Ce lideri europeni s-au aflat pe lista lui Putin cu urări de Crăciun și Anul Nou
Digi24.ro, 30 decembrie 2025 13:50
Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin a transmis felicitări de Crăciun și Anul Nou mai multor aliați globali, inclusiv liderilor din China, SUA, India și America Latină. În Europa, însă, doar doi lideri au fost menționați în mesajele oficiale ale președintelui rus.
Acum 15 minute
14:00
Statul va plăti tratamente stomatologice în spitalele publice. Ce prevede noul program AP-STOMA # Digi24.ro
Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un ordin de ministru care introduce programul AP-STOMA, un mecanism de finanțare publică pentru tratamente stomatologice realizate în spitalele publice. Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, este vorba despre „pentru prima dată în România” un sistem clar și predictibil de finanțare a stomatologiei în sistemul public.
Acum 30 minute
13:50
DNA: Profesori de la Facultatea de Medicină din Galați, trimiși în judecată pentru mită în bani şi bijuterii la examenul de rezidențiat # Digi24.ro
Doi profesori de la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi că ar fi primit mită, constând în bani şi bijuterii, pentru a ajuta mai mulţi studenţi să promoveze examenul de rezidenţiat.
13:50
Acum o oră
13:40
Cum va fi vremea în ianuarie. Meteorologii anunță o schimbare începând de săptămâna viitoare # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie prognozează temperaturi mai mari decât cele specifice sezonului, începând din 5 ianuarie şi până aproape de sfârşitul lunii, în toate regiunile țării, conform prognozei pe patru săptămâni, publicată marţi.
13:20
Bufnița polară a dispărut din Suedia, marcând pentru prima dată în 20 de ani când țara a pierdut oficial o specie de păsări. Conservaționiștii avertizează că viitorul uneia dintre cele mai emblematice păsări ale planetei este în pericol, pe fondul declinului continuu al populației din natură.
13:20
Ucraina transmite un nou mesaj după acuzațiile Rusiei privind un presupus atac asupra reşedinţei lui Putin # Digi24.ro
Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu care să-şi susţină acuzaţiile privind un atac cu drone ucrainene care a vizat una dintre reşedinţele preşedintelui rus Vladimir Putin, a afirmat marţi ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga.
Acum 2 ore
12:40
Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko a semnat un decret prin care a graţiat 22 de persoane, dintre care 15 femei şi şapte bărbaţi, „odată cu apropierea noului an”, a anunţat marţi Preşedinţia bielorusă într-un comunicat, informează AFP, preluat de Agerpres.
12:30
Val de arestări în Turcia: 357 de suspecți asociați cu gruparea Stat Islamic, reținuți în 21 de provincii # Digi24.ro
Operațiunile împotriva grupării Stat Islamic s-au extins în Turcia, după o confruntare armată în Yalova soldată cu răniți și nouă morți, inclusiv trei polițiști. Autoritățile au anunțat reținerea a 357 de suspecți în 21 de provincii, în contextul alertelor privind posibile atacuri de Anul Nou.
12:20
Colegiul Medicilor Stomatologi va analiza ordinul privind finanțarea tratamentelor stomatologice în spitale, adoptat fără consultare # Digi24.ro
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a anunțat că a demarat o analiză privind impactul ordinului ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care vizează crearea unui mecanism clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public, prin programul AP-STO
12:20
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a îndemnat marţi să fie ascultate „revendicările legitime” ale manifestanţilor, după două zile de proteste ale comercianţilor la Teheran față de costul de trai ridicat şi hiperinflaţia galopantă.
Acum 4 ore
12:00
Trump spune că SUA vor să vândă avioane de luptă F-35 Turciei. Israelul nu este de acord # Digi24.ro
Donald Trump a declarat luni că SUA intenţionează să vândă avioane de luptă F-35 Turciei, în pofida obiecţiilor formulate de Israel în timpul vizitei prim-ministrului său Benjamin Netanyahu în Florida, informează marţi AFP, preluat de Agerpres.
11:30
Libere legale în 2026: Cinci zile nelucrătoare în ianuarie pentru angajați. Calendar complet al minivacanțelor pe tot parcursul anului # Digi24.ro
În 2026, angajații din România vor beneficia de 17 zile libere legale, dintre care 12 coincid cu zile lucrătoare. Luna ianuarie se evidențiază prin cel mai mare număr de zile libere, cinci în total.
