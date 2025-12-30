Sfârșitul unei ere! MTV, televiziunea care a definit cultura muzicală, se închide după 44 de ani

Newsweek.ro, 30 decembrie 2025 10:20

După 44 de ani în care a definit cultura muzicală pe micile ecrane, MTV se închide. Pe 31 decembrie ...

Acum 5 minute
10:30
Jaf la un cazino din Slatina. Un bărbat a furat 70.000 de lei după un atac ca în filme Newsweek.ro
Un bărbat a furat 70.000 de lei dintr-o sală de jocuri de noroc după ce a ameninţat-o pe angajată cu...
Acum 15 minute
10:20
Acum o oră
10:00
Pensiile speciale au crescut cu 17.000 lei în 15 ani. Pensia contributivă cu 2.000 lei, de invaliditate cu 600 Newsweek.ro
CCR a amânat ieri tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Cifrele arată că pensiile speciale a...
10:00
Unii șoferi sunt scutiți de susținerea probei teoretice la obținerea categoriilor A și B. Care sunt condițiile Newsweek.ro
O lege intrată în vigoare la 28 decembrie prevede că anumiți șoferi pot fi scutiți de susținerea pro...
10:00
1.000.000.000 de telefoane mobile sunt expuse riscului de furt de date și parole. Ce sisteme de operare au? Newsweek.ro
Aproximativ 1 miliard de telefoane mobile sunt expuse riscului de furt de date și parole spun experț...
09:50
Cod roșu de viscol în România. Rafale de până la 120 km/h. Haos pe șosele: Se alunecă foarte uşor. Aveţi grijă Newsweek.ro
România a fost lovită în ultimele 24 de ore de un cod roșu de viscol la munte, rafale de vânt de pân...
Acum 2 ore
09:30
Gripa face ravagii în România. Avertismentul medicilor: „Următoarele săptămâni vor fi complicate” Newsweek.ro
România se confruntă cu un val intens de gripă, care pune presiune tot mai mare pe sistemul sanitar....
09:20
Andrei Caramitru profețește schimbări de regim în 2 țări. Va fi suspendat Nicușor Dan? Rămâne Bolojan premier? Newsweek.ro
Andrei Caramitru face predicții pentru anul 2026. El anunță, printre altele că 2 regimuri vor cădea ...
09:20
China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului. Beijingul simulează un blocaj al insulei Newsweek.ro
China a lansat marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwan, desfășurând lansăr...
09:10
Trump a căzut în capcana Rusiei. Putin l-a mințit că Ucraina i-ar fi atacat reședința: Nu e bine, nu-mi place Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte furios” în legătură cu un presupus atac al U...
08:50
450 lei în plus la pensie pentru plata facturilor la energie, în 2026. Care pensionari vor lua banii? Newsweek.ro
Ajutorul pentru plata facturilor la energie electrică va fi acordat pensionarilor cu venituri mici ș...
08:40
Ministrul Apărării cere majorarea bugetului la 2,7% din PIB în 2026. Salariile militarilor nu vor scădea Newsweek.ro
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o major...
Acum 4 ore
08:30
Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au atins cel mai rapid ritm de creștere de la începutul invaziei Newsweek.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice a...
08:20
O mamă singură a făcut o banală achiziție cu cardul de cumpărături. Peste ani, a valorat 55.000.000$ Newsweek.ro
Teresa a cumpărat o companie de ceramică pe care o poți picta singur cu cardul ei de credit în 2005....
08:20
Coduri galbene de viscol și ninsori în extindere: vânt puternic, temperaturi scăzute și aer polar de Revelion Newsweek.ro
Meteorologii au emis marți mai multe coduri galbene de viscol. În plus, revin și ninsorile.
08:10
Plățile în numerar domină economiile sărace: Myanmar, Etiopia și Gambia conduc topul mondial al tranzacțiilor Newsweek.ro
Statele sărace se bazează într-o măsură mult mai mare pe numerar decât cele bogate, arată o analiză ...
07:50
Oamenii de ştiinţă au identificat un tip extrem de rar de diabet apărut în primele luni de viaţă Newsweek.ro
Un tip extrem de rar de diabet, care apare în primele luni de viaţă, a fost identificat de oamenii d...
