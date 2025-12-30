Guvernul britanic, acuzat că a blocat documente sensibile pentru a proteja familia regală / Printre ele se află și corespondență internă privind relațiile dintre Downing Street și Casa Regală
G4Media, 30 decembrie 2025 14:50
Guvernul britanic este acuzat că a intervenit pentru a proteja familia regală, după ce a blocat în ultimul moment publicarea unor documente sensibile destinate Arhivelor Naționale, anunță Mediafax. Decizia, justificată oficial printr-o „eroare administrativă”, a stârnit acuzații de mușamalizare și lipsă de transparență, potrivit unei investigații publicate de The Guardian. Documentele respective fuseseră puse inițial […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
15:00
Călin Georgescu solicită președinției să transmită Statelor Unite și Israelului raportul despre alegerile din 2024 / ”Ambele state pot verifica veridicitatea” # G4Media
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a solicitat marți președintelui Nicușor Dan să trimită Statelor Unite și Israelului raportul privind anularea alegerilor din 2024. Georgescu a solicitat acest lucru la Poliția Buftea, acolo unde a mers pentru semnarea controlului judiciar. „Am constatat, alături de toată lumea din țara asta, că Nicușor Dan se prezintă […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:50
Guvernul britanic, acuzat că a blocat documente sensibile pentru a proteja familia regală / Printre ele se află și corespondență internă privind relațiile dintre Downing Street și Casa Regală # G4Media
Guvernul britanic este acuzat că a intervenit pentru a proteja familia regală, după ce a blocat în ultimul moment publicarea unor documente sensibile destinate Arhivelor Naționale, anunță Mediafax. Decizia, justificată oficial printr-o „eroare administrativă”, a stârnit acuzații de mușamalizare și lipsă de transparență, potrivit unei investigații publicate de The Guardian. Documentele respective fuseseră puse inițial […] © G4Media.ro.
Acum o oră
14:30
Peste 2.000 de turişti se află, marţi, în staţiunea Straja din judeţul Hunedoara, unde sporturile de iarnă pot fi practicate pe trei dintre pârtii, chiar dacă în zonă bate vântul şi viscoleşte zăpada .”Se schiază pe pârtiile Constantinescu, Mutu şi Platoul Soarelui. Starea pârtiilor poate fi evaluată cu nota 8, jumătate din stratul de zăpadă […] © G4Media.ro.
14:30
Belarus confirmă desfășurarea rachetelor hipersonice Oreșnik / Acestea suportă încărcătură nucleară # G4Media
Belarusul a publicat marți o înregistrare video în care susține că este prezentată desfășurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonic rusesc Oreșnik, cu capacitate nucleară, anunță Mediafax. Dacă informațiile se confirmă, această desfășurare consolidează semnificativ capacitatea Federației Ruse de a lansa rachete nucleare către Europa, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Moscova […] © G4Media.ro.
14:30
Răzvan Burleanu, despre situația selecționerului Mircea Lucescu: „Schimbările dese nu aduc performanță” # G4Media
Mircea Lucescu a încheiat alături de România pe locul trei în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026, iar tricolorii vor juca în baraj contra Turciei, anul viitor, pe 26 martie. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a transmis că forul pe care-l conduce susține continuitatea pe banca tehnică a primei reprezentative. Într-un interviu pentru Agerpres, Răzvan […] © G4Media.ro.
14:20
FOTO Ilie Bolojan s-a întâlnit la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos # G4Media
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof. Prim-ministrului României, Ilie Bolojan, și premierul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, s-au întâlnit marți la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii. Executivul anunțase că pe agenda discuțiilor se află discuții […] © G4Media.ro.
14:20
BBC: Șase tendințe alimentare care vor ajunge pe farfurii în 2026 / Cartoful copt este reinventat, iar varza este din nou la modă # G4Media
Ce vom mânca, ce vom cumpăra și ce va face valuri pe rețelele sociale în 2026? Specialiștii în tendințe alimentare spun că anul viitor va aduce o combinație de arome îndrăznețe, porții mai mici, accent pe funcționalitate, dar și o revenire spectaculoasă a unor ingrediente clasice. Iată care sunt cele șase tendințe care, potrivit experților, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:10
Kazuyoshi Miura continuă să uimească lumea fotbalului, fostul internațional japonez anunțând că-și continuă cariera de jucător profesionist chiar și la vârsta de 58 de ani, anunță BBC. Miura a fost împrumutat de Yokohama FC, actualul său club, la Fukushima United, grupare din liga a treia de fotbal din Japonia. „Pasiunea mea pentru fotbal nu s-a […] © G4Media.ro.
