Toate coletele firmelor de curiera, percheziţionate în Botoșani / Au fost depistate 17.000 de articole pirotehnice interzise
G4Media, 30 decembrie 2025 10:20
Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au percheziţionat toate coletele manipulate de firmele de curierat din Botoşani, au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), transmite Agerpres. Acţiunea a urmărit identificarea coletelor cu materiale pirotehnice comandate online şi livrate cu ajutorul firmelor de curierat. „Poliţiştii au pus în executare un mandat […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
10:30
Cum și unde ne distrăm gratuit în noaptea de Revelion / Varietate de concerte, spectacole de artificii, lumini și drone în cadrul petrecerilor de Revelion din marile orașe ale României # G4Media
În pofida condițiilor de austeritate preconizate de Guvern pentru 2025 și 2026, primăriile din marile orașe ale României nu au renunțat la petrecerile de Revelion, românii având astfel posibilitatea să participe gratuit la o varietate de concerte, spectacole de luminii și artificii, în noaptea dintre ani. Vă prezentăm mai jos un sumar al evenimentelor programate […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
10:20
Toate coletele firmelor de curiera, percheziţionate în Botoșani / Au fost depistate 17.000 de articole pirotehnice interzise # G4Media
10:20
10.000 de litri de agheasmă vor fi distribuiți credincioșilor la Catedrala Patriarhală / Slujba Sfințirii Mari a apei va fi ținută de ÎPS Daniel # G4Media
În 6 ianuarie, de Botezul Domnului, 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, anunță Mediafax. Potrivit Patriarhiei, evenimentele liturgice prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului încep la ora 8.30, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie. De la ora 10.30, în pridvorul […] © G4Media.ro.
10:20
Cea mai bătrână pisică din lume a împlinit 30 de ani. În ciuda vârstei sale înaintate, Flossie e matinală și jucăușă / Se trezește devreme pentru micul dejun # G4Media
Flossie, cea mai bătrână pisică din lume, a împlinit 30 de ani pe 29 decembrie 2025. În ciuda vârstei sale înaintate, se trezește devreme pentru micul dejun, apoi își petrece ziua dormind și jucându-se. Flossie este cea mai bătrână pisică din lume Pisica Flossie este un simbol remarcabil al longevității. Născută în 1995, a trăit […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:10
Peste 200 de elevi romi din Arad vor beneficia de un program de integrare socială / Finanțare de 3 milioane de lei / Meditații, consiliere și activități extrașcolare # G4Media
Peste 200 de elevi romi de la trei licee din judeţul Arad vor beneficia de un program de integrare socială şi economică, finanţat cu aproximativ 3 milioane de lei, prin care vor avea parte, între altele, de meditaţii gratuite, activităţi extraşcolare, dar şi consiliere psihopedagogică, transmite Agerpres. Inspectorul şcolar general Marius Gondor a declarat marţi […] © G4Media.ro.
10:10
„Nu mă intresează ce spune Conte”, a transmis clar Cristi Chivu după victoria Interului pe terenul Atalantei, scor 1-0. Duelurile verbale cu Antonio Conte datează de câteva luni, iar Gazzetta dello Sport a titrat: „Cei doi nu se plac deloc”. Conflictul dintre Chivu și Conte a apărut după remiza dintre Parma și Napoli din mai […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:00
O sibiancă și-a ucis mama pentru averea de un milion de euro / A fost ajutată de o asistentă medicală / Fiica și-a cheltuit banii moșteniți în Dubai # G4Media
Averea de peste un milion de euro a fost motivul unei crime petrecute în Sibiu. Detaliile au fost dezvăluite la finalul săptămânii trecute, după ce procurorii au pus cap la cap toate indiciile, anunță Turnul Sfatului. O femeie este acuzată că și-a ucis mama, cu ajutorul unei prietene asistentă medicală, pe care a manipulat-o să […] © G4Media.ro.
10:00
Ninsoare abundentă în zona de munte din Maramureș / Drumarii au intervenit pe mai multe sectoare de drum # G4Media
Drumarii au intervenit pe DN 18, DN 17C şi DN 18 B, în urma ninsorilor abundente căzute în ultimele ore şi pentru a combate poleiul, a informat, marţi, purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului Maramureş, Dan Bucă. „Angajaţii secţiei de drumuri naţionale au acţionat cu opt utilaje şi au împrăştiat 29 tone de material antiderapant […] © G4Media.ro.
