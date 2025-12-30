China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. Speranțele de pace, îngreunate
Gândul, 30 decembrie 2025 10:50
China îndeamnă la reținere, după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac asupra reședinței președintelui Putin din regiunea Novgorod și a promis să riposteze, relatează The Independent. Ministerul de Externe al Chinei a îndemnat părțile să „respecte principiul neextinderii câmpului de luptă și al neescaladării“, în contextul în care Ministerul rus de Externe a […]
• • •
Marţi, fostul prezidenţiabil Călin Georgescu se prezintă din nou în faţa oamenilor legii din Buftea, din Ilfov. UPDATE Se aud huiduieli din mijlocul celor prezenţi să-l întâmpine. UPDATE Călin Georgescu a ajuns la Poliţia Buftea, înconjurat de aceleaşi gărzi de corp. UPDATE Simpatizanţii lui Călin Georgescu strigă „Bolojan, demisia!” Mai mulți simpatizanţi din toate colțurile […]
Marţi, fostul prezidenţiabil Călin Georgescu se prezintă din nou în faţa oamenilor legii din Buftea, din Ilfov. Mai mulți simpatizanţi din toate colțurile țării și din diaspora au venit să-l susţină pe fostul candidat de la prezidenţialele din 2024. Călin Georgescu va semna pentru controlul judiciar şi este aşteptat să transmită fanilor săi un mesaj […]
China îndeamnă la reținere, după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac asupra reședinței președintelui Putin din regiunea Novgorod și a promis să riposteze, relatează The Independent. Ministerul de Externe al Chinei a îndemnat părțile să „respecte principiul neextinderii câmpului de luptă și al neescaladării“, în contextul în care Ministerul rus de Externe a […]
Fosta mare atletă Tudoriţa Chidu a încetat din viață la vârsta de 58 de ani. Vestea tristă a fost anunțată public de CSM Unirea Slobozia, clubul la care a activat în ultimii ani ca antrenoare și unde a fost considerată un adevărat simbol al performanței și dedicării. Moartea Tudoriței Chidu a fost confirmată printr-un mesaj emoționant publicat […]
Demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, chiar înainte de Crăciun, a inflamat spiritiele pe scena politică. Unul dintre cei mai vocali deputaţi, Victor Ponta, comentează faptul că intrăm în noul an şcolar fără un ministru al Educaţiei, în timp ce premierul Ilie Bolojan nu se grăbeşte să desemneze unul nou. „ROMÂNIA EDUCATĂ! Nu-i așa că ați uitat […]
Mulți proprietari din mediul rural nu știu ce acte trebuie să prezinte pentru înregistrarea gratuită a proprietății lor. Aceștia își pun întrebări precum: Ce acte trebuie să prezint? Sunt acestea suficiente? Răspunsurile vin în cadrul procesului de înregistrare sistematică, proces în care proprietățile sunt măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte […]
Un bărbat a intrat într-un cazinou din Slatina, județul Olt, a amenințat o angajată cu un cuțit și a sustras aproximativ 70.000 de lei. Polițiștii l-au identificat rapid și au recuperat prejudiciul. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați de angajata sălii de jocuri de noroc, care a declarat că o persoană necunoscută […]
În cea mai recentă pastilă, jurnalistul Ion Cristoiu a ridicat un semn de întrebare referitor la absența lui Nicușor Dan din negocierile de pace.
