Chinezii suflă în ceafa europenilor, scapă cine poate. Testul elanului pentru industria auto în 2026
Jurnalul.ro, 30 decembrie 2025 07:50
Industria auto are o lungă tradiție de a vorbi despre viitor ca despre o destinație clară, inevitabilă și, mai ales, perfect controlabilă. De fiecare dată când apare o nouă tehnologie sau o nouă reglementare, discursul oficial se umple de certitudini. Totul va fi mai curat, mai simplu, mai eficient. Doar că istoria arată altceva. Viitorul nu vine niciodată pe un drum drept. Vine cu gropi, cu ocoliri și, uneori, cu frâne trase violent. Anul 2026 este exact un astfel de moment. Nu unul spectaculos, nu unul revoluționar, ci unul profund revelator.
• • •
Anul 2026 se anunță, încă din primele lui zile, ca unul de cotitură pentru sportul românesc. Un an în care vom trăi cu emoția barajului de calificare al naționalei la Campionatul Mondial, cu surpriza unei Ligi 1 răsturnate, dominată de echipe care până de curând își căutau identitatea, și cu un inevitabil moment de melancolie sportivă: ultimul an din cariera uneia dintre cele mai longevive și respectate sportive ale României, Sorana Cîrstea.
Închidem astăzi „Biblioteca” (doar până la trecerea într-un nou an) cu câteva sugestii de lectură subiective, evident, și cu speranța că ne vom putea regăsi sănătoși și în 2026. La mulți ani voioși!
E vremea colindelor și a urărilor pentru un An Nou, vreme potrivită pentru o ediție țintită a „Dicționarului”. Și cum poți „ținti” mai bine sărbătorile de iarnă decât evidențiindu-I pe unul dintre artiștii de legendă al acestora - artistul Ștefan Hrușcă.
Mai întâi ard cuvintele. Apoi oamenii care le poartă. Ordinea diferă de la un regim la altul, dar instinctul e același. Puterea care vrea totul nu suportă mințile care nu pot fi comandate. Nu suportă memoria, comparația, ironia, îndoiala. Nu suportă omul care citește și, citind, învață să nu creadă pe cuvânt.
Jocul Urșilor, Capra, Irozii și Mascații vestesc și astăzi Anul Nou, aducând belșug în gospodăriile pe care le colindă cetele de flăcăi.
Sorcova și Plugușorul, specifice trecerii în noul an calendaristic, sunt două obiceiuri păstrate până astăzi, fiind preluate din credințele antecreștine și adaptate creștinismului. Dar legătura lor este mai mult cu anul agrar, cu fertilitatea și ritualurile care aduc prosperitate.
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, de fiecare dată când vin în Costa Rica cu câteva zile înainte de Anul Nou și ca de fiecare dată când schimb meridianele, primul lucru pe care l-am făcut a fost să caut oamenii. Felul în care se pregătesc pentru trecerea dintre ani spune, poate mai bine decât orice ghid, cine sunt și cum privesc viitorul.
Culmea contractelor cu statul, la Bacău. O firmă păzește procurori, primari și chiar o unitate militară # Jurnalul.ro
Încă o primărie care aplică în variantă proprie sfaturile premierului Ilie Bolojan de a „strânge cureaua” cu privire la cheltuielile publice. Și nu orice primărie, ci una condusă de un edil de la USR.
Horoscop. 30 decembrie 2025 aduce o Zi a Primirii în zodiacul chinezesc. Șase zodii atrag bani, recunoaștere și oportunități fără efort. Află dacă te numeri printre ele.
Câciu spune că „incapacitatea de plată” este o minciună și susține că majorarea TVA nu era necesară # Jurnalul.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, susține că deficitul public de 6,4% din PIB înregistrat la 11 luni demonstrează că scenariile privind „facturile ascunse” și iminența incapacității de plată au fost false.
Pe data de 30 ianuarie 2026 va avea loc licitația pentru proiectarea și execuția proiectului “CREȘTEREA POTENȚIALULUI PORTULUI SULINA, CAP MOL - BAZIN MARITIM”, finanțat prin Programul Transport 2021-2027, Prioritatea 7 - Dezvoltarea transportului naval și multimodal.
Averi fără precedent. Cele mai bogate familii din lume au depășit jumătate de trilion de dolari # Jurnalul.ro
Cele mai bogate familii din lume rămân un reper al concentrării puterii economice globale, arată cel mai recent raport publicat de Bloomberg.
Trump, „foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reşedinţa sa # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a criticat luni Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunţat de Rusia asupra unei reşedinţe a preşedintelui rus Vladimir Putin, atac negat însă de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenţiile AFP şi EFE.
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României onorează 100 de români deosebiți care contribuie la dezvoltarea țării și lansează albumul personalitățile anului # Jurnalul.ro
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat prima ediție a albumului „Personalitățile anului din România”, un proiect editorial dedicat celor care, prin activitatea și performanțele lor, sunt un exemplu al noțiunilor de responsabilitate, excelență și spirit național.
