Oamenii de ştiinţă au identificat un tip extrem de rar de diabet apărut în primele luni de viaţă

Newsweek.ro, 30 decembrie 2025 07:50

Un tip extrem de rar de diabet, care apare în primele luni de viaţă, a fost identificat de oamenii d...

Acum 30 minute
07:50
07:40
NATO și Ucraina, operațiuni terestre de desfășurare rapidă de trupe în baza Articolului 5 de apărare colectivă Newsweek.ro
Experții ucraineni se alătură pentru prima dată practicării mecanismelor Articolului 5 al NATO, de a...
07:40
Cafea rece, arome îndrăznețe și experiențe unice în 2026. Ce rețete vor fi în trend anul viitor? Newsweek.ro
Rece ca gheața, fructată, picantă – și mai personală ca niciodată. Experții în cafea de la J. Hornig...
Acum o oră
07:30
Superstițiile femeilor de secole pentru noroc și fericire în Noul An. Ce ai voie să faci în ultima zi din an Newsweek.ro
În ultima zi din an, femeile urmează tradiții vechi pentru a atrage noroc și fericire: unghii roșii,...
07:20
Cum să bei corect whisky de Anul Nou. Regulile domnilor care nu vor să fie mahmuri după petrecere Newsweek.ro
Pentru un whisky savurat ca un gentleman de Anul Nou, începe cu un pahar curat, fără gheață dacă vre...
07:10
Horoscop 31 decembrie. Luna în Gemeni aduce un sfârșit de an pozitiv Taurilor. Vărsătorii sunt dezamăgiți Newsweek.ro
Horoscop 31 decembrie. Luna în Gemeni aduce un sfârșit de an pozitiv Taurilor. Vărsătorii sunt dezam...
Acum 2 ore
06:40
8 zile întârziere la plata pensiilor în ianuarie. Care pensionari iau 3.000 lei bonus de la Mica recalculare? Newsweek.ro
Casa de Pensii nu lucrează până pe data de 8 ianuarie 2026, ceea ce va duce la o întârziere foarte m...
Acum 12 ore
22:50
Tudorel Toader, despre legea pensiilor magistraţilor la CCR: Legea va fi promulgată, va intra în vigoare Newsweek.ro
Tudorel Toader, despre legea pensiilor magistraţilor la CCR: Legea va fi promulgată, va fi publicată...
22:10
Premierul Ilie Bolojan îl primeşte pe omologul său din Ţările de Jos, Dick Schoof Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan îl primeşte pe omologul său din Ţările de Jos, Dick Schoof, care va vizita Ba...
21:40
Bulgaria. Efectul intrării în Zona Euro. Parcarea într-o zonă turistică montană foarte frumoasă se scumpeşte Newsweek.ro
Bulgaria. Efectul secundar al intrării în Zona Euro. Parcarea într-o zonă turistică montană foarte f...
21:10
Când va fi lansată licitaţia-cheie pentru Drumul Expres Suceava - Siret. Are rol strategic. De unde vin banii? Newsweek.ro
Când va fi lansată licitaţia-cheie pentru realizarea Drumului Expres Suceava - Siret. Aceasta are ro...
20:50
Serviciile stomatologice vor fi disponibile inclusiv în spitale. Ce costuri ar suporta Ministerul Sănătăţii? Newsweek.ro
Serviciile stomatologice vor fi disponibile de acum încolo, probabil, inclusiv în spitale. Ce costur...
20:30
Casa de Pensii, dată în judecată de un mare campion. Mi-au furat 13 ani. 25.000 pensionari în aceiași situație Newsweek.ro
Un număr tot mai mare de pensionari dau Casa de pensii în judecată. Ei cer bani mai mulți la pensie....
20:30
Putin, mințit de generalii săi, vrea să continue războiul. „Ucraina nu are nicio ofensivă, să iasă din Donbas” Newsweek.ro
Putin a avut o nouă întâlnire la Kremlin, după întâlnirea Trump-Zelenski din SUA, solicitând rapoart...
20:20
Nazare: România intră în 2026 cu finanţe publice mai echilibrate şi bază sănătoasă pentru un buget responsabil Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că România intră în anul 2026 cu finanţe publice ...
