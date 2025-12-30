Orbirea ereditară depinde şi de alţi factori, nu doar de cei genetici, sugerează un studiu
News.ro, 30 decembrie 2025 08:20
Deşi unele boli ereditare sunt considerate ca fiind „scrise” în ADN, date noi sugerează că, în anumite afecţiuni rare ale retinei, prezenţa unei variante genetice cunoscute nu înseamnă automat apariţia bolii, iar riscul real poate fi mai mic decât s-a crezut.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
09:00
În timp ce Trump ameninţă să anexeze Groenlanda, Danemarca cumpără avioane din Statele Unite # News.ro
Statele Unite au anunţat luni că au aprobat vânzarea de avioane de patrulare către Danemarca în valoare de 1,8 miliarde de dolari, în ciuda tensiunilor dintre cele două ţări cu privire la Groenlanda, teritoriu autonom danez pe care Donald Trump ameninţă, de la revenirea sa la putere, că îl va anexa, relatează AFP.
09:00
Scandal între trei vecini la Craiova / Unul dintre ei a fost înjunghiat, fiind transportat la spital # News.ro
Un bărbat a fost înjunghiar în urma unui scandal izbucnit liuni seară, în Craiova. Agresorul şi încă o persoană, vecini cu victima, implicată în conflict au fost duşi la audieri.
Acum 15 minute
08:50
Constructorul auto sud-coreean Hyundai nu se află în prezent în poziţia de a-şi răscumpăra fosta fabrică din Rusia, pe fondul continuării războiului din Ucraina, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situaţia, în condiţiile în care opţiunea de buyback urmează să expire luna viitoare, transmite Reuters.
Acum o oră
08:30
RETROSPECTIVĂ - Formula 1: Ascensiunea şi căderea lui Christian Horner. După aproape doi ani de scandal, britanicul a părăsit echipa Red Bull # News.ro
Christian Horner, în vârstă de 52 de ani, a rupt definitiv toate legăturile cu echipa Red Bull Racing în septembrie. Acest lucru s-a întâmplat la două luni după ce a fost demis din funcţia de director al echipei, punând capăt unei perioade de două decenii la cârma echipei de Formula 1. Astfel s-a încheiat un scandal care a durat aproape doi ani.
08:20
Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu la Atletico Madrid, a murit la 91 de ani # News.ro
Legenda clubului Atlético Madrid, Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu, a decedat la vârsta de 91 de ani, a anunţat, luni, fostul său club.
08:20
Orbirea ereditară depinde şi de alţi factori, nu doar de cei genetici, sugerează un studiu # News.ro
Deşi unele boli ereditare sunt considerate ca fiind „scrise” în ADN, date noi sugerează că, în anumite afecţiuni rare ale retinei, prezenţa unei variante genetice cunoscute nu înseamnă automat apariţia bolii, iar riscul real poate fi mai mic decât s-a crezut.
08:10
ANUL 2025/ Vlad Nancă: „Pare că aproape toţi politicienii uită că ar trebui să lucreze în interesul întregii societăţi” # News.ro
Artistul vizual Vlad Nancă, care a făcut parte din echipa care a reprezentat anul acesta România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia, face, pentru News.ro, un bilanţ al anului care se încheie, subliniind că „ceea ce se întâmplă în politică reflectă bine încrengătura dintre grupuri de interese, nepotism, servicii secrete şi reţele de influenţă externă”.
08:10
ANUL 2025/ Cristian Mungiu: „Avem un deficit enorm ca ţară creat de măsuri electoral-populist-iresponsabile/ Câtă vreme statul e căpuşat de aceşti lacomi, nu putem spera să existe un buget onorabil pentru artă” # News.ro
Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu caracterizează, pentru News.ro, anul 2025 ca dominat de „un stat căpuşat de lacomi” şi nu speră la un buget „onorabil pentru artă”. El vorbeşte şi de „simplificarea cinemaului” cu ajutorul AI, lucru care ar duce la un conţinut care „să nu provoace dileme”.
08:10
ANUL 2025/ Doina Ruşti: „Un an de jaf isteric, dominat de persoane care ţipă şi insultă pe toată lumea” # News.ro
Scriitoarea Doina Ruşti caracterizează anul 2025 ca unul „de jaf isteric, dominat de de persoane care ţipă şi insultă pe toată lumea. Un an populat de autorităţi care ignoră cu ifos nedreptăţile, uitând promisiunile esenţiale. Nimeni nu plăteşte, nimeni nu este pedepsit. Până la urmă, poate că suntem totuşi în lumea tuturor posibilităţilor”.
