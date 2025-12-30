„Nu avem timp, nu mai răbdăm și suntem obosiți”. Antreprenorii și contabilii se plâng că Reges Online a picat și cer prelungirea termenului
HotNews.ro, 30 decembrie 2025 14:50
Cu o zi înainte de expirarea termenului (31 decembrie 2025), antreprenorii și contabilii se confruntă cu probleme la trecerea de la Revisal la Reges Online. Pe grupurile de Facebook, mulți au semnalat că sistemul a…
VIDEO Zeci de oameni au rămas blocați la 3.000 de metri altitudine, pe un munte din Italia, într-un accident de telecabină # HotNews.ro
Aproximativ o sută de persoane au rămas blocate în zona Pasului Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri, în comuna Macugnaga, regiunea italiană Piemont, după ce telecabina în care se aflau a lovit…
Agenția de rating financiar Moody’s a retrogradat luni seara ratingul de credit al orașului Budapesta la categoria speculativă, invocând un „risc crescut de neplată” pe fondul tensiunilor dintre primarul ecologist și guvernul naționalist al lui…
Fețele Bucureștiului, misterioasele chipuri care păzesc casele de epocă din oraș. Mascaronii și facinanta lor poveste # HotNews.ro
Din toate elementele arhitecturale care înfrumusețează clădirile de epocă din București, tainicii mascaroni continuă să uimească și să atragă trecătorul atent la detalii. Poate te-ai întrebat și tu ce reprezintă aceste măști, ce rost au,…
România va construi, practic, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație # HotNews.ro
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat marți secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și, ca element transfrontalier, va implica și…
VIDEO Belarusul a prezentat rachetele rusești cu capacități nucleare instalate pe teritoriul său # HotNews.ro
Belarusul a publicat marți un clip video pentru a arăta că pe teritoriul său a fost instalat sistemul rus de rachete hipersonice Oreșnik cu capacități nucleare, o evoluție care consolidează capacitatea Moscovei de a ataca…
Investitorii români sunt mai mulți, însă cei străini domină financiar, arată o analiză a bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme # HotNews.ro
Economia românească funcționează cu două structuri distincte: una dominată numeric de companii românești și alta dominată financiar de jucători străini, arată o analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme,…
Dilema de la Craiova: câte animale de companie pot locui într-un apartament? / Primăria e dată în judecată după ce a limitat numărul la doi câini sau două pisici: „Ce facem cu al treilea animal identificat într-o casă?” # HotNews.ro
O decizie luată în 27 noiembrie de Consiliul Local Craiova care limitează la cel mult doi câini sau două pisici numărul animalelor de companie care pot locui într-un apartament i-a deteminat pe unii dintre locuitori…
Un cunoscut actor va fi manager al Teatrului Național / Ministrul Culturii: „Nu cred că trebuie să vi-l prezint” # HotNews.ro
Actorul Adrian Titieni va fi noul manager interimar al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2026, a anunţat marţi ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, potrivit Agerpres. „Vă anunţ că…
Bărbatul care a violat șase copile, între care fiica sa, a primit aproape 30 de ani de închisoare. Decizie finală în cazul care a șocat Alba # HotNews.ro
Bărbatul din Cugir, județul Alba, care a violat și agresat sexual de zeci de ori șase fetițe, cu vârste de 6, 8 și 9 ani, una dintre ele fiind chiar fiica sa, a fost condamnat definitiv…
Taxe și impozite locale 2026 Ploiești. Cu cât se majorează taxele pe clădiri și mașini la anul # HotNews.ro
Autoritățile locale au votat marți, 30 decembrie, proiectul privind majorarea taxelor și impozitelor locale din 2026 de la Ploiești. Astfel, de la anul, ploieștenii vor plăti impozite la clădiri cu aproximativ 80% mai mari, transmite…
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu intră în afaceri cu oțel, prin preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara # HotNews.ro
ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, un acord de principiu cu UMB Steel SRL privind vânzarea tuturor activelor sale, pentru un preț total de 12,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA, potrivit unui raport…
Consiliul Local Oradea a aprobat pe 19 decembrie impozitele și taxele locale pentru anul 2026, introducând modificări importante pentru proprietari și contribuabili. Potrivit hotărârii aprobate, cotele de impozitare pentru clădiri se mențin la nivelul celor din anul…
Operatorul polonez PKP Intercity a lansat o licitație pentru cumpărarea de trenuri electrice care să poată rula cu viteze de până la 250 km/h. Se dorește cumpărarea a 20 de rame electrice, dar există și…
Consiliul Local Brașov a majorat, printr-o Hotărâre adoptată pe 22 decembrie, nivelul impozitelor și taxelor locale, transmite Radio România Brașov. Concret, impozitul pe clădiri va crește de 2,67 ori, iar proprietarii de autoturisme poluante vor…
„Atacul” asupra palatului lui Putin: Moscova a răspuns marți după ce a fost acuzată de o „nouă serie de minciuni” / Unde s-au contrazis singuri rușii # HotNews.ro
Ministrul de externe al Ucrainei a făcut marți apel la alte țări să se abțină de la a răspunde la ceea ce a spus că sunt afirmații false ale Rusiei despre un atac asupra reședinței…
Impozitul pe locuinţă în Baia Mare va crește si cu peste 90% în 2026, a anunţat, pe 17 decembrie, într-o conferinţă de presă, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş. Taxele şi impozitele locale pe anul…
Cum explică Ministerul Energiei păstrarea în funcție a șefului supraveghetorilor din Hidroelectrica, trimis în judecată de DNA # HotNews.ro
La Curtea de Apel București se află un dosar penal, înregistrat pe 21 octombrie, în care unul dintre inculpați este actualul președinte al Consiliului de Supraveghere (CS) al Hidroelectrica, Silviu-Răzvan Avram. El a fost trimis…
Când mama ta te judecă pentru felul în care îți crești copilul: un tip de „mom shaming” despre care se vorbește prea puțin # HotNews.ro
Dacă ești mamă, ai trecut probabil prin etapa „nu cred că faci bine așa!/ e prea rece apa pentru băiță/ de ce nu îi pui căciuliță?”. Iar de multe ori, primele critici nu apar în…
Taxe și impozite locale 2026 Constanța. Cu cât se majorează taxele pe clădiri și mașini anul viitor # HotNews.ro
Constănțenii vor plăti taxe și impozite mai mari de la 1 ianuarie 2026. Proiectul pentru stabilirea taxelor și impozitelor de anul viitor, care conține și taxa de 200 de lei pentru șoferii din Constanța, a…
Acțiunile europene continuă marșul spre noi maxime / „Ne așteptăm la o performanță la fel de puternică în 2026” # HotNews.ro
Bursele europene și-a continuat marți să evoluțiile record, acțiunile bancare și cele din sectorul materiilor prime fiind în fruntea valului care le-au dus spre noi maxime, deși mișcările pieței au rămas moderate pe fondul volumelor…
Taxe și impozite locale 2026 Iași. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul # HotNews.ro
Consiliul Local Iași a aprobat pe 29 decembrie noile taxe și impozite locale pentru anul viitor. Pentru locuințe, ieșenii vor plăti anul viitor un impozit aproape dublu față de anul 2025, transmite Ziarul de Iași. Primarul…
Taxe și impozite locale 2026 Cluj. Cât vor plăti clujenii pentru locuințe și mașini anul viitor # HotNews.ro
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat pe 23 decembrie proiectul privind taxele și impozitele locale, care aduce majorări semnificative pentru proprietarii de locuințe și autovehicule, transmite Radio România Cluj. Primarul Emil Boc a declarat…
În ziua de azi, bucureștencele sunt foarte interesate de saloanele de coafură și înfrumusețare care un rating ridicat. Ele doresc să descopere cele mai bune saloane de beauty din oraș și cele mai populare e-shop-uri…
Final de an sângeros pentru armata rusă. Pierderile de soldați pe frontul din Ucraina sunt mai mari ca niciodată # HotNews.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai rapid decât în orice alt moment de la începutul invaziei din 2022, dar Moscova încă reușește să adune mai mulți soldați decât…