Marţi, fostul prezidenţiabil Călin Georgescu se va prezenta din nou în faţa oamenilor legii din Buftea, din Ilfov. Sunt așteptați mai mulți simpatizanţi din toate colțurile țării și din diaspora care să-l susţină pe fostul candidat de la prezidenţialele din 2024. Călin Georgescu va semna pentru controlul judiciar şi este aşteptat să transmită fanilor săi […]
Anul nou vine cu majorări semnificative de taxe și impozite, unele dintre ele fără precedent, iar scumpirile provoacă și nemulțumiri puternice în rândul populației. Un exemplu este în Galați, unde taxa de salubrizare va crește de la 1 ianuarie de la 170 la 300 de lei de persoană, în contextul în care noile sisteme moderne […]
Sute de angajați din categoria personalului didactic auxiliar de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași vor începe anul 2026 cu venituri mai mici, după ce conducerea instituției a decis eliminarea salariului diferențiat acordat în mod constant în ultimii ani, scrie Ziarul de Iași. Decizia, anunțată chiar înainte de sărbătorile de Anul Nou, vizează sute […]
Loteria Romana organizeaza miercuri, 31 decembrie, tragerile speciale LOTO de Anul Nou. Evenimentul va fi transmis în direct la România Tv, în emisiunea Românii au noroc, începând cu ora 17:40. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Pentru cea de-a […]
Credincioșii ortodocși vor sărbători marțea viitoare Botezul Domnului la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, unde vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare, îmbuteliați în sticle de 0,5 litri. Programul liturgic al Bobotezei la Patriarhie Conform Biroului de Presă al Patriarhiei Române, sărbătoarea Botezului Domnului, pe 6 ianuarie 2026, va fi marcată […]
Caz fără precedent în justiția ieșeană, unde trei oameni de afaceri au solicitat un ordin de protecție împotriva unui localnic acuzat de braconaj, amenințări repetate și acte de violență. Magistrații au decis interzicerea accesului acestuia în zona iazurilor pe care le administra compania reclamanților, scrie Ziarul de Iași. Trei administratori ai SC Acvacom SRL au […]
O dubă a pus la pământ un hidrant, pe Strada Dimitrie Pompeiu din Sectorul 2 al Capitalei. Accidentul s-a produs în Cartierul Pipera din Bucureşti. Potrivit martorilor, şoferul dubei a intrat cu viteză şi a spulberat tot ce a întâlnit în cale. A fost testat cu etilotestul şi drug- testul de către poliţiştii de la […]
Președintele israelian, Isaac Herzog, a negat, luni, că ar fi discutat cu omologul său american, Donald Trump, despre grațierea premierului Benjamin Netanyahu, relatează Le Figaro. „Nu a avut loc nicio conversație între președintele Herzog și președintele Trump de la depunerea cererii de grațiere”, a asigurat, ieri, biroul de presă a lui Isaac Herzog într-un comunicat. […]
Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat că a lansat o operațiune militară limitată asupra portului Mukalla din Yemen, susținând că nave neautorizate au transportat arme destinate Consiliului de Tranziție Sudic. Lovitura vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre facțiunile implicate în conflictul yemenit, relatează Aljazeera. Nave fără autorizație și armament descărcat în port […]
O dubă a pus la pământ un hidrant, pe Strada Dimitrie Pompeiu din Sectorul 2 al Capitalei. Accidentul s-a produs în Cartierul Pipera din Bucureşti. Ştire în curs de actualizare
Datele centralizate în 2024 și 2025 privind calitatea vieții indică faptul că mai multe orașe din România se confruntă cu un nivel scăzut de satisfacție în rândul locuitorilor. În fruntea acestui clasament negativ se află un oraș industrial aflat la doar 80 de km de Capitală. Potrivit studiilor de specialitate și barometrelor de opinie publică, […]
Echiepele Infrastructură Sector 5 au finalizat lucrările de reparații locale din zona Intrării Ghimeș. Intervenții au vizat îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere și pietonale, precum și îmbunătățirea aspectului general al zonei. „Am finalizat lucrările de reparații locale executate în zona Intrării Ghimeș, intervenții care au avut ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de circulație, […]
Apar date noi în cazul care a zguduit comunitatea din Sibiu. Procurorii susțin că un patrimoniu estimat la aproape două milioane de euro ar fi stat la baza conflictului dintre o femeie și fiica sa, conflict care a dus la faptele cercetate în prezent. După un an și jumătate de investigații, anchetatorii conturează un scenariu […]
Fotbalul românesc traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. Problemele financiare tot mai grave pun în pericol stabilitatea mai multor cluburi, unele dintre ele cu tradiție în Superliga. Chiar șeful LPF, Gino Iorgulescu, lansează un avertisment dur precum că sunt anumite echipe care riscă să nu ducă sezonul la bun sfârșit. Situația […]
