Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, anunţă Forbes
News.ro, 30 decembrie 2025 06:50
Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, după un an deosebit de profitabil, şi a intrat în grupul foarte restrâns de-acum de cinci cântăreţi care au trecut acest prag, anunţă luni revista Forbes, relatează AFP.
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
07:30
China va restricţiona chatboturile AI care pot influenţa emoţional utilizatorii, inclusiv în cazuri de suicid şi jocuri de noroc # News.ro
China intenţionează să înăsprească reglementările privind chatboturile bazate pe inteligenţă artificială, vizând în special aplicaţiile care pot influenţa emoţiile utilizatorilor în moduri care pot conduce la suicid, automutilare sau alte riscuri psihologice, potrivit unor proiecte de reglementări, relatează CNBC.
07:30
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie, în toate regiunile # News.ro
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie şi până aproape de sfârşitul lunii, în toate regiunile, conform prognozei pe patru săptămâni făcuită publică marţi.
07:30
Barometrul vizibilităţii miniştrilor - Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete se menţine pe poziţia a 2-a în top în noiembrie, urmat de ministrul Economiei Radu Miruţă, care urcă de pe locul 10 / Şi miniştrii Nazare, David şi Pîslaru urcă în top / Ministr # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete se menţine pe poziţia a 2-a în topul vizibilităţiii membrilor Guvernului pe luna noiembrie, urmat de ministrul Economiei Radu Miruţă, care urcă de pe locul 10, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Miniştrii Finanţelor, Educaţiei şi Poectelor Europene, Alexandru Nazare, Daniel David şi Dragoş Pîslaru urcă în top, în timp ce ministrul de Externe Oana Ţoiu coboară de pe locul 5 pe locul 10. Şase miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.
Acum 15 minute
07:20
Argeş - Incendiu puternic izbucnit la o hală. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi. Sunt afectate şi utilaje - FOTO # News.ro
Pompierii intervin marţi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, din judeţul Argeş. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi, fiins afectate şi utilaje de producţie.
Acum 30 minute
07:10
Bacteriile orale ajunse în intestin ar putea avea un rol în dezvoltarea bolii Parkinson printr-un mecanism intestin–creier, arată un studiu nou # News.ro
Un grup de cercetători din Coreea de Sud a descoperit că bacteriile provenite din cavitatea orală, odată ajunse în intestin, pot contribui la boala Parkinson, indicând o posibilă ţintă nouă pentru tratament.
07:10
Acum o oră
07:00
Khaleda Zia, care a devenit prima femeie prim-ministru din Bangladesh în 1991 şi a dezvoltat o rivalitate acerbă cu Sheikh Hasina pe parcursul a zeci de ani în care s-au succedat la putere, a murit marţi după o lungă boală, anunţă CNN.
07:00
Nvidia preia o participaţie de 5 miliarde de dolari în Intel, conform unui acord din septembrie # News.ro
Nvidia a cumpărat acţiuni Intel în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari, a anunţat luni compania americană din industria semiconductorilor, punând în aplicare o tranzacţie anunţată iniţial în luna septembrie, relatează CNBC.
07:00
RETROSPECTIVĂ 2025: Marii sportivi care şi-au încheiat cariera în 2025 / O legendă şi-a luat rămas-bun de la handbal - Cristina Neagu # News.ro
Legendarele Cristina Neagu şi Simona Halep, dar şi Ivan Rakitic, Alvaro Negredo, Pepe Reina şi Tyson Fury se numără printre marii sportivi care au decis să îşi încheie carierele în 2025.
06:50
Acum 2 ore
06:30
Consiliul de administraţie al companiei de stat Căile Ferate Ruse a aprobat un buget de cheltuieli pentru anul 2026 în valoare de 713,6 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 9,15 miliarde de dolari, în scădere de la 890,9 miliarde de ruble alocate în acest an, a anunţat luni companial, citată de Reuters.
06:00
China a desfăşurat marţi a doua zi de exerciţii militare cu foc real în jurul Taiwanului, organizând lansări de rachete şi exerciţii navale-aeriene care, potrivit autorităţilor, aveau scopul de a simula un blocaj al insulei autonome, în timp ce Taipei a condamnat manevrele ca fiind „intimidare militară”, relatează France24.
05:50
05:50
Două companii aeriene chineze pregătesc achiziţii de avioane Airbus de până la 8,2 miliarde de dolari # News.ro
Companiile aeriene chineze Spring Airlines şi Juneyao Airlines au anunţat luni planuri de achiziţie a unui total de 55 de aeronave din familia Airbus A320, tranzacţii care, la preţurile de catalog, ar putea ajunge la aproximativ 8,2 miliarde de dolari, potrivit unor raportări către bursele din Shanghai, citate de Reuters.
