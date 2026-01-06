Raliul Dakar 2026: Dacia preia conducerea după a doua probă specială
Automarket.ro, 6 ianuarie 2026 12:50
După primele două probe speciale ale ediției din 2026 a Raliului Dakar, Dacia Sandriders preia conducerea raliului prin Nasser Al-Attiyah. Secțiunea cronometrată de 400 de kilometri a fost dominată de Toyota, care a ocupat primele 5 locuri pe probă, o performanță care nu mai fusese atinsă din 2007.Proba a 2-a a fost câștigată de americanul Seth Quintero, pilot de uzină Toyota și secondat de navigatorul Andrew Short. Pe locul 2 a venit Henk Lategan, copilotat de Brett...
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:20
Acesta este primul volan pliabil din industrie. Produs în serie chiar de anul acesta # Automarket.ro
În toată această goană după electrificare, lumea pare că a uitat de mașinile autonome. Cu alte cuvinte, acele mașini care se vor putea conduce singure, astfel încât noi vom fi simpli pasageri. Nu toată lumea, pentru că mai există și excepții.Anul trecut, companiile Autoliv și Tensor au prezentat conceptul unui volan pliabil care urma să fie utilizat de mașinile autonome. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu versiunea de serie, altfel spus cu primul...
Acum 2 ore
11:40
În urmă cu ceva timp, Sony și Honda și-au unit forțele și au înființat compania Sony Honda Mobility. Scopul a fost unul simplu: dezvoltarea de mașini electrice prin intermediul mărcii Afeela.Inițial, cei doi giganți japonezi au prezentat sedanul Afeela 1. Primele exemplare vor fi livrate spre finalul acestui an. Dar asta nu i-a oprit pe niponi să anunțe deja viitorul model Afeela. Este vorba despre un SUV, al cărui prototip va fi prezentat la ediția din 2026 a CES....
Acum 4 ore
11:00
Kia încheie 2025 cu record de vânzări la nivel global. Sportage, cel mai popular model # Automarket.ro
Anul 2025 s-a încheiat, sărbătorile de iarnă au trecut, astfel că producătorii de automobile au revenit la muncă și au început calculele. Kia se află printre cei fericiți.Constructorul sud-coreean a încheiat anul 2025 cu un record de vânzări la nivel global. În total a comercializat 3.135.803 unități, cu 2% mai multe decât în 2024. Volumul exporturilor s-a ridicat la 2.584.238 exemplare (+2%), iar 545.776 de unități au fost vândute...
10:50
În 2025, Tesla a fost detronată din poziția de cel mai mare producător de mașini electrice din lume. În anul care s-a încheiat recent, marca americană a fost depășită de către chinezii de la BYD după ce au fost publicate rezultatele finale cu privire la vânzările celor două mărci.Astfel, BYD devine acum cel mai mare producător de mașini electrice din lume, cu 2.25 milioane de mașini electrice vândute în 2025. Asta înseamnă o creștere...
Acum 24 ore
17:00
În 2025, românii au cumpărat 156.803 mașini noi, conform datelor finale furnizate de ACAROM. Concret, asta se traduce printr-o creștere a vânzărilor de 3.77% față de nivelul din 2024, atunci când au fost vândute 151.105 mașini noi. Totodată, în luna decembrie, vânzările de mașini noi în țara noastră au avut parte de o creștere de 54.36% față de aceeași perioadă din 2024. În ultima lună a anului trecut, românii au...
15:00
Chinezii de la Leapmotor au dezvăluit primele imagini oficiale cu un nou model electric. Acesta se numește D99 și este primul monovolum electric al mărcii. Pentru început, vor fi disponibile două versiuni. Prima va fi pur electrică, în timp ce a doua versiune va avea un motor termic pe post de generator.Design-ul noului Leapmotor D99 este tipic minimalist, cu faruri LED subțiri prezente în partea frontală și cu farurile principale montate în marginile barei...
