Cum va fi vremea în ianuarie. Meteorologii anunță o schimbare începând de săptămâna viitoare

17:20

Președintele SUA, Donald Trump, își îndreaptă atenția către Orientul Mijlociu, urmând să-l primească luni pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în Florida, pentru discuții despre Fâșia Gaza și o serie de alte probleme urgente. Orice decizie luată ar putea avea un impact potențial semnificativ asupra chestiunilor care determină viitorul regiunii, scriu jurnaliștii BBC. SUA a fost cel mai puternic susținător militar și politic al Israelului pe parcursul celor doi ani de război din Gaza, iar mulți privesc acum această întâlnire drept un test al relației dintre cei doi lideri și al alinierii lor pe teme-cheie. Aceasta va fi a șasea întâlnire dintre cei doi de la revenirea lui Trump la putere, în urmă cu 11 luni.