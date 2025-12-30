Stomatologii susţin că analizează impactul ordinului ministrului Sănătăţii privind un mecanism clar de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public/ CMSR afirmă că ordinul a fost elaborat fără consultarea organismului profesional
News.ro, 30 decembrie 2025 11:50
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) susţine că analizează impactul ordinului ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru realizarea unui mecanism clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public. De asemenea, CMSR a mai precizat că acest ordin a fost emis fără consultarea organismului profesional.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
12:00
Jucătoarea stelistă Bernadette Szocs a fost declarată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025, în urma rezultatelor obţinute la competiţiile majore din acest an.
12:00
Maia Sandu consideră că schemele de corupţie nu au dispărut din justiţie şi solicită măsuri urgente de reformă: „Unii judecători tergiversează intenţionat dosarele” - VIDEO # News.ro
Preşedinta Maia Sandu a solicitat marţi Parlamentului, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altor autorităţi responsabile să ia măsuri pentru revizuirea mecanismului de „vetting” (evaluare), cu scopul de a extinde categoria de judecători evaluaţi şi de a accelera procedurile în cadrul acestei examinări extraordinare, fiind nemulţumită de modul în care decurge reforma justiţiei, un domeniu crucial pentru aderarea la UE.
Acum 30 minute
11:50
UPDATE - Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale / Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se deplasează pentru a-l prelua # News.ro
Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale, iar pentru a fi adus la ţărm, un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) se deplasează în zonă. Bărbatul a fost adus în dana de pasageri a Portului Constanţa.
11:50
Stomatologii susţin că analizează impactul ordinului ministrului Sănătăţii privind un mecanism clar de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public/ CMSR afirmă că ordinul a fost elaborat fără consultarea organismului profesional # News.ro
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) susţine că analizează impactul ordinului ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru realizarea unui mecanism clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public. De asemenea, CMSR a mai precizat că acest ordin a fost emis fără consultarea organismului profesional.
Acum o oră
11:20
POLITICO: Aliaţii sunt îngrijoraţi că Cipru, ţară neutră, preia preşedinţia UE. Relaţia complicată dintre Cipru şi Turcia va arunca o umbră asupra eforturilor Nicosiei de a coordona problemele europene de apărare # News.ro
Diplomaţii NATO şi ai Uniunii Europene se pregătesc pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către Cipru, o ţară neutră, începând de la 1 ianuarie, într-un moment în care apărarea se află în fruntea agendei europene, relatează POLITICO.
11:20
Bozhidar Chorbadzhiyski, un fundaş central bulgar în vârstă de 30 de ani, a semnat cu FC Hermannstadt.
11:20
Senatorul PNL Daniel Fenechiu: E un fapt că judecătorii numiţi de PSD boicotează şedinţele CCR pe legea pensiilor magistraţilor / Situaţia de la Curtea Constituţională este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral # News.ro
Situaţia de la Curtea Constituţională este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral, declară la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu după ce CCR a amânat pentru a treia oară decizia privind legea pensiilor magistraţilor, din cauza lipsei de cvorum. Patru judecători au absentat de la ultimele două şedinţe, fiind acuzaţi de boicot, la rândul lor reclamând nereguli în ceea ce priveşte desfăşurarea şedinţelor.
11:10
Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale / Un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se deplasează pentru a-l prelua # News.ro
Un marinar aflat pe o navă la 12 mile marine în largul Mării Negre are nevoie de îngrijiri medicale, iar pentru a fi adus la ţărm, un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) se deplasează în zonă.
Acum 2 ore
11:00
Constanţa: Autoturism de lux, în valoare de 50.000 de euro, căutat de autorităţile din Lituania, descoperit de poliţiştii de frontieră / Documentele şi seria de şasiu, falsificate / Maşina urma să fie exportată în Georgia - FOTO # News.ro
Un autoturism de lux, căutat de autorităţile din Lituania, a fost descoperit de poliţiştii de frontieră din Portul Constanţa. Ei au constatat că documentele prezentate şi seria de şasiu prezentau indicii clare de falsificare. Maşina, în valoare de 50.000 de euro, urma să fie exportată în Georgia.
11:00
Botezul Domnului - Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena/ 10.000 de litri de Agheasmă Mare, distribuiţi credincioşilor # News.ro
Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena va fi săvârşită în 6 ianuarie, cu prilejul Botezului Domnului, între orele 8.30 - 10.30, anunţă Patriarhia Română.
10:50
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului. Distincţia se acorda până acum cetăţenilor israelieni # News.ro
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului în 2026, a anunţat luni Benjamin Netanyahu în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în Florida alături de preşedintele american, relatează AFP.