05:40
Pierderile Rusiei în Ucraina cresc mai repede ca niciodată, în timp ce SUA presează pentru un acord de pace (presă) # News.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, sugerează o analiză a BBC.
Acum 4 ore
05:30
Trump speră să ajungă „foarte repede” la faza a doua a acordului de încetare a focului în Gaza / Despre Hamas: Dacă nu se dezarmează, aşa cum au convenit să facă, vor avea de plătit un preţ foarte mare # News.ro
Donald Trump a declarat că speră să ajungă „foarte repede” la faza a doua a planului de pace pentru Gaza, avertizând că Hamas va „plăti scump” dacă nu se va dezarma rapid, relatează BBC.
05:00
Acţiunile din sectorul apărării din Europa au scăzut luni, pe fondul discuţiilor de pace privind Ucraina; Leonardo a pierdut aproape 4% # News.ro
Pieţele bursiere europene au avut o evoluţie mixtă luni, câştigurile din sectorul minier fiind contrabalansate de scăderile înregistrate de acţiunile companiilor din industria apărării, pe fondul reluării discuţiilor de pace dintre Statele Unite şi Ucraina, transmite CNBC.
Acum 6 ore
02:00
Preşedintele israelian Isaac Herzog îl contrazice pe Trump şi dezminte că au discutat despre graţierea lui Netanyahu. ”Este un premier pe timp de război. Este un erou. Cum să nu fie graţiat?”. ”Am vorbit cu preşedintele (Herzog) şi mi-a spus că graţierea # News.ro
Preşedintele israelian Isaac Herzog dezminte luni o afirmaţie a omologului său american Donald Trump, potrivit căreia au discutat despre cererea şefului statului american de graţiere a premierului israelian Benjamin Netanyahu, judecat cu privire la corupţie, relatează AFP.
01:50
Acum 8 ore
01:10
Trump anunţă că SUA au lovit un chei cu legături cu traficul de droguri în Venezuela, un posibil prim atac terestru de la începutul campaniei militare americane împotriva traficului de droguri în America Latină. El refuză să spună dacă a fost o operaţiune # News.ro
Donald Trump a confirmat luni că Statele Unite au distrus un chei folosit de vapoare pe care care le acuză că participă la un trafic de droguri în Venezuela - un posibil prim atac terestru de la începutul campaniei militare americane împotriva traficului de droguri în America Latină, relatează AFP.
00:50
00:20
Tulcea: Bărbat, găsit mort într-o locuinţă care a luat foc/ Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită # News.ro
Un bărbat de aproximativ 61 de ani a fost găsit mort, luni seara, într-o locuinţă din judeţul Tulcea care a luat foc. Victima a fost găsită cu arsuri incompatibile cu viaţa.
00:10
Trump vorbeşte cu Netanyahu, la Mar-a-Lago, despre armistiţiul din Fâşia Gaza şi avertizează Iranul # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, hotărât să înainteze către a doua fază a planului său de încetarea focului în Fâşia Gaza, l-a primit din nou,, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, aliatul său apropiat, de această dată în Florida, relatează AFP.
00:10
Un tânăr a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din Constanţa/ Poliţiştii au deschis o anchetă # News.ro
Un tânăr de 20 de ani a murit, luni seara, după ce a căzut de la etajul unui bloc din municipiul Constanţa. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.
00:00
Vaslui: Un tânăr de 26 de ani şi-a dat foc, chiar de ziua lui. El este în stare gravă, având arsuri pe 30% din corp # News.ro
Un tânăr în vârstă de 26 de ani dintr-o localitate din Vaslui a turnat benzină pe el şi şi-a dat foc, chiar de ziua lui. Gestul a avut loc pe fondul consumului de alcool, iar părinţii bărbatului, care l-au văzut pe geam, au pus un furtun cu apă pe el şi au chemat ambulanţa. Tânărul este în stare gravă, cu arsuri pe aproape o treime din corp.
00:00
Ministrul Apărării, despre exerciţiile comune ale militarilor români cu cei din alte ţări: Este o sinergie foarte bună. Trebuie să fii pregătit şi pregătirea asta nu presupune doar să ai capacităţi de apărare, ci şi o capacitate de interacţiune umană # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că exerciţiile comune realizate de militarii români împreună cu cei dislocaţi din alte state pe teritoriul României arată nu doar că există capacitate de apărare în România, ci şi că aceasta depăşeşte ideea de capabilităţi militare aflate în depozite. ”Pregătirea nu presupune doar să ai în depozite diverse capacităţi de apărare, presupune şi o capacitate fantastică de interacţiune umană: să te înţelegi cu oamenii, să le cunoşti modul de acţiune, să-ţi demonstrezi că există capacitate de interconectare între Armata Română şi militarii altor naţionalităţi”, explică ministrul.