14:00
EURACTIV: Bulgaria se alătură zonei euro în plin tumult politic / Va deveni joi a 21-a țară care adoptă moneda euro # G4Media
Bulgaria va deveni joi a 21-a țară care adoptă moneda euro, dar unii oameni cred că această mișcare ar putea duce la prețuri mai mari și ar putea contribui la instabilitate în cea mai săracă țară a Uniunii Europene, unde guvernul a demisionat recent după proteste masive, notează Agenția de presă Rador, care citează Euroactiv. […] © G4Media.ro.
13:50
Sibiul are pentru prima dată un spital municipal / Consilierii locali au votat în unanimitate preluarea Spitalului CFR # G4Media
Sibiul are pentru prima dată un spital municipal, după ce consilierii locali au votat marţi, în unanimitate, preluarea Spitalului General Căi Ferate, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local, transmite Agerpres. „Transferul Spitalului General CF Sibiu către Primăria Municipiului […] © G4Media.ro.
13:50
Controverse în Olanda după ce SUA au îndepărtat panouri dedicate soldaților de culoare / „Aceasta este o istorie reală. Panourile trebuie puse la loc” # G4Media
În sudul Olandei, într-un cimitir în memoria soldaților americani, căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, două panouri dedicate unor soldați de culoare au fost eliminate ca urmare a politicilor DEI ale lui Trump, relatează Mediafax. Un gest aparent administrativ a stârnit o reacție puternică în Olanda. Mutarea a provocat nemulțumirea autorităților locale, a familiilor […] © G4Media.ro.
13:40
Restricții de circulație pentru camioane pe DN7, de Anul Nou / Sunt vizate vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone # G4Media
Traficul greu va fi limitat pe una dintre cele mai tranzitate rute din România, la final de an. Autoritățile impun restricții clare pentru siguranța rutieră, anunță Mediafax. Șoferii de vehicule de mare tonaj trebuie să își planifice cu atenție deplasările în perioada Anului Nou. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți […] © G4Media.ro.
13:30
UMB Steel cumpără ArcelorMittal Hunedoara: 12,5 milioane euro plus TVA / Compania lui Umbrărescu preia și toate obligaţiile şi răspunderile de mediu # G4Media
ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, cu UMB Steel, acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor activelor sale pentru un preţ total de 12,5 milioane euro, plus TVA, conform unui raport transmis marţi Bursei de Valori Bucureşti, transmite Agerpres. „Având in vedere: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 17.10.2025 privind oprirea permanentă a […] © G4Media.ro.
13:30
Atacul de la Bondi Beach: Poliția australiană nu identifică legături cu o rețea teroristă extinsă / Atacatorii ar fi fost doar influențați de ideologia grupării Statul Islamic # G4Media
Autoritățile din Australia au transmis că, până în acest moment, nu au fost găsite dovezi care să sugereze că atacul cu caracter antisemit din decembrie, produs pe plaja Bondi și soldat cu 15 victime, ar fi fost planificat sau sprijinit de o organizație teroristă de anvergură, notează Mediafax. Comisarul Poliției Federale Australiene, Krissy Barrett, a […] © G4Media.ro.
13:20
Atenționare de călătorie, emisă de MAE / Proteste în capitala Iranului / Sunt cele mai mari manifestații din Iran din ultimii trei ani # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atenționare de călătorie pentru Iran, unde au loc acțiuni de protest în capitala Teheran, anunță Mediafax. MAE informează cetățenii români care se află în Republica Islamică Iran asupra faptului că, în această perioadă, în capitala Teheran se desfășoară acțiuni de protest. MAE recomandă cetățenilor români să respecte cu […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:00
Revoltă în Iran / Președintele îndeamnă guvernul să asculte „cererile legitime” ale protestatarilor # G4Media
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că a cerut Ministerului de Interne să „asculte cererile legitime” ale protestatarilor, după câteva zile de demonstrații ale comercianților din Teheran, în contextul în care moneda iraniană, aflată în dificultate, a atins noi minime pe piața neoficială, anunță France24. Comercianții din capitală și-au închis magazinele pentru a doua zi […] © G4Media.ro.
