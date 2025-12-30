Cum va fi vremea în ianuarie. Meteorologii anunță o schimbare începând de săptămâna viitoare
Digi24.ro, 30 decembrie 2025 07:40
Administrația Națională de Meteorologie prognozează temperaturi mai mari decât cele specifice sezonului, începând din 5 ianuarie şi până aproape de sfârşitul lunii, în toate regiunile țării, conform prognozei pe patru săptămâni, publicată marţi.
Acum 30 minute
07:40
Acum o oră
07:10
„Stațiunile-fantomă” din munții Alpi. Ce se va întâmpla cu sutele de pârtii de schi din Europa abandonate din cauza lipsei zăpezii # Digi24.ro
Stațiunea de schi Céüze 2000 din sudul Alpilor francezi a fost deschisă timp de 85 de ani și era printre cele mai vechi din țară. Astăzi, ea este una dintre cele aproape 200 de „stațiuni-fantomă” din Franța, care au fost închise permanent din cauza efectelor încălzirii globale – o situație ce amenință multe alte pârtii de schi și stațiuni montane din toată Europa.
07:10
Ce concesii sunt dispuși ucrainenii să facă pentru a pune capăt războiului. Există „o singură cale realistă” # Digi24.ro
Disponibilitatea ucrainenilor de a face compromisuri pentru a pune capăt războiului, inclusiv cele teritoriale, variază în funcție de regiune. De la est la vest, proporția persoanelor care se opun categoric oricăror concesii crește constant, afirmă Oleksii Antipovici, șeful grupului sociologic Rating, într-un interviu acordat RBC Ukraine.
07:10
Programul magazinelor de Anul Nou 2026: Supermarketurile sunt închise pe 1 ianuarie. Când se redeschid # Digi24.ro
În perioada sărbătorilor de Anul Nou 2026, marile lanțuri de magazine din România funcționează după programe speciale: orar redus în Ajunul Revelionului, închideri în prima zi a anului și revenirea treptată la programul normal, astfel încât cumpărăturile de sărbători să fie planificate fără probleme.
07:10
Cele mai mari jafuri din 2025: Ce obiecte de artă și artefacte istorice au dispărut din muzeele lumii # Digi24.ro
Anul 2025 se încheie cu unele dintre cele mai mari jafuri de opere de artă din lume, care au vizat piese cu valoare istorică şi culturală uriaşă, din Europa până în America şi Brazilia. Printre cele mai răsunătoare furturi se numără Coiful din aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice, sustrase cu explozibili din Muzeul Drents din Olanda, bijuteriile coroanei franceze, furate în mai puţin de patru minute din Luvru, precum şi gravuri celebre ale lui Henri Matisse, dispărute dintr-o expoziţie din São Paulo.
07:10
Tragedia unei familii care aștepta „eliberarea” rusă. Soldații lui Putin l-au împușcat pe soț și au violat-o în grup pe soția acestuia # Digi24.ro
Parchetul de la Kiev a acuzat luni armata rusă de uciderea extrajudiciară a unor prizonieri de război ucraineni în regiunea Doneţk (est), ocupată în mare parte de Rusia, potrivit dpa, în timp ce mai multe media ucrainene, inclusiv portalul belarus independent Nasha Niva, au relatat despre cazul tragic al unei familii din oraşul Pokrovsk (din aceeaşi regiune) care nu se evacuase, în aşteptarea "ruşilor".
07:10
Ce cred europenii despre sistemul pensiilor de stat și de ce resping reformele care includ tăieri și creșterea vârstei de pensionare # Digi24.ro
Majoritatea europenilor cred că sistemele de pensii de stat se confruntă cu presiuni financiare greu de susţinut, însă consideră că plăţile actuale sunt insuficiente pentru un trai decent. În ciuda îngrijorărilor privind costurile viitoare, europenii se opun tăierilor de pensii sau creşterii vârstei de pensionare din motive care ţin de nivelul de trai, echitate şi distribuţia poverii fiscale, potrivit unui studiu YouGov.