08:10
ANUL 2025/ Rodica Mandache: „A fost un an complicat. Nu cred că în Război a fost mai uşor” # News.ro
Actriţa Rodica Mandache a declarat, pentru News.ro, că anul 2025 a fost „complicat”, subliind că oferă publicului „cea mai mare notă”.
08:10
ANUL 2025/ Constantin Chiriac: „A fost un an excepţional pentru tot ceea ce am în subordine” # News.ro
Constantin Chiriac, directorul Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi cel care conduce Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu de 32 de ani, mărturiseşte, pentru News.ro, despre 2025 că a fost „un an excepţional” pentru tot ceea ce coordonează.
08:10
Ciprian Ştefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, mărturiseşte pentru News.ro că anul 2025 „a fost greu”. El spune că „din păcate, fariseismul cam domină România în momentul de faţă şi noi avem în cultură un rol esenţial: să facem în aşa fel încât să nu se dezvolte fariseismul, ci lucrul de calitate, munca, seriozitatea şi iubirea de aproape”.
08:10
ANUL 2025/ Demeter András István: „A fost un an marcat de nişte alegeri care au băgat zâzanie atât în electorat, cât şi în clasa politică şi, de fapt, în întreaga societate” # News.ro
Ministrul Culturii, Demeter András István, declară, pentru News.ro, că anul 2025 „a fost marcat de nişte alegeri care au băgat zâzanie atât în electorat, cât şi în clasa politică şi, de fapt, în întreaga societate”. El a numit şi marile succese în cultura românească în acest an.
Acum 2 ore
08:00
Ministrul Sănătăţii vrea în 2026 reformă în domeniul sângelui: Vor fi 6 centre regionale de transfuzie. Sângele, testat cu tehnologii avansate. Nu vom mai fi nevoiţi să cumpărăm albumină sau alte produse farmaceutice bazate pe plasmă umană din alte ţări # News.ro
Ministrul Sănătăţii, dr. Alexandru Rogobete, a relatat pentru News.ro care au fost cele mai importante schimbări care au avut loc anul acesta în sistemul de sănătate, dar şi care este cea mai importantă schimbare pe care şi-o propune pentru prima parte a anului care vine. Astfel, spune Ministrul Sănătăţii, printre cele mai importante măsuri de reorganizare a sistemului de sănătate care au fost luate anul acesta este obligativitatea medicilor din spitale să ofere consultaţii în Ambulatoriul de specialitate, într-un program extins până la ora 20. Această măsură are rolul de a degreva unităţile de primiri urgenţe, acolo unde ajung foarte mulţi pacienţi deşi problemele lor de sănătate nu sunt neapărat urgenţe. O altă măsură importantă luată anul acesta, spune ministrul Sănătăţii, este integrarea clinică a medicilor care sunt şi cadre didactice, în sensul în care aceştia să fie incluşi în sistemul public medical, dar nu prin numire de către universităţi, ci şi prin concurs.
08:00
RETROSPECTIVĂ Economia globală între tensiuni şi recalibrare: rezistenţă în 2025, test de creştere fragilă în 2026 # News.ro
Economia globală a traversat 2025 într-un echilibru precar, susţinut de relaxarea politicii monetare şi de rezilienţa consumului, dar afectat de revenirea protecţionismului, de tensiunile geopolitice şi de o fragmentare tot mai vizibilă a comerţului mondial. Pe măsură ce anul se încheie, atenţia pieţelor se mută spre 2026, pe care economiştii îl descriu drept un an al creşterii mai lente şi al riscurilor asimetrice, în care politicile monetare nu vor mai putea compensa integral şocurile geopolitice şi comerciale.
07:30
China va restricţiona chatboturile AI care pot influenţa emoţional utilizatorii, inclusiv în cazuri de suicid şi jocuri de noroc # News.ro
China intenţionează să înăsprească reglementările privind chatboturile bazate pe inteligenţă artificială, vizând în special aplicaţiile care pot influenţa emoţiile utilizatorilor în moduri care pot conduce la suicid, automutilare sau alte riscuri psihologice, potrivit unor proiecte de reglementări, relatează CNBC.