14:30
Fabricile, operate în parteneriat cu Guangzhou Automobile Group, urmau să își reia activitatea luni, însă vor reporni abia pe 19 ianuarie, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.Perturbarea survine pe fondul întârzierilor în livrările de cipuri ale companiei Nexperia, o subsidiară olandeză a grupului chinez Wingtech, situație care i-a obligat pe unii producători auto să reducă producția în ultimele luni.De asemenea, Honda...
Ieri
12:50
Este luna ianuarie și începutul unui an nou, ceea ce înseamnă că începe o nouă ediție a Raliului Dakar. Cea mai dură competiție din motorsport din lume se desfășoară pentru al 7-lea an consecutiv în Arabia Saudită și este prima etapă a Campionatului Mondial de Rally Raid (W2RC). Raliul Dakar a început în 3 ianuarie cu proba prolog și va ține până în data de 17 ianuarie.După o primă participare foarte bună în 2025, Dacia...
12:50
Francezii de la Renault pregătesc un nou SUV. Acesta va fi integrat în segmentul E și va fi denumit Filante.Trebuie menționat că noul Renault Filante va fi produs la uzina din Busan, Coreea de Sud. Inițial va fi disponibil pe această piață, iar ulterior va fi exportat și în alte regiuni, transmit reprezentanții companiei.Numele Filante a fost preluat de la monopostul Etoile Filante din 1956.Noul SUV Renault Filante va debuta în 13 ianuarie.via...
12:20
Fiind primul model proiectat integral sub conducerea noului șef de design Volkswagen, Andreas Mindt, ID. Polo marchează o schimbare de direcție, combinând comenzile tactile clasice cu tehnologia modernă într-un pachet mai prietenos cu utilizatorul.Compania a confirmat deja că această abordare va fi aplicată și altor modele Volkswagen noi sau actualizate în viitorul apropiat. În locul comenzilor tactile apar butoane fizice, inclusiv un buton rotativ pentru volum...
12:10
Din varii motive, inclusiv o percepție exagerată de siguranță, SUV-urile au inundat șoselele Europei în ulimii ani. De la niște mașini mari, cu un consum pe măsură, acest segment a evoluat și a ajuns să includă chiar și SUV-uri de dimensiuni mai mici, mai economice și, uneori, potrivite pentru mediul urban.Potrivit celor mai recente cifre de vânzări, SUV-urile rămân preferatele europenilor. În 2020, cota de piață a SUV-urilor era de 41% în...
12:10
4 ianuarie 2026
14:30
Grupul BMW a lansat BMW Alpina ca marcă de sine stătătoare, în urma transferului drepturilor asupra mărcii Alpina la 1 ianuarie 2026. Grupul german a precizat că eforturile inițiale se vor concentra pe activarea mărcii, iar vehiculele vor oferi un portofoliu exclusiv de opțiuni personalizate și materiale realizate la comandă.Lansarea include un nou logo tipografic, inspirat de designul asimetric Alpina din anii ’70, despre care Grupul BMW spune că asigură o legătură...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
RB17 s-a născut din experiența echipei Red Bull din Formula 1, ceea ce înseamnă că a fost proiectat cu un singur scop: să fie foarte rapid. Comparativ cu prototipul inițial, versiunea de serie a lui RB17 arată mai ascuțită și mai compactă.Partea frontală este mai agresivă ca înainte, fiind echipată cu faruri LED subțiri integrate în caroseria sculptată. La fel ca în cazul altor hypercaruri moderne inspirate din lumea circuitelor, fiecare suprafață a...
3 ianuarie 2026
15:00
Porsche: peste 173.000 de modele rechemate din cauza problemelor cu camera de marșarier # Automarket.ro
Porsche recheamă în service 173.538 de vehicule în Statele Unite, deoarece imaginea camerei pentru mersul înapoi poate să nu fie afișată atunci când mașina este cuplată în marșarier, a anunțat Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA).Aceasta este una dintre cele mai mari rechemări de siguranță individuale emise de Porsche în SUA în ultimii ani, după o rechemare din 2022 legată de lipsa...