13:00
An record pe bursele europene / Băncile au fost marile câștigătoare ale lui 2025 / Acțiunile lor au crescut, în medie, cu 65%, cea mai mare majorare anuală din 1997 # G4Media
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, iar sectorul bancar a ieșit clar în evidență ca principalul câștigător. Piețele din Europa au crescut mai puternic decât cele din Statele Unite, relatează Mediafax. Motorul acestei performanțe au fost acțiunile băncilor, care au avut profituri mari, ajutate de o economie mai stabilă decât se estima […] © G4Media.ro.
12:50
Rusia anunță va înăspri poziţia în negocierile cu Ucraina / Invocă un presupus atac cu drone la reședința lui Putin / Zelenski: „O nouă rundă de minciuni” # G4Media
Kremlinul a reiterat marţi că-şi va înăspri poziţia în negocierile de pace cu Ucraina – după ce Moscova a acuzat Kievul de un atac masiv cu drone asupra unei reşedinţe a preşedintelui rus Vladimir Putin -, dar nu a explicat cum anume va face acest lucru, relatează Agerpores, care citează EFE. „Poziţia de negociere se […] © G4Media.ro.
12:40
Decizie finală în cel mai grav caz de viol din Alba, din ultimii zece ani / A primit 29 de ani și patru luni de închisoare cu executare / A fost găsit vinovat pentru violarea a șase fetițe # G4Media
Claudiu Hancheș, un bărbat din Cugir, a fost condamnat pentru viol la 29 de ani și 4 luni de închisoare de către magistrații Curții de Apel Alba Iulia. Este vorba despre cel mai grav caz de viol din Alba, din ultimii 10 ani. Hancheș a fost găsit vinovat pentru violarea a șase fetițe, una dintre […] © G4Media.ro.
12:30
Dincolo de piesele sale atemporale din garderoba feminină, articole simple precum topul breton și balerinii, stilul lui Brigitte Bardot este definit și de siluete în același timp senzuale și emancipate: un amestec de masculin și feminin, influențe western și glamour, mai actual ca niciodată, scrie Fashion Network. Balerinii Înainte de a deveni o actriță și […] © G4Media.ro.
12:30
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 şi a Sărbătorii Botezului Domnului, în care urează românilor „sănătate şi fericire, pace şi bucurie”, transmite Agerpres. „Cu prilejul Anului Nou 2026 şi al Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate şi fericire, pace […] © G4Media.ro.
12:30
Aglomerație pe DN 1 în stațiunile de pe Valea Prahovei / Poliția recomandă rute alternative # G4Media
Este aglomerația pe DN1, în stațiunile de pe Valea Prahovei, în contextul deplasărilor către destinații de petrecere a Revelionului, anunță Mediafax. Centrul Infotrafic anunță că marți sunt valori de trafic ridicate pe DN 1 Ploiești – Brașov, unde se circulă în coloană între localitățile Breaza de Jos și Comarnic, pe sensul dinspre București către Brașov. […] © G4Media.ro.
12:20
Scandal de corupție la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați: Profesori și studenți, trimiși în judecată de DNA / S-ar fi fraudat examenul de rezidențiat / Toți cei 29 de rezidenți din examen au promovat cu note peste 8 # G4Media
Profesorul universitar Olimpia Dumitriu Buzia de la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galkați e acuzată de procurorii DNA că ar fi acceptat să faciliteze promovarea unui examen contra sumei de 9.200 de euro. Examenul de rezidențiat urma să aibă loc în luna noiembrie 2024, iar o rezidentă farmacistă, candidată […] © G4Media.ro.
12:20
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a graţiat 22 de deţinuţi, majoritatea opozanţi / 20 erau „condamnate pentru crime cu caracter extremist” # G4Media
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a semnat un decret prin care a graţiat 22 de persoane, dintre care 15 femei şi şapte bărbaţi, „odată cu apropierea noului an”, a anunţat marţi Preşedinţia belarusă într-un comunicat, informează AFP, transmite Agerpres. Dintre persoanele graţiate, 20 erau „condamnate pentru crime cu caracter extremist”, calificare utilizată referitor la militanţii condamnaţi […] © G4Media.ro.
12:10
Criza Curţii Constituţionale. De ce sunt eronate argumentele celor patru judecători greviști # G4Media
Ne aflăm deja în afara cadrului constituţional de cooperare loială între puterile statului dacă cei patru judecători grevişti nu-şi schimbă atitudinea şi revin la muncă. Din tăcerea PSD deducem că e posibil ca nici ei să nu mai controleze sistemul pe care l-au creat. Nu există nici un motiv plauzibil pentru ca CCR să nu […] © G4Media.ro.
