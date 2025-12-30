Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, anunţă Forbes

19:50

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă că peste 30.000 de angajaţi ai MAI au fost zilnic la datorie, în minivacanţa de Crăciun. El arată că structurile de ordine publică au gestionat, în medie, aproximativ 2.700 de intervenţii pe zi, iar echipajele pentru situaţii de urgenţă au desfăşurat peste 1.600 de misiuni zilnic – cele mai multe pentru salvarea de vieţi, acordarea primului ajutor şi stingerea incendiilor.