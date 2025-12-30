China interzice mânerele retractabile, acționate electric, din 2027
Automarket.ro, 30 decembrie 2025 15:20
Mașinile de ultimă generație, în special cele cu zero emisii, vin cu o tehnologie care le dau bătăi de cap multor utilizatori. Este vorba despre mânerele retractabile ale portierelor, acționate electric. În traducere, acele mânere care se retrag în portieră atunci când nu sunt utilizate.Constructorii de automobile susțin că apelează la aceste artificii de design pentru a îmbunătăți aerodinamica și, implicit, pentru a reduce consumul de...
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum 4 ore
13:40
Cecilia Tudor, Managing Director Renault South Eastern Europe: "Nu e o situație ... # Automarket.ro
La începutul lunii decembrie am testat noul Renault Clio în Portugalia. Poți citi impresiile noastre de la volanul noii generații Clio într-un articol dedicat.În cadrul acestor teste internaționale am avut, de asemenea, ocazia să luăm parte la o "masă rotundă" cu Cecilia Tudor, Managing Director Renault South Eastern Europe. Are o experiență de peste 20 de ani în Renault Group România, în comerț, marketing și comunicare pentru mărcile...
11:50
Acum 6 ore
11:00
Inteligența artificială face, mai mult decât credem, parte din viața noastră. O regăsim mai peste tot, de la telefoanele pe care le purtăm în buzunar și până la camerele radar. Mai multe țări utilizează astfel de camere radar cu AI, inclusiv Marea Britanie, Germania, Spania, Australia, India, China, Japonia și SUA.Astfel de camere au apărut și în Grecia. Pentru început, autoritățile elene au instalat 8 camere radar cu AI în zone centrale din...
Acum 24 ore
16:20
Legislația rutieră a fost schimbată recent în Franța pentru a pedepsi mai dur șoferii care depășesc limita de viteză. Potrivit noii reglementări, publicate în Monitorul Oficial francez încă de săptămâna trecută, șoferii care depășesc limita de viteză cu 50 km/h sau mai mult pot fi condamnați cu până la 3 luni de închisoare. Pe lângă condamnare, șoferii care sunt prinși că depășesc viteza legală cu peste 50 km/h vor primi și o...
Ieri
14:40
În 2026, Volkswagen va sărbători 50 de ani de când a lansat pe piață prima generație Golf GTI. Celebrul model a pus bazele segmentului hot hatch, un tip de mașini de performanță accesibile. La început, atunci când a fost lansat primul Golf GTI în 1976, Volkswagen își propusese inițial să producă doar 5000 de exemplare ale acestei versiuni. Cererea a fost, însă, atât de mare, încât Volkswagen a vândut de 10 ori mai...
12:40
Cu doar puțin timp până la sfârșitul anului, BYD este pe cale să detroneze Tesla ca cel mai mare producător de mașini electrice în 2025. Compania chineză nu a dat încă publicității datele de vânzări pentru întreg anul, însă BYD a vândut 2.066.002 mașini electrice de la începutul anului până la finalul lui noiembrie.Comparativ, rivalii de la Tesla au vândut 1.217.902 mașini electrice din ianuarie până la...
10:50
General Motors, grupul care deține Chevrolet, dezvoltă în prezent un motor V8 nou care urmează să-și facă apariția în mai multe viitoare modele de performanță, potrivit unor zvonuri noi. Din primele informații, noul motor V8 dezvoltat de GM va avea o cilindree de 6.7 litri și ar urma să fie la baza unei viitoare versiuni a lui Corvette.Mai exact, noua versiune a modelului de performanță american se va numi Grand Sport. Acesta ar putea primi sub capotă noua...
28 decembrie 2025
16:30
Suzuki aduce un aer aventuros la Salonul Auto de la Tokyo din 2026, cu o gamă construită în jurul temei „Life with Adventure”. Marca va expune în total 9 vehicule, dintre care 5 sunt concepte. În ansamblu, accentul este pus pe designuri robuste și îmbunătățiri orientate spre utilitate, bazate pe modele deja cunoscute precum Jimny, Xbee, Every Wagon și Super Carry.Primul concept este micul off-roader Jimny. Acesta face parte dintr-o colaborare cu...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
27 decembrie 2025
13:30
Tranzacția, în valoare de 2.86 miliarde de dolari, exclude terenul și echipamentele și are ca scop „îmbunătățirea eficienței operaționale a joint-venture-ului”, a precizat LG Energy Solution într-un document depus la autoritățile de reglementare.În 2022, Honda Motor și LGES au anunțat că Ohio va fi locația unei fabrici de baterii realizate printr-un joint venture, investiția totală fiind estimată la 4.4 miliarde de dolari.Producătorul...
