Orbirea ereditară depinde şi de alţi factori, nu doar de cei genetici, sugerează un studiu

Ministrul Sănătăţii, dr. Alexandru Rogobete, a relatat pentru News.ro care au fost cele mai importante schimbări care au avut loc anul acesta în sistemul de sănătate, dar şi care este cea mai importantă schimbare pe care şi-o propune pentru prima parte a anului care vine. Astfel, spune Ministrul Sănătăţii, printre cele mai importante măsuri de reorganizare a sistemului de sănătate care au fost luate anul acesta este obligativitatea medicilor din spitale să ofere consultaţii în Ambulatoriul de specialitate, într-un program extins până la ora 20. Această măsură are rolul de a degreva unităţile de primiri urgenţe, acolo unde ajung foarte mulţi pacienţi deşi problemele lor de sănătate nu sunt neapărat urgenţe. O altă măsură importantă luată anul acesta, spune ministrul Sănătăţii, este integrarea clinică a medicilor care sunt şi cadre didactice, în sensul în care aceştia să fie incluşi în sistemul public medical, dar nu prin numire de către universităţi, ci şi prin concurs.