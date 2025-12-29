Ministerul Finanţelor: Măsurile fiscale din 2025 dau rezultate. România intră în 2026 cu finanţe mai echilibrate
Primanews.ro, 29 decembrie 2025 23:30
Ministerul Finanţelor: Măsurile fiscale din 2025 dau rezultate. România intră în 2026 cu finanţe mai echilibrate
Acum 30 minute
23:30
UPDATE. Rusia acuză Ucraina că a atacat cu drone reşedinţa lui Vladimir Putin şi anunţă că îşi revizuieşte poziţia în negocierile de pace. Evenimente la Washington, Moscova şi Kiev
23:30
Brigitte Bardot va fi înmormântată pe 7 ianuarie în Saint-Tropez, alături de animalele sale
23:30
Ministerul Finanţelor: Măsurile fiscale din 2025 dau rezultate. România intră în 2026 cu finanţe mai echilibrate
Acum 2 ore
22:30
Explicaţiile celor patru judecători care au părăsit şedinţa CCR
Acum 6 ore
19:50
Brigitte Bardot va fi înmormântată în Saint-Tropez, alături de animalele sale
18:30
BReAKING NEWS Rusia acuză Ucraina că a atacat cu drone reşedinţa lui Vladimir Putin şi anunţă că îşi revizuieşte poziţia în negocierile de pace. Ce spune Kievul
Acum 8 ore
16:40
Rusia nu va mai pune în aplicare nicio hotărâre a tribunalelor străine
16:40
Zelenski declară că este pregătit să se întâlnească cu Putin
16:30
VIDEO. VIP Revelion la Prima TV
16:30
Deficitul bugetar este de 6,4% din PIB, după primele 11 luni
16:20
Explicaţiile celor patru judecători care au părăsit şedinţa CCR privind pensiile magistraţilor
Acum 12 ore
14:30
ANALIZĂ. Nouă momente cheie din 2025 care au dus la prăbuşirea relaţiilor dintre SUA şi UE
14:30
Prima TV, locul IV în audienţe cu Schimb de mame
14:20
Ce spun partidele despre noua amânare CCR a deciziei privind pensiile magistraţilor
14:00
Kremlinul aşteaptă o nouă convorbire Putin-Trump şi insistă: Ucraina trebuie să-şi retragă trupele din Donbas
14:00
Zelenski: SUA propune garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani. Noi dorim mult mai mult
12:00
VIDEO. Tradiţii păstrate cu sfinţenie în inima României autentice
11:50
HARTĂ. Vânt puternic: noi atenţionări pentru luni şi marţi
11:20
SURSE. Culisele amânărilor de la CCR în cazul pensiilor magistraţilor
11:10
CCR a amânat pentru 16 ianuarie decizia privind pensiile magistraţilor
Acum 24 ore
09:10
De la birou la uniformă: funcţionarii publici se pot antrena militar şi primesc 6.000 €
04:20
VIDEO. Trump, după întâlnirea cu Zelenski: Suntem foarte aproape de un acord. Donbas rămâne principalul obstacol
Ieri
19:30
Marine Le Pen anunţă candidatul pe care va merge la alegerile prezidenţiale: ”Poate câştiga în locul meu”
15:50
Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia privind legea pensiilor magistraţilor
13:00
Ce urmează pentru centrala nucleară Zaporojie, punct cheie în acordul de pace ruso-ucrainean
12:40
Vânt puternic în toată ţara. Meteorologii actualizează prognoza
12:10
A murit Brigitte Bardot, femeia care a fost mai mare decât filmele ei
12:00
Zelenski se întâlneşte cu Trump, în Florida, pentru a obţine acordul SUA asupra ultimei versiuni a planului de pace
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
”Ne‑aţi scos şi morţii din mormânt”. Nicuşor Dan duce la CCR o lege controversată
16:40
Nou scandal de corupţie la Kiev. Parlamentari acuzaţi de luare de mită în schimbul voturilor în parlament
16:40
Burnout-ul devine oficial prioritate. Concediu plătit pentru refacere profesională
16:30
ANALIZĂ. La fel ca ţarii ruşi acum două secole, Putin se teme de o revoluţie decembristă
16:30
Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, ca urmare a avertizărilor meteorologice
16:20
Gmail primeşte funcţia mult-aşteptată. Poţi schimbă adresa fără să piezi datele
16:20
COMENTARIU. La fel ca ţarii ruşi acum două secole, Putin se teme de o revoluţie decembristă
16:10
Gmail revoluţionează conturile: poţi schimba adresa fără să pierzi datele
16:00
Louis Munteanu, prima reacţie după apariţia imaginilor în care purta tricoul FCSB-ului
15:00
Proiect de lege: Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie dotate cu lifturi
14:30
Legea Bosman, la 30 de ani. Jucătorul care a revoluţionat fotbalul trăieşte din pensie socială. ”Am primit 64 de cenţi de la fiecare!”
14:20
România, implicată în favoarea Ucrainei în cea mai mare şi discretă operaţiune logistică de până acum a UE
12:50
Zelenski respinge ideea unui referendum fără o încetare a focului: ”Mai bine fără decât cu unul sub rachete”
12:50
”Degeaba scrie într-o hârtie că producem ceva”. Darău explică blocajele din industria de apărare
12:40
Rutte respinge ideea autonomiei militare totale a Europei: SUA rămân pilonul NATO
12:30
HARTA. Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt până luni dimineaţă
12:30
Kremlinul: Rusia va continua să-şi modernizeze triada nucleară în următorii ani
12:20
HARTA. Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară până luni dimineaţă
12:10
Zelenski, „pregătit” să convoace un referendum privind planul lui Trump, care include o încetare a focului
26 decembrie 2025
17:00
Trump anunţă că a atacat de Crăciun ţinte ISIS în Nigeria
16:10
Deficitul de vitamina D afectează milioane de români. De ce riscul creşte iarna şi ce alimente pot ajuta
14:20
Zelenski salută „idei noi” pentru pace şi anunţă o viitoare întâlnire cu Donald Trump