12:10
Pe măsură ce se apropie noaptea de Revelion, discuția despre ținutele potrivite revine, inevitabil, în prim-plan. Dincolo de petreceri, locații sau coduri vestimentare mai mult sau mai puțin explicite, finalul de an aduce, și din punct de vedere vestimentar, o dorință de claritate și echilibru, nu de exces. Tendințele acestui sezon indică o îndepărtare de […] © G4Media.ro.
12:00
Argintul depășește pragul de 75 de dolari, pe fondul recordurilor atinse de aur și platină # G4Media
Argintul a atins vineri pentru prima dată nivelul de 75 de dolari, în timp ce aurul și platina au ajuns, la rândul lor, la maxime istorice. Evoluția a fost alimentată de plasamente speculative, așteptările privind noi reduceri ale dobânzilor în SUA și de intensificarea tensiunilor geopolitice, factori care au susținut puternic piața metalelor prețioase, scrie […] © G4Media.ro.
12:00
George Călin a demisionat din funcția de manager a Teatrului Național / ”Rămân profund ataşat de această instituţie” / A invocat motive personale # G4Media
Managerul interimar al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, George Călin, şi-a anunţat plecarea de la conducerea instituţiei „din considerente personale”, transmite Agerpres. „După o perioadă în care am avut onoarea de a asigura interimatul conducerii Teatrului Naţional ‘I.L. Caragiale’ din Bucureşti, am decis, în mod unilateral, să închei acest mandat, din considerente personale, la […] © G4Media.ro.
12:00
Vama franceză constată că 25% dintre produsele non-textile Shein nu respectă reglementările # G4Media
Autoritățile vamale franceze au declarat sâmbătă pentru AFP că, în urma unui control desfășurat la începutul lunii noiembrie asupra a 320.474 de colete Shein, 25% dintre produsele non-textile verificate au fost găsite neconforme, confirmând o informație publicată de cotidianul Le Parisien, conform Fashion Network. Printre neregulile identificate în cadrul acestei operațiuni de amploare desfășurate pe aeroportul […] © G4Media.ro.
11:50
Sezonul 2026 resetează practic regulile din Formula 1, iar FIA a venit cu noua lege a steagului roșu. Forul de conducere va introduce modificări menite să evite confuzia și întârzierile care au apărut la Imola în sesiunea de calificare, transmite racefans.net. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: […] © G4Media.ro.
11:40
Se schiază în Poiana Brașov / Au fost deschise pârtiile Bradul și Stadion / În mai multe zone vântul a spulberat zăpada # G4Media
De marți, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârtii pentru începători: Bradul și Stadion, au anunțat reprezentanții Primăriei Brașov, relatează Mediafax. Aceștia susțin că lucrează în continuare la pregătirea pârtiilor din partea superioară a masivului, astfel încât din primele zile ale anului viitor să poată și cei mai […] © G4Media.ro.
11:20
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei declarație comună despre unirea românilor / „Dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului nu este doar un deziderat politic” # G4Media
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au emis marți o declarație comună prin care se reafirmă rolul fundamental al instituțiilor academice în consolidarea identității naționale și vorbește despre ”dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului”. Declarația, semnată de președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe a Moldovei, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:00
Departamentul Justiției a urmărit un jurnalist de investigație care scria despre Epstein / Democrații cer răspunsuri # G4Media
Reporterul Julie K Brown de la Miami Herald și democrații din Camera Reprezentanților reclamă că detaliile unui zbor efectuat de Brown au fost găsite printre dosarele lui Jeffrey Epstein, informează Independent. Democrații din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au cerut explicații din partea Departamentului Justiției după ce detalii despre un zbor efectuat de un […] © G4Media.ro.
10:50
Concertele de Revelion de la Kennedy Center, anulate / Efectul adăugării numelui lui Trump la denumirea instituţiei # G4Media
Un ansamblu de jazz a anunţat luni că îşi anulează concertele de Revelion de la Kennedy Center, aceasta fiind cea mai recentă formaţie care îşi retrage participarea la spectacole organizate de instituţia artistică din Washington după redenumirea ei prin includerea numelui preşedintelui american Donald Trump, transmite Agerpres, care citează Reuters. „Jazzul s-a născut din luptă […] © G4Media.ro.