07:10
Luna, noul front geopolitic: Cum vrea Germania să fie în prima linie a cursei spațiale și cum se repoziționează marile puteri # Digi24.ro
Oamenii se pregătesc să revină pe Lună, iar odată cu această întoarcere se reactivează vechi rivalități și apar ambiții noi, într-un context geopolitic tot mai tensionat. Europa își dorește un rol mai vizibil în noua cursă spațială, iar Germania vrea să se afle în prima linie, într-un moment considerat de oficiali drept o oportunitate istorică pentru Berlin, potrivit Euronews.
07:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a decis crearea unui nou organism pentru exercitarea puterii soft, non-coercitive, în străinătate, a anunțat presa din Rusia. În 2026, activitatea organismului se va concentra pe Armenia.
07:10
Centrala nucleară Zaporojie, miza care poate bloca pacea în Ucraina. De ce vrea Rusia să păstreze obiectivul strategic # Digi24.ro
Controlul asupra centralei nucleare Zaporojie, din estul Ucrainei, a rămas unul dintre principalele puncte sensibile în negocierile de pace, de când Rusia a preluat controlul asupra acesteia, în martie 2022. Apropierea Zaporojiei de linia frontului a stârnit temeri la nivel internațional cu privire la siguranța și stabilitatea centralei nucleare, care este cea mai mare din Europa. De această dată, problema o ridică unul dintre cele 20 de puncte prezentate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în planul-cadru de pace pe care l-a discutat duminică în Florida cu omologul său american Donald Trump, scriu jurnaliștii France24.
07:10
Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume. Cum arată noul top ONU al celor mai populate megalopolisuri # Digi24.ro
ONU a actualizat lista cu cele mai mari orașe din lume, după ce a schimbat metodologia folosită pentru evaluarea aglomerațiilor urbane uriașe. Potrivit noilor date ONU, capitala Indoneziei, Jakarta, include acum o zonă urbană cu aproape 42 de milioane de locuitori, detronând Tokyo din topul celor mai populate orașe din lume.
07:10
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean # Digi24.ro
Un număr semnificativ de veterani militari ruși, care s-au întors din luptele provocate de invazia Rusiei în Ucraina, ar fi comis crime violente împotriva civililor ruși, potrivit rapoartelor Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Marea Britanie. Mass-media rusă Vertska a raportat că aproximativ 550 de civili din Rusia au fost uciși de veterani întorși din război, iar alți 465 au fost răniți. Peste jumătate din decese ar fi fost cauzate de unii dintre cei 180.000 de condamnați recrutați în forțele armate ruse pentru a participa la război, arată Defense Express.
07:10
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități” # Digi24.ro
Noul an vine cu noi scumpiri, în unele cazuri fără precedent. La Galați, de exemplu, taxa pentru gunoi crește, de la 1 ianuarie, de la 170 de lei la aproape 300 de lei de persoană. Asta în timp ce orașul a fost dotat cu sute de ghene inteligente care stau nefolosite. Disperați de creșterile de prețuri, de taxe și impozite, oamenii spun ca își vor plăti datoriile către bugetul local abia la sfârșitul anului viitor.
07:10
Cea mai simplă rețetă de piftie pentru masa de Anul Nou. Chef Adi Hădean explică secretul care o face perfectă: „Nu se adaugă gelatină” # Digi24.ro
Piftia, unul dintre preparatele tradiționale nelipsite de pe mesele românilor, poate fi obținută fără adaos de gelatină, exclusiv din colagen natural, dacă sunt respectate câteva reguli esențiale. Chef Adi Hădean a explicat cum se face cea mai simplă rețetă de piftie.
Acum 12 ore
23:50
Radu Miruţă, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul. Vreau să elimin nedreptăţile din interiorul sistemului # Digi24.ro
Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, afirmă, referindu-se la pensiile militarilor, că ”nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care creşte, progresiv, vârsta de pensionare în sistem. El anunţă că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.
23:40
Radu Miruță: Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului MApN. Degeaba ai un mediu economic dezvoltat dacă nu ai securitate # Digi24.ro
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. El dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.
23:20
Președintele american Donald Trump l-a primit, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida și a lansat un avertisment la adresa Iranului, privind informațiile potrivit cărora acesta încearcă să se reînarmeze, relatează Sky News.