De ce reușesc să fugă din țară infractorii din Republica Moldova? „Procedurile de dare în căutare sunt ineficiente”, acuză Maia Sandu # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut Guvernului de la Chișinău să simplifice procedura de dare în căutare, pentru a preveni fuga condamnaților în regiunea transnistreană sau peste hotare, așa cum s-a întâmplat în mai…
SuperLiga: Motivul pentru care Toni Petrea a plecat de la U Craiova după doar o lună şi jumătate # HotNews.ro
Plecare surprinzătoare în ultimele zile ale anului de la Universitatea Craiova, scrie Prima Sport, după ce antrenorul secund Toni Petrea a decis să rezilieze contractul unilateral. Motivul deciziei surprinzătoare este legat de cum a decurs…
Lanțul de magazine Auchan a anunţat un program special de funcţionare al hypermarketurilor în perioada Anului Nou, când magazinele din toată țara sunt închise sau au un program mai scurt. Program Auchan Revelion 2026 Hypermarketurile Auchan…
FOTOGALERIE Anul 2025 în imagini, de la alegerile câștigate de Nicușor Dan la protestele declanșate de „Justiția capturată” # HotNews.ro
Anul 2025 din România a fost unul plin de evenimente, politice și nu numai, iar agenția INQUAM Photos a realizat o retrospectivă a celor mai interesante imagini ale anului care se încheie. În fotografiile selectate…
SuperLiga: Hermannstadt și-a luat un fundaș central bulgar care a jucat patru meciuri pentru FCSB # HotNews.ro
Bozhidar Chorbadzhiyski, un fundaş central bulgar în vârstă de 30 de ani, a semnat cu FC Hermannstadt. El a fost format la ŢSKA Sofia, în Bulgaria, echipă pentru care a evoluat timp de 5 sezoane.…
O „provocare uriaşă” și o relație complicată. De ce sunt îngrijorate statele UE și NATO că Cipru preia conducerea Consiliului Uniunii Europene # HotNews.ro
Diplomaţii NATO şi ai Uniunii Europene se pregătesc pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către Cipru, o ţară neutră, începând cu 1 ianuarie 2026, într-un moment în care apărarea se află în fruntea agendei europene,…
De ce vrea Mark Zuckerberg ca Meta să cumpere cu mai mult de două miliarde dolari un startup AI cu origini chineze # HotNews.ro
Presa internațională a scris că Meta a cumpărat un startup de agenți AI denumit Manus și ar fi plătit undeva între două și trei miliarde dolari pentru compania care are fondatori chinezi, dar care s-a…
Cea mai săracă țară din Peninsula Arabă a decretat stare de urgență. Arabia Saudită a atacat un port yemenit, dar spune că a făcut-o din cauza Emiratelor # HotNews.ro
Yemen a decretat marți starea de urgență după loviturile desfășurate pe teritoriul său de aliata și vecina sa Arabia Saudită, care acuză Emiratele Arabe Unite că acționează în mod „extrem de periculos” în această țară,…
„Marea retragere”. Românii părăsesc Marea Britanie într-un număr mai mare decât alte naționalități din UE / „Le spuneam că sunt rus pentru a crea o impresie mai bună” # HotNews.ro
„Când întâlneam oameni noi, le spuneam că sunt rus, pentru că asta crea o impresie mai bună. Abia mai târziu le mărturiseam că sunt român”, spune un român din Marea Britanie care a vorbit cu…
Măsura prioritară pe care ministrul Sănătății spune că o pregătește pentru începutul lui 2026: „Trebuia făcută de mai bine de 15 ani” # HotNews.ro
Reforma în domeniul sângelui și a produselor din sânge este prioritară în prima parte a anului 2026, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu pentru News.ro. Potrivit acestuia, vor exista şase centre regionale de transfuzie,…
Alerte de ninsoare viscolită și vânt puternic până în seara de Revelion. HARTA zonelor vizate de vremea rea # HotNews.ro
Numeroase județe se află până pe 31 decembrie, la ora 20.00, sub atenționări cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite în zona montană, emise de meteorologi. În unele zone, vântul va bate cu o…
Mega Image a pregătit un program special de Anul Nou pentru magazine. Singura zi când magazinele vor fi închise este 1 ianuarie. Program Mega Image Revelion 2026 Până marți, 30 decembrie 2025, unitățile vor funcționa…
Programul mall-urilor de Revelion 2026. Care este singurul mall din București deschis pe 1 ianuarie # HotNews.ro
Mall-urile din București au programul diferit de Revelion. Un singur centru comercial va fi deschis pe 1 ianuarie, în timp ce celelalte mall-uri din București vor fi închise. Pentru Revelion 2026 mai multe centre comerciale…