07:30
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie, în toate regiunile # News.ro
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie şi până aproape de sfârşitul lunii, în toate regiunile, conform prognozei pe patru săptămâni făcuită publică marţi.
07:30
Barometrul vizibilităţii miniştrilor - Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete se menţine pe poziţia a 2-a în top în noiembrie, urmat de ministrul Economiei Radu Miruţă, care urcă de pe locul 10 / Şi miniştrii Nazare, David şi Pîslaru urcă în top / Ministr # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete se menţine pe poziţia a 2-a în topul vizibilităţiii membrilor Guvernului pe luna noiembrie, urmat de ministrul Economiei Radu Miruţă, care urcă de pe locul 10, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Miniştrii Finanţelor, Educaţiei şi Poectelor Europene, Alexandru Nazare, Daniel David şi Dragoş Pîslaru urcă în top, în timp ce ministrul de Externe Oana Ţoiu coboară de pe locul 5 pe locul 10. Şase miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.
07:20
Argeş - Incendiu puternic izbucnit la o hală. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi. Sunt afectate şi utilaje - FOTO # News.ro
Pompierii intervin marţi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, din judeţul Argeş. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi, fiins afectate şi utilaje de producţie.
07:10
Bacteriile orale ajunse în intestin ar putea avea un rol în dezvoltarea bolii Parkinson printr-un mecanism intestin–creier, arată un studiu nou # News.ro
Un grup de cercetători din Coreea de Sud a descoperit că bacteriile provenite din cavitatea orală, odată ajunse în intestin, pot contribui la boala Parkinson, indicând o posibilă ţintă nouă pentru tratament.
07:10
Argeş - Incendiu puternic izbucnit la o hală. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi. Sunt afectate şi utilaje # News.ro
Pompierii intervin marţi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, din judeţul Argeş. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi, fiins afectate şi utilaje de producţie.
Acum 4 ore
07:00
Khaleda Zia, care a devenit prima femeie prim-ministru din Bangladesh în 1991 şi a dezvoltat o rivalitate acerbă cu Sheikh Hasina pe parcursul a zeci de ani în care s-au succedat la putere, a murit marţi după o lungă boală, anunţă CNN.
07:00
Nvidia preia o participaţie de 5 miliarde de dolari în Intel, conform unui acord din septembrie # News.ro
Nvidia a cumpărat acţiuni Intel în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari, a anunţat luni compania americană din industria semiconductorilor, punând în aplicare o tranzacţie anunţată iniţial în luna septembrie, relatează CNBC.
07:00
RETROSPECTIVĂ 2025: Marii sportivi care şi-au încheiat cariera în 2025 / O legendă şi-a luat rămas-bun de la handbal - Cristina Neagu # News.ro
Legendarele Cristina Neagu şi Simona Halep, dar şi Ivan Rakitic, Alvaro Negredo, Pepe Reina şi Tyson Fury se numără printre marii sportivi care au decis să îşi încheie carierele în 2025.
06:50
Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, după un an deosebit de profitabil, şi a intrat în grupul foarte restrâns de-acum de cinci cântăreţi care au trecut acest prag, anunţă luni revista Forbes, relatează AFP.
06:30
Consiliul de administraţie al companiei de stat Căile Ferate Ruse a aprobat un buget de cheltuieli pentru anul 2026 în valoare de 713,6 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 9,15 miliarde de dolari, în scădere de la 890,9 miliarde de ruble alocate în acest an, a anunţat luni companial, citată de Reuters.
06:00
China a desfăşurat marţi a doua zi de exerciţii militare cu foc real în jurul Taiwanului, organizând lansări de rachete şi exerciţii navale-aeriene care, potrivit autorităţilor, aveau scopul de a simula un blocaj al insulei autonome, în timp ce Taipei a condamnat manevrele ca fiind „intimidare militară”, relatează France24.
05:50
Khaleda Zia, care a devenit prima femeie prim-ministru din Bangladesh în 1991 şi a dezvoltat o rivalitate acerbă cu Sheikh Hasina pe parcursul a zeci de ani în care s-au succedat la putere, a murit marţi după o lungă boală, anunţă BBC.
