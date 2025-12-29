Târgul de Crăciun de la Craiova - desemnat cel mai frumos din Europa
Bursa, 30 decembrie 2025 01:00
Decoraţiunile deosebite, luminile diverse, atracţiile specifice, preparatele culinare, muzica şi însuşi Moş Crăciun ce zboară cu sania pe cerul Craiovei au devenit tradiţie în preajma Sărbătorilor de Iarnă, Târgul de Crăciun din Craiova atrăgând tot mai mulţi vizitatori de la an la an
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum o oră
01:00
Decoraţiunile deosebite, luminile diverse, atracţiile specifice, preparatele culinare, muzica şi însuşi Moş Crăciun ce zboară cu sania pe cerul Craiovei au devenit tradiţie în preajma Sărbătorilor de Iarnă, Târgul de Crăciun din Craiova atrăgând tot mai mulţi vizitatori de la an la an
Acum 2 ore
00:00
Ucraina a anunţat că dronele sale au lovit o platformă de foraj rusă aparţinând Lukoil în Marea Caspică şi o navă de patrulare militară din apropierea unei platforme, pe măsură ce Kievul îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii petroliere a Moscovei, informează Reuters.
Acum 6 ore
21:50
Trump: and #8222;Vom afla dacă există dovezi despre atacul ucrainean asupra reşedinţei lui Putin' # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a făcut noi declaraţii despre presupusul atac al Ucrainei, precizând că preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat că Ucraina a încercat să-i atace reşedinţa din nordul Rusiei, potrivit Hotnews.
21:30
Donald Trump a spus că nu ştie nimic despre acuzaţiile Rusiei conform cărora Ucraina ar fi încercat să atace reşedinţa lui Putin cu drone, potrivit Hotnews.
21:20
Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu se întâlnesc la Mar-a-Lago din Florida, proprietate a preşedintelui american, pe fondul temerilor crescânde că Israelul ar putea lansa noi ofensive împotriva inamicilor regionali, potrivit The Guardian.
20:40
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas (Brigăzile al-Qassam) a confirmat luni oficial moartea a cinci membri de rang înalt în atacurile israeliene din ultimele luni asupra Fâşiei Gaza, potrivit Hotnews.
20:30
Poliţiştii argeşeni au descoperit şi au confiscat, luni, peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise la comercializare, potrivit News.ro. Captura a fost făcută în urma unor percheziţii care au avut loc în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, unde o firmă depozitase marfa pentru a o vinde ilegal. Administratorul soietăţii a fost reţinut, a mai relatat sursa citată.
20:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat luni o and #8222;minciună and #8221; a Moscovei după ce ministrul rus Serghei Lavrov a acuzat Kievul că a lansat în timpul nopţii drone asupra unei reşedinţe a lui Putin, potrivit Hotnews.
20:30
Premierul Ilie Bolojan va vizita marţi, începând cu ora 11:30, împreună cu Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 and #8222;General Emanoil Ionescu and #8221;, de la Câmpia Turzii, potrivit News.ro.
Acum 8 ore
19:00
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut luni o and #8222;convorbire telefonică pozitivă and #8221; cu Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, cu privire la războiul din Ucraina, a anunţat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit Hotnews.
18:30
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod şi că, prin urmare, poziţia Moscovei în negocieri va fi revizuită, potrivit Reuters.
18:10
Preşedintele Vladimir Putin a ordonat luni armatei sale să continue campania de cucerire a regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei şi de eliberare a and #8222;Novorossiei and #8221;, după ce un comandant rus a declarat că forţele Moscovei se află la 15 kilometri de cel mai mare oraş al regiunii, în timp ce şeful Statului Major, Valeri Gherasimov, i-a raportat că forţele ruse conduc ofensiva pe aproape întreaga linie de contact, potrivit News.ro.
18:00
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a afirmat că ANPC a elaborat un ghid pentru parcurile de joacă şi cele de distracţii, subliniind că siguranţa copiilor şi a publicului nu poate fi tratată superficial, potrivit News.ro. Anghel a explicat că documentaţia tehnică nu este o formalitate, ci o garanţie că echipamentele sunt sigure, conform sursei citate.
Acum 12 ore
17:40
FACIAS anunţă că va da Ministerul Educaţiei în judecată dacă nu vor fi deblocate fondurile pentru cercetare # Bursa
Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a anunţat că va da în judecată Ministerul Educaţiei şi Cercetării dacă până la 17 ianuarie nu sunt adoptate normele care ţin blocate 60 de miliarde de lei pentru cercetare, potrivit News.ro. Este vorba de Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), un document strategic care prevede investiţii de până la 60 de miliarde de lei şi care este inaplicabil la peste trei ani de la adoptare, a transmis sursa citată.