[P] Comunicat de presă – Fondul pentru modernizare: Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică # HotNews.ro
Referitor la: procedura competitiva pentru atribuirea Contractului de lucrari avand ca obiect: „Achizitie, executie, testare, punere in functiune mentenanta pentru 2 ani si predarea centralei electrice fotovoltaice PETROBRAZI”, In baza Cererii de Finantare Cod MySMIS:…
Filmul crimei din Sibiu. Motivul pentru care fiica și-a sedat mama cu ceai și a ucis-o, cu ajutorul unei asistente medicale # HotNews.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Sibiu, unde o femeie de 38 de ani a fost arestată pentru omor, alături de o asistentă medicală, după ce și-a omorât mama cu sedative. Procurorii…
La ce ar trebui să ne așteptăm în 2026: Taxele nu mai cresc, dar economia va crește? Cum evităm stagnarea? # HotNews.ro
La finalul unui an dificil, cu multe tulburări politice, volatilitate macroeconomică și majorări de taxe, întrebarea cea mai arzătoare pentru liderii din mediul de afaceri este cât va dura corecția economică și dacă se va…
Şamanii din Peru prezic că în 2026 Trump se va îmbolnăvi și revin cu o premoniție pentru războiul din Ucraina # HotNews.ro
Şamanii din Peru s-au adunat luni pentru ritualul de Anul Nou, în cadrul căruia au făcut predicţii pentru anul care vine, relatează Reuters. Ceremonia are loc în fiecare an la sfârşitul lunii decembrie. Între altele, șamanii…
Meta (Facebook) cumpără startup-ul chinez de agenți AI Manus la un preț de aproximativ 2 miliarde dolari # HotNews.ro
Gigantul Meta, deținut de Mark Zuckerberg, cumpără startup-ul chinez Manus, care dezvoltă inteligență artificială agentică, potrivit TechCrunch. Citește mai departe pe StartupCafe… Foto: Dreamstime.com
5 aplicații de telefon care te ajută să-ți atingi obiectivele în noul an / Plus alte sfaturi utile, în ediția din 31 decembrie a newsletter-ului Good Tech # HotNews.ro
La fiecare final de an ne promitem cam aceleași lucruri: mai multă mișcare, să stăm mai puțin pe telefon, mai multă mâncare sănătoasă, să citim măcar 30 de pagini dintr-o carte pe zi. Dar cum…
Moneda iraniană s-a prăbușit, în Teheran și alte orașe mari au izbucnit proteste spontane. Au ieșit în stradă și cei care au jucat un rol crucial în revoluția Islamică # HotNews.ro
În Iran au avut loc luni cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani, după ce moneda națională s-a prăbușit până la un minim record față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale…
Program Kaufland de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise magazinele Kaufland în perioada Revelionului # HotNews.ro
Magazinele Kaufland vor avea program special cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. Vedeți mai jos programul de funcționare astfel încât să vă puteți organiza cumpărăturile la final de an. Program Kaufland Revelion 2026 În 30 decembrie 2025, magazinele vor…
Un film românesc, inclus pe lista celor mai bune producții din 2025 de o publicație importantă de la Hollywood # HotNews.ro
Un nou film românesc apărut în cinematografe în 2025 a atras atenția presei de la Hollywood. IndieWire l-a inclus pe lista sa a celor mai bune lungmetraje lansate anul acesta în întreaga lume. „Filmate cu…
Program Lidl de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise magazinele Lidl în perioada Revelionului # HotNews.ro
Lidl a anunţat programul special de funcţionare al supermarketurilor în perioada Anului Nou, când magazinele din toată țara au un program mai scurt. Mai sunt câteva ore până când vine Revelion, iar asta înseamnă că…
Cele mai bune albume muzicale ale anului 2025. Locul 1 e o mică enciclopedie a sfinților # HotNews.ro
30 de jurnaliști muzicali care scriu pentru ziarul britanic The Guardian au votat topul celor mai bune 50 de albume ale anului. Iată care sunt primele 5 în ordinea inversă. Locul 5 – Lady Gaga…
Magazinele și supermarketurile din România funcționează după programe speciale de Anul Nou. Vedeți mai jos când vor fi deschise magazinele între 30 decembrie și 3 ianuarie, astfel încât să aveți timp suficient pentru a face…