23:00
Trump anunță că SUA au atacat o zonă din Venezuela, unde se încărcau navele care transportă droguri. „Nu mai e nimic acolo” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat vineri, că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o „mare instalaţie”, în cadrul a ceea ce Washingtonul descrie drept operaţiuni militare împotriva traficului de droguri desfăşurat de Venezuela, dar nu a precizat dacă atacul a fost efectuat pe teritoriul acestei ţări, relatează luni agenţiile AFP şi EFE. Într-o nouă declaraţie, acordată presei luni, el a spus că Statele Unite au lovit o zonă de acostare unde se încărcau nave cu droguri, transmite Reuters.
22:30
Tudorel Toader: Cred că CCR va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate. S-a creat o presiune cu privire la pensiile magistraţilor # Digi24.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional. ”Îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională”, spune Tudorel Toader, constatând că ”s-a creat o presiune” cu privire la subiectul pensiilor magistraţilor, care a fost, în opinia sa, folosit ca temă de campanie electorală.
22:20
Actorul american George Clooney, soţia sa, Amal Alamuddin Clooney, şi cei doi copii ai lor au primit cetăţenia franceză, conform unui decret de naturalizare publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, transmite luni AFP.
22:00
Apele Române anunță reluarea accesului la sistemul informatic după atacul cibernetic
21:50
Boxerul Anthony Joshua a fost rănit într-un accident rutier grav în Nigeria. Două persoane au murit # Digi24.ro
Boxerul britanic Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier produs pe autostrada Ogun–Lagos, în sud-vestul Nigeriei, au confirmat autoritățile locale. Potrivit presei nigeriene, două persoane și-au pierdut viața în urma coliziunii, relatează BBC.
21:30
O furtună puternică a lovit Gaza, regiune deja distrusă de război: „Am supravieţuit bombardamentelor, dar acum ploaia ne termină” # Digi24.ro
O furtună violentă de iarnă agravează suferinţa a sute de mii de palestinieni din Fâşia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în ultimii doi ani de lupte, transmite luni DPA.
21:20
Președintele american Donald Trump a declarat, luni, despre acuzațiile Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, că această acțiune „nu este bună”, chiar dacă Kievul a respins imediat acuzația.
20:40
Scandal la Craiova din cauza limitării numărului de animale la bloc: Primăria, dată în judecată de proprietari de câini şi pisici # Digi24.ro
Mai mulţi proprietari de câini şi pisici sau ONG-uri au dat în judecată Primăria Craiova pentru Hotărârea de Consiliu Local referitoare la regulamentul care limitează la doi câini şi două pisici numărul de animale de companie dintr-un apartament de bloc, a anunţat, luni, primarul Lia Olguţa Vasilescu.
20:30
Hamas avertizează că poporul palestinian nu va renunţa la arme dacă ocupaţia israeliană continuă # Digi24.ro
Brigăzile Ezzedin al-Qassam, braţul armat al Hamas, au afirmat luni că poporul palestinian „nu va renunţa la arme atât timp cât ocupaţia israeliană continuă”, informează EFE, citată de Agerpres.
19:50
Haos aerian provocat de exerciţiile militare ale Chinei în jurul Taiwanului: Peste 900 de zboruri perturbate # Digi24.ro
Exerciţiile militare ale Chinei în jurul insulei Taiwan se aşteaptă să afecteze peste 100.000 de călători de pe cursele aeriene internaţionale şi aproximativ 950 de zboruri marţi, potrivit Administraţiei aeronautice civile din Taiwan (CAA), citată de DPA.
19:40
Captură record de petarde și artificii, făcută de poliţişti în urma unor percheziţii în Bucureşti și două județe # Digi24.ro
Poliţiştii argeşeni au descoperit şi au confiscat, luni, peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise la comercializare. Captura a fost făcută în urma unor percheziţii care au avut loc în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, unde o firmă depozitase marfa pentru a o vinde ilegal. Administratorul societăţii a fost reţinut.
19:40
„E clar că Putin încă respectă NATO”. Ce spune șeful serviciilor secrete estoniene despre un posibil război între Rusia și Occident # Digi24.ro
Șeful serviciilor secrete externe estoniene, Kaupo Rosin, a declarat luni că nu există indicii că președintele Vladimir Putin intenționează să atace statele baltice sau NATO, în ciuda avertismentelor tot mai frecvente ale oficialilor europeni că în următorii ani ar putea izbucni un conflict direct între Occident și Rusia, relatează The Moscow Times.