29 decembrie 2025
23:50
Echipa italiană AS Roma a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa ultimul meci al etapei a 17-a din Serie A.
Acum 12 ore
23:30
Box: Preparatorul fizic şi antrenorul personal al lui Anthony Joshua au murit în accidentul rutier în Nigeria # News.ro
Pugilistul Anthony Joshua a pierdut doi prieteni apropiaţi în accidentul de maşină în care a fost uşor rănit luni, în Nigeria.
23:30
Radu Miruţă, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul/ Vreau să elimin nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni au pensii semnificativ diferite pentru că s-au pensionat în ani diferiţi # News.ro
Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, afirmă, referindu-se la pensiile militarilor, că ”nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care creşte, progresiv, vârsta de pensionare în sistem. El anunţă că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.
23:20
Fotbal: Antrenorul lui Flamengo, Filipe Luis, şi-a prelungit contractul cu campioana Braziliei # News.ro
Filipe Luis, antrenorul echipei Flamengo Rio de Janeiro, şi-a prelungit luni contractul cu gruparea braziliană alături de care a câştigat patru trofee în acest an.
23:20
Radu Miruţă: M-a deranjat extraordinar de tare atitudinea celor patru judecători ai Curţii Constituţionale care nu că au spus că e constituţională sau că nu e constituţională decizia Guvernului, ci au întors spatele României la propriu # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, consideră că cei patru judecători ai Curţii Constituţionale care nu au asigurat cvorumul pentru dezbaterea şi decizia privind pensiile magistraţilor ”au întors spatele României, la propriu” şi că aceştia ”diluează prestanţa Curţii Constituţionale”.
23:20
Ministrul Apărării: Am cerut pentru anul viitor o creştere a bugetului Ministerului Apărării de la 2,3% din PIB cât a fost în 2025, la 2,7% din PIB pentru anul 2026 # News.ro
Radu Miruţă, noul ministru al Apărării Naţionale, anunţă că a solicitat, pentru anul viitor, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. El dă asigurări că salariile militarilor nu vor scădea.
23:00
Echipa naţională a Marocului a învins luni seara, la Rabat, scor 3-0, echipa naţională a Zambiei şi a terminat pe primul loc grupa A de la turneul final al Cupei Africii pe Naţiuni.
23:00
Teatrul din Mariupol, redeschis de către ocupaţia rusă din Doneţk în estul Ucrainei controlat de Moscova. Sankt Petersburgul a contribuit la reconstrucţie cu muncitori şi arhitecţi # News.ro
Teatrul Central din Mariupol - devastat de bombardamente în 2022 şi lăsat în ruină - a fost redeschis în weekend, în estul Ucrainei controlat de Rusia, a anunţat ocupaţia rusă, relatează AFP.
22:50
Tudorel Toader: Studiul de impact ţine de oportunitatea adoptării unei reglementări, unei legi. Or, oportunitatea adoptării legii este de competenţă exclusivă a decidentului # News.ro
Profesorul Tudorel Toader, fost judecător al Curţi Constituţionale, afirmă că instanţa de contencios constituţional nu evaluează oportunitatea unui act normativ, ci stabileşte dacă acesta este sau nu în acord cu prevederile legii fundamentale. ”Studiul de impact ţine de oportunitatea adoptării unei reglementări, unei legi. Or, oportunitatea adoptării legii este de competenţă exclusivă a decidentului”, spune Toader.
22:40
Un tip extrem de rar de diabet, care apare în primele luni de viaţă, a fost identificat de oamenii de ştiinţă după ce aceştia au descoperit o genă esenţială pentru funcţionarea celulelor care produc insulină. Descoperirea ajută la înţelegerea cauzelor genetice ale diabetului neonatal şi oferă indicii importante despre procesele timpurii implicate în producerea insulinei.
22:30
După o lună în care a făcut pauză de antrenamente, fundaşul central al Barcelonei, Ronald Araujo, s-a întors la pregătirile catalanilor începând de luni. Uruguayanul, care nu a mai jucat din 25 noiembrie, a simţit nevoia să se reîncarce psihic după o cădere nervoasă.
22:00
Tudorel Toader: Îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională. S-a creat o presiune # News.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional. ”Îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională”, spune Tudorel Toader, constatând că ”s-a creat o presiune” cu privire la subiectul pensiilor magistraţilor, care a fost, în opinia sa, folosit ca temă de campanie electorală.