05:50
Două companii aeriene chineze pregătesc achiziţii de avioane Airbus de până la 8,2 miliarde de dolari # News.ro
Companiile aeriene chineze Spring Airlines şi Juneyao Airlines au anunţat luni planuri de achiziţie a unui total de 55 de aeronave din familia Airbus A320, tranzacţii care, la preţurile de catalog, ar putea ajunge la aproximativ 8,2 miliarde de dolari, potrivit unor raportări către bursele din Shanghai, citate de Reuters.
05:40
Pierderile Rusiei în Ucraina cresc mai repede ca niciodată, în timp ce SUA presează pentru un acord de pace (presă) # News.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, sugerează o analiză a BBC.
05:30
Trump speră să ajungă „foarte repede” la faza a doua a acordului de încetare a focului în Gaza / Despre Hamas: Dacă nu se dezarmează, aşa cum au convenit să facă, vor avea de plătit un preţ foarte mare # News.ro
Donald Trump a declarat că speră să ajungă „foarte repede” la faza a doua a planului de pace pentru Gaza, avertizând că Hamas va „plăti scump” dacă nu se va dezarma rapid, relatează BBC.
Acum 6 ore
05:00
Acţiunile din sectorul apărării din Europa au scăzut luni, pe fondul discuţiilor de pace privind Ucraina; Leonardo a pierdut aproape 4% # News.ro
Pieţele bursiere europene au avut o evoluţie mixtă luni, câştigurile din sectorul minier fiind contrabalansate de scăderile înregistrate de acţiunile companiilor din industria apărării, pe fondul reluării discuţiilor de pace dintre Statele Unite şi Ucraina, transmite CNBC.
Acum 8 ore
02:00
Preşedintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Trump şi dezminte că au discutat despre graţierea lui Netanyahu. ”Este un premier pe timp de război. Este un erou. Cum să nu fie graţiat?”. ”Am vorbit cu preşedintele (Herzog) şi mi-a spus că graţierea # News.ro
Preşedintele israelian Isaac Herzog dezminte luni o afirmaţie a omologului său american Donald Trump, potrivit căreia au discutat despre cererea şefului statului american de graţiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat cu privire la corupţie, relatează AFP.
01:50
Preşedintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Trump şi dezminte că au discutat despre graţierea lui Netanyahu. ”Este un premier pe timp de război. este un erou. Cum să nu fie graţiat?” # News.ro
Preşedintele israelian Isaac Herzog dezminte luni o afirmaţie a omologului său american Donald Trump, potrivit căreia au discutat despre cererea şefului statului american de graţiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat cu privire la corupţie, relatează AFP.
01:10
Trump anunţă că SUA au lovit un chei cu legături cu traficul de droguri în Venezuela, un posibil prim atac terestru de la începutul campaniei militare americane împotriva traficului de droguri în America Latină. El refuză să spună dacă a fost o operaţiune # News.ro
Donald Trump a confirmat luni că Statele Unite au distrus un chei folosit de vapoare pe care care le acuză că participă la un trafic de droguri în Venezuela - un posibil prim atac terestru de la începutul campaniei militare americane împotriva traficului de droguri în America Latină, relatează AFP.
Acum 12 ore
00:50
Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, după un an deosebit de profitabil, şi a intrat în grupul foarte restrâns al cântăreţilor care au trecut acest prag, anunţă luni revista Forbes, relatează AFP.
00:20
Tulcea: Bărbat, găsit mort într-o locuinţă care a luat foc/ Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită # News.ro
Un bărbat de aproximativ 61 de ani a fost găsit mort, luni seara, într-o locuinţă din judeţul Tulcea care a luat foc. Victima a fost găsită cu arsuri incompatibile cu viaţa.
00:10
Trump vorbeşte cu Netanyahu, la Mar-a-Lago, despre armistiţiul din Fâşia Gaza şi avertizează Iranul # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, hotărât să înainteze către a doua fază a planului său de încetarea focului în Fâşia Gaza, l-a primit din nou,, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, aliatul său apropiat, de această dată în Florida, relatează AFP.
00:10
Un tânăr a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din Constanţa/ Poliţiştii au deschis o anchetă # News.ro
Un tânăr de 20 de ani a murit, luni seara, după ce a căzut de la etajul unui bloc din municipiul Constanţa. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.