19:20
Furtunile au lovit sudul și estul Spaniei: trei morți. Dubă luată de ape, în Malaga. Au căzut 230 de litri pe metru pătrat în 12 ore # Digi24.ro
Sudul și estul Spaniei au fost lovite de furtuni puternice, iar cel puțin trei oameni au murit. Ploaia și vântul au provocat sute de incidente în Peninsula Iberică, anunță Digi24. Provincia Malaga a înregistrat cele mai multe probleme din cauza vremii năprasnice.
Acum 24 ore
19:00
Jurnalist BBC: „Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025”. Cum ar putea arăta al 3-lea război mondial # Digi24.ro
Am relatat despre mai mult de 40 de războaie din întreaga lume de-a lungul carierei mele, care datează din anii 1960, scrie John Simpson, editorul pentru afaceri internaţionale de la BBC News. Am văzut Războiul Rece atingând apogeul, apoi dispărând pur şi simplu. Dar nu am văzut niciodată un an atât de îngrijorător precum 2025 – nu doar pentru că mai multe conflicte majore sunt în plină desfăşurare, ci şi pentru că devine clar că unul dintre ele are implicaţii geopolitice de o importanţă fără precedent, explică jurnalistul BBC.
19:00
Cum motivează preşedintele FIFA prețurile mari ale biletelor pentru Cupa Mondială 2026 din SUA, Canada și Mexic # Digi24.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a dezvăluit luni că au fost deja primite 150 de milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, încercând să justifice astfel politica preţurilor ridicate la bilete, criticată recent de fani.
18:30
Donald Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin: „O discuție pozitivă”. Anunțul Kremlinului # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit, luni, la telefon cu președintele rus Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, într-o postare pe X. Anunțul ei a venit după ce Rusia a afirmat că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin.
18:00
Ucrainenii au încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin, acuză Serghei Lavrov. „Acţiuni imprudente, care nu vor rămâne fără răspuns” # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Prin urmare, poziţia de negociere a Moscovei se va schimba, transmit Reuters, EFE şi France Presse, care citează agenţii de presă din Rusia.
17:40
Cazul copiilor crescuți de părinți în pădure divizează Italia. Ce a decis statul în privința minorilor # Digi24.ro
Cazul familiei din Italia care își creștea copiii în pădure, fără curent și fără apă potabilă, naște controverse aprinse în Italia. Cei trei minori vor fi obligați să meargă la o școală publică. În timp ce părinții susțin că cei mici erau bine îngrijiți și își cer copiii înapoi, asistenții sociali cred că erau privați de educația și îngrijirea sanitară corespunzătoare. Italia este acum împărțită în două, iar controversele se înmulțesc pe zi ce trece.
17:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei în a doua jumătate a lui 2025 # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni că, în a doua jumătate a anului 2025, plățile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență au ajuns la 2,5 miliarde de lei, reprezentând cea mai intensă perioadă de finanțare de la debutul programului.
17:30
Val de gripă în România. Dr Adrian Marinescu: „S-au dublat prezentările la camera de gardă. Ne așteptăm ca situația să se complice” # Digi24.ro
România se confruntă cu un val de cazuri de gripă. La Institutul „Matei Balș” din Capitală, de exemplu, s-a dublat numărul bolnavilor care ajung la camera de gardă.
17:20
După Ucraina, atenția se îndreaptă către problemele din Orientul Mijlociu. Donald Trump, discuții cu Benjamin Netanyahu în Florida # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, își îndreaptă atenția către Orientul Mijlociu, urmând să-l primească luni pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în Florida, pentru discuții despre Fâșia Gaza și o serie de alte probleme urgente. Orice decizie luată ar putea avea un impact potențial semnificativ asupra chestiunilor care determină viitorul regiunii, scriu jurnaliștii BBC. SUA a fost cel mai puternic susținător militar și politic al Israelului pe parcursul celor doi ani de război din Gaza, iar mulți privesc acum această întâlnire drept un test al relației dintre cei doi lideri și al alinierii lor pe teme-cheie. Aceasta va fi a șasea întâlnire dintre cei doi de la revenirea lui Trump la putere, în urmă cu 11 luni.