11:20
Belarusul susține că rachetele hipersonice ruseşti Oreşnik, cu capacitate nucleară, au ajuns pe teritoriul său # Digi24.ro
Belarusul a publicat marţi o înregistrare video în care susține că este prezentată desfăşurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonic rusesc Oreşnik, cu capacitate nucleară. Demersul, dacă este real, consolidează capacitatea Moscovei de a lansa rachete în Europa.
11:10
Lavrov: Occidentul trebuie să accepte că Rusia deține inițiativa strategică pe frontul din Ucraina # Digi24.ro
Rusia păstrează controlul strategic pe frontul din Ucraina, iar Occidentul trebuie să accepte realitățile câmpului de luptă, a declarat Serghei Lavrov într-un amplu interviu publicat luni seară de RIA. Șeful diplomației ruse a mai spus că Moscova așteaptă un răspuns din partea Statelor Unite la propunerea președintelui rus Vladimir Putin din septembrie de a prelungi cu un an noul tratat START, de reducere a armelor strategice, care expiră la începutul anului viitor.
11:10
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului în 2026. „Am pus capăt la opt războaie” # Digi24.ro
Donald Trump va primi în 2026 un premiu pentru pace din partea Israelului, a anunțat premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei conferințe de presă susținute în Florida, alături de președintele american, potrivit AFP. Prin acordarea acestui premiu, descris drept cea mai înaltă distincție civilă israeliană, Benjamin Netanyahu rupe o tradiție veche de câteva decenii, potrivit căreia distincția era oferită exclusiv cetățenilor israelieni.
11:00
Noi avertizări de la meteorologi: Cod galben de vânt și ninsoare viscolită. Cum va fi vremea până la Revelion # Digi24.ro
Meteorologii au emis avertizări Cod Galben de vânt puternic și viscol pentru marți și miercuri în Carpații Meridionali și de Curbură, dar și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. De asemenea, sunt vizate regiunile din nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei plus Carpații Orientali.
11:00
Jaf ca în filme la un cazinou din Slatina. O angajată a fost amenințată cu cuțitul, hoțul a fugit cu 70.000 de lei # Digi24.ro
Un bărbat a jefuit o sală de jocuri de noroc din Slatina, după ce a amenințat o angajată cu un cuțit și a fugit cu aproximativ 70.000 de lei. Polițiștii au reușit să-l identifice și să-l prindă după o zi de căutări, iar prejudiciul a fost recuperat.
10:30
Patologia degenerativă a coloanei vertebrale poate avea consecințe semnificative asupra mobilității și calității vieții. Diagnosticul corect și stabilirea momentului optim al intervenției sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor neurologice. Despre una dintre afecțiunile mai puțin cunoscute ale coloanei vertebrale, cu impact funcțional major, aflăm mai mult de la Dr. Ionuț Luca-Husti, medic primar neurochirurgie.
10:30
Un pui de tigru alb a murit la grădina zoologică din Craiova după ce a înghițit o pungă de plastic. Nu e primul incident de acest fel # Digi24.ro
Un pui de tigru alb de la grădina zoologică din Craiova a murit după ce ar fi înghițit o pungă de plastic aruncată de unul dintre vizitatori. Nu este prima oară când se întâmplă o astfel de tragedie acolo. În primăvară, o căprioară a murit după ce s-a sufocat tot cu un ambalaj.
10:30
Kim Jong Un a inspectat un nou „sistem de arme superputernic”, care ar putea fi utilizat într-un „atac strategic” # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat o uzină care fabrică noi modele de lansatoare de rachete multiple, lăudând capacitatea acestora de a „anihila inamicul”, potrivit agenției oficiale KCNA. Vizita reprezintă o nouă demonstrație a capabilităților militare ale Phenianului, pe fondul intensificării testelor de armament din ultimele luni.
10:30
Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice şi a construi împreună un viitor mai sigur şi mai plin de speranţă, potrivit unui mesaj al Ambasadei SUA la Bucureşti.