09:50
Moody’s retrogradează capitala Ungariei / Primarul Gergely Karácsony: „O consecință a politicii fiscale nesăbuite și meschine a guvernului” / „Va afecta probabil țara și toți cetățenii săi” # G4Media
Moody’s a retrogradat Budapesta la o categorie nerecomandată pentru investiții, anunță presa maghiară. Potrivit agenției de rating de credit, lichiditatea Budapestei este puternic afectată de faptul că nu a primit subvențiile la care avea dreptul din partea guvernului, dar menționează și întârzierea eliberării fondurilor înghețate ale UE. În răspunsul său, Gergely Karácsony a scris despre […] © G4Media.ro.
09:40
Cătălin Raiu, vicepreședintele CNCD, despre proiectul de programă de română: Simpla prezentare a unor termeni antisemiți și rasiști în fața unor copii de 14, 15, 16 ani, fără a explica faptul că au sens negativ, va duce la o consolidare a unei culturi de tip xenofob, chiar conspiraționiste # G4Media
Este posibil ca stereotipurile și prejudecățile antisemite, xenofobe, rasiste să crească, dacă aducem în școala românească din prezent o programă de Limbă și literatură română cu texte care au elemente explicit antisemite, xenofobe, rasiste, a avertizat într-un interviu acordat Edupedu.ro actuala conducere a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. „Cred că ne permitem luxul să dezideologizăm […] © G4Media.ro.
09:40
Bonus pentru angajați de 240 de milioane de dolari / Gestul rar al unui american care și-a vândut compania cu 1,7 miliarde de dolari # G4Media
Un director de fabrică din Louisiana s-a dovedit a fi un adevărat Moș Crăciun pentru proprii angajați, oferind fiecăruia dintre cei 540 de angajați cu normă întreagă cecuri bonus în valoare de șase cifre, însumând 240 de milioane de dolari, anunță presa americană. Gestul generos a venit după ce șeful binevoitor a vândut compania pentru […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:30
Cum se poate face față sărăciei? / Psiholog:„ Conștientizarea ne poate ajuta să fim recunoscători” / E de evitat comparația cu ceilalți # G4Media
Presiunea financiară apasă tot mai greu pe o parte din populație, iar în prag de sărbători aceste tensiuni devin și mai vizibile. Specialiștii atrag însă atenția că, oricât de grele ar fi încercările, există soluții și sprijin pentru a depăși astfel de momente, notează Ziarul de Iași. Psihologul Cristian Grigore, de la Spitalul de Psihiatrie […] © G4Media.ro.
09:20
Max Verstappen a uimit asistența în 2025 nu doar în cursele de Formula 1, olandezul debutând într-o mașină GT3 la Nurburgring. Audiențele în perioada în care Max a concurat au fost și de 30 de ori mai mari, transmite Racingnews365.com. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: „Vor […] © G4Media.ro.
09:10
Metallica, Iron Maiden, Chris Isaak și Russell Crowe / Bucureștiul devine capitala marilor concerte în 2026 # G4Media
Anul 2026 se anunță unul spectaculos pentru iubitorii muzicii live. Bucureștiul – și nu numai – va găzdui zeci de concerte și spectacole de anvergură, cu artiști și trupe legendare din toate genurile muzicale, de la rock și pop, la muzică clasică, balet și show-uri simfonice, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București […] © G4Media.ro.
09:00
Salvamont: 7 persoane au ajuns la spital după ce au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore / Cele mai multe apeluri au ajuns la Salvamont Lupeni # G4Media
Dispeceratul Naţional Salvamont a primit, în ultimele 24 de ore, un număr de 23 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, transmite Agerpres. Cele mai multe – şase apeluri – au fost înregistrate pentru Salvamont Lupeni. Au mai fost: câte 3 apeluri pentru Salvamont Maramureş şi Salvamont Neamţ, câte două apeluri […] © G4Media.ro.