10:50
Campion mondial în Marele Circ în 1997, Jacques Villeneuve a vorbit despre echipele care au fost subestimate și care au performat în sezonul 2025 din Formula 1: Williams și Sauber. Villeneuve, extrem de dur cu Hamilton: „La Mercedes, titlurile puteau fi câștigate de aproape oricine” Jacques Villeneuve spune că lumea se uită uneori prea mult […] © G4Media.ro.
10:40
Târgul de Crăciun din Sibiu îl ”spulberă” pe cel din Craiova: audiență de peste 60 de milioane de persoane / Oltenii au anunțat peste 2 milioane de vizitatori, însă ardelenii recuperează ”online” # G4Media
Târgului de Crăciun din Sibiu anunță o audiență în online și televiziuni de peste 60 de milioane de persoane, depășind astfel cifrele târgului de Crăciun rival, din Craiova. Disputa dintre cele două atracții din această perioadă a anului continuă de la distanță, după ce mai mulți ani și-au disputat titlul de ”cel mai frumos târg […] © G4Media.ro.
10:30
Cum și unde ne distrăm gratuit în noaptea de Revelion / Varietate de concerte, spectacole de artificii, lumini și drone în cadrul petrecerilor de Revelion din marile orașe ale României # G4Media
În pofida condițiilor de austeritate preconizate de Guvern pentru 2025 și 2026, primăriile din marile orașe ale României nu au renunțat la petrecerile de Revelion, românii având astfel posibilitatea să participe gratuit la o varietate de concerte, spectacole de luminii și artificii, în noaptea dintre ani. Vă prezentăm mai jos un sumar al evenimentelor programate […] © G4Media.ro.
10:20
Toate coletele firmelor de curiera, percheziţionate în Botoșani / Au fost depistate 17.000 de articole pirotehnice interzise # G4Media
Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au percheziţionat toate coletele manipulate de firmele de curierat din Botoşani, au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), transmite Agerpres. Acţiunea a urmărit identificarea coletelor cu materiale pirotehnice comandate online şi livrate cu ajutorul firmelor de curierat. „Poliţiştii au pus în executare un mandat […] © G4Media.ro.
10:20
10.000 de litri de agheasmă vor fi distribuiți credincioșilor la Catedrala Patriarhală / Slujba Sfințirii Mari a apei va fi ținută de ÎPS Daniel # G4Media
În 6 ianuarie, de Botezul Domnului, 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, anunță Mediafax. Potrivit Patriarhiei, evenimentele liturgice prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului încep la ora 8.30, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie. De la ora 10.30, în pridvorul […] © G4Media.ro.
10:20
Cea mai bătrână pisică din lume a împlinit 30 de ani. În ciuda vârstei sale înaintate, Flossie e matinală și jucăușă / Se trezește devreme pentru micul dejun # G4Media
Flossie, cea mai bătrână pisică din lume, a împlinit 30 de ani pe 29 decembrie 2025. În ciuda vârstei sale înaintate, se trezește devreme pentru micul dejun, apoi își petrece ziua dormind și jucându-se. Flossie este cea mai bătrână pisică din lume Pisica Flossie este un simbol remarcabil al longevității. Născută în 1995, a trăit […] © G4Media.ro.
10:10
Peste 200 de elevi romi din Arad vor beneficia de un program de integrare socială / Finanțare de 3 milioane de lei / Meditații, consiliere și activități extrașcolare # G4Media
Peste 200 de elevi romi de la trei licee din judeţul Arad vor beneficia de un program de integrare socială şi economică, finanţat cu aproximativ 3 milioane de lei, prin care vor avea parte, între altele, de meditaţii gratuite, activităţi extraşcolare, dar şi consiliere psihopedagogică, transmite Agerpres. Inspectorul şcolar general Marius Gondor a declarat marţi […] © G4Media.ro.
10:10
„Nu mă intresează ce spune Conte”, a transmis clar Cristi Chivu după victoria Interului pe terenul Atalantei, scor 1-0. Duelurile verbale cu Antonio Conte datează de câteva luni, iar Gazzetta dello Sport a titrat: „Cei doi nu se plac deloc”. Conflictul dintre Chivu și Conte a apărut după remiza dintre Parma și Napoli din mai […] © G4Media.ro.