20:10
Economiștii spun că afluxul de importuri ieftine din China ar putea reduce inflația din Marea Britanie Newsweek.ro
Economiștii spun că afluxul de importuri de produse ieftine din China ar putea reduce inflația persi...
19:50
Hackerii germani cer „ziua independenței digitale”, pentru a reduce controlul tehnologiei SUA Newsweek.ro
Hackerii germani cer „ziua independenței digitale”, pentru a reduce controlul tehnologiei SUA. Perso...
19:40
Un inginer paraplegic devine primul utilizator de scaun cu rotile care zboară în spațiu Newsweek.ro
O ingineră paraplegică din Germania a decolat într-o călătorie cu o rachetă de vis, alături de alți ...
19:20
Când ar trebui să vă spălați părul - dimineața sau seara. Acesta poate rămâne curat până la șapte zile Newsweek.ro
Când ar trebui să vă spălați părul – dimineața sau seara? Specialiștii spun că, îngrijit corect, păr...
19:10
Emblematicul MetroCard al orașului New York este pe cale să nu mai fie folosit Newsweek.ro
Timp de mai bine de trei decenii, newyorkezii și turiștii care vizitează New York-ul au împărtășit e...
Acum 24 ore
18:50
Ce încărcătură secretă transporta nava Ursa Mare a Rusiei, când s-a scufundat în Cartagena. Atacată cu torpile Newsweek.ro
O anchetă spaniolă a concluzionat că nava de marfă rusească "Velika Vedmedytsia" (Ursa Mare), care s...
18:40
Rusia afirmă că Ucraina a încercat să atace o reşedinţă a preşedintelui Vladimir Putin Newsweek.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa p...
18:30
Te curentezi după ce porți haine sintetice? Ai nevoie de o cremă pentru mâini și un umeraș metalic Newsweek.ro
Te curentezi după ce porți haine sintetice? O cremă pentru mâini și un umeraș metalic pot fi aliații...
18:20
Horoscop ianuarie 2026 Cinci zodii vor avea parte de iubire și noroc. Îi ajută Venus în Capricorn Newsweek.ro
În ianuarie 2026, astrele aduc energie specială în planul iubirii, valorilor și relațiilor, deoarece...
18:10
FACIAS amenință Ministerul Educației cu judecata dacă 60 de miliarde lei pentru cercetare rămân blocate Newsweek.ro
Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunţă luni că va da în ...
17:50
O companie americană de top colaborează cu Armata Română pentru a produce radaruri mobile Newsweek.ro
Americanii de la Northrop Grumman, unul dintre cei mai mari producători militari din lume, se asocia...
17:30
ANPC lansează ghid pentru parcuri de joacă şi distracţii: siguranţa publicului prioritate Newsweek.ro
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a a...
17:20
Anthony Joshua implicat într-un accident grav în Nigeria: două persoane au murit Newsweek.ro
Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat într-un grav accident rutier în Nigeria, soldat cu moartea...
17:10
Premieră la Spitalul Județean Alba Iulia. Pacient și-a recăpătat auzul prin operație endoscopică inovatoare Newsweek.ro
La Spitalul Județean Alba Iulia, o intervenție chirurgicală în premieră a permis reconstrucția membr...
17:00
Dosar stufos de mită, la ELCEN, furnizorul de căldură și apă caldă din București. Cum „mergea” șpaga? Newsweek.ro
Un dosar stufos de mită la ELCEN, furnizorul de căldură și apă caldă din București, a fost instrumen...
16:30
De ce mașina de război nu poate atinge apogeul Rusiei în Ucraina. ISW: Este în lipsă gravă de rezerve Newsweek.ro
Fără trupe suplimentare pentru a se muta între sectoare, Rusia continuă să schimbe un front cu altul...
16:20
Motivul pentru care 1 din 4 mașini implicate într-un accident e declarată daună totală. Nu, nu sunt proaste Newsweek.ro
Raportul anual Crash Course, realizat de CCC în Statele Unite, indică un trend în creștere îngrijoră...