11:40
VIDEO: Duelul Aston Martin! Liniuță între Aston Martin V12 Vantage, Vantage GT8 și un ... # Automarket.ro
Duelul Aston Martin! Liniuță între Aston Martin V12 Vantage, Vantage GT8 și un Vantage GT4 de curse Britanicii de la carwow au realizat o liniuță între 3 modele Aston Martin, dintre care un model este pregătit special pentru curse. Astfel, duelul s-a dat între un V12 Vantage din 2010, un Vantage GT8 și modelul de curse GT4. Aflați în video care model a drag race, liniuta, aston martin, aston martin vantage, vantage gt, vantage gt4, aston martin v12 vantage...
31 decembrie 2025
13:40
Versiunea de bază a lui BYD Seal, denumită Design, este, dacă vrei, aperitivul. Are un singur motor electric, montat pe puntea spate, și oferă 313 cai putere. Eu îți recomand să sari peste aperitiv și să comanzi direct felul principal și desertul. Adică versiunea Excellence, pe care am testat-o și noi. Ea vine echipată cu două motoare electrice, unul pe față și unul pe spate (așadar ai o tracțiune integrală) și deblochează tot potențialul acestui model. Piciorul tău drept îmblânzește, în acest c...
11:00
Un anume Matteo Ceirano înființa, în 1903 la Torino, marca Itala. Încă de la început s-a făcut remarcată și, în scurt timp, a devenit al doilea producător auto italian, după Fiat, din punct de vedere al producției. Primele modele, 16 HP și 24 HP, au adus și primele victorii în sporturile cu motor.Un an mai târziu, în urma unei infuzii de capital, ia naștere Itala Fabbrica Automobili și sunt aduși oameni valoroși din industrie,...
30 decembrie 2025
15:20
Mașinile de ultimă generație, în special cele cu zero emisii, vin cu o tehnologie care le dau bătăi de cap multor utilizatori. Este vorba despre mânerele retractabile ale portierelor, acționate electric. În traducere, acele mânere care se retrag în portieră atunci când nu sunt utilizate.Constructorii de automobile susțin că apelează la aceste artificii de design pentru a îmbunătăți aerodinamica și, implicit, pentru a reduce consumul de...
13:40
Cecilia Tudor, Managing Director Renault South Eastern Europe: "Nu e o situație ... # Automarket.ro
La începutul lunii decembrie am testat noul Renault Clio în Portugalia. Poți citi impresiile noastre de la volanul noii generații Clio într-un articol dedicat.În cadrul acestor teste internaționale am avut, de asemenea, ocazia să luăm parte la o "masă rotundă" cu Cecilia Tudor, Managing Director Renault South Eastern Europe. Are o experiență de peste 20 de ani în Renault Group România, în comerț, marketing și comunicare pentru mărcile...
11:50
Cu toții visăm la mașini scumpe și performante, cu sute de cai putere, care să ne facă să ne simțim din nou tineri. Dar, în această alergătură uităm să ne oprim puțin și să apreciem mașinile bune la toate, mașinile de zi cu zi care ne duc din punctul A în punctul B fără compromisuri. Un asemenea model este Kia Sportage. SUV-ul constructorului asiatic se bucură de o popularitate foarte mare, atât pe piețele internaționale cât și pe piața din România. Și pe bună dreptate, având în vedere că sunt f...
11:00
Inteligența artificială face, mai mult decât credem, parte din viața noastră. O regăsim mai peste tot, de la telefoanele pe care le purtăm în buzunar și până la camerele radar. Mai multe țări utilizează astfel de camere radar cu AI, inclusiv Marea Britanie, Germania, Spania, Australia, India, China, Japonia și SUA.Astfel de camere au apărut și în Grecia. Pentru început, autoritățile elene au instalat 8 camere radar cu AI în zone centrale din...