10:50
Zicala "vârsta e doar un număr" i se potriveşte cel mai bine. La 58 de ani, japonezul Kazuyoshi Miura a semnat cu o nouă echipă - Pasiunea pentru fotbal nu a dispărut # News.ro
Fostul internaţional japonez Kazuyoshi Miura s-a angajat la un nou club la vârsta de 58 de ani, alăturându-se echipei Fukushima United, din liga a treia japoneză.
10:50
O femeie a fost rănită de un autovehicul care a intrat pe un trotuar din Bucureşti / Şoferul nu consumase alcool sau droguri / Poliţiştii fac cercetări pentru a afla cauza accidentului # News.ro
O femeie de 41 de ani a fost rănită, marţi dimineaţă, într-un accident rutier în Bucureşti, după ce un autovehicul a intrat pe un trotuar. Victima a fost dusă la spital. Poliţiştii l-au testat pe şofer pentru consum de alcool şi droguri, iar rezultatele au fost negative. Ei continuă cercetările pentru a stabili care a fost cauza producerii accidentului.
10:50
Arad: Jandarmii i-au acordat primul ajutor unui bărbat de 63 de ani care a căzut pe scările rulante dintr-un mall şi era inconştient / Victima a fost preluată de ambulanţă şi dusă la spital # News.ro
Jandarmii din Arad au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor unui bărbat de 63 de ani, care a căzut pe scările rulante dintr-un complex comercial şi era inconştient. Bărbatul a fost retras într-o zonă mai puţin circulată, aşezat şi în poziţie de siguranţă, fiind preluat apoi de un echipaj de ambulanţă şi dus la spital.
10:40
Meteorologii au emis mai multe atenţionări cod galben de vânt, până în seara de Revelion. Ce regiuni sunt vizate - HARTA # News.ro
Meteorologii au emis marţi mai multe atenţionări cod galben de vânt pentru mai multe regiuni, până în seara de 31 decembrie, ora 20.00.
10:20
Patinatorii Jayne Torvill şi Christopher Dean, înnobilaţi de Anul Nou. Dansul lor pe gheaţă pe Bolero de Ravel la JO din 1984 a devenit legendar - VIDEO # News.ro
Perechea de patinaj artistic Jayne Torvill şi Christopher Dean au primit titlurile de dame şi cavaler în lista onorurilor de Anul Nou, în timp ce antrenorul echipei feminine a Angliei, Sarina Wiegman, a fost numită dame onorifică.
10:10
Olt: Un bărbat a furat 70.000 de lei dintr-o sală de jocuri de noroc după ce a ameninţat-o pe angajată cu un cuţit / El a fost prins în scurt timp şi reţinut pentru 24 de ore # News.ro
Un bărbat este cercetat de poliţişti după ce a intrat într-o sală de jocuri de noroc din Slatina, a ameninţat-o pe angajată cu un cuţit şi a furat astfel aproximativ 70.000 de lei, după care a fugit. Poliţiştii au reuşit în scurt timp identificarea şi prinderea acestuia. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar prejudiciul, recuperat.
10:10
PwC: Economia pare că are motoarele gripate. Investiţiile, inovaţia şi noile tehnologii ar trebui să fie priorităţile noului model de creştere economică pentru a face faţă schimbărilor globale # News.ro
Economia pare că are motoarele gripate, iar o mulţime de schimbări afectează şi vor afecta lumea şi, implicit, România: convulsiile din comerţul global, războiul tarifar, modificarea lanţurilor de aprovizionare, relocarea producţiei, spune Daniel Anghel, country managing partner PwC România. El afirmă că ţinta de reducere a deficitului va fi atinsă doar dacă va exista multă fermitate în gestionarea resurselor publice atât în zona veniturilor, cât şi a cheltuielilor. Disciplina fiscală, reforma administraţiei publice, arhitectura instituţională şi legislativă sunt esenţiale pentru un model economic sustenabil, spune acesta.
Acum 4 ore
09:50
Neamţ: Proiectil din Al Doilea Război Mondial, încastrat într-o bucată de lemn / Acesta a fost descoperit de un bărbat care tăia lemne - FOTO # News.ro
Un proiectil de calibrul 20 mm din cel de-al Doilea Război Mondial, care se afla încastrat într-o bucată de lemn, a fost descoperit de un bărbat din judeţul Neamţ. Acesta l-a observat în momentul în care tăia lemne de foc şi apoi a anunţat echipele de intervenţie.