07:40
NATO și Ucraina, operațiuni terestre de desfășurare rapidă de trupe în baza Articolului 5 de apărare colectivă Newsweek.ro
Experții ucraineni se alătură pentru prima dată practicării mecanismelor Articolului 5 al NATO, de a...
07:40
Cafea rece, arome îndrăznețe și experiențe unice în 2026. Ce rețete vor fi în trend anul viitor? Newsweek.ro
Rece ca gheața, fructată, picantă – și mai personală ca niciodată. Experții în cafea de la J. Hornig...
07:30
Superstițiile femeilor de secole pentru noroc și fericire în Noul An. Ce ai voie să faci în ultima zi din an Newsweek.ro
În ultima zi din an, femeile urmează tradiții vechi pentru a atrage noroc și fericire: unghii roșii,...
07:20
Cum să bei corect whisky de Anul Nou. Regulile domnilor care nu vor să fie mahmuri după petrecere Newsweek.ro
Pentru un whisky savurat ca un gentleman de Anul Nou, începe cu un pahar curat, fără gheață dacă vre...
07:10
Horoscop 31 decembrie. Luna în Gemeni aduce un sfârșit de an pozitiv Taurilor. Vărsătorii sunt dezamăgiți Newsweek.ro
Horoscop 31 decembrie. Luna în Gemeni aduce un sfârșit de an pozitiv Taurilor. Vărsătorii sunt dezam...
06:40
8 zile întârziere la plata pensiilor în ianuarie. Care pensionari iau 3.000 lei bonus de la Mica recalculare? Newsweek.ro
Casa de Pensii nu lucrează până pe data de 8 ianuarie 2026, ceea ce va duce la o întârziere foarte m...
Acum 12 ore
22:50
Tudorel Toader, despre legea pensiilor magistraţilor la CCR: Legea va fi promulgată, va intra în vigoare Newsweek.ro
Tudorel Toader, despre legea pensiilor magistraţilor la CCR: Legea va fi promulgată, va fi publicată...
22:10
Premierul Ilie Bolojan îl primeşte pe omologul său din Ţările de Jos, Dick Schoof Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan îl primeşte pe omologul său din Ţările de Jos, Dick Schoof, care va vizita Ba...
21:40
Bulgaria. Efectul intrării în Zona Euro. Parcarea într-o zonă turistică montană foarte frumoasă se scumpeşte Newsweek.ro
Bulgaria. Efectul secundar al intrării în Zona Euro. Parcarea într-o zonă turistică montană foarte f...
Acum 24 ore
21:10
Când va fi lansată licitaţia-cheie pentru Drumul Expres Suceava - Siret. Are rol strategic. De unde vin banii? Newsweek.ro
Când va fi lansată licitaţia-cheie pentru realizarea Drumului Expres Suceava - Siret. Aceasta are ro...
20:50
Serviciile stomatologice vor fi disponibile inclusiv în spitale. Ce costuri ar suporta Ministerul Sănătăţii? Newsweek.ro
Serviciile stomatologice vor fi disponibile de acum încolo, probabil, inclusiv în spitale. Ce costur...
20:30
Casa de Pensii, dată în judecată de un mare campion. Mi-au furat 13 ani. 25.000 pensionari în aceiași situație Newsweek.ro
Un număr tot mai mare de pensionari dau Casa de pensii în judecată. Ei cer bani mai mulți la pensie....
20:30
Putin, mințit de generalii săi, vrea să continue războiul. „Ucraina nu are nicio ofensivă, să iasă din Donbas” Newsweek.ro
Putin a avut o nouă întâlnire la Kremlin, după întâlnirea Trump-Zelenski din SUA, solicitând rapoart...
20:20
Nazare: România intră în 2026 cu finanţe publice mai echilibrate şi bază sănătoasă pentru un buget responsabil Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că România intră în anul 2026 cu finanţe publice ...
20:10
Economiștii spun că afluxul de importuri ieftine din China ar putea reduce inflația din Marea Britanie Newsweek.ro
Economiștii spun că afluxul de importuri de produse ieftine din China ar putea reduce inflația persi...
