Pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei au adus peste 1,3 miliarde de lei la Fondul Sănătăţii în patru luni, efect direct al eliminării excepţiei de la plata CASS prin Legea 141 – analiză
,
29 decembrie 2025 22:20
Efectele Legii 141 din 2025, care a corectat mai multe inechităţi istorice din finanţarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în a patra lună de la aplicare: peste 1,3 miliarde de lei s-au colectat la Fondul din care e finanţat în mare parte sistemul asigurărilor sociale de sănătate (FNUASS) în august, septembrie, octombrie, noiembrie de la pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei, cărora li se reţine CASS pentru partea de pensie care depăşeşte pragul de 3.000 de lei, arată analiza lunară a Economica.net asupra execuţiei FNUASS. Puţin peste 29 de milioane de lei au adus la FNUASS oamenii care s-au asigurat opţional la sănătate, fie pentru că li s-a eliminat prin lege categoria de coasigurat, în baza căreia au fost asiguraţi la sănătate fără plata CASS, fie pentru că nu au venituri şi s-au asigurat opţional, dar de acum plătesc prima tranşă a CASS datorate chiar la momentul când trimit declaraţia unică la Fisc, conform analizei Economica.net.
22:20
Piața auto europeană a suferit o transformare semnificativă în ultimii ani, SUV-urile ocupând locul central. În 2025, aproape 60% din totalul mașinilor noi comercializate pe continent au fost SUV-uri.
22:20
22:20
Prețurile finale la la energia electrică se vor modifica, pentru toți clienții din România, începând cu 1 ianuarie 2026, ca urmare a modificărilor tarifelor de rețea, decisă de ANRE în această lună. În acest text puteți vedea cu cât va crește factura, în funcție de zona în care locuiți. Există și o excepție: pentru unii clienți, prețul scade.
22:20
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu șantierul turcilor de la Ozaltin din Autostrada Transilvania (A3). Aceștia construiesc un viaduct de 1,2 kilometri peste un cimitir și încă unul de doi kilometri, care va fi cel mai lung viaduct de autostradă din România.
21:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat vineri, că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o "mare instalaţie", în cadrul a ceea ce Washingtonul descrie drept operaţiuni militare împotriva traficului de droguri desfăşurat de Venezuela, dar nu a precizat dacă atacul a fost efectuat pe teritoriul acestei ţări, relatează luni agenţiile AFP şi EFE. Într-o nouă declaraţie, acordată presei luni, el a spus că Statele Unite au lovit o zonă de acostare unde se încărcau nave cu droguri, transmite Reuters.
21:30
Implementarea proiectelor din PNRR și accelerarea mecanismelor de plată și de susținere a beneficiarilor au fost o prioritate clară pentru mine încă din prima zi în care am preluat portofoliul de ministru al Sănătății, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
20:50
Parcarea de la telescaunul care deservește zona Lacurilor Rila din Bulgaria, o destinație turistică de sezon, va costa 5 euro începând cu Anul Nou, în loc de de 5 leva în prezent, indiferent de durata staționării, a confirmat Primăria Sapareva Banya pentru postul național de radio din Bulgaria, citat de Novinite.
20:30
Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, se va afla marţi în România, ocazie cu care va vizita, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele româneşti şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 "General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii.
20:30
Grupul european Airbus SE a primit comenzi pentru zeci de aeronave de la două companii aeriene chineze în timp ce Boeing nu a mai câștigat o comandă importantă din China din 2017.
19:40
Accesul la aplicaţia economică, precum şi la aplicaţia de dispecerat, esenţială pentru monitorizarea situaţiilor hidrologice, este reluat gradual, la nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă, a anunţat, luni, Administraţia Naţională "Apele Române", afectată, în 20 decembrie, de un atac cibernetic.
19:30
Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, a încheiat cu Engie, cel mai mare furnizor de gaze pentru populație, un contract de vânzare de gaze tocmai pentru iarna următoare, un tip rar de tranzacție consemnat pe piața locală în ultima vreme.
19:20
Rusia vede o influenţă britanică în ultimele "provocări" prin care Ucraina încearcă să submineze procesul de pace, a declarat luni vice-ministrul rus de externe Alexander Gruşko, după ce şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a susţinut că Ucraina a încercat să lovească cu drone reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, acuzaţie dezminţită de Kiev, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
18:40
În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Avem chiar și un spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenții, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
18:40
Traficul feroviar a fost suspendat temporar luni seara, în zona secţiei de circulaţie Lunca Ilvei - Ilva Mare, ca urmare a unui incident feroviar, a anunţat Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A.