11:20
Ce se mai lansează prin alte părți: Lexus prezintă cea mai puternică versiune a lui RZ ... # Automarket.ro
Modelul 600e F Sport Performance este bazat pe RZ 550e F Sport și are un preț de pornire de 12.165.000 Yen (aproximativ 66.000 de euro). Noul bodykit este optimizat pentru eficiență aerodinamică, dar oferă și forță de apăsare. Acesta include un splitter nou, aripi evazate, o capotă unică, două eleroane noi (unul pe plafon și unul pe capacul portbagajului), un difuzor spate și elemente aerodinamice menite să direcționeze aerul departe de roți. Toate aceste elemente sunt...
24 decembrie 2025
11:40
Germanii de la Volkswagen rămân în topul preferințelor clienților de pe Bătrânul Continent și în 2025. Cel puțin asta arată cele mai recente cifre publicate de către Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile (ACEA).În primele 11 luni ale anului, europenii au înmatriculat 1.328.916 unități Volkswagen, cu 5.5% mai multe decât în aceeași perioadă din 2024. Cu 780.495 (-7.4%), Toyota ocupă locul secund în acest...
10:00
Facem o mică trimitere la articolul nostru cu Geely Coolray, unde am menționat că producătorii din China au o rețetă destul de standardizată când vine vorba de motoarele termice. La fel este și cazul cu Cityray, care folosește același propulsor ca fratele mai mic, adică un 1.5 litri benzină cu 4 cilindri. Deși Cityray este un model mai scump și mai tehnologizat decât Coolray, acesta suferă de aceleași probleme cu transmisia. Deși resursele sunt destule, acestea nu sunt transmise eficient către r...
09:50
Versiunea de 100 de cai putere a Daciei Spring poate fi acum comandată pe principalele piețe europene. În Franța, modelul electric al mărcii de la Mioveni este acum disponibil în versiuni cu 70 de cai putere și cu 100 de cai putere. Acestea se alătură versiunii de bază, care are un motor electric de 65 de cai putere.Cea mai puternică versiune a Daciei Spring primește o baterie de tip LFP (litiu fier fosfat) în loc de acumulatorul de tip NMC (nichel mangan cobalt)...
23 decembrie 2025
15:40
Decembrie 2025 marchează un final de epocă pentru Jaguar. Marca britanică a produs ultimul exemplar F-Pace, SUV-ul de performanță al mărcii și singurul model rămas disponibil pe piață. Vânzările pe piața britanică ale lui F-Pace au fost oprite în 2024, însă modelul a rămas disponibil pe piețele din Europa, America de Nord, Australia și ChinaOdată cu sfârșitul producției lui F-Pace, Jaguar a produs ultima sa mașină cu motor termic, punând...
14:00
BYD Seal U, SUV-ul hibrid al mărcii chineze, a fost cel mai vândut model cu motor hibrid PHEV în Europa, în ultimele 11 luni, potrivit noilor date furnizate de Data Force. Modelul chinez a fost vândut în 63.127 de exemplare de la începutul anului până la sfârșitul lui noiembrie. Asta înseamnă o creștere uriașă de 1635% față de aceeași perioadă din 2024. Atunci, modelul chinez a fost vândut în aproximativ 3600 de...
12:00
Toate mașinile noi din prezent sunt dotate cu ecrane pentru sisteme multimedia. De-a lungul anilor, afișajele s-au îmbunătățit pentru ca acestea să poată fi citite mai ușor și mai în siguranță la condus.Chiar și așa, unii producători sunt de părere că se poate și mai bine. Volvo va introduce de anul viitor un font nou pentru sistemele sale multimedia, cu scopul de a îmbunătăți nivelul de siguranță în timpul condusului. Noul font se numește Volvo...
10:40
Dacă în urmă cu zeci de ani erau la modă recordurile mondiale de viteză (ce-i drept, se mai poartă și în prezent, dar mai rar), în această eră a electrificării mai toți producătorii de automobile tind către stabilirea unui record mondial de eficiență.Francezii de la Renault și-au propus să stabilească un asemenea record, dar nu cu o mașină echipată cu o baterie uriașă, care să fie condusă în modul Eco și cu o viteză medie redusă. Și au...