Luna ianuarie 2026 va fi marcată de episoade de ger și ninsori consistente. Un eveniment destul de rar care a determinat eliberarea aerului rece din regiunile polare și a adus temperaturi mult sub normalul perioadei în Europa, Statele Unite și Canada. Potrivit specialiștilor Accuweather, prima lună a anului 2026 va aduce temperaturi mai scăzute decât […]
Antrenorul Daniel Pancu a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente petrecute recent la CFR Cluj, dezvăluind că despărțirea de Lindon Emerllahu a fost extrem de emoționantă, atât pentru jucător, cât și pentru club. Daniel Pancu a preluat banca tehnică a CFR Cluj la 1 noiembrie și, în scurt timp, l-a transformat pe […]
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a anunțat primul transfer al iernii. Jucătorul va acoperi compartimentul defensiv și în curând va fi prezentat oficial. Roș-albii au tratative cu mai mulți jucători, inclusiv cu Bogdan Vătăjelu, care ar putea fi în lot în cantonamentul din Antalya. „Câinii” vor să transfere un fundaş central, fundaş stânga şi […]
Un incendiu violent izbucnit în noaptea de luni spre marți la o cabană din județul Cluj s-a soldat cu moartea unei femei în vârstă de aproximativ 80 de ani. Trupul neînsuflețit al victimei a fost găsit carbonizat în interiorul construcției, distrusă complet de flăcări. Pompierii clujeni au fost solicitați să intervină de urgență pentru stingerea […]
Apar informații noi în dosarul care a zguduit opinia publică. Ies la iveală detalii tulburătoare despre comportamentul femeii de 38 de ani din Sibiu, suspectată în cazul morții mamei sale, petrecută în vara lui 2024. De la tranzacții imobiliare făcute în grabă până la apariții în destinații exclusiviste, tabloul conturat de procurori ridică tot mai […]
Simona Halep nu a fost indiferentă atunci când a văzut că fosta ei manageră, Virginia Ruzici, a avut o întâlnire specială cu președintele României, Nicușor Dan. Simona Halep, cea mai titrată jucătoare a României din circuitul WTA, s-a arătat impresionată de imaginea cu Virginia Ruzici și Nicușor Dan, surprinsă în capitala Franței. Managera care a […]
Un nou oraș a devenit, potrivit Organizației Națiunilor Unite, cel mai mare oraș din lume, după ce metodologia de evaluare a marilor aglomerări urbane a fost schimbată și a inclus în calcule o arie metropolitană mult extinsă. Astfel, „Greater Jakarta” este estimat la aproape 42 de milioane de locuitori, depășind Tokyo, în timp ce Dhaka […]
Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului, Khaleda Zia, a murit după o boală prelungită, a anunțat marți Partidul Naționalist din Bangladesh, partid de opoziție. A murit prima femeie prim-ministru al Bangladeshului Khaleda, în vârstă de 80 de ani, suferea de ciroză hepatică avansată, artrită, diabet și probleme pulmonare și cardiace, au declarat medicii ei, potrivit Reuters. […]
Anul 2026 vine cu vești bune pentru o parte bună dintre românii care au credite în lei ori intenționează să contracteze unul nou. Datele oficiale, dar și estimările specialiștilor indică o scădere clară a indicelui IRCC, indicatorul de referință utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare și de consum, ceea ce se va reflecta direct […]
Opt echipaje de pompieri cu șase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat au fost solicitate să intervină în comuna Buzoești, satul Curteanca, din Argeş, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală. Marţi dimineaţă, la sosirea forțelor de intervenție, […]
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 30 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Marius Moga este unul dintre cei mai apreciați creatori de muzică din România, având o carieră complexă ca producător, compozitor, cântăreț și antreprenor. S-a născut la 30 decembrie 1981, în Alba Iulia, […]
Opt echipaje de pompieri cu șase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat au fost solicitate să intervină în comuna Buzoești, satul Curteanca, din Argeş, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală. Marţi dimineaţă, la sosirea forțelor de intervenție, […]
Deficitul bugetar a scăzut, la 11 luni din 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Că trebuia să scadă mult mai mult conform bugetului făcut la început de an, asta e altă discuție. Cert este că este mai mic cu 0,7% din PIB, deci, iată, se întâmplă și minuni de Crăciun. Dincolo de faptul că […]
O reţetă autentică de hribi cu smântână si mămăliguţă, moștenită din generație în generație, de la mamă la fiică, face parte dintr-un tezaur cultural al zonei Valea Șomuzului din partea de sud-est a Bucovinei. Este un fel de tocăniță ușor de preparat, o adevărată delicatesă pentru masa de Revelion, al cărei secret constă în dozajul […]