18:30
Teraplast, cel mai mare producător român de materiale de construcții, vândut cu 2,71 milioane de euro terenul din orașul Bistrița unde avea în plan constucția a 240 de apartamente.
18:20
Malaezia plănuieşte să introducă reguli mai stricte pentru utilizarea reţelelor sociale de către copii şi tineri cu vârsta sub 16 ani, urmând demersul similar şi inovator adoptat în Australia.
18:20
Consiliul Local Deva a aprobat nivelul taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2026, în conformitate cu ordonanţa de guvern prin care au fost actualizate bazele de impozitare, creşterile rezultate fiind de aproximativ 80%.
18:10
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că România va intra în 2026 cu finanţe publice mai bine echilibrate, venituri în creştere şi o bază sănătoasă pentru un buget responsabil şi echilibrat anul viitor.
18:10
Exerciţiile militare ale Chinei în jurul insulei Taiwan se aşteaptă să afecteze peste 100.000 de călători de pe cursele aeriene internaţionale şi aproximativ 950 de zboruri marţi, potrivit Administraţiei aeronautice civile din Taiwan (CAA).
17:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a susţinut luni că armata rusă "avansează cu încredere" pe toată linia frontului în Ucraina şi că "eliberarea" Donbasului, precum şi a regiunilor Zaporojie şi Herson, progresează conform planului, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris drept "fantezii" obiectivele Rusiei de ocupare a întregului Donbas, relatează agenţiile AFP şi EFE.
17:40
SOCAR Petroleum, filiala din România a companiei de stat State Oil Company of the Republic of Azerbaijan, și-a extins rețeaua la 88 de benzinării după deschiderea a 14 stații noi în 2025. Acest număr este cu cinci peste planul inițial, potrivit presei de specialitate
17:10
Statele Unite s-au angajat să contribuie cu 2 miliarde de dolari la finanţarea ajutorului umanitar acordat de Naţiunile Unite, a anunţat luni un oficial al Departamentului de Stat, după reducerile masive de ajutoare externe operate de administraţia preşedintelui Donald Trump în 2025, transmite Reuters.
17:10
Ministerul Educaţiei precizează că informaţia vehiculată în spaţiul public privind dispariţia a aproximativ 30.000 de posturi în anul şcolar 2025 - 2026, faţă de anul de învăţământ precedent, derivă ''dintr-o înţelegere incompletă a modului de funcţionare a sistemului de învăţământ preuniversitar în ceea ce priveşte constituirea normelor didactice'', potrivit Agerpres.
17:00
Se lansează licitația pentru Drumul Expres Suceava - Siret, anunță luni Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
16:30
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Phoenix Slag Services SRL de către Liberty Galaţi SA, a anunţat luni instituţia, într-un comunicat.
16:10
Anul 2025 vine cu un nou record pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii la absorbţia fondurilor europene, care se ridică la 27,8 miliarde lei, cu 24% mai mult faţă de anul anterior, a anunţat, luni, ministrul de resort, Ciprian Şerban, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook.
16:00
Execuția bugetului general consolidat în primele 11 luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 mld lei, respectiv 6,40% din PIB, în scãdere cu 0,74 puncte procentuale fațã de deficitul înregistrat în aceeași perioadã a anului 2024, de 7,15% din PIB, anunță Ministerul Finanțelor. Scăderea deficitului s-a datorat în mare parte creșterii încasărilor din impozitele de salarii și venituri și a celor din CASS.
16:00
Guvernul polonez a reacţionat luni cu speranţă şi prudenţă la întâlnirea de duminică dintre preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi a lansat un apel ca Kievul şi Europa să nu accepte "condiţii umilitoare" în negocierile de pace, informează EFE.
15:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a discuta despre pace, după reuniunea pe care liderul de la Kiev a avut-o duminică la Mar-a-Lago, în Florida, cu omologul său american Donald Trump, relatează EFE.
15:30
Un nou regulament european care trebuie coroborat cu legislația română în materie aduce noi provocări pentru cererile de deschidere a procedurii secundare de insolvență, interpretarea noțiunii de sediu, impactul jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție și strategia procedurală optimă pentru protejarea drepturilor creditorilor, în cazul sucursalelor din România ale societăților străine, subliniază Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Cererea de insolvență trebuie formulată către societatea mamă din UE, nu doar către sucursala din România.