09:40
Mercedes ajunge la un acord de 150 de milioane de dolari cu SUA în urma scandalului diesel # Automarket.ro
Constructorul german a precizat că acest acord pune capăt, în mod efectiv, problemelor sale legale din Statele Unite legate de „dieselgate”, scandalul emisiilor descoperit inițial la Volkswagen în septembrie 2015.În baza înțelegerii cu 48 de state americane, Puerto Rico și Districtul Columbia, Mercedes-Benz va plăti 149.6 milioane de dolari și va oferi compensații de 2.000 de dolari proprietarilor și utilizatorilor eligibili ale căror vehicule au...
08:40
22 decembrie 2025
16:10
Constructorul german a vândut cele mai multe mașini electrice în Europa, în luna noiembrie. Concret, Volkswagen a comercializat 23.396 de mașini electrice în această perioadă, lucru care reprezintă o creștere de 30% a vânzărilor față de aceeași lună din 2024. La mică distanță pe locul 2 este Tesla. Marca americană a vândut 22.355 de mașini electrice, mai puține cu 11% față de noiembrie 2024. Podiumul este completat de Renault, cu 18.321...
14:30
Constructorul sud-coreean își va extinde gama sa de mașini electrice cu un nou model. Numele său este încă necunoscut, însă așteptarea pentru noul model nu va dura multă vreme. Lansarea oficială urmează să aibă loc în ianuarie 2026, în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Hyundai nu a dezvăluit detalii tehnice despre noul model, în afara faptului că acesta va avea o arhitectură de încărcare de 800 de volți. Tot în cadrul...
13:10
Finlandezii de la Nokian Tyres au bifat un moment important cu privire la producția de anvelope la uzina sa de la Oradea. Mai exact, producătorul de anvelope a atins borna de un milion de anvelope produse în țara noastră, la un an după debutul producției. Nokian Tyres a produs prima sa anvelopă în România în iulie 2024. Două luni mai târziu a avut loc ceremonia de deschidere a uzinei de la Oradea, iar livrările primelor anvelope produse aici au...
11:40
Britanicii de la MG, deținuți de chinezii de la SAIC, au avut un an plin. În ultimele 12 luni, au lansat modele ca MGS5 EV și MGS6 EV, iar gama tehnologică MG IM a debutat în Marea Britanie, Norvegia și Elveția. Totodată, au inaugurat recent un nou centru de piese și depozitare în Marea Britanie.Acum, MG trage linie și anunță un record de vânzări în Europa (inclusiv Marea Britanie). În perioada ianuarie-prima jumătate a lunii decembrie, MG a...
10:50
Gama de modele de pe piața din Statele Unite a celor de la Volkswagen va avea un model în minus din 2026. Mai exact, modelul care va fi retras de pe această piață este ID.Buzz. Monovolumul electric a intrat pe piața americană la sfârșitul lui 2024, însă vânzările slabe au determinat marca germană să retragă acest model pentru moment.Pe piața din SUA, Volkswagen ID.Buzz are un preț de pornire de 61.545 de dolari, iar cea mai accesibilă versiune oferă o...
09:30
Intrarea în gama de motorizări se face cu propulsorul de 1.2 litri TCe, cu 115 cai putere. Poți bifa o transmisie manuală, dar și una automată cu șase rapoarte. Ulterior va fi disponibil un propulsor mai pe placul est europenilor, iar aici ne referim la așa numitul 1.2 Eco-G, adică benzină și GPL. Cea mai puternică versiune pe care o poți comanda în prezent este și cea pe care am condus-o noi în cadrul testelor internaționale. Se numește E-Tech full-hybrid și este aceeași pe care o regăsești și...
20 decembrie 2025
12:00
Constructorul croat de mașini electrice de performanță a prezentat o ediție specială pentru modelul Nevera R. Cea mai nouă ediție specială a celor de la Rimac se numește Founder’s Edition și este modul lui Mate Rimac, fondatorul mărcii, de a le mulțumi oamenilor care au crezut în proiectul său de la început.Clienții norocoși ai acestei ediții speciale vor primi și un card special de acces în sediul Bugatti Rimac. De asemenea, ei vor fi invitați să...
10:30
Echipa italiană tocmai a dezvăluit data oficială a prezentării noului său monopost de Formula 1 pentru sezonul 2026. Acesta va fi prezentat cu doar 3 zile înainte de începutul testelor din pre-sezon, care se vor desfășura în prima fază pe circuitul Barcelona-Catalonia din Spania.Ferrari nu a confirmat numele noului său monopost, însă lansarea acestuia va avea loc în 23 ianuarie 2026. La fel ca în sezonul 2025, Scuderia îi va avea ca piloți...