09:50
Dolj: Un şofer oprit de poliţişti a refuzat să fie testat pentru consum de alcool şi a fugit / În timpul urmăririi a lovit un autoturism parcat şi maşina Poliţiei / El avea o concentraţie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat şi consumase şi droguri # News.ro
Un şofer a fost oprit de poliţişti într-o comună din Dolj şi a fugit atunci când a aflat că urmează să fie testat pentru consum de alcool. El a fost urmărit până pe un bulevard din Craiova, iar la un moment dat a lovit un autoturism parcat, dar şi maşina Poliţiei. Bărbatul a fost imobilizat şi testat cu aparatele etilotest şi drugtest. Astfel a rezultat o concentraţie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost înregistrat un rezultat pozitiv pentru posibila prezenţă a substanţelor psihoactive. El a fost reţinut pentru 24 de ore.
09:40
Ambasada SUA la Bucureşti: Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice şi a construi împreună un viitor mai sigur şi mai plin de speranţă # News.ro
Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice şi a construi împreună un viitor mai sigur şi mai plin de speranţă, afirmă Ambasada SUA la Bucureşti într-o postare pe pagina sa de Facebook.
09:40
Gigantul american Meta a cumpărat startup-ul de AI Manus cu două miliarde de dolari, adică exact la evaluarea pe care i-ar fi dat-o o nouă rundă de finanţare aflată în plină negociere.
09:40
Şamanii din Peru prezic că în 2026 Trump se va îmbolnăvi şi Maduro va fi alungat de la putere. Ei spun că se va încheia războiul din Ucraina, predicţie pe care au făcut-o şi în 2023 # News.ro
Şamanii din Peru s-au adunat luni pentru ritualul de Anul Nou, în cadrul căruia au făcut predicţii pentru anul care vine, prevăzând astfel că preşedintele american Donald Trump se va îmbolnăvi, iar adversarul său venezuelan, Nicolas Maduro, va pleca de la putere, relatează Reuters.
09:20
Alte trupe au anulat spectacolele la Kennedy Center după schimbarea numelui propusă de Trump # News.ro
Alte două formaţii şi-au anulat concertele programate la Centrul John F. Kennedy pentru Arte Performative, după ce Donald Trump şi-a adăugat numele memorialului, potrivit The New York Times.
09:20
Starea lui Anthony Joshua este stabilă şi va rămâne sub observaţie, anunţă managerul pugilistului # News.ro
Anthony Joshua a fost rănit într-un accident mortal luni, în Nigeria, iar managerul său, Eddie Hearn, a dat veşti liniştitoare pe reţelele de socializare.
09:10
Sibiu - Intervenţie a pompierilor după apariţia unei fisuri la instalaţia frigorifică dintr-un centru comercial. 17 persoane au fost evacuate # News.ro
Pompierii intervin marţi dimineaţă după apariţia unei fisuri la instalaţia frigorifică dintr-un centru comercial din Sibiu, 17 persoane fiind evacuate.
09:10
Prof. Univ. Dr. Carmina-Liana Muşat, MedLife: „Medicina sportivă nu este doar o profesie, ci o misiune.” # News.ro
Există medici care îşi practică meseria cu rigoare şi există medici care o transformă într-o misiune.
09:10
RETROSPECTIVĂ - Echipa naţională în 2025. Zece meciuri disputate, cinci câştigate. Câte goluri au marcat tricolorii # News.ro
România a disputat zece meciuri în anul 2025, câştigând cinci, încheind unul la egalitate şi pierzând patru. Tricolorii au marcat 21 de goluri şi au primit 14.
09:10
Cluj - Femeie de 80 de ani, găsită carbonizată într-o cabană din lemn distrusă de un incendiu # News.ro
O femeie de 80 de ani a fost găsită carbonizată într-o cabană din lemn distrusă de un incendiu, situată în localitatea Sava, comuna Pălatca, judeţul Cluj.
09:00
În timp ce Trump ameninţă să anexeze Groenlanda, Danemarca cumpără avioane din Statele Unite # News.ro
Statele Unite au anunţat luni că au aprobat vânzarea de avioane de patrulare către Danemarca în valoare de 1,8 miliarde de dolari, în ciuda tensiunilor dintre cele două ţări cu privire la Groenlanda, teritoriu autonom danez pe care Donald Trump ameninţă, de la revenirea sa la putere, că îl va anexa, relatează AFP.
09:00
Scandal între trei vecini la Craiova / Unul dintre ei a fost înjunghiat, fiind transportat la spital # News.ro
Un bărbat a fost înjunghiar în urma unui scandal izbucnit liuni seară, în Craiova. Agresorul şi încă o persoană, vecini cu victima, implicată în conflict au fost duşi la audieri.