00:00
Vaslui: Un tânăr de 26 de ani şi-a dat foc, chiar de ziua lui. El este în stare gravă, având arsuri pe 30% din corp # News.ro
Un tânăr în vârstă de 26 de ani dintr-o localitate din Vaslui a turnat benzină pe el şi şi-a dat foc, chiar de ziua lui. Gestul a avut loc pe fondul consumului de alcool, iar părinţii bărbatului, care l-au văzut pe geam, au pus un furtun cu apă pe el şi au chemat ambulanţa. Tânărul este în stare gravă, cu arsuri pe aproape o treime din corp.
00:00
Ministrul Apărării, despre exerciţiile comune ale militarilor români cu cei din alte ţări: Este o sinergie foarte bună. Trebuie să fii pregătit şi pregătirea asta nu presupune doar să ai capacităţi de apărare, ci şi o capacitate de interacţiune umană # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că exerciţiile comune realizate de militarii români împreună cu cei dislocaţi din alte state pe teritoriul României arată nu doar că există capacitate de apărare în România, ci şi că aceasta depăşeşte ideea de capabilităţi militare aflate în depozite. ”Pregătirea nu presupune doar să ai în depozite diverse capacităţi de apărare, presupune şi o capacitate fantastică de interacţiune umană: să te înţelegi cu oamenii, să le cunoşti modul de acţiune, să-ţi demonstrezi că există capacitate de interconectare între Armata Română şi militarii altor naţionalităţi”, explică ministrul.
29 decembrie 2025
23:50
Echipa italiană AS Roma a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa ultimul meci al etapei a 17-a din Serie A.
23:30
Box: Preparatorul fizic şi antrenorul personal al lui Anthony Joshua au murit în accidentul rutier în Nigeria # News.ro
Pugilistul Anthony Joshua a pierdut doi prieteni apropiaţi în accidentul de maşină în care a fost uşor rănit luni, în Nigeria.
23:30
Radu Miruţă, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul/ Vreau să elimin nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni au pensii semnificativ diferite pentru că s-au pensionat în ani diferiţi # News.ro
Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, afirmă, referindu-se la pensiile militarilor, că ”nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care creşte, progresiv, vârsta de pensionare în sistem. El anunţă că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.
23:20
Fotbal: Antrenorul lui Flamengo, Filipe Luis, şi-a prelungit contractul cu campioana Braziliei # News.ro
Filipe Luis, antrenorul echipei Flamengo Rio de Janeiro, şi-a prelungit luni contractul cu gruparea braziliană alături de care a câştigat patru trofee în acest an.
23:20
Radu Miruţă: M-a deranjat extraordinar de tare atitudinea celor patru judecători ai Curţii Constituţionale care nu că au spus că e constituţională sau că nu e constituţională decizia Guvernului, ci au întors spatele României la propriu # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, consideră că cei patru judecători ai Curţii Constituţionale care nu au asigurat cvorumul pentru dezbaterea şi decizia privind pensiile magistraţilor ”au întors spatele României, la propriu” şi că aceştia ”diluează prestanţa Curţii Constituţionale”.
23:20
Ministrul Apărării: Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului Ministerului Apărării de la 2,3% din PIB cât a fost în 2025, la 2,7% din PIB pentru anul 2026 # News.ro
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. El dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.
23:00
Echipa naţională a Marocului a învins luni seara, la Rabat, scor 3-0, echipa naţională a Zambiei şi a terminat pe primul loc grupa A de la turneul final al Cupei Africii pe Naţiuni.
23:00
Teatrul din Mariupol, redeschis de către ocupaţia rusă din Doneţk în estul Ucrainei controlat de Moscova. Sankt Petersburgul a contribuit la reconstrucţie cu muncitori şi arhitecţi # News.ro
Teatrul Central din Mariupol - devastat de bombardamente în 2022 şi lăsat în ruină - a fost redeschis în weekend, în estul Ucrainei controlat de Rusia, a anunţat ocupaţia rusă, relatează AFP.
22:50
Tudorel Toader: Studiul de impact ţine de oportunitatea adoptării unei reglementări, unei legi. Or, oportunitatea adoptării legii este de competenţă exclusivă a decidentului # News.ro
Profesorul Tudorel Toader, fost judecător al Curţi Constituţionale, afirmă că instanţa de contencios constituţional nu evaluează oportunitatea unui act normativ, ci stabileşte dacă acesta este sau nu în acord cu prevederile legii fundamentale. ”Studiul de impact ţine de oportunitatea adoptării unei reglementări, unei legi. Or, oportunitatea adoptării legii este de competenţă exclusivă a decidentului”, spune Toader.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.