19 decembrie 2025
17:40
Chinezii de la BYD au lansat primul lor model electrificat în 2008, numit F3DM, care a fost și primul plug-in hybrid produs în serie la nivel global. Primul milion de autovehicule electrificate a fost produs în 13 ani, dar apoi marca asiatică a câștigat popularitate.Acum, BYD anunță atingerea unei borne importante de producție: 15 milioane de vehicule electrificate. Creșterea de la 10 la 15 milioane a avut loc în doar 13 luni, iar în primele 11 luni...
17:20
Constructorul german a început oficial producția de baterii pentru mașini electrice la o uzină nouă din Germania. Mai exact, producția are loc la fabrica din orașul Salzgitter, în care Volkswagen a investit peste 20 de miliarde de euro.Acest proiect nou este rezultatul unui parteneriat cu germanii de la PowerCo. La început, capacitatea de producție va fi de 20 GWh, suficientă pentru 250.000 de mașini electrice pe an. Există chiar posibilitatea ca producția să...
16:10
Lancia se află într-un amplu proces de revenire pe piața auto. Iată că alături de întoarcerea în raliuri și relansarea numelui HF Integrale, brandul a decis să marcheze acest moment prin lansarea unui ceas exclusiv, realizat în colaborare cu compania de ceasuri Eberhard & Co.Ceasul creat sub sigla mărcii auto se remarcă printr-un design simplist, care este probabil cel mai mare atu al său. Carcasa din oțel inoxidabil are un diametru de 41 mm și o...
15:30
Cu mai puțin de o lună rămasă până la finalul anului, Dacia Sandero este pe cale să devină cea mai vândută mașină în Uniunea Europeană, în 2025. După ultimele 11 luni, modelul mărcii de la Mioveni este liderul vânzărilor pe Bătrânul Continent, după ce au fost vândute 225.862 de exemplare, potrivit noilor date furnizate de Data Force. În schimb, față de același interval din 2024, vânzările Daciei Sandero pe piața...
11:20
Ford anulează parteneriatul cu LG pentru dezvoltarea de baterii pentru mașini electrice # Automarket.ro
Planurile de electrificare ale constructorului american par să se lovească de obstacole din ce în ce mai mari. La o săptămână după ce a abandonat un parteneriat cu firma coreeană SK On pentru dezvoltarea unor baterii pentru mașini electrice, Ford a anunțat acum anularea parteneriatului pe care îl avea cu cei de la LG Energy Solutions.Prin acest parteneriat, cele două companii trebuiau să dezvolte baterii pentru modelele electrice ale producătorului american....
10:30
Constructorul italian va prezenta un monovolum nou cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles, care va avea loc între 9 și 18 ianuarie 2026. Acolo, Fiat va prezenta oficial noul Qubo L, o generație nouă a modelului care a fost anterior produs între 2008 și 2019.Despre noul Qubo L, Fiat spune că acesta va avea o versiune cu 7 locuri și va primi chiar o motorizare diesel. Mai multe detalii nu au fost dezvăluite și nu avem nicio imagine oficială cu noul model. Potrivit unor...
09:50
În luna septembrie, Dacia ne-a invitat la Paris pentru a vedea noua față a modelelor din portofoliu. Acum, noul Logan poate fi comandat în România, inclusiv cea mai puternică versiune din istoria acestui model.Clienții din România au la dispoziție trei niveluri de echipare: Essential, Expression și Journey. Aceasta din urmă vine, printre altele, cu aer condiționat automat, jante din aliaj și instrumentar de bord digital de 7 inch.MOTORIZARE CU 120 DE CAI...
18 decembrie 2025
16:10
(P) Leasing auto: cea mai bună opțiune financiară pentru o mașină second-hand până în ... # Automarket.ro
Dacă vrei să eviți împrumuturile mari, birocrația excesivă sau blocarea economiilor, leasingul auto pentru autoturisme second-hand devine o opțiune viabilă - mai ales atunci când vrei costuri clare, control asupra bugetului și o experiență fără bătăi de cap.CE ESTE LEASINGUL AUTO ȘI CUM FUNCȚIONEAZĂ ÎN PRACTICĂLeasingul auto îți permite să utilizezi o mașină contra unei rate lunare fixe, fără să o cumperi imediat. Firma de leasing...