16:20
Păsările sălbatice suferă mutații rapide și colonizează orașele mari. Ce spun oamenii de știință? Newsweek.ro
Păsările sălbatice suferă mutații rapide și colonizează orașele mari. Ce spun oamenii de știință? Sc...
16:10
Conțin nucile și semințele mai multe proteine decât ouăle? Află care sunt cele mai sănătoase opțiuni Newsweek.ro
Nucile și semințele sunt o sursă valoroasă de proteine și pot concura cu ouăle în aportul proteic. D...
16:00
Deficitul bugetar scade la 6,40% din PIB după 11 luni, respectiv 121,77 miliarde lei Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor anunță o reducere a deficitului bugetar, care a ajuns la 6,40% din PIB în prim...
16:00
De ce doar antivirusul nu este suficient pentru protecția datelor? Hackerii îl ocolesc. Ce poți face? Newsweek.ro
Specialiștii în securitate cibernetică sparg mitul conform căruia ar fi suficient un antivirus pentr...
15:50
Cum elimini microplasticele din apa de băut? E o modalitate extrem de ușoară. Poate chiar o folosești Newsweek.ro
Poți elimina microplasticele din apa potabilă cu o metodă extrem de simplă. Cel mai probabil o folos...
15:40
Explicațiile judecătorilor care au lipsit de la dezbaterea CCR pe pensiile speciale: „Am protejat principii” Newsweek.ro
Judecătorii Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Mihai Busuioc de la CCR au explicat ce ...
15:40
Pensie de 10.000€ pentru judecatorii CCR care blochează taierea pensiilor speciale Cat 15 pensii normale Newsweek.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) se află în mijlocul unui scandal legat de pensii...
15:20
Radu Miruță, despre amânarea dezbaterii CCR pe pensiile speciale: „Râd și copiii de la grădiniță” Newsweek.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării, a comentat decizia CCR de a amâna dezbaterea pe pensiile speciale. ...
15:10
Armata britanică, program de „an sabatic” de militărie pentru instruirea celor sub 25 de ani. Ce face România Newsweek.ro
Tinerii britanici vor avea parte de noi oportunități de a experimenta serviciul militar prin interme...
14:50
Meteo. Temperaturile cresc în primele zile din 2026. Prognoza pe următoarele două săptămâni Newsweek.ro
Meteo. Temperaturile cresc în primele zile din 2026. Administrația Națională de Meteorologie a publi...
14:40
Barajul Paltinu revine la normalitate operațională, dar necesită intervenții majore Newsweek.ro
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat luni că barajul Paltinu funcționează în prez...
14:20
Guvernul demontează informații false. Alocaţiile lunare de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA nu vor fi tăiate Newsweek.ro
Guvernul precizează că, prin Ordonanţa „trenuleţ”, nu taie alocaţiile lunare de hrană pentru copiii ...
14:10
Brigitte Bardot va fi înmormântată în Saint-Tropez, alături de animalele sale Newsweek.ro
Brigitte Bardot „va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare”, a declarat Wendy Bouchard, prieten...
14:00
VIDEO Avertisment de la MAI. Clip deep fake cu Raed Arafat care spune că s-a vindecat de diabet Newsweek.ro
Ministerul de Interne atenționează asupra unui clip deep fake care circulă pe internet, în care apar...
14:00
Ce definește prezența Swiper Casino pe canalele digitale din România (P) Newsweek.ro
Activitatea digitală din România continuă să se extindă, în special în domenii legate de sport, jocu...
13:50
Creșterea vârstei de pensionare, discutată într-o țară unde lucrează sute de mii de români Newsweek.ro
Sistemele europene de pensii se confruntă cu presiuni tot mai mari, pe fondul îmbătrânirii populație...
13:30
De ce nu au venit 4 judecători la ședința CCR despre pensiile speciale? Zegrean: „Pentru că nu vor să voteze” Newsweek.ro
Fostul preşedinte CCR Augustin Zegrean a afirmat că cei patru judecători care nu au mers la ședința ...
13:10
Președintele Senatului: Amânările repetate ale deciziei CCR nu pot deveni o strategie de blocaj Newsweek.ro
Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj, s...