09:00
ANALIZĂ Cât de pregătiți sunt ucrainenii pregătiți pentru concesii teritoriale pentru pace? / În apropierea frontului apare întrebarea ”de ce avem nevoie de toate acestea?” # G4Media
Disponibilitatea ucrainenilor de a accepta compromisuri teritoriale pentru încheierea războiului din Ucraina variază semnificativ în funcție de regiune, arată o analiză sociologică prezentată de Oleksii Antipovici, șeful grupului sociologic Rating, într-un interviu acordat RBC Ukraine, relatează Mediafax. Potrivit acestuia, opoziția față de orice concesii teritoriale crește constant de la est spre vest. „Cu cât mergem […] © G4Media.ro.
08:50
Zi neagră pentru Anthony Joshua: Antrenorul personal și preparatorul fizic au murit în accidentul din Nigeria # G4Media
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier în Nigeria, iar în urma impactului doi prieteni apropiați ai pugilistului au murit, relatează BBC. Este vorba despre Sina Ghami și Kevin Ayodele: preparatorul fizic, respectiv antrenorul personal. Rănit ușor în urma accidentului petrecut luni în Nigeria, Anthony Joshua i-a pierdut pe doi dintre cei mai importanți […] © G4Media.ro.
08:50
Teste GreenNCAP: autonomia reală a mașinilor electrice scade puternic iarna, iar tehnologia mild hibrid are un impact limitat în utilizarea reală # G4Media
Programul GreenNCAP, inițiativă lansată sub umbrela EuroNCAP pentru evaluarea impactului real al automobilelor asupra mediului și costurilor de utilizare, a publicat noi rezultate care aduc în prim-plan diferențe importante între datele oficiale și performanțele din viața reală. Testele recente vizează atât modele complet electrice, cât și automobile cu motoare cu combustie dotate cu sisteme mild-hybrid, […] © G4Media.ro.
08:50
Coșmarul tăierii accesului Ucrainei la Marea Neagră / ”90% din exporturi – importuri sunt făcute pe mare, iar pentru noi acest lucru este de o importanță capitală” # G4Media
Regiunea Odesa se află sub focurile aproape constante ale Rusiei de două săptămâni. Regiunea a fost cufundată practic în întuneric și este amenințată cu o „izolare” teritorială și logistică, după ce inamicul a început să distrugă arterele de transport ale regiunii. Ziarul Odesskaya Zhizn a investigat ce înseamnă această schimbare a tacticii rusești și dacă […] © G4Media.ro.
08:40
Nepalul nu mai recompensează alpiniștii care adună deșeurile de pe Everest / Va fi plătită o taxă de curățenie de 4.000 de dolari de persoană # G4Media
O schemă de încurajare a alpiniștilor să își aducă deșeurile de pe Muntele Everest este abandonată, autoritățile nepaleze declarând că a fost un eșec., notează Mediafax. Alpiniștii fuseseră obligați să plătească o garanție de 4.000 de dolari, pe care o vor primi înapoi doar dacă vor aduce cu ei cel puțin 8 kg de deșeuri. […] © G4Media.ro.
08:40
Sute de crime violente în Rusia, comise de veteranii întorși din Ucraina / Aproape 200 de mii de deținuți ar fi fost înrolați pentru a merge la război # G4Media
Un număr semnificativ de veterani ruși întorși din războiul din Ucraina ar fi comis crime violente împotriva civililor ruși, potrivit unor rapoarte recente ale Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Marea Britanie, informează Mediafax. Datele indică o problemă socială tot mai gravă, cu implicații majore pentru securitatea internă a Federației Ruse. Potrivit publicației independente […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:30
În luna ianuarie, vremea va fi mai caldă decât cea specifică, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni realizate de Administrația Națională de Meteorologie, notează Mediafax. Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026 Valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai coborâte în zona Carpaților Meridionali. […] © G4Media.ro.
08:20
Incendiu la o cabană din județul Cluj / O femeie de aproximativ 80 de ani a fost găsită carbonizată # G4Media
Pompierii din județul Cluj au intervenit în noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană, în care a fost găsit corpul carbonizat al unei femei, anunță Mediafax. Potrivit ISU Cluj, incendiul a cuprins o cabană din lemn din localitatea Sava, comuna Palatca. Incendiul s-a manifestat generalizat la cabana din lemn […] © G4Media.ro.
08:20
China continuă exercițiile militare în zona Taiwanului / Se simulează un asediu al porturilor insulei # G4Media
China a început marți a doua zi de exerciții cu foc real în jurul Taiwanului, menite să simuleze o blocadă a principalelor porturi ale insulei autoguvernate. Exercițiile militare de două zile, denumite „Misiunea pentru Justiție 2025”, au început luni și au fost criticate de Taipei drept „intimidare militară” din partea Beijingului, potrivit AFP, notează Mediafax. […] © G4Media.ro.
08:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că, dacă nu ar fi fost premierul israelian Benjamin Netanyahu, Israelul „poate că nu ar mai exista”. El a făcut acest comentariu după întâlnirea cu premierul israelian, desfăşurată cu uşile închise, transmite EFE, transmite Agerpres. Într-o conferinţă de presă comună organizată la reşedinţa republicanului din Mar-a-Lago, Florida, Trump […] © G4Media.ro.
07:50
A fost votat bugetul Moldovei pentru 2026: deficit de 20,9 miliarde de lei / Peste 91% din buget provine din taxe și impozite # G4Media
Aleșii poporului moldovean au adoptat luni, în lectura a doua, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, document care prevede creșteri ale veniturilor, majorări salariale și investiții sporite, dar și un deficit bugetar de 20,9 miliarde de lei, anunță Agenția de presă Rador, care citează Moldpres. Potrivit documentului votat, veniturile bugetului de stat sunt […] © G4Media.ro.
07:40
Italienii, despre noua taxă turistică pentru vizitarea Bucureștiului: Orașul riscă să devină un „exercițiu fiscal costisitor” și să fie promovat prost # G4Media
În anul 2026, călătorii care vizitează Bucureștiul vor fi obligați să plătească o nouă taxă turistică, în ciuda protestelor tot mai mari din partea industriei hoteliere, notează Euronews Italia, care semnalează felul în care a fost primit de industria turismului această decizie, transmite Agenția de presă Rador. Consiliul Local al Muncipiului București a publicat la […] © G4Media.ro.
07:30
5 întrebări și mai multe răspunsuri după întrevederea Trump – Zelenski de la Mar a Lago / Centrala nucleară din Zaporojie un punct dfe cotitură în procesul de pace # G4Media
Proiectul planului de pace pe care Volodimir Zelenski l-a adus în Florida pentru a i-l prezenta lui Donald Trump a fost descris de Kiev drept „cea mai bună încercare de a pune capăt războiului cu Rusia”. Cele 20 de puncte anunțate săptămâna trecută după negocierile cu SUA constituie un plan care este „gata în proporție […] © G4Media.ro.
07:20
O discuție cu Trump despre o posibilă grațiere a lui Netanyahu, negată de președintele Israelului / Soții Netanyahu sunt acuzați de luare de mită # G4Media
Președintele israelian Isaac Herzog a negat luni afirmația lui Donald Trump conform căreia cei doi ar fi discutat despre cererea președintelui american de grațiere în legătură cu acuzațiile de corupție împotriva prim-ministrului israelian, notează Mediafax. Președintele american Donald Trump i-a scris lui Isaac Herzog în noiembrie, cerându-i să acorde o grațiere lui Benjamin Netanyahu în […] © G4Media.ro.
07:20
Un chirurg, disperat de comportamentul aparţinătorilor: ”Se vorbește tare la telefon, se râde zgomotos, iar după plecare găsim ambalaje și sticle aruncate” / Medicul Elian Al-Aqrabawi: „Regulile din spital nu sunt opționale!” # G4Media
Chirurgul Elian Al-Aqrabawi, unul dintre cei mai apreciaţi medici din cadrul Secției de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Reșița, lansează un apel public ferm după numeroase situații în care aparținători ai pacienților au încălcat flagrant regulile de igienă, de acces și de conduită medicală, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Medicul […] © G4Media.ro.
07:10
Proteste de amploare în Iran după prăbușirea monedei naționale / Prețurile alimentelor au crescut cu 72% # G4Media
Cele mai ample proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a scăzut la un minim istoric față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat, anunță Mediafax. Televiziunea de stat a relatat despre demisia lui Mohammad Reza Farzin, în timp ce comercianții și proprietarii de magazine s-au […] © G4Media.ro.
07:10
Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos – vizită în România/ Va merge la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii # G4Media
Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, se va afla marţi în România, ocazie cu care va vizita, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele româneşti şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, transmite Agerpres. Potrivit Biroului de presă al Guvernului, prim-ministrul Ilie Bolojan va vizita marţi, începând cu […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Un ONG contestă înființarea comitetului guvernamental pentru modificarea Legilor Justiției / Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a contestat împreună cu Călin Georgescu anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024 # G4Media
Decizia de înființare a Comitetului pentru modificarea Legilor Justiției a fost atacată în contencios administrativ de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept. Acest ONG este același care a contestat, împreună cu extremistul Călin Georgescu, anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024. Stire in curs de actualizare © G4Media.ro.
