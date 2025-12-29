Kremlinul anunţă că Putin şi Trump vor avea în curând o altă convorbire telefonică
Bursa, 29 decembrie 2025 14:50
Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, potrivit Reuters.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
14:50
Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, potrivit Reuters.
14:50
Dominic Fritz: E mai evident ca niciodată că este o urgenţă reală reforma Curţii Constituţionale # Bursa
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că e mai evident ca niciodată că este o urgenţă reală reforma Curţii Constituţionale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup şi comenzile de partid, potrivit News.ro.
Acum o oră
14:40
Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2025 un sold de 768 605,1 milioane lei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, care a mai transmis că M3 a crescut cu 1,4 la sută (0,9 în termeni reali) faţă de luna octombrie 2025, iar în raport cu noiembrie 2024 s-a majorat cu 6,6 la sută (-2,9 la sută în termeni reali).
14:40
Radu Marinescu: Lămuririle cu privire la amânarea deciziei pe pensiile magistraţilor trebuie să vină de la CCR # Bursa
Ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, a evitat să comenteze and #8222;blocajul and #8221; de la Curtea Constituţională, după ce instanţa a amânat din nou o decizie pe pensiile magistraţilor din cauza lipsei de cvorum, susţinând că nu ştie ce s-a discutat în şedinţa Curţii Constituţionale, potrivit Hotnews.
14:40
Alexandru Muraru: PSD încearcă să forţeze plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului, prin intermediul CCR # Bursa
După ce colegul său de partid, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit despre and #8222;presiuni and #8221; asupra premierului Ilie Bolojan şi a PNL, vicepreşedintele şi deputatul PNL Alexandru Muraru numeşte clar and #8222;sursa and #8221; presupuselor presiuni: PSD. Muraru susţine că prin amânarea repetată a unui verdict privind pensiile magistraţilor PSD încearcă, prin CCR, să forţeze plecarea din fruntea Guvernului a premierului Ilie Bolojan, potrivit Hotnews.
Acum 2 ore
13:40
Numărul de comenzi de mâncare şi produse nealimentare plasate în acest an prin Glovo, platforma tech ce oferă servicii la cerere, poziţionează ţara noastră pe primul loc în Europa de Sud-Est în ceea ce priveşte cererea din aplicaţie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În 2025, pe baza comenzilor plasate la mii de parteneri din peste 60 de oraşe, românii au comandat mai mult şi mai des, iar obiceiurile de consum s-au diversificat, de la livrări de mâncare la cumpărături rapide din supermarketuri, cosmetice, flori şi produse pentru animale de companie, a mai relatat sursa citată.
13:30
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma verificării mai multor mijloace de transport, aproximativ 3.800 de produse de îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie si parfumerie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Acum 4 ore
13:00
Kremlinul a declarat luni, potrivit Reuters, că Ucraina ar trebui să îşi retragă trupele din partea Donbasului pe care încă o controlează dacă doreşte pacea şi că, în caz contrar, Kievul riscă să piardă şi mai mult teritoriu.
13:00
Mindspace România marchează şase ani de creştere, susţinuţi de interesul ridicat pentru birouri flexibile # Bursa
Mindspace, furnizor global de spaţii de lucru flexibile, raportează unul dintre cei mai buni ani de la intrarea sa pe piaţa din România în 2018-2019, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.
12:50
ADVERTORIAL Şosele mai sigure prin educaţie: Rezultatele ediţiei a doua a campaniei and #8222;NOT alCOOL la volan and #8221;, 2025 # Bursa
Cea de-a doua ediţie a campaniei NOT alCOOL la volan #ConsumaResponsabil, derulată de Asociaţia Spirits România în parteneriat cu Brigada Rutieră Bucureşti, încheiată la finalul lunii decembrie, a avut în centru acţiunile educative şi de prevenţie, în special în mediul universitar.
12:40
Abrudean: Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară luni, potrivit unei postări publice, că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj.
12:30
Thailanda a acuzat luni Cambodgia că a încălcat armistiţiul recent încheiat între cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est, prin survolarea teritoriului său cu peste 250 de drone, informează AFP.
11:20
La sfârşitul lunii noiembrie, potrivit Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM), erau înregistraţi 6.415 şomeri, dintre care 3.882 femei, iar rata şomajului a scăzut uşor.
Acum 6 ore
11:00
Climatul economic slab continuă să afecteze principalele companii listate la bursă din Germania, arată un studiu realizat de firma de consultanţă EY, potrivit DPA.
10:10
Managerii din industrie şi comerţul cu amănuntul estimează pentru perioada decembrie 2025 - februarie 2026 scădere moderată a activităţii economice, potrivit INS.
10:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni o reuniune a aliaţilor Kievului la Paris la începutul lui ianuarie, conform AFP, pentru discuţii asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, relatează AFP.
09:20
Armata Chinei a trimis luni trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a efectua exerciţii militare comune în jurul insulei Taiwan, o mişcare pe care Beijingul a numit-o and #8222;avertisment sever and #8221; împotriva forţelor separatiste şi and #8222;interferenţelor externe and #8221;, conform AP.
09:20
După doi ani record, în 2025 în Germania s-a înregistrat o scădere semnificativă a licenţelor de export pentru arme şi echipamente militare, conform dpa.
Acum 8 ore
08:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, ar urma să facă presiuni pentru progrese cu privire la încetarea focului în Gaza, care se află în impas, atunci când se va întâlni luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru discuţii care vor include preocupările Israelului cu privire la Hezbollah în Liban şi Iran, relatează Reuters.
08:00
Coreea de Nord a efectuat două teste de lansare în mare a unor rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune, a anunţat luni presa de stat, potrivit AFP.
08:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică avută cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, preşedintele SUA, Donald Trump, şi lideri europeni. Ea a subliniat că Ucraina are nevoie de garanţii de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters.
08:00
Partidul prim-ministrului naţionalist din Kosovo Albin Kurti a câştigat detaşat alegerile legislative de duminică, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern după un an de blocaj politic care a paralizat parlamentul şi a întârziat fonduri internaţionale esenţiale, relatează Reuters.
07:40
Amazon a anunţat duminică faptul că a decis să nu mai continue planurile privind livrarea de bunuri cu drone în Italia, explicând că, deşi a înregistrat progrese semnificative în colaborarea cu autorităţile aeronautice, cadrul general de reglementare din ţară nu susţine obiectivele comerciale pe termen lung ale proiectului, relatează CNBC.
07:30
Aurul traversează în 2025 cel mai puternic an al său din ultimele aproape cinci decenii, pe fondul tensiunilor geopolitice, al incertitudinilor economice şi al schimbărilor din politica monetară globală, relatează CNN.
07:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost 'agreat în proporţie de 90 la sută and #8221;, informează Sky News.
Acum 24 ore
00:00
De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ion, în comuna Luncaviţa (judeţul Tulcea) se ţese, an de an, un fir neîntrerupt între trecutul profund şi prezentul viu, între rădăcinile comunităţii şi nevoia de continuitate a identităţii locale
28 decembrie 2025
21:20
Donald Trump l-a primit pe Volodimir Zelenski la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, pentru a discuta despre un plan de pace, format din 20 de puncte, şi despre strategiile de a-l pune în aplicare, potrivit Hotnews.
18:10
În cadrul CES 2026, care va avea loc în ianuarie la Las Vegas, Bosch va prezenta un sistem de bord bazat pe inteligenţă artificială, precum şi AI Extension Platform, o platformă software destinată extinderii funcţionalităţilor vehiculelor existente, potrivit Vision-mobility.de.
17:40
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,15 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie, în creştere cu 31% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi data a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
17:40
Încă trei sateliţi iranieni au fost lansaţi pe orbită cu racheta rusească Soyuz, duminică, potrivit anunţului făcut de presa iraniană de stat, pe măsură ce naţiunile vizate de sancţiuni americane îşi extind colaborarea în spaţiu, conform Reuters, care a mai transmis că acţiunea riscă să înteţească tensiunile legate de activităţile mai ample ale Teheranului.
17:30
Marine Le Pen a spus că and #8222;viitorul Franţei este asigurat and #8221; dacă următorul său preşedinte va proveni de la Rassemblement National (RN), ea apreciind că europarlamentarul Jordan Bardella poate câştiga alegerile prezidenţiale, în cazul în care ea va avea în continuare interdicţie de a candida, potrivit AFP.
17:00
Zeci de proprietari de benzinării Lukoil din SUA s-au strâns recent la o sală de conferinţe a unui hotel Holiday Inn din statul New Jersey pentru a discuta despre unele evoluţii geopolitice importante, potrivit Bloomberg.
16:30
Kirilo Budanov, şeful Serviciului de Informaţii al Apărării din Ucraina (DUI), a declarat, într-un interviu pentru Suspilne, că Rusia intenţionează să avanseze pe câmpul de luptă în Donbas şi în Zaporojie, în 2026. El a subliniat că and #8222;visul and #8221; Moscovei e acela de a cuceri întreaga regiune Zaporojie, potrivit Suspilne.
15:50
Reparaţiile liniilor electrice au început în apropierea centralei nucleare Zaporijia din Ucraina, după un armistiţiu local mediat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit Reuters.