Dinamo, formația antrenată de croatul Zeljko Kopici, se va reuni pe 2 ianuarie, urmând să plece apoi într-un cantonament de nouă zile în Antalya. Reunirea lotului echipei roș-albilor va avea loc vineri, 2 ianuarie, la Săftica, iar a doua zi, sâmbătă, jucătorii „câinilor” vor pleca în cantonament. Dinamo pleacă în Antalya pe 3 ianuarie! În […]
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a atacat în contencios administrativ decizia de înființare a Comitetului pentru Modificarea Legilor Justiției, iniţiată de premierul Ilie Bolojan, în urmă cu câteva zile. ONG-ul este cel care a contestat împreună cu Călin Georgescu anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024. Ilie Bolojan a dispus recent înfiinţarea unui […]
Românii și-au făcut planuri pentru Revelion încă de anul trecut. Fie că aleg stațiunile de la munte din țară, orașe mari din Europa sau destinații exotice, preferințele variază în funcție de buget și stil de viață. Pe lângă opțiunile locale, din ce în ce mai mulți români aleg să își petreacă noaptea dintre ani în […]
”Nu e nimeni mai special decât altul” a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, cu privire la pensiile militarilor, În cadrul unui interviu la B1Tv. Şeful Apărării a amintit că există o lege în vigoare care creşte progresiv vârsta de pensionare şi vrea eliminarea nedreptăţilor din sistem. Potrivit lui Miruţă, doi oameni care au avut […]
Anul 2026 va testa limitele democrațiilor, atât în plan electoral, cât și în mediul digital. Instituțiile europene pregătesc așa zise mecanisme de protecție împotriva dezinformării, alegerile din mai multe state importante devin puncte de inflexiune, iar Statele Unite marchează 250 de ani de la Declarația de Independență – un moment istoric celebrat, de această dată, […]
Surse din cadrul Metrorex au dezvăluit pentru Gândul detalii terifiante legate de sinuciderea de la stația de metrou Crângași, care a avut loc înainte de Crăciun. Este vorba de o femeie de 36 de ani care și-a plănuit moartea, coborând pe șine înainte să se pună în fața trenului. Femeia de 36 de ani care, […]
️În Ucraina se vând și voturile din Parlament, nu numai „energia electrică”. Un nou scandal de corupție a izbucnit în Ucraina după ce cinci deputați au fost acuzați oficial în această seară că au fost implicați într-un caz de luare de mită contra voturi în Parlament. ️Procurorii NABU și SAP suspectează oficial cinci deputați că […]
news.ro Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat – luni – că a solicitat, pentru 2026, o majorare a bugetului ministerului faţă de acest an, având în vedere situaţia privind securitatea în regiune. De asemenea, el a dat asigurări că salariile militarilor nu vor scădea. „Din discuţiile pe care le-am purtat, cu reducerea a […]
„După atacul cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, Vladimir Zelenski va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții sale lipsite de valoare”, a scris vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe profilul său de socializare. „Acest ticălos împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului”, a […]
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, printr-o postare pe Facebook, care este pentru ea „îmbucătura perfectă” de Sărbători. „Există un preparat din meniul de sărbători care se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele: friptura! Preparată la cuptor sau la grătar, de porc sau de curcan, consumată caldă sau rece, simplă sau cu garnitură, […]
Dezvoltarea Inteligenței Artificiale (IA) ar putea afecta securitatea nucleară, avertizează „Foreign Affairs”. Pericolul principal îl reprezintă ideea de a transfera mașinilor dreptul de a decide când să lanseze un atac nuclear. Statele Unite au deja reguli care garantează că ultimul cuvânt îi aparține omului. Xi Jinping a declarat, de asemenea, că IA nu poate fi […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai importante evenimente, la […]
Piloţii care au operat curse aeriene de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj Napoca au dat adevărate teste de măiestre pentru o aterizare şi o decolare fără probleme, având în vedere vântul puternic resimţit în zonă. Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca a fost pus la încercare de rafalele de vânt care au […]
Apele Române anunță reluarea accesului informatic în urma atacului cibernetic. De asemenea, au fost refăcute şi conturile de utilizator ale consumatorilor. Societatea a mai precizat și că serviciul de email se află în curs de stabilizare, după ce a fost reluat accesul securizat la serviciile informatice. Accesul la aplicația economică, dar și la cea de […]