29 decembrie 2025
16:20
Legislația rutieră a fost schimbată recent în Franța pentru a pedepsi mai dur șoferii care depășesc limita de viteză. Potrivit noii reglementări, publicate în Monitorul Oficial francez încă de săptămâna trecută, șoferii care depășesc limita de viteză cu 50 km/h sau mai mult pot fi condamnați cu până la 3 luni de închisoare. Pe lângă condamnare, șoferii care sunt prinși că depășesc viteza legală cu peste 50 km/h vor primi și o...
14:40
În 2026, Volkswagen va sărbători 50 de ani de când a lansat pe piață prima generație Golf GTI. Celebrul model a pus bazele segmentului hot hatch, un tip de mașini de performanță accesibile. La început, atunci când a fost lansat primul Golf GTI în 1976, Volkswagen își propusese inițial să producă doar 5000 de exemplare ale acestei versiuni. Cererea a fost, însă, atât de mare, încât Volkswagen a vândut de 10 ori mai...
12:40
Cu doar puțin timp până la sfârșitul anului, BYD este pe cale să detroneze Tesla ca cel mai mare producător de mașini electrice în 2025. Compania chineză nu a dat încă publicității datele de vânzări pentru întreg anul, însă BYD a vândut 2.066.002 mașini electrice de la începutul anului până la finalul lui noiembrie.Comparativ, rivalii de la Tesla au vândut 1.217.902 mașini electrice din ianuarie până la...
10:50
General Motors, grupul care deține Chevrolet, dezvoltă în prezent un motor V8 nou care urmează să-și facă apariția în mai multe viitoare modele de performanță, potrivit unor zvonuri noi. Din primele informații, noul motor V8 dezvoltat de GM va avea o cilindree de 6.7 litri și ar urma să fie la baza unei viitoare versiuni a lui Corvette.Mai exact, noua versiune a modelului de performanță american se va numi Grand Sport. Acesta ar putea primi sub capotă noua...
28 decembrie 2025
16:30
Suzuki aduce un aer aventuros la Salonul Auto de la Tokyo din 2026, cu o gamă construită în jurul temei „Life with Adventure”. Marca va expune în total 9 vehicule, dintre care 5 sunt concepte. În ansamblu, accentul este pus pe designuri robuste și îmbunătățiri orientate spre utilitate, bazate pe modele deja cunoscute precum Jimny, Xbee, Every Wagon și Super Carry.Primul concept este micul off-roader Jimny. Acesta face parte dintr-o colaborare cu...
10:50
VIDEO: Duelul anilor '80! Liniuță cu cele mai populare modele hot-hatch de acum 40 de ani # Automarket.ro
Duelul anilor '80! Liniuță cu cele mai populare modele hot-hatch de acum 40 de ani Britanicii de la carwow au realizat o liniuță cu cele mai populare modele hot-hatch ale anilor 80. Prin urmare, aceștia au pus față în față modele precum: Ford Fiesta XR2, Volkswagen Golf 1 GTI, Opel Astra GTE, Volkgswagen Golf 2 GTI, Peugeot 205 GTI și R carwow, drag race, liniuta, peugeot, volkswagen, golf, golf gti, peugeot 205 gti, opel astra, opel, renault 5, renault, ford fiesta, fiesta xr2, ford...
27 decembrie 2025
13:30
Tranzacția, în valoare de 2.86 miliarde de dolari, exclude terenul și echipamentele și are ca scop „îmbunătățirea eficienței operaționale a joint-venture-ului”, a precizat LG Energy Solution într-un document depus la autoritățile de reglementare.În 2022, Honda Motor și LGES au anunțat că Ohio va fi locația unei fabrici de baterii realizate printr-un joint venture, investiția totală fiind estimată la 4.4 miliarde de dolari.Producătorul...