15:30
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a declarat, pentru Antena 3, după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că a prevăzut că în şedinţa de duminică nu se va lua o decizie. Zegrean a apreciat că situaţia este complicată în condiţiile în care Curtea nu reuşeşte să lucreze în cvorum, a mai transmis pentru Antena 3.
Ieri
14:50
Judecătorii Curţii Constituţionale s-au întrunit duminică, de la ora 13.00, pentru a stabili dacă legea care creşte vârsta de pensionare a magistraţilor şi care micşorează cuantumul pensiei de serviciu este constituţională sau nu, potrivit Hotnews.
14:30
Actriţa franceză Brigitte Bardot, care a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, and #8222;a întruchipat o viaţă de libertate, plângem o legendă a secolului and #8221;, a reacţionat preşedintele francez Emmanuel Macron duminică, pe platforma X, potrivit AFP.
14:20
Datoria globală a depăşit pragul de 315 trilioane de dolari, potrivit Institute of International Finance, într-un moment în care produsul intern brut global creşte lent şi inegal, sub nivelul necesar pentru a stabiliza raportul dintre datorie şi activitatea economică reală, conform evaluărilor International Monetary Fund.
14:20
250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă, sărbătoriţi de SUA la intrarea în 2026 # Bursa
În 2026, Statele Unite ale Americii vor celebra 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă, potrivit TVR Info, care a mai precizat că evenimentul va fi marcat încă din primele minute ale noului an în Times Square din New York.
14:10
Traiectoria finanţelor publice ale României indică o schimbare de regim: datoria şi deficitul au depăşit zona de ajustare ciclică şi au intrat într-o logică structurală de constrângere, confirmată convergent de instituţiile oficiale europene şi internaţionale.
13:50
Ţările cele mai sărace se bazează mai mult pe numerar, potrivit unei analize efectuată de Visual Capitalist.
13:30
Forţele armate britanice urmează să lanseze, în martie, un program care să permită persoanelor în vârstă de până la 25 de ani să urmeze o formare militară pe o perioadă de un an remunerată, anunţă Ministerul britanic al Apărării, care speră astfel să atragă mai mulţi tineri în armată, potrivit AFP.
13:30
Marea Britanie a anunţat duminica aceasta că a semnat un contract comun de achiziţie în valoare de 52 milioane de lire sterline (70 milioane de dolari) cu Germania pentru cumpărarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate, care poate trage în mişcare şi poate lovi ţinte aflate la o distanţă de peste 70 de kilometri (44 mile), potrivit Reuters.
13:00
Actriţa franceză Brigitte Bardot, devenită celebră în anii 60 şi ferventă susţinătoare a drepturilor animalelor, s-a stins din viaţă, a anunţat fundaţia care-i poartă numele, potrivit AFP.
12:50
Amazon a blocat peste 1.800 de cereri de angajare de la persoane suspectate că lucrează pentru Coreea de Nord, potrivit Corriere della Sera.
12:40
Incertitudinile geopolitice persistente au împins aurul la peste 2.100 de dolari uncia, în decembrie 2025, atingând zona maximelor istorice, potrivit Investopedia, care leagă aprecierea metalului de scăderea randamentelor reale şi consemnează revenirea aurului în strategiile de protecţie ale investitorilor instituţionali.
12:30
Serghei Lavrov, ministrul de externe rus, a declarat că orice fel de trupe europene desfăşurate în Ucraina and #8222;ar deveni ţinte legitime pentru forţele armate ale Rusiei and #8221;, potrivit TASS.
12:30
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombardamente din Ucraina, acolo unde electricitatea, apa şi încălzirea lipsesc, potrivit Digi24. Anunţul a fost făcut de cardinalul Almoner Konrad Krajewsk, a mai transmis Digi24, care punctează că gestul arată că suveranul pontif and #8222;nu numai că se roagă pentru pace, ci doreşte să fie prezent şi alături de familiile care suferă and #8221;.
12:20
Moscova a transmis că se opune independenţei Taiwanului sub orice formă şi consideră insula o and #8222;parte inseparabilă a Chinei and #8221;, a declarat şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, potrivit TASS.
12:00
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă, în emisiune la Digi24, că and #8222;România nu trimite trupe atâta timp cât se desfăşoară conflictul în Ucraina and #8221;. Despre ce va face ţara noastră după un eventual armistiţiu de pace, Miruţă a mai declarat în emisiune că and #8222;vom vedea cum va arăta ipotetica finalizare a discuţiilor despre pace, după care preşedintele României, CSAT şi Ministerul Apărării vor lua decizii and #8221;.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.