Spitalele ar putea acoperi și servicii stomatologice. Anunțul dat de ministrul Sănătății # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, luni seară, punerea în transparență decizională a proiectului AP-STOMA, care creează un mecanism de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitale.
Romsilva își diversifică veniturile: aproape 7 milioane de euro din activități conexe în 2025 # Jurnalul.ro
Activitățile conexe silviculturii au adus Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva aproape șapte milioane de euro până la finele lunii noiembrie 2025, potrivit datelor furnizate de administratorul pădurilor aflate în proprietatea publică a statului, a anunțat directorul general al regiei, Jean Vișan, în cadrul unei conferințe.Pe lângă exploatarea lemnului, Romsilva obține venituri constante din vânătoare, salmonicultură și valorificarea produselor nelemnoase din fondul forestier.
Suplimentele periculoase care îți pot afecta inima și ficatul: Avertismentul unui cardiolog de top # Jurnalul.ro
Află care sunt cele 5 suplimente periculoase pentru inimă și ficat, avertizate de un cardiolog renumit. Descoperă riscurile niacinei, extractului de ceai verde, îndulcitorilor și capsulelor gel.
Fondurile de pensii facultative au înregistrat o creştere de 31% la sfârșitul lunii noiembrie # Jurnalul.ro
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,15 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie, în creştere cu 31% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi data a anului anterior.
Mai multe articole apărute în spațiul public sau mesaje propagate pe rețelele de socializare au înaintat ideea că sumele primite la evenimentele de familie ar trebui declarate la ANAF, pentru impozitare. ANAF face precizări.
Un nou oraș a devenit, potrivit Națiunilor Unite, cel mai mare oraș din lume, după ce ONU a schimbat metodologia de evaluare a marilor aglomerări urbane și a inclus în calcule o arie metropolitană mult extinsă.
Care sunt țările considerate cel mai puțin expuse unui conflict global major? Analiză realizată de Brilliant Maps despre statele izolate, neutre și cu risc scăzut într-un scenariu ipotetic de Al Treilea Război Mondial.
Zile libere legale în 2026: când au românii liber și ce mini-vacanțe pot fi planificate # Jurnalul.ro
Toate sărbătorile legale din 2026 în România: zile libere, sărbători religioase și weekenduri prelungite ideale pentru mini-vacanțe.
Cât de diferite sunt creierele bărbaților și ale femeilor. Ce arată studiile moderne și AI # Jurnalul.ro
Creierele umane masculine și feminine nu pot fi diferențiate vizual, susțin experții, chiar dacă au fost cercetate de mii de ani.
Managerii estimează creșteri de prețuri și scăderi ale numărului de angajați în următoarele 3 luni # Jurnalul.ro
Managerii din industrie și construcții estimează că până la finalul lunii februarie numărul de angajați din aceste sectoare va scădea, în timp ce managerii din comerț și construcții anticipează creșteri de prețuri.
Horoscop carieră și bani 2026: anul marii reinventări. De ce siguranța nu mai înseamnă stabilitate, ci libertate # Jurnalul.ro
Horoscop carieră și bani 2026: Uranus, Saturn și Jupiter rescriu regulile succesului. Află ce zodii se reinventează și când e momentul să riști.
De ce o alarmă auto cu pornire la distanță nu este doar un moft, ci o investiție inteligentă # Jurnalul.ro
Într-o perioadă în care tehnologia auto evoluează rapid, tot mai mulți șoferi caută soluții care să le ofere confort, siguranță și control asupra mașinii. Una dintre cele mai apreciate funcții moderne este pornirea motorului de la distanță, integrată în sistemele avansate de alarmă auto.
Revelionul cel mai nebun aduce efervescența, bucuria și distracția. Ce artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani, la Antena 1 și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Revelionul cel mai nebun se va transforma într-un maraton al distracției și bucuriei, în timp ce noaptea dintre ani va deveni o experiență de neuitat pentru cei care aleg să înceapă un nou an cu voie bună, doar la Antena 1! Numeroși artiști vor urca pe scenă, iar melodii consacrate, dar și piese noi, vor răsuna în noaptea dintre ani. Atmosfera efervescentă ne va învălui pe toți, începând cu ora 20.00, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Coreea de Sud. Soția fostului președinte Yoon, acuzată că a primit peste 200.000 de dolari mită # Jurnalul.ro
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost acuzată luni de procurori că ar fi acceptat mită în valoare de peste 200.000 de dolari, constând în opere de artă, bijuterii și articole de lux, precum și de implicare ilegală în afacerile statului.
Deputatul PNL, Raluca Turcan, susține că patru judecători ai Curții Constituționale „sfidează o țară întreagă” și anunță inițierea unui proiect de lege care vizează sancțiuni, recuzări automate și chiar revocarea judecătorilor CCR.