23:00
Polonia își extinde programul spațial cu o asociere în participațiune cu Coreea de Sud în valoare de 3,3 miliarde de euro # G4Media
Polonia a semnat un contract de mai multe miliarde de euro pentru dezvoltarea capacității interne de producție a rachetelor ghidate cu precizie pentru programul său de lansatoare multiple de rachete Homar-K, a anunțat luni Agenția de Armament de stat, conform Politico. Acordul în valoare de 14 miliarde de zloți (3,3 miliarde de euro), care extinde […] © G4Media.ro.
22:50
O furtună violentă de iarnă agravează suferinţa a sute de mii de palestinieni din Fâşia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în ultimii doi ani de lupte, transmite luni DPA, conform Agerpres. Multe dintre corturile în care oamenii se adăpostesc de frig şi ploaie au fost inundate, iar unele au fost sfâşiate de […] © G4Media.ro.
22:30
Apele Române: Accesul la aplicaţia de dispecerat este reluat gradual, după atacul cibernetic din 20 decembrie # G4Media
Accesul la aplicaţia economică, precum şi la aplicaţia de dispecerat, esenţială pentru monitorizarea situaţiilor hidrologice, este reluat gradual, la nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă, a anunţat, luni, Administraţia Naţională „Apele Române”, afectată, în 20 decembrie, de un atac cibernetic, transmite Agerpres. „Procesul se desfăşoară cu respectarea paşilor stabiliţi de autorităţile competente, în vederea restaurării […] © G4Media.ro.
22:20
Putin l-a informat pe Trump că atacul ucrainean asupra reşedinţei sale va conduce la revizuirea poziţiei sale privind încetarea războiului / Zelenski a negat categoric atacul / Trump s-a arătat nemulțumit de afirmațiile lui Putin # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe Donald Trump că îşi va revizui poziţia şi angajamentul faţă de unele înţelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluţionarea conflictului din Ucraina, a transmis Kremlinul, după ce Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace cu drone una dintre dintre reşedinţele lui Putin, atac […] © G4Media.ro.
22:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat vineri, că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o „mare instalaţie”, în cadrul a ceea ce Washingtonul descrie drept operaţiuni militare împotriva traficului de droguri desfăşurat de Venezuela, dar nu a precizat dacă atacul a fost efectuat pe teritoriul acestei ţări, relatează luni agenţiile AFP şi […] © G4Media.ro.
21:50
Guvernul german a condamnat luni comportamente „inacceptabile” în cadrul unui regiment de paraşutişti, unde soldaţii fac obiectul unor anchete pentru violenţe, comportament sexist, consum de droguri şi afişarea de simboluri ale extremei drepte, relatează AFP, conform Agerpres. Anchetele, care vizează membri ai Regimentului de paraşutişti 26 de la baza Zweibrucken, în sud-vestul Germaniei, în apropiere […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:30
Trump le-a spus reporterilor că e „foarte supărat” după afirmația Rusiei că Ucraina a vizat reședința lui Putin / Liderul american l-a primit la reședința sa pe premierul israelian Benjamin Netanyahu # G4Media
Președintele Trump a declarat că este „foarte supărat” în legătură cu afirmațiile Rusiei potrivit cărora Ucraina ar fi încercat să atace una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin din nordul Rusiei. Trump a făcut această precizare luni, după-masa, în timp ce vorbea cu reporterii, după ce l-a întâmpinat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la reședința sa […] © G4Media.ro.
21:20
Guvernul Italiei a aprobat un decret pentru continuarea ajutorului militar către Ucraina, după o dispută în coaliţie # G4Media
Guvernul italian a aprobat luni un decret ce autorizează continuarea ajutorului militar către Ucraina în 2026, în urma unui compromis în coaliţie după săptămâni de dezbateri care au scos în evidenţă divizările din interiorul cabinetului de dreapta condus de Giorgia Meloni în ce priveşte politica externă, transmit dpa şi Reuters. Italia este considerată unul dintre […] © G4Media.ro.
