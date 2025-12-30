Kazahstan va construi mai multe cazinouri pentru a stimula turismul

22:20

Efectele Legii 141 din 2025, care a corectat mai multe inechităţi istorice din finanţarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în a patra lună de la aplicare: peste 1,3 miliarde de lei s-au colectat la Fondul din care e finanţat în mare parte sistemul asigurărilor sociale de sănătate (FNUASS) în august, septembrie, octombrie, noiembrie de la pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei, cărora li se reţine CASS pentru partea de pensie care depăşeşte pragul de 3.000 de lei, arată analiza lunară a Economica.net asupra execuţiei FNUASS. Puţin peste 29 de milioane de lei au adus la FNUASS oamenii care s-au asigurat opţional la sănătate, fie pentru că li s-a eliminat prin lege categoria de coasigurat, în baza căreia au fost asiguraţi la sănătate fără plata CASS, fie pentru că nu au venituri şi s-au asigurat opţional, dar de acum plătesc prima tranşă a CASS datorate chiar la momentul când trimit declaraţia unică la Fisc, conform analizei Economica.net.