Acum 6 ore
10:10
Scandal la Londra: Guvernul britanic, acuzat că a ascuns documente sensibile despre prințul Andrew și familia regală # Digi24.ro
Guvernul britanic este acuzat că a intervenit pentru a proteja familia regală, după ce a blocat în ultimul moment publicarea unor documente sensibile destinate Arhivelor Naționale, inclusiv minute care făceau referire la cheltuielile de deplasare ale prințului Andrew în perioada în care acesta a fost trimis comercial al Regatului Unit. Documentele, puse inițial la dispoziția presei sub embargo, au fost retrase, invocându-se o „eroare administrativă”, decizie care a alimentat acuzații de mușamalizare și lipsă de transparență.
10:00
Arabia Saudită a bombardat Yemenul, invocând un transport de arme trimis din Emiratele Arabe Unite către separatiști # Digi24.ro
Conflictul din Yemen intră într-o fază nouă fază de tensiuni, după ce Riadul a susținut că separatiștii din sud au primit un transport major de armament pe mare. Arabia Saudită a bombardat marți orașul-port Mukalla din Yemen, invocând un transport de arme destinat unei forțe separatiste din zonă, despre care susține că a sosit din Emiratele Arabe Unite.
09:40
Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, se va afla marţi în România, ocazie cu care va vizita, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele româneşti şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii.
09:20
SUA au aprobat vânzarea de avioane în valoare de 1,8 miliarde dolari pentru Danemarca, în timp ce Trump amenință că anexează Groenlanda # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat luni că au aprobat vânzarea de avioane de patrulare către Danemarca în valoare de 1,8 miliarde de dolari, în ciuda tensiunilor dintre cele două ţări cu privire la Groenlanda, teritoriu autonom danez pe care Donald Trump ameninţă, de la revenirea sa la putere, că îl va anexa, relatează AFP.
09:10
Barometru: Ilie Bolojan, Alexandru Rogobete, Radu Miruță sunt cei mai vizibili miniștri în noiembrie. Cine sunt cei care urcă în top # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete se menţine pe poziţia a 2-a în topul vizibilităţiii membrilor Guvernului pe luna noiembrie, urmat de ministrul Economiei Radu Miruţă, care urcă de pe locul 10, indică Barometrul vizibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Miniştrii Finanţelor, Educaţiei şi Poectelor Europene, Alexandru Nazare, Daniel David şi Dragoş Pîslaru urcă în top, în timp ce ministrul de Externe Oana Ţoiu coboară de pe locul 5 pe locul 10. Şase miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.
09:10
Cele mai sângeroase luni din ultimii ani pentru armata rusă în Ucraina: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul războiului # Digi24.ro
Ritmul pierderilor militare ale Rusiei pe frontul din Ucraina a atins cote fără precedent de la debutul invaziei pe scară largă, în 2022, arată o analiză BBC. În paralel, Casa Albă, sub conducerea lui Donald Trump, își intensifică eforturile diplomatice și presiunile publice pentru obținerea unui acord de pace, în timp ce negocierile dintre Washington și Kremlin se accelerează pe fondul celor mai sângeroase luni pentru armata rusă din ultimii ani.
09:00
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 decembrie
09:00
Incendiu puternic la o hală din Argeş. Flăcările au cuprins 500 de metri pătraţi, utilaje de producţie distruse # Digi24.ro
Un incendiu de proporţii a izbucnit marţi dimineaţă la o hală din localitatea Curteanca, judeţul Argeş. Flăcările au curprins aproximativ 500 de metri pătraţi, iar utilaje de producţie aflate în interior au fost afectate. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului.
08:20
China a simulat un blocaj în jurul Taiwanului. Salve de rachete vizibile de pe o insulă din apropiere # Digi24.ro
China a desfăşurat marţi a doua zi de exerciţii militare cu foc real în jurul Taiwanului, organizând lansări de rachete şi exerciţii navale-aeriene care, potrivit autorităţilor, aveau scopul de a simula un blocaj al insulei autonome. Taipei a condamnat manevrele ca fiind „intimidare militară”.
Acum 8 ore
08:10
Rețete de tort pentru Anul Nou. Deserturi recomandate de specialiști pentru masa festivă # Digi24.ro
Prăjiturile și torturile atent pregătite, cu texturi rafinate și arome memorabile, transformă noaptea dintre ani într-un moment de neuitat. Cele mai reușite rețete de torturi pentru masa de Revelion.