21:10
Chișinăul face precizări oficiale după fostul premier Vlad Filat a ajuns pe lista Interpol # G4Media
Fostul premier moldovean Vlad Filat ar putea ajunge în detenție în Republica Moldova, însă doar după pronunțarea unei sentințe definitive de către instanțele din Franța, relatează tv8.md. Până la acel moment, Filat se află în libertate și se poate deplasa fără restricții pe teritoriul țării. Totuși, acesta riscă să fie reținut dacă va călători într-un […] © G4Media.ro.
21:00
Actorul american George Clooney, soţia sa, Amal Alamuddin Clooney, şi cei doi copii ai lor au primit cetăţenia franceză, conform unui decret de naturalizare publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, transmite luni AFP, conform Agerpres. Dezvăluit de Paris Match, decretul se referă la cuplul de vedete şi la gemenii lor în vârstă de opt ani. Departe […] © G4Media.ro.
20:40
Braţul armat al organizației teroriste Hamas afirmă că poporul palestinian nu va renunţa la arme dacă ocupaţia israeliană continuă # G4Media
Brigăzile Ezzedin al-Qassam, braţul armat al Hamas, au afirmat luni că poporul palestinian „nu va renunţa la arme atât timp cât ocupaţia israeliană continuă” şi şi-a reafirmat „dreptul inerent” de a răspunde „crimelor” comise de Israel, pe care îl acuză că a încălcat armistiţiul în Fâşia Gaza, informează EFE, transmite Agerpres. Într-un videoclip distribuit pe […] © G4Media.ro.
20:30
Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc miercuri, 7 ianuarie, la biserica Notre-Dame de l’Assomption din Saint-Tropez, în sudul Franţei, transmite luni AFP. Ceremonia va fi urmată de o înmormântare privată şi confidenţială, a declarat luni Fundaţia Brigitte Bardot pentru AFP, transmite Agerpres. Slujba de la biserică va fi transmisă pe ecranele din port şi […] © G4Media.ro.
20:20
Zelenski, explicații despre „una sau două probleme spinoase” la care s-a referit Trump la întâlnirea pe care au avut-o # G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat că mai există „una sau două probleme spinoase”, în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina, după întâlnirea avută duminică seara, în Florida, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În declarația făcută reporterilor în această dimineață, Volodimir Zelenski a spus că problemele cheie se referă la centrala nucleară de la Zaporojie […] © G4Media.ro.
20:00
Premierul Ilie Bolojan și omologul său din Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, vizită la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii # G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va vizita mâine, 30 decembrie 2025, începând cu ora 11:30, împreună cu Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii. Cei doi premieri vor avea și o întrevedere, pe agenda discuțiilor figurând stadiul cooperării bilaterale atât […] © G4Media.ro.
19:50
Patru judecători nominalizați de PSD, din care doi cu trecut militar, au luat CCR ostatică. Într-o mișcare fără precedent și care a scandalizat opinia publică, cei patru au blocat la propriu funcționarea instituției. Rămași fără argumente în dezbaterea despre reforma pensiilor magistraților, au fugit din sala de ședințe. De ce au făcut-o? Sunt ei atât […] © G4Media.ro.
19:20
Ministrul Nazare: România intră în 2026 cu finanţe publice mai bine echilibrate şi o bază sănătoasă pentru un buget responsabil # G4Media
România intră în 2026 cu finanţe publice mai bine echilibrate, venituri în creştere şi o bază sănătoasă pentru un buget responsabil şi echilibrat anul viitor, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres. „Execuţia bugetară pe primele 11 luni din 2025, publicată azi (luni. n.r.) de Finanţe, arată că deficitul a scăzut cu 0,74 puncte procentuale […] © G4Media.ro.
18:50
Preşedintele Somaliei, în vizită în Turcia marţi, la patru zile după ce Israelul a recunoscut noul stat Somaliland # G4Media
Preşedintele somalez Hassan Sheikh Mohamud va efectua marţi o vizită în Turcia, un aliat apropiat al ţării sale, la patru zile după ce Israelul a recunoscut Somaliland, transmite luni AFP, citând un anunţ al preşedinţiei de la Ankara, transmite Agerpres. ‘Discuţiile se vor referi, de asemenea, la situaţia actuală din Somalia în lupta contra terorismului, […] © G4Media.ro.