16:00
Noul SUV plug-in hybrid Geely Starray EM-i este disponibil pentru precomandă în România. Înainte să îți spunem de la cât pornește, haide să trecem în revistă cele mai importante caracteristici ale acestuia.Așadar, noul Starray EM-i are un ampatament care măsoară 2.755 de milimetri și un coeficient de utilizare al spațiului interior de 67.5%, cel mai bun din clasa lui. Volumul de încărcare al portbagajului este cuprins între 528 și...
15:30
Împrumutul acordat de acționar, care va fi oferit prin intermediul subsidiarei suedeze a Geely, este unul „subordonat”, ceea ce înseamnă că nu este luat în calcul în cadrul convențiilor de îndatorare ale Polestar, stabilite la 5.5 miliarde de dolari, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, adăugând că Polestar lucrează în paralel pentru a atrage capital suplimentar.Ultima tranșă a împrumutului, în valoare...
14:30
Constructorul german a confirmat că va mări gama sa de mașini electrice anul viitor. Marca de la Wolfsburg și-a propus să lanseze nu mai puțin de 6 modele electrice noi în următorul an. Dintre acestea, unele vor fi generații noi pentru actuale modele electrice, iar altele vor fi complet noi.Printre modelele electrice pe care Volkswagen le va lansa anul viitor se numără noul ID.Polo. Prima generație exclusiv electrică a hatchback-ului subcompact promite un preț de pornire de...
12:50
Constructorul sud-coreean a lansat un facelift minor pentru Staria. Monovolumul celor de la Hyundai a fost lansat în 2021 și a ajuns pe piața din România anul trecut. Acum, Staria primește o serie de actualizări vizuale și tehnice după 4 ani de la debut.La exterior, noutățile sunt foarte subtile la prima vedere. Dacă te uiți mai bine vei vedea că banda LED pentru luminile de zi este acum complet unită. Anterior, aceasta era întreruptă în două locuri...
11:50
Constructorul german aduce aplicații noi pentru posesorii modelelor de performanță BMW M. Noile aplicații sunt disponibile, pentru moment, doar pentru BMW iX3 dotat cu pachetul M Sport Package sau cu pachetul M Sport Package Pro. În viitor, toate modelele BMW M echipate cu sistemul de operare BMW Operating System X vor primi aceste aplicații noi.Prima aplicație nouă se numește M Cockpit. Aceasta aduce o vizualizare nouă a informațiilor cu privire la dinamică, șasiu, tren...
11:40
09:30
Finalul de an nu vine cu vești deloc bune pentru germanii de la Mercedes-Benz. Unul dintre cei mai importanți oameni din companie a anunțat că vrea să plece începând cu data de 31 ianuarie 2026.Este vorba despre Gorden Wagener, actualul șef de design al mărcii din Stuttgart.Wagener și-a început cariera la Mercedes-Benz în 1997 și primul model asupra căruia și-a pus amprenta a fost nimeni altul decât celebrul SLR McLaren. Au urmat apoi și altele:...
17 decembrie 2025
16:20
Acest exemplar unicat îmbină ingineria clasică a lui Unimog cu materiale premium și un stil spectaculos, gândit să impresioneze atât pe trasee noroioase, cât și în fața unor hoteluri de lux. Sub aparențele rafinate, baza rămâne un Unimog U 4023, echipat cu diferențiale blocabile pe toate cele 3 axe.Marea schimbare este noul motor diesel OM 936 de 7.7 litri, cu 6 cilindri, care înlocuiește unitatea standard de 5.1 litri, cu 4 cilindri...
16:10
16:00
Anul acesta, Jaguar nu a lansat niciun model nou pentru prima dată în cei 90 de ani de existență, cu excepția perioadei care a cuprins cel de-al Doilea Război Mondial. Asta pentru că Jaguar a decis să se relanseze la finele anului trecut ca o marcă pur electrică. Conceptul electric Type 00 ne-a oferit un prim indiciu despre direcția în care se va îndrepta marca britanică.Acest concept urmează să fie transformat în model de serie începând...
16:00
14:20
Constructorul nipon a anunțat recent un plan de a lansa 10 modele de performanță Nismo până în 2028. În acest sens, Nissan pregătește de lansare un nou concept care va purta numele diviziei de performanță a mărcii japoneze.Înainte de lansarea oficială a conceptului, care încă nu are un nume, Nissan a publicat prima imagine teaser cu acesta. În imagine se poate vedea o parte a stopurilor LED care sunt unite, iar aici mai este vizibil și un design...