07:40
Cum va fi vremea în ianuarie. Meteorologii anunță o schimbare începând de săptămâna viitoare # Digi24.ro
07:10
„Stațiunile-fantomă” din munții Alpi. Ce se va întâmpla cu sutele de pârtii de schi din Europa abandonate din cauza lipsei zăpezii # Digi24.ro
Stațiunea de schi Céüze 2000 din sudul Alpilor francezi a fost deschisă timp de 85 de ani și era printre cele mai vechi din țară. Astăzi, ea este una dintre cele aproape 200 de „stațiuni-fantomă” din Franța, care au fost închise permanent din cauza efectelor încălzirii globale – o situație ce amenință multe alte pârtii de schi și stațiuni montane din toată Europa.
07:10
Ce concesii sunt dispuși ucrainenii să facă pentru a pune capăt războiului. Există „o singură cale realistă” # Digi24.ro
Disponibilitatea ucrainenilor de a face compromisuri pentru a pune capăt războiului, inclusiv cele teritoriale, variază în funcție de regiune. De la est la vest, proporția persoanelor care se opun categoric oricăror concesii crește constant, afirmă Oleksii Antipovici, șeful grupului sociologic Rating, într-un interviu acordat RBC Ukraine.
07:10
Programul magazinelor de Anul Nou 2026: Supermarketurile sunt închise pe 1 ianuarie. Când se redeschid # Digi24.ro
În perioada sărbătorilor de Anul Nou 2026, marile lanțuri de magazine din România funcționează după programe speciale: orar redus în Ajunul Revelionului, închideri în prima zi a anului și revenirea treptată la programul normal, astfel încât cumpărăturile de sărbători să fie planificate fără probleme.
07:10
Cele mai mari jafuri din 2025: Ce obiecte de artă și artefacte istorice au dispărut din muzeele lumii # Digi24.ro
Anul 2025 se încheie cu unele dintre cele mai mari jafuri de opere de artă din lume, care au vizat piese cu valoare istorică şi culturală uriaşă, din Europa până în America şi Brazilia. Printre cele mai răsunătoare furturi se numără Coiful din aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice, sustrase cu explozibili din Muzeul Drents din Olanda, bijuteriile coroanei franceze, furate în mai puţin de patru minute din Luvru, precum şi gravuri celebre ale lui Henri Matisse, dispărute dintr-o expoziţie din São Paulo.
07:10
Tragedia unei familii care aștepta „eliberarea” rusă. Soldații lui Putin l-au împușcat pe soț și au violat-o în grup pe soția acestuia # Digi24.ro
Parchetul de la Kiev a acuzat luni armata rusă de uciderea extrajudiciară a unor prizonieri de război ucraineni în regiunea Doneţk (est), ocupată în mare parte de Rusia, potrivit dpa, în timp ce mai multe media ucrainene, inclusiv portalul belarus independent Nasha Niva, au relatat despre cazul tragic al unei familii din oraşul Pokrovsk (din aceeaşi regiune) care nu se evacuase, în aşteptarea "ruşilor".
07:10
Ce cred europenii despre sistemul pensiilor de stat și de ce resping reformele care includ tăieri și creșterea vârstei de pensionare # Digi24.ro
Majoritatea europenilor cred că sistemele de pensii de stat se confruntă cu presiuni financiare greu de susţinut, însă consideră că plăţile actuale sunt insuficiente pentru un trai decent. În ciuda îngrijorărilor privind costurile viitoare, europenii se opun tăierilor de pensii sau creşterii vârstei de pensionare din motive care ţin de nivelul de trai, echitate şi distribuţia poverii fiscale, potrivit unui studiu YouGov.
07:10
Luna, noul front geopolitic: Cum vrea Germania să fie în prima linie a cursei spațiale și cum se repoziționează marile puteri # Digi24.ro
Oamenii se pregătesc să revină pe Lună, iar odată cu această întoarcere se reactivează vechi rivalități și apar ambiții noi, într-un context geopolitic tot mai tensionat. Europa își dorește un rol mai vizibil în noua cursă spațială, iar Germania vrea să se afle în prima linie, într-un moment considerat de oficiali drept o oportunitate istorică pentru Berlin, potrivit Euronews.
07:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a decis crearea unui nou organism pentru exercitarea puterii soft, non-coercitive, în străinătate, a anunțat presa din Rusia. În 2026, activitatea organismului se va concentra pe Armenia.