10:00
O sibiancă și-a ucis mama pentru averea de un milion de euro / A fost ajutată de o asistentă medicală / Fiica și-a cheltuit banii moșteniți în Dubai # G4Media
Averea de peste un milion de euro a fost motivul unei crime petrecute în Sibiu. Detaliile au fost dezvăluite la finalul săptămânii trecute, după ce procurorii au pus cap la cap toate indiciile, anunță Turnul Sfatului. O femeie este acuzată că și-a ucis mama, cu ajutorul unei prietene asistentă medicală, pe care a manipulat-o să […] © G4Media.ro.
10:00
Ninsoare abundentă în zona de munte din Maramureș / Drumarii au intervenit pe mai multe sectoare de drum # G4Media
Drumarii au intervenit pe DN 18, DN 17C şi DN 18 B, în urma ninsorilor abundente căzute în ultimele ore şi pentru a combate poleiul, a informat, marţi, purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului Maramureş, Dan Bucă. „Angajaţii secţiei de drumuri naţionale au acţionat cu opt utilaje şi au împrăştiat 29 tone de material antiderapant […] © G4Media.ro.
09:50
Moody’s retrogradează capitala Ungariei / Primarul Gergely Karácsony: „O consecință a politicii fiscale nesăbuite și meschine a guvernului” / „Va afecta probabil țara și toți cetățenii săi” # G4Media
Moody’s a retrogradat Budapesta la o categorie nerecomandată pentru investiții, anunță presa maghiară. Potrivit agenției de rating de credit, lichiditatea Budapestei este puternic afectată de faptul că nu a primit subvențiile la care avea dreptul din partea guvernului, dar menționează și întârzierea eliberării fondurilor înghețate ale UE. În răspunsul său, Gergely Karácsony a scris despre […] © G4Media.ro.
09:40
Cătălin Raiu, vicepreședintele CNCD, despre proiectul de programă de română: Simpla prezentare a unor termeni antisemiți și rasiști în fața unor copii de 14, 15, 16 ani, fără a explica faptul că au sens negativ, va duce la o consolidare a unei culturi de tip xenofob, chiar conspiraționiste # G4Media
Este posibil ca stereotipurile și prejudecățile antisemite, xenofobe, rasiste să crească, dacă aducem în școala românească din prezent o programă de Limbă și literatură română cu texte care au elemente explicit antisemite, xenofobe, rasiste, a avertizat într-un interviu acordat Edupedu.ro actuala conducere a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. „Cred că ne permitem luxul să dezideologizăm […] © G4Media.ro.
09:40
Bonus pentru angajați de 240 de milioane de dolari / Gestul rar al unui american care și-a vândut compania cu 1,7 miliarde de dolari # G4Media
Un director de fabrică din Louisiana s-a dovedit a fi un adevărat Moș Crăciun pentru proprii angajați, oferind fiecăruia dintre cei 540 de angajați cu normă întreagă cecuri bonus în valoare de șase cifre, însumând 240 de milioane de dolari, anunță presa americană. Gestul generos a venit după ce șeful binevoitor a vândut compania pentru […] © G4Media.ro.
09:30
Cum se poate face față sărăciei? / Psiholog:„ Conștientizarea ne poate ajuta să fim recunoscători” / E de evitat comparația cu ceilalți # G4Media
Presiunea financiară apasă tot mai greu pe o parte din populație, iar în prag de sărbători aceste tensiuni devin și mai vizibile. Specialiștii atrag însă atenția că, oricât de grele ar fi încercările, există soluții și sprijin pentru a depăși astfel de momente, notează Ziarul de Iași. Psihologul Cristian Grigore, de la Spitalul de Psihiatrie […] © G4Media.ro.
09:20
Max Verstappen a uimit asistența în 2025 nu doar în cursele de Formula 1, olandezul debutând într-o mașină GT3 la Nurburgring. Audiențele în perioada în care Max a concurat au fost și de 30 de ori mai mari, transmite Racingnews365.com. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: „Vor […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:10
Metallica, Iron Maiden, Chris Isaak și Russell Crowe / Bucureștiul devine capitala marilor concerte în 2026 # G4Media
Anul 2026 se anunță unul spectaculos pentru iubitorii muzicii live. Bucureștiul – și nu numai – va găzdui zeci de concerte și spectacole de anvergură, cu artiști și trupe legendare din toate genurile muzicale, de la rock și pop, la muzică clasică, balet și show-uri simfonice, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.