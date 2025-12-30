Ritualurile de Anul Nou, între magie și religie

06:10

Dragii mei cu Jurnalul sub braț, de fiecare dată când vin în Costa Rica cu câteva zile înainte de Anul Nou și ca de fiecare dată când schimb meridianele, primul lucru pe care l-am făcut a fost să caut oamenii. Felul în care se pregătesc pentru trecerea dintre ani spune, poate mai bine decât orice ghid, cine sunt și cum privesc viitorul.