07:10
Centrala nucleară Zaporojie, miza care poate bloca pacea în Ucraina. De ce vrea Rusia să păstreze obiectivul strategic # Digi24.ro
Controlul asupra centralei nucleare Zaporojie, din estul Ucrainei, a rămas unul dintre principalele puncte sensibile în negocierile de pace, de când Rusia a preluat controlul asupra acesteia, în martie 2022. Apropierea Zaporojiei de linia frontului a stârnit temeri la nivel internațional cu privire la siguranța și stabilitatea centralei nucleare, care este cea mai mare din Europa. De această dată, problema o ridică unul dintre cele 20 de puncte prezentate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în planul-cadru de pace pe care l-a discutat duminică în Florida cu omologul său american Donald Trump, scriu jurnaliștii France24.
07:10
Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume. Cum arată noul top ONU al celor mai populate megalopolisuri # Digi24.ro
ONU a actualizat lista cu cele mai mari orașe din lume, după ce a schimbat metodologia folosită pentru evaluarea aglomerațiilor urbane uriașe. Potrivit noilor date ONU, capitala Indoneziei, Jakarta, include acum o zonă urbană cu aproape 42 de milioane de locuitori, detronând Tokyo din topul celor mai populate orașe din lume.
07:10
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean # Digi24.ro
Un număr semnificativ de veterani militari ruși, care s-au întors din luptele provocate de invazia Rusiei în Ucraina, ar fi comis crime violente împotriva civililor ruși, potrivit rapoartelor Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Marea Britanie. Mass-media rusă Vertska a raportat că aproximativ 550 de civili din Rusia au fost uciși de veterani întorși din război, iar alți 465 au fost răniți. Peste jumătate din decese ar fi fost cauzate de unii dintre cei 180.000 de condamnați recrutați în forțele armate ruse pentru a participa la război, arată Defense Express.
07:10
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități” # Digi24.ro
Noul an vine cu noi scumpiri, în unele cazuri fără precedent. La Galați, de exemplu, taxa pentru gunoi crește, de la 1 ianuarie, de la 170 de lei la aproape 300 de lei de persoană. Asta în timp ce orașul a fost dotat cu sute de ghene inteligente care stau nefolosite. Disperați de creșterile de prețuri, de taxe și impozite, oamenii spun ca își vor plăti datoriile către bugetul local abia la sfârșitul anului viitor.
07:10
Cea mai simplă rețetă de piftie pentru masa de Anul Nou. Chef Adi Hădean explică secretul care o face perfectă: „Nu se adaugă gelatină” # Digi24.ro
Piftia, unul dintre preparatele tradiționale nelipsite de pe mesele românilor, poate fi obținută fără adaos de gelatină, exclusiv din colagen natural, dacă sunt respectate câteva reguli esențiale. Chef Adi Hădean a explicat cum se face cea mai simplă rețetă de piftie.
Acum 24 ore
23:50
Radu Miruţă, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul. Vreau să elimin nedreptăţile din interiorul sistemului # Digi24.ro
Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, afirmă, referindu-se la pensiile militarilor, că ”nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care creşte, progresiv, vârsta de pensionare în sistem. El anunţă că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.
23:40
Radu Miruță: Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului MApN. Degeaba ai un mediu economic dezvoltat dacă nu ai securitate # Digi24.ro
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. El dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.
23:20
Președintele american Donald Trump l-a primit, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida și a lansat un avertisment la adresa Iranului, privind informațiile potrivit cărora acesta încearcă să se reînarmeze, relatează Sky News.
23:00
Trump anunță că SUA au atacat o zonă din Venezuela, unde se încărcau navele care transportă droguri. „Nu mai e nimic acolo” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat vineri, că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o „mare instalaţie”, în cadrul a ceea ce Washingtonul descrie drept operaţiuni militare împotriva traficului de droguri desfăşurat de Venezuela, dar nu a precizat dacă atacul a fost efectuat pe teritoriul acestei ţări, relatează luni agenţiile AFP şi EFE. Într-o nouă declaraţie, acordată presei luni, el a spus că Statele Unite au lovit o zonă de acostare unde se încărcau nave cu droguri, transmite Reuters.
22:30
Tudorel Toader: Cred că CCR va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate. S-a creat o presiune cu privire la pensiile magistraţilor # Digi24.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional. ”Îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională”, spune Tudorel Toader, constatând că ”s-a creat o presiune” cu privire la subiectul pensiilor magistraţilor, care a fost, în opinia sa, folosit ca temă de campanie electorală.