08:50
Constructorul auto sud-coreean Hyundai nu se află în prezent în poziţia de a-şi răscumpăra fosta fabrică din Rusia, pe fondul continuării războiului din Ucraina, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situaţia, în condiţiile în care opţiunea de buyback urmează să expire luna viitoare, transmite Reuters.
08:30
RETROSPECTIVĂ - Formula 1: Ascensiunea şi căderea lui Christian Horner. După aproape doi ani de scandal, britanicul a părăsit echipa Red Bull # News.ro
Christian Horner, în vârstă de 52 de ani, a rupt definitiv toate legăturile cu echipa Red Bull Racing în septembrie. Acest lucru s-a întâmplat la două luni după ce a fost demis din funcţia de director al echipei, punând capăt unei perioade de două decenii la cârma echipei de Formula 1. Astfel s-a încheiat un scandal care a durat aproape doi ani.
08:20
Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu la Atletico Madrid, a murit la 91 de ani # News.ro
Legenda clubului Atlético Madrid, Enrique Collar, căpitan timp de aproape un deceniu, a decedat la vârsta de 91 de ani, a anunţat, luni, fostul său club.
08:20
Orbirea ereditară depinde şi de alţi factori, nu doar de cei genetici, sugerează un studiu # News.ro
Deşi unele boli ereditare sunt considerate ca fiind „scrise” în ADN, date noi sugerează că, în anumite afecţiuni rare ale retinei, prezenţa unei variante genetice cunoscute nu înseamnă automat apariţia bolii, iar riscul real poate fi mai mic decât s-a crezut.
08:10
ANUL 2025/ Vlad Nancă: „Pare că aproape toţi politicienii uită că ar trebui să lucreze în interesul întregii societăţi” # News.ro
Artistul vizual Vlad Nancă, care a făcut parte din echipa care a reprezentat anul acesta România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia, face, pentru News.ro, un bilanţ al anului care se încheie, subliniind că „ceea ce se întâmplă în politică reflectă bine încrengătura dintre grupuri de interese, nepotism, servicii secrete şi reţele de influenţă externă”.
08:10
ANUL 2025/ Cristian Mungiu: „Avem un deficit enorm ca ţară creat de măsuri electoral-populist-iresponsabile/ Câtă vreme statul e căpuşat de aceşti lacomi, nu putem spera să existe un buget onorabil pentru artă” # News.ro
Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu caracterizează, pentru News.ro, anul 2025 ca dominat de „un stat căpuşat de lacomi” şi nu speră la un buget „onorabil pentru artă”. El vorbeşte şi de „simplificarea cinemaului” cu ajutorul AI, lucru care ar duce la un conţinut care „să nu provoace dileme”.
08:10
ANUL 2025/ Doina Ruşti: „Un an de jaf isteric, dominat de persoane care ţipă şi insultă pe toată lumea” # News.ro
Scriitoarea Doina Ruşti caracterizează anul 2025 ca unul „de jaf isteric, dominat de de persoane care ţipă şi insultă pe toată lumea. Un an populat de autorităţi care ignoră cu ifos nedreptăţile, uitând promisiunile esenţiale. Nimeni nu plăteşte, nimeni nu este pedepsit. Până la urmă, poate că suntem totuşi în lumea tuturor posibilităţilor”.
08:10
ANUL 2025/ Rodica Mandache: „A fost un an complicat. Nu cred că în Război a fost mai uşor” # News.ro
Actriţa Rodica Mandache a declarat, pentru News.ro, că anul 2025 a fost „complicat”, subliind că oferă publicului „cea mai mare notă”.
08:10
ANUL 2025/ Constantin Chiriac: „A fost un an excepţional pentru tot ceea ce am în subordine” # News.ro
Constantin Chiriac, directorul Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi cel care conduce Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu de 32 de ani, mărturiseşte, pentru News.ro, despre 2025 că a fost „un an excepţional” pentru tot ceea ce coordonează.
08:10
Ciprian Ştefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, mărturiseşte pentru News.ro că anul 2025 „a fost greu”. El spune că „din păcate, fariseismul cam domină România în momentul de faţă şi noi avem în cultură un rol esenţial: să facem în aşa fel încât să nu se dezvolte fariseismul, ci lucrul de calitate, munca, seriozitatea şi iubirea de aproape”.
08:10
ANUL 2025/ Demeter András István: „A fost un an marcat de nişte alegeri care au băgat zâzanie atât în electorat, cât şi în clasa politică şi, de fapt, în întreaga societate” # News.ro
Ministrul Culturii, Demeter András István, declară, pentru News.ro, că anul 2025 „a fost marcat de nişte alegeri care au băgat zâzanie atât în electorat, cât şi în clasa politică şi, de fapt, în întreaga societate”. El a numit şi marile succese în cultura românească în acest an.