17:00
Zegrean spune că e „justificată” cererea de amânare a şedinţei privind pensiile magistraților, formulată de cei patru judecători CCR # Digi24.ro
Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean a declarat, luni, despre cererea celor patru judecători constituţionali de amânare a dezbaterilor pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, că este justificată, argumentând că solicitarea acestora este reglementată de Regulamentul de funcţionare a Curţii.
16:50
Captura instituțională: Când gardienii Constituției devin paznicii privilegiilor
16:40
Aterizări pe vreme extremă. Probleme pe aeroportul din Cluj-Napoca din cauza vântului puternic. Ce se întâmplă cu zborurile # Digi24.ro
Aterizări în condiții extreme au avut loc luni pe Aeroportul din Cluj Napoca. Din cauza vântului puternic, a rafalelor laterale, piloții au folosit o metodă specială pentru a aduce aeronavele la sol. Avioanele au fost orientate cu botul ușor spre direcția din care bate vântul, înainte să atingă pista de aterizare. La Cluj, rafalelor au atins viteze cuprinse între 70 și 90 km/h, anunță Digi24.
16:40
Avertisment de la DSU: Clip fals cu Raed Arafat, care spune că s-ar fi vindecat de diabet cu un produs „minune” # Digi24.ro
Avertisment de la Departamentul pentru Situații de Urgență. În mediul online circulă un clip fals creat cu inteligența artificială în care apare Raed Arafat. În video, șeful DSU este prezentat în timp ce spune că a fost bolnav de diabet și că s-a vindecat datorită unei descoperiri revoluționare. Ba chiar oamenii sunt îndemnați să își dea datele personale pentru a cumpără tratamentul miraculos.
16:40
Ministerul Educației: „Nu au fost desființate 30.000 de posturi în școli. Sunt contracte la plata cu ora, doar pe durata cursurilor” # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis luni, 29 decembrie, că informaţiile apărute în spaţiul public despre dispariţia a aproximativ 30.000 de posturi din învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2025-2026, sunt incorecte şi rezultă dintr-o interpretare greşită a modului de funcţionare a sistemului educaţional.
16:20
La Moscova, oficialii afirmă că în prezent nu se discută despre o conversație telefonică între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru mass-media rusă, citată de RBC Ukraine.
16:10
Putin s-a îmbrăcat în Moș Crăciun și a oferit cadouri lui Zelenski, Trump, Orban sau Modi. Imagini AI virale postate de diplomația rusă # Digi24.ro
Reprezentanța Kremlinului din Kenya a publicat un videoclip amenințător generat de inteligența artificială, în care Donald Trump și alți lideri mondiali primesc cadouri de Crăciun, în timp ce președintelui ucrainean Volodimir Zelenski i se înmânează o pereche de cătușe.
16:00
România a încheiat primele 11 luni ale anului 2025 cu un deficit bugetar mai mic față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor oficiale privind execuția bugetului general consolidat. Deficitul s-a situat la 121,77 miliarde de lei, echivalentul a 6,40% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte procentuale față de nivelul de 7,15% din PIB înregistrat anul trecut.
15:50
Accident grav în Pasajul Unirii din Capitală. Un șofer s-a izbit cu mașina de peretele despărțitor și s-a răsturnat # Digi24.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce un şofer a intrat cu maşina în peretele despărţitor al Pasajului Unirii, iar în urma impactului a fost rănit, fiind transportat la spital. Poliţiştii au stabilit că şoferul nu consumase băuturi alcoolice.
15:40
15:20
Dominic Fritz a acuzat „jocuri tactice” la CCR și a cerut reforma Curții Constituționale: „Există procedura încetării mandatului” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat luni, 29 decembrie, că reforma Curții Constituționale a României este „o urgență reală”, acuzând existența unor „joculețe tactice” menite să protejeze rețele de interese și privilegii din interiorul sistemului de justiție. Declarațiile au fost făcute într-o postare pe Facebook, în contextul amânărilor repetate privind sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) referitoare la legea pensiilor magistraților.
15:10
Incendiu devastator într-un bloc din Ploiești. O femeie și-a pierdut viața după ce apartamentul a fost mistuit de flăcări # Digi24.ro
O femeie în vârstă de aproximativ 65 de ani a murit în această dimineață într-un incendiu izbucnit într-un bloc din Ploiești. Din cauza fumului dens, mai mulți locatari au fost evacuați.