15:30
Doi directori din cadrul Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN Bucureşti) au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de luare de mită.
15:10
2025 a fost un an de referință pentru proiectele de infrastructură gestionate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, anunță luni ministrul de resort Ciprian Șerban.
15:00
O propunere legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene se află în consultare publică la Camera Deputaţilor până la sfârşitul lunii ianuarie.
15:00
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, care a lansat în premieră pentru piața de la noi o ofertă de energie electrică pentru clienți casnici în care prețul este fix timp de trei ani, o prelungește.
14:30
Producătorul auto sud-coreean Hyundai nu este în măsură să îşi răscumpere fosta sa fabrică din Rusia din cauza continuării războiului din Ucraina, în contextul în care o opţiune de răscumpărare pare că va expira luna viitoare, a declarat pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar.
14:20
Directorul general al centralei nucleare Zaporojie controlate de Rusia în sud-estul Ucrainei a declarat luni că facilitatea ar putea reîncepe generarea de energie înainte de mijlocul anului 2027 dacă războiul se va încheia în viitorul apropiat, informează Reuters.
14:10
CNAIR informează conducătorii auto că, începând cu data de 1 ianuarie 2026, va fi introdusă restricție de circulație pe teritoriul Ungariei, pe Drumul Principal 42, tronsonul Berettyóoujfalu – frontiera de stat cu România, respectiv Artand (HU) corespondent cu Borș I (RO) - pe DN1, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată ≥ 7,5 tone.
14:00
New Delhi s-a trezit luni complet învăluit într-un strat dens de pâclă, alcătuită din ceaţă atmosferică şi smog toxic, care a redus la minimum vizibilitatea în unele zone ale capitalei indiene şi s-a extins în toată partea de nord a ţării, transmite agenţia EFE.
13:50
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5% faţă de luna anterioară, până la 649,111 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 5,6% (-3,8% în termeni reali), informează luni Banca Naţională a României (BNR).
13:50
Compania chineză Leapmotor are în plan deschiderea unității de producție din Spania în 2026 și vânzări de circa 1 milion de mașini la nivel global în același an.
13:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a decis crearea unui nou organism pentru exercitarea puterii soft, non-coercitive, în străinătate, a cărui activitate în 2026 se va concentra pe Armenia, a relatat luni grupul media rus RBC, citat de EFE.
13:30
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins, pe fond, contestația depusă de UMB la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) - Iași - Ungheni, anunță luni Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
13:20
Austria ar trebui să îşi regândească opoziţia faţă de acordul comercial cu ţările latino-americane din blocul Mercosur, a declarat luni guvernatorul Băncii Naţionale a Austriei (ONB), Martin Kocher, într-un interviu pentru agenţia APA.
12:40
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, va avea un parc fotovoltaic. Investiția este de 55,5 milioane de lei lei cu TVA inclus, iar mai mult de jumătate din această sumă est asigurată din fonduri europene, potrivit unui comunicat de presă remis Economica.net.
12:40
Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu luni la ora 6:00 era de 53,94%, echivalând cu un volum de 27,781 milioane metri cubi şi fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, informează Administraţia Naţională "Apele Române" într-un comunicat.
12:30
Depăşirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră în Franţa nu se mai pedepseşte doar cu o amendă, ci a devenit infracţiune, care poate duce chiar şi la închisoare.
12:00
BNR arată că soldul creditului acordat de bănci administrațiilor publice (centrale, locale și de asigurări sociale) a crescut în noiembrie, atât față de lua precedentă, cât și față de noiembrie 2024. Față de octombrie 2025, creșterea a fost de 1,4%, iar față anul precedent cu 3,6%. Creditele acordatele sectorului privat au scăzut atât în noiembrie 2025 față de octombrie, cât și față de noiembrie 2024.
11:50
„2026 reprezintă un an de consolidare a dezvoltării din ultimii cinci ani, o perioadă în care ne-am apropiat constant de plafonul de 500 de milioane de euro cifră de afaceri anuală și am acumulat un portofoliu de proiecte semnate de aproximativ 3 miliarde de euro, cu perspective de a ajunge la 4,5 miliarde e euro”, a declarat Cristian Erbașu, proprietarul grupului Erbașu, pentru Termene Business Hub.
11:30
Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro și a adoptării monedei euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026, Banca Națională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgărești (BGN) în raport cu leul (RON), arată un comunicat de presă al BNR.
11:30
Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat luni că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată pentru data de 16 ianuarie din lipsă de cvorum.