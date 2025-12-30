Preparatul delicios care vă menține silueta de Sărbători. Care este secretul dezvăluit de Mihaela Bilic

05:10

Surse din cadrul Metrorex au dezvăluit pentru Gândul detalii terifiante legate de sinuciderea de la stația de metrou Crângași, care a avut loc înainte de Crăciun. Este vorba de o femeie de 36 de ani care și-a plănuit moartea, coborând pe șine înainte să se pună în fața trenului. Femeia de 36 de ani care, […]