în case din întreaga lume.
09:10
Lily Allen a recunoscut că face terapie pentru a se vindeca de dependența de cumpărături. Ce sume fantastice a cheltuit # Antena1
Lily Allen a recunoscut că face terapie pentru a se vindeca de dependența de cumpărături, după ce a avut unele cheltuieli neobișnuite.
09:10
Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu un trup de invidiat la 80 de ani. Cum arată acum Jaclyn Smith # Antena1
Jaclyn Smith e Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu trupul de invidiat la 80 de ani și cu un aspect semnificativ mai tânăr decât vârsta sa.
