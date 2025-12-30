Guvernul britanic, acuzat că a blocat documente sensibile pentru a proteja familia regală / Printre ele se află și corespondență internă privind relațiile dintre Downing Street și Casa Regală

12:10

Ne aflăm deja în afara cadrului constituţional de cooperare loială între puterile statului dacă cei patru judecători grevişti nu-şi schimbă atitudinea şi revin la muncă. Din tăcerea PSD deducem că e posibil ca nici ei să nu mai controleze sistemul pe care l-au creat. Nu există nici un motiv plauzibil pentru ca CCR să nu […] © G4Media.ro.