21:50
Screeningul personalizat pentru cancerul de sân ar putea îmbunătăţi depistarea bolii şi reduce investigaţiile inutile. Un studiu de amploare din Statele Unite sugerează că evaluarea riscului personal poate schimba screeningul pentru cancerul de sân.
21:30
Echipa Dinamo Bucureşti se va reuni pe 2 ianuarie, urmând să plece apoi într-un cantonament de nouă zile în Antalya.
21:30
Trump se declară ”foarte furios” împotriva unui presupus atac al Ucrainei la reşedinţa lui Putin care ”nu-i place”, după ce a spus că ”nu ştie” dacă declaraţii ruse în acest sens sunt adevărate. # News.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”, relatează AFP.
21:10
Hamasul reafirmă că ”nu va renunţa” la arme înaintea unei întâlniri Trump-Netanyahu la Mar-a-Lago. Brigăzile Ezzedin al-Qassam confirmă moartea purtătorului său de cuvânt Abu Obeida, anunţată de israel în august. Un nou Abu Obeida anunţă uciderea altor pa # News.ro
Aripa armată a mişcării palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, reafirmă luni că gruparea islamistă ”nu va renunţa” la armament, înaintea unei întâlniri Trump-Netanyahu în Statele Unite consacrată viitorului Fâşiei Gaza, relatează AFP.
20:40
Box: Jake Paul şi-a exprimat sprijinul pentru Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier în Nigeria # News.ro
În urma tragicului accident rutier în care a fost implicat ultimul său adversar, Anthony Joshua, Jake Paul şi-a exprimat sprijinul faţă de pugilistul britanic.
20:20
Cupa Africii pe Naţiuni: Zimbabwe, echipa antrenată de Marian Marinică, a pierdut cu 2-3 în faţa Africii de Sud # News.ro
Echipa naţională din Zimbabwe, condusă de tehnicianul român Marian Marinică, a pierdut luni, la Marrakech, scor 2-3, în faţa selecţionatei Africii de Sud, ratând calificarea în faza a doua a Cupei Africii pe Naţiuni.
20:00
Premierul Ilie Bolojan vizitează marţi, împreună cu prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan va vizita marţi, începând cu ora 11:30, împreună cu Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.
20:00
Un regiment de elită de paraşutişti din Germania, anchetat cu privire la violenţe, comportamente sexuale nepotrivite, consum de droguri sau afişarea unor simboluri ale extremei drepte. Zeci de paraşutişti, acuzaţi de antisemitism şi ritualuri violente, 20 # News.ro
Guvernul german condamnă luni comportamente ”inacceptabile” în cadrul unui regiment de paraşutişti de elită, în care militari sunt anchetaţi cu privire la violenţe, comportamente sexiste, consum de droguri sau afişarea unor simboluri ale extremei drepte, relatează AFP.
19:50
Funeraliile lui Brigitte Bardot urmează să aibă loc la 7 ianuarie, la Saint-Tropez, urmate de o „înhumare privată şi confidenţială”, anunţă Fundaţia „Brigitte Bardot” # News.ro
Funeraliile lui Brigitte Bardot, care a murit duminică, urmează să aibă loc miercuri, la 7 ianuarie, la Biserica Notre-Dame de l’Assomption de la Saint-Tropez, o ceremonie care va fi urmată de o „înhumare privată şi confidenţială”, a declarat luni Fundaţia „Brigitte Bardot” pentru AFP.
19:50
George Clooney, soţia sa Amal Alamuddin şi cei doi copii ai lor sunt cetăţeni francezi. Aceasta a fost oficializată printr-un decret din 26 decembrie, publicat în Jurnalul Oficial din 27 decembrie, scrie Le Figaro.
19:50
Formaţia FC Botoşani se va reuni la 5 ianuarie 2026, la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia.
19:50
Cătălin Predoiu: Peste 30.000 de angajaţi ai MAI au fost zilnic la datorie, în minivacanţa de Crăciun / Structurile de ordine publică au gestionat 2.700 de intervenţii pe zi, iar echipajele pentru situaţii de urgenţă, peste 1.600 de misiuni, zilnic # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă că peste 30.000 de angajaţi ai MAI au fost zilnic la datorie, în minivacanţa de Crăciun. El arată că structurile de ordine publică au gestionat, în medie, aproximativ 2.700 de intervenţii pe zi, iar echipajele pentru situaţii de urgenţă au desfăşurat peste 1.600 de misiuni zilnic – cele mai multe pentru salvarea de vieţi, acordarea primului ajutor şi stingerea incendiilor.
