Toate coletele firmelor de curiera, percheziţionate în Botoșani / Au fost depistate 17.000 de articole pirotehnice interzise

19:50

Patru judecători nominalizați de PSD, din care doi cu trecut militar, au luat CCR ostatică. Într-o mișcare fără precedent și care a scandalizat opinia publică, cei patru au blocat la propriu funcționarea instituției. Rămași fără argumente în dezbaterea despre reforma pensiilor magistraților, au fugit din sala de ședințe. De ce au făcut-o? Sunt ei atât […] © G4Media.ro.