Horoscop 2026: Anul marilor transformări astrologice. Ce schimbări radicale aduce pentru fiecare zodie # Jurnalul.ro
Horoscop 2026 complet: schimbări astrologice majore, eclipse puternice și transformări karmice pentru fiecare zodie. Află ce te așteaptă!
O opțiune de taxare mai ieftină pentru călătorii scurte va fi introdusă în Bulgaria din 2026, odată cu adoptarea euro: vigneta de o zi pentru autoturisme.
FACIAS va da în judecată Ministerul Educației și Cercetării dacă până la 17 ianuarie nu sunt adoptate normele care țin blocate 60 de miliarde de lei pentru cercetare # Jurnalul.ro
Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), un document strategic care prevede investiții de până la 60 de miliarde de lei, este inaplicabil la peste trei ani de la adoptare.
Odată cu scăderea temperaturilor, multe femei observă un fenomen frustrant legat de rutina lor de frumusețe. Parfumul preferat, cel care vara rezista ore în șir și atrăgea complimente, pare să dispară la scurt timp după ce ai ieșit din casă în diminețile de decembrie. Prima tendință este să dăm vina pe calitatea produsului sau să credem că pH-ul pielii noastre s-a schimbat brusc.
Eleganța care nu se demodează: cum transformi dormitorul într-un spațiu clasic, rafinat și atemporal # Jurnalul.ro
Amenajarea dormitorului în stil clasic înseamnă mai mult decât alegerea unor piese de mobilier cu aspect tradițional. Este vorba despre echilibru, proporție, materiale nobile și o estetică ce traversează deceniile fără să își piardă farmecul. Dacă îți dorești un dormitor care să transmită calm, stabilitate și rafinament, stilul clasic îți oferă un cadru sigur, coerent și elegant, adaptabil inclusiv cerințelor de confort contemporan.
Cultivarea cu succes a plantelor depinde de multitudinea de factori care trebuie să fie în echilibru perfect pentru a asigura o creștere sănătoasă și o producție satisfăcătoare.
Cum numărul de accidente pe munte crește într-un mod alarmant, Salvamont România vine cu recomandări utile pentru cei care ajung să fie martori ai unei accidentări. Care sunt primii pași de urmat pentru a salva viața victimei, până la sosirea echipajului Salvamont.
Retrospectivă 2025. Lando Norris a spart hegemonia lui Verstappen! Campion mondial după un final dramatic de sezon # Jurnalul.ro
Lando Norris a devenit campion mondial de Formula 1 în 2025, într-un sezon dramatic decis la două puncte. Urmează o resetare istorică în Marele Circ.
Când vine vorba de combaterea șobolanilor în spații interioare, alegerea metodei potrivite poate face diferența între succes și frustrare.
Un incendiu care a izbucnit la un azil de bătrâni din Indonezia a ucis 16 vârstnici, a anunțat poliția, citată de AP.
Șapte polițiști turci au fost răniți luni în timpul unei ciocniri cu militanți suspectați de apartenență la Statul Islamic în provincia Yalova, situată în nord-vestul Turciei, a raportat postul public de televiziune TRT Haber.
Judecătorul Cristian Deliorga de la Curtea Constituțională a României (CCR) a depus o cerere de concediu de odihnă pentru perioada 5-16 ianuarie 2026, interval în care era programată pronunțarea unei decizii importante privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.
Stelliumul în Capricorn aduce o poveste intensă de dragoste pentru 5 zodii, între 29 decembrie și 4 ianuarie # Jurnalul.ro
În săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, cinci zodii simt mai multă iubire decât au trăit de mult timp, demonstrând că un nou început este întotdeauna posibil.
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) transmite că informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Guvernul ar fi eliminat alocația lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA sunt false.
Noul film al lui James Cameron, „Avatar: Fire and Ash”, continuă să domine box office-ul mondial, ajungând la 760,4 milioane de dolari încasări globale, dintre care 542,7 milioane provin din piețele internaționale, potrivit datelor publicate duminică. Franciza depășește 6 miliarde de dolari.
Mulți părinți încearcă să umple fiecare moment liber al celor mici cu activități, jocuri sau timp petrecut în fața ecranelor. Totuși, specialiștii subliniază că plictiseala nu ar trebui privită ca un pericol. Dimpotrivă, ea contribuie la dezvoltarea imaginației și la creșterea independenței.
În ultimul deceniu, în România se conturează tot mai clar un fenomen care schimbă discret modul în care vedem mâncarea, producția locală și relația dintre oraș și sat: revalorizarea produselor românești și a micilor producători.
Sistemele europene de pensii se confruntă cu presiuni tot mai mari, pe fondul îmbătrânirii populației. Ideea creșterii vârstei de pensionare după 67 de ani revine în dezbaterea publică.
Anul 2025 marchează o accelerare fără precedent a terapiilor cu celule stem mezenchimale. Peste 1.670 de studii clinice, aplicații noi și perspective care pot transforma medicina regenerativă.