19:50
Hackerii germani cer „ziua independenței digitale”, pentru a reduce controlul tehnologiei SUA Newsweek.ro
Hackerii germani cer „ziua independenței digitale”, pentru a reduce controlul tehnologiei SUA. Perso...
19:40
Un inginer paraplegic devine primul utilizator de scaun cu rotile care zboară în spațiu Newsweek.ro
O ingineră paraplegică din Germania a decolat într-o călătorie cu o rachetă de vis, alături de alți ...
19:20
Când ar trebui să vă spălați părul - dimineața sau seara. Acesta poate rămâne curat până la șapte zile Newsweek.ro
Când ar trebui să vă spălați părul – dimineața sau seara? Specialiștii spun că, îngrijit corect, păr...
19:10
Emblematicul MetroCard al orașului New York este pe cale să nu mai fie folosit Newsweek.ro
Timp de mai bine de trei decenii, newyorkezii și turiștii care vizitează New York-ul au împărtășit e...
18:50
Ce încărcătură secretă transporta nava Ursa Mare a Rusiei, când s-a scufundat în Cartagena. Atacată cu torpile Newsweek.ro
O anchetă spaniolă a concluzionat că nava de marfă rusească "Velika Vedmedytsia" (Ursa Mare), care s...
18:40
Rusia afirmă că Ucraina a încercat să atace o reşedinţă a preşedintelui Vladimir Putin Newsweek.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa p...
18:30
Te curentezi după ce porți haine sintetice? Ai nevoie de o cremă pentru mâini și un umeraș metalic Newsweek.ro
Te curentezi după ce porți haine sintetice? O cremă pentru mâini și un umeraș metalic pot fi aliații...
18:20
Horoscop ianuarie 2026 Cinci zodii vor avea parte de iubire și noroc. Îi ajută Venus în Capricorn Newsweek.ro
În ianuarie 2026, astrele aduc energie specială în planul iubirii, valorilor și relațiilor, deoarece...
18:10
FACIAS amenință Ministerul Educației cu judecata dacă 60 de miliarde lei pentru cercetare rămân blocate Newsweek.ro
Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunţă luni că va da în ...
17:50
O companie americană de top colaborează cu Armata Română pentru a produce radaruri mobile Newsweek.ro
Americanii de la Northrop Grumman, unul dintre cei mai mari producători militari din lume, se asocia...
17:30
ANPC lansează ghid pentru parcuri de joacă şi distracţii: siguranţa publicului prioritate Newsweek.ro
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a a...
17:20
Anthony Joshua implicat într-un accident grav în Nigeria: două persoane au murit Newsweek.ro
Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat într-un grav accident rutier în Nigeria, soldat cu moartea...
17:10
Premieră la Spitalul Județean Alba Iulia. Pacient și-a recăpătat auzul prin operație endoscopică inovatoare Newsweek.ro
La Spitalul Județean Alba Iulia, o intervenție chirurgicală în premieră a permis reconstrucția membr...
17:00
Dosar stufos de mită, la ELCEN, furnizorul de căldură și apă caldă din București. Cum „mergea” șpaga? Newsweek.ro
Un dosar stufos de mită la ELCEN, furnizorul de căldură și apă caldă din București, a fost instrumen...
16:30
De ce mașina de război nu poate atinge apogeul Rusiei în Ucraina. ISW: Este în lipsă gravă de rezerve Newsweek.ro
Fără trupe suplimentare pentru a se muta între sectoare, Rusia continuă să schimbe un front cu altul...
16:20
Motivul pentru care 1 din 4 mașini implicate într-un accident e declarată daună totală. Nu, nu sunt proaste Newsweek.ro
Raportul anual Crash Course, realizat de CCC în Statele Unite, indică un trend în creștere îngrijoră...
16:20
Păsările sălbatice suferă mutații rapide și colonizează orașele mari. Ce spun oamenii de știință? Newsweek.ro
Păsările sălbatice suferă mutații rapide și colonizează orașele mari. Ce spun oamenii de știință? Sc...
16:10
Conțin nucile și semințele mai multe proteine decât ouăle? Află care sunt cele mai sănătoase opțiuni Newsweek.ro
Nucile și semințele sunt o sursă valoroasă de proteine și pot concura cu ouăle în aportul proteic. D...
