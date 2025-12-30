SUA apără la ONU dreptul Israelului de a recunoaşte Somaliland

13:40

Numărul de comenzi de mâncare şi produse nealimentare plasate în acest an prin Glovo, platforma tech ce oferă servicii la cerere, poziţionează ţara noastră pe primul loc în Europa de Sud-Est în ceea ce priveşte cererea din aplicaţie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În 2025, pe baza comenzilor plasate la mii de parteneri din peste 60 de oraşe, românii au comandat mai mult şi mai des, iar obiceiurile de consum s-au diversificat, de la livrări de mâncare la cumpărături rapide din supermarketuri, cosmetice, flori şi produse pentru animale de companie, a mai relatat sursa citată.