17:30
Northop Grumman vrea să implice companiile ROMARM şi Aerostar în producţia unor sisteme radar mobile avansate destinate armatei ţării noastre, potrivit Techrider, care a mai transmis că americanii au în plan pentru compania de stat şi cea privată să coproducă componente pentru sistemul G/ATOR şi să acţioneze şi ca depozit de aprovizionare.
17:20
Comercianţii din Iran şi-au închis astăzi magazinele pentru a doua zi consecutiv şi s-au adunat pentru a protesta faţă de deteriorarea situaţiei economice din Iran şi a deprecierii rapide a monedei naţionale, potrivit AFP.
17:10
SUA iau în considerare să îşi alimenteze centrele de date cu ajutorul reactoarelor nucleare retrase de pe submarine # Bursa
O companie energetică din Statele Unite intenţionează să valorifice reactoare nucleare retrase din serviciu, provenite de pe portavioane şi submarine ale Marinei SUA, pentru un proiect de centru de date propus în Oak Ridge, statul Tennessee, potrivit Bloomberg.
17:00
Ludovic Orban, liderul Forţa Dreptei, a declarat că decizia celor patru judecători CCR de a boicota, duminică şi luni, şedinţele Curţii Constituţionale and #8222;arată clar că s-a conturat o opinie majoritară în favoarea constituţionalităţii legii pensiilor magistraţilor and #8221;, potrivit Hotnews.
17:00
Execuţia bugetului general consolidat în primele unsprezece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde lei, respectiv 6,40% din PIB, în scădere cu 0,74% faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Finanţelor.
15:50
Consiliul Concurenţei a anunţat că a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi, cel mai mare producător integrat de oţel din România, intenţionează să preia Phoenix Slag Services, potrivit News.ro.
15:30
Senatorul Glad Varga (PNL) a declarat, luni, după o nouă amânare a deciziei pe legea pensiilor magistraţilor, la CCR, că reforma pensiilor nu este un moft politic, iar costurile blocajului sunt reale: risc de pierdere a fondurilor PNRR, frânarea dezvoltării României şi compromiterea modernizării sistemului de pensii, potrivit News.ro.
14:50
Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, potrivit Reuters.
14:50
Dominic Fritz: E mai evident ca niciodată că este o urgenţă reală reforma Curţii Constituţionale # Bursa
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că e mai evident ca niciodată că este o urgenţă reală reforma Curţii Constituţionale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup şi comenzile de partid, potrivit News.ro.
14:40
Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2025 un sold de 768 605,1 milioane lei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, care a mai transmis că M3 a crescut cu 1,4 la sută (0,9 în termeni reali) faţă de luna octombrie 2025, iar în raport cu noiembrie 2024 s-a majorat cu 6,6 la sută (-2,9 la sută în termeni reali).
14:40
Radu Marinescu: Lămuririle cu privire la amânarea deciziei pe pensiile magistraţilor trebuie să vină de la CCR # Bursa
Ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, a evitat să comenteze and #8222;blocajul and #8221; de la Curtea Constituţională, după ce instanţa a amânat din nou o decizie pe pensiile magistraţilor din cauza lipsei de cvorum, susţinând că nu ştie ce s-a discutat în şedinţa Curţii Constituţionale, potrivit Hotnews.
14:40
Alexandru Muraru: PSD încearcă să forţeze plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului, prin intermediul CCR # Bursa
După ce colegul său de partid, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit despre and #8222;presiuni and #8221; asupra premierului Ilie Bolojan şi a PNL, vicepreşedintele şi deputatul PNL Alexandru Muraru numeşte clar and #8222;sursa and #8221; presupuselor presiuni: PSD. Muraru susţine că prin amânarea repetată a unui verdict privind pensiile magistraţilor PSD încearcă, prin CCR, să forţeze plecarea din fruntea Guvernului a premierului Ilie Bolojan, potrivit Hotnews.
13:40
Numărul de comenzi de mâncare şi produse nealimentare plasate în acest an prin Glovo, platforma tech ce oferă servicii la cerere, poziţionează ţara noastră pe primul loc în Europa de Sud-Est în ceea ce priveşte cererea din aplicaţie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În 2025, pe baza comenzilor plasate la mii de parteneri din peste 60 de oraşe, românii au comandat mai mult şi mai des, iar obiceiurile de consum s-au diversificat, de la livrări de mâncare la cumpărături rapide din supermarketuri, cosmetice, flori şi produse pentru animale de companie, a mai relatat sursa citată.
13:30
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma verificării mai multor mijloace de transport, aproximativ 3.800 de produse de îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie si parfumerie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
13:00
Kremlinul a declarat luni, potrivit Reuters, că Ucraina ar trebui să îşi retragă trupele din partea Donbasului pe care încă o controlează dacă doreşte pacea şi că, în caz contrar, Kievul riscă să piardă şi mai mult teritoriu.