Acum 6 ore
08:00
Ministrul Sănătăţii vrea în 2026 reformă în domeniul sângelui: Vor fi 6 centre regionale de transfuzie. Sângele, testat cu tehnologii avansate. Nu vom mai fi nevoiţi să cumpărăm albumină sau alte produse farmaceutice bazate pe plasmă umană din alte ţări # News.ro
Ministrul Sănătăţii, dr. Alexandru Rogobete, a relatat pentru News.ro care au fost cele mai importante schimbări care au avut loc anul acesta în sistemul de sănătate, dar şi care este cea mai importantă schimbare pe care şi-o propune pentru prima parte a anului care vine. Astfel, spune Ministrul Sănătăţii, printre cele mai importante măsuri de reorganizare a sistemului de sănătate care au fost luate anul acesta este obligativitatea medicilor din spitale să ofere consultaţii în Ambulatoriul de specialitate, într-un program extins până la ora 20. Această măsură are rolul de a degreva unităţile de primiri urgenţe, acolo unde ajung foarte mulţi pacienţi deşi problemele lor de sănătate nu sunt neapărat urgenţe. O altă măsură importantă luată anul acesta, spune ministrul Sănătăţii, este integrarea clinică a medicilor care sunt şi cadre didactice, în sensul în care aceştia să fie incluşi în sistemul public medical, dar nu prin numire de către universităţi, ci şi prin concurs.
08:00
RETROSPECTIVĂ Economia globală între tensiuni şi recalibrare: rezistenţă în 2025, test de creştere fragilă în 2026 # News.ro
Economia globală a traversat 2025 într-un echilibru precar, susţinut de relaxarea politicii monetare şi de rezilienţa consumului, dar afectat de revenirea protecţionismului, de tensiunile geopolitice şi de o fragmentare tot mai vizibilă a comerţului mondial. Pe măsură ce anul se încheie, atenţia pieţelor se mută spre 2026, pe care economiştii îl descriu drept un an al creşterii mai lente şi al riscurilor asimetrice, în care politicile monetare nu vor mai putea compensa integral şocurile geopolitice şi comerciale.
07:30
China va restricţiona chatboturile AI care pot influenţa emoţional utilizatorii, inclusiv în cazuri de suicid şi jocuri de noroc # News.ro
China intenţionează să înăsprească reglementările privind chatboturile bazate pe inteligenţă artificială, vizând în special aplicaţiile care pot influenţa emoţiile utilizatorilor în moduri care pot conduce la suicid, automutilare sau alte riscuri psihologice, potrivit unor proiecte de reglementări, relatează CNBC.
07:30
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie, în toate regiunile # News.ro
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice, începând din 5 ianuarie şi până aproape de sfârşitul lunii, în toate regiunile, conform prognozei pe patru săptămâni făcuită publică marţi.
07:30
Barometrul vizibilităţii miniştrilor - Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete se menţine pe poziţia a 2-a în top în noiembrie, urmat de ministrul Economiei Radu Miruţă, care urcă de pe locul 10 / Şi miniştrii Nazare, David şi Pîslaru urcă în top / Ministr # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete se menţine pe poziţia a 2-a în topul vizibilităţiii membrilor Guvernului pe luna noiembrie, urmat de ministrul Economiei Radu Miruţă, care urcă de pe locul 10, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Miniştrii Finanţelor, Educaţiei şi Poectelor Europene, Alexandru Nazare, Daniel David şi Dragoş Pîslaru urcă în top, în timp ce ministrul de Externe Oana Ţoiu coboară de pe locul 5 pe locul 10. Şase miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.
07:20
Argeş - Incendiu puternic izbucnit la o hală. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi. Sunt afectate şi utilaje - FOTO # News.ro
Pompierii intervin marţi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, din judeţul Argeş. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi, fiins afectate şi utilaje de producţie.
07:10
Bacteriile orale ajunse în intestin ar putea avea un rol în dezvoltarea bolii Parkinson printr-un mecanism intestin–creier, arată un studiu nou # News.ro
Un grup de cercetători din Coreea de Sud a descoperit că bacteriile provenite din cavitatea orală, odată ajunse în intestin, pot contribui la boala Parkinson, indicând o posibilă ţintă nouă pentru tratament.
07:10
Argeş - Incendiu puternic izbucnit la o hală. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi. Sunt afectate şi utilaje # News.ro
Pompierii intervin marţi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, din judeţul Argeş. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi, fiins afectate şi utilaje de producţie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.