13:00
Mindspace România marchează şase ani de creştere, susţinuţi de interesul ridicat pentru birouri flexibile # Bursa
Mindspace, furnizor global de spaţii de lucru flexibile, raportează unul dintre cei mai buni ani de la intrarea sa pe piaţa din România în 2018-2019, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.
Acum 24 ore
12:50
ADVERTORIAL Şosele mai sigure prin educaţie: Rezultatele ediţiei a doua a campaniei and #8222;NOT alCOOL la volan and #8221;, 2025 # Bursa
Cea de-a doua ediţie a campaniei NOT alCOOL la volan #ConsumaResponsabil, derulată de Asociaţia Spirits România în parteneriat cu Brigada Rutieră Bucureşti, încheiată la finalul lunii decembrie, a avut în centru acţiunile educative şi de prevenţie, în special în mediul universitar.
12:40
Abrudean: Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară luni, potrivit unei postări publice, că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj.
12:30
Thailanda a acuzat luni Cambodgia că a încălcat armistiţiul recent încheiat între cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est, prin survolarea teritoriului său cu peste 250 de drone, informează AFP.
11:20
La sfârşitul lunii noiembrie, potrivit Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM), erau înregistraţi 6.415 şomeri, dintre care 3.882 femei, iar rata şomajului a scăzut uşor.
11:00
Climatul economic slab continuă să afecteze principalele companii listate la bursă din Germania, arată un studiu realizat de firma de consultanţă EY, potrivit DPA.
10:10
Managerii din industrie şi comerţul cu amănuntul estimează pentru perioada decembrie 2025 - februarie 2026 scădere moderată a activităţii economice, potrivit INS.
10:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni o reuniune a aliaţilor Kievului la Paris la începutul lui ianuarie, conform AFP, pentru discuţii asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, relatează AFP.
09:20
Armata Chinei a trimis luni trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a efectua exerciţii militare comune în jurul insulei Taiwan, o mişcare pe care Beijingul a numit-o and #8222;avertisment sever and #8221; împotriva forţelor separatiste şi and #8222;interferenţelor externe and #8221;, conform AP.
09:20
După doi ani record, în 2025 în Germania s-a înregistrat o scădere semnificativă a licenţelor de export pentru arme şi echipamente militare, conform dpa.
08:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, ar urma să facă presiuni pentru progrese cu privire la încetarea focului în Gaza, care se află în impas, atunci când se va întâlni luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru discuţii care vor include preocupările Israelului cu privire la Hezbollah în Liban şi Iran, relatează Reuters.
08:00
Coreea de Nord a efectuat două teste de lansare în mare a unor rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune, a anunţat luni presa de stat, potrivit AFP.
08:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică avută cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, preşedintele SUA, Donald Trump, şi lideri europeni. Ea a subliniat că Ucraina are nevoie de garanţii de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters.
08:00
Partidul prim-ministrului naţionalist din Kosovo Albin Kurti a câştigat detaşat alegerile legislative de duminică, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern după un an de blocaj politic care a paralizat parlamentul şi a întârziat fonduri internaţionale esenţiale, relatează Reuters.
07:40
Amazon a anunţat duminică faptul că a decis să nu mai continue planurile privind livrarea de bunuri cu drone în Italia, explicând că, deşi a înregistrat progrese semnificative în colaborarea cu autorităţile aeronautice, cadrul general de reglementare din ţară nu susţine obiectivele comerciale pe termen lung ale proiectului, relatează CNBC.
07:30
Aurul traversează în 2025 cel mai puternic an al său din ultimele aproape cinci decenii, pe fondul tensiunilor geopolitice, al incertitudinilor economice şi al schimbărilor din politica monetară globală, relatează CNN.
07:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost 'agreat în proporţie de 90 la sută and #8221;, informează Sky News.
Ieri
00:00
De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ion, în comuna Luncaviţa (judeţul Tulcea) se ţese, an de an, un fir neîntrerupt între trecutul profund şi prezentul viu, între rădăcinile comunităţii şi nevoia de continuitate a identităţii locale
28 decembrie 2025
21:20
Donald Trump l-a primit pe Volodimir Zelenski la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, pentru a discuta despre un plan de pace, format din 20 de puncte, şi despre strategiile de a-l pune în aplicare, potrivit Hotnews.
18:10
În cadrul CES 2026, care va avea loc în ianuarie la Las Vegas, Bosch va prezenta un sistem de bord bazat pe inteligenţă artificială, precum şi AI Extension Platform, o platformă software destinată extinderii funcţionalităţilor vehiculelor existente, potrivit Vision-mobility.de.
17:40
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,15 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie, în creştere cu 31% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi data a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.