11:20
Ce se mai lansează prin alte părți: Lexus prezintă cea mai puternică versiune a lui RZ ... # Automarket.ro
Modelul 600e F Sport Performance este bazat pe RZ 550e F Sport și are un preț de pornire de 12.165.000 Yen (aproximativ 66.000 de euro). Noul bodykit este optimizat pentru eficiență aerodinamică, dar oferă și forță de apăsare. Acesta include un splitter nou, aripi evazate, o capotă unică, două eleroane noi (unul pe plafon și unul pe capacul portbagajului), un difuzor spate și elemente aerodinamice menite să direcționeze aerul departe de roți. Toate aceste elemente sunt...
24 decembrie 2025
11:40
Germanii de la Volkswagen rămân în topul preferințelor clienților de pe Bătrânul Continent și în 2025. Cel puțin asta arată cele mai recente cifre publicate de către Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile (ACEA).În primele 11 luni ale anului, europenii au înmatriculat 1.328.916 unități Volkswagen, cu 5.5% mai multe decât în aceeași perioadă din 2024. Cu 780.495 (-7.4%), Toyota ocupă locul secund în acest...
10:00
Facem o mică trimitere la articolul nostru cu Geely Coolray, unde am menționat că producătorii din China au o rețetă destul de standardizată când vine vorba de motoarele termice. La fel este și cazul cu Cityray, care folosește același propulsor ca fratele mai mic, adică un 1.5 litri benzină cu 4 cilindri. Deși Cityray este un model mai scump și mai tehnologizat decât Coolray, acesta suferă de aceleași probleme cu transmisia. Deși resursele sunt destule, acestea nu sunt transmise eficient către r...
09:50
Versiunea de 100 de cai putere a Daciei Spring poate fi acum comandată pe principalele piețe europene. În Franța, modelul electric al mărcii de la Mioveni este acum disponibil în versiuni cu 70 de cai putere și cu 100 de cai putere. Acestea se alătură versiunii de bază, care are un motor electric de 65 de cai putere.Cea mai puternică versiune a Daciei Spring primește o baterie de tip LFP (litiu fier fosfat) în loc de acumulatorul de tip NMC (nichel mangan cobalt)...
23 decembrie 2025
15:40
Decembrie 2025 marchează un final de epocă pentru Jaguar. Marca britanică a produs ultimul exemplar F-Pace, SUV-ul de performanță al mărcii și singurul model rămas disponibil pe piață. Vânzările pe piața britanică ale lui F-Pace au fost oprite în 2024, însă modelul a rămas disponibil pe piețele din Europa, America de Nord, Australia și ChinaOdată cu sfârșitul producției lui F-Pace, Jaguar a produs ultima sa mașină cu motor termic, punând...
14:00
BYD Seal U, SUV-ul hibrid al mărcii chineze, a fost cel mai vândut model cu motor hibrid PHEV în Europa, în ultimele 11 luni, potrivit noilor date furnizate de Data Force. Modelul chinez a fost vândut în 63.127 de exemplare de la începutul anului până la sfârșitul lui noiembrie. Asta înseamnă o creștere uriașă de 1635% față de aceeași perioadă din 2024. Atunci, modelul chinez a fost vândut în aproximativ 3600 de...
12:00
Toate mașinile noi din prezent sunt dotate cu ecrane pentru sisteme multimedia. De-a lungul anilor, afișajele s-au îmbunătățit pentru ca acestea să poată fi citite mai ușor și mai în siguranță la condus.Chiar și așa, unii producători sunt de părere că se poate și mai bine. Volvo va introduce de anul viitor un font nou pentru sistemele sale multimedia, cu scopul de a îmbunătăți nivelul de siguranță în timpul condusului. Noul font se numește Volvo...
10:40
Dacă în urmă cu zeci de ani erau la modă recordurile mondiale de viteză (ce-i drept, se mai poartă și în prezent, dar mai rar), în această eră a electrificării mai toți producătorii de automobile tind către stabilirea unui record mondial de eficiență.Francezii de la Renault și-au propus să stabilească un asemenea record, dar nu cu o mașină echipată cu o baterie uriașă, care să fie condusă în modul Eco și cu o viteză medie redusă. Și au...
09:40
Mercedes ajunge la un acord de 150 de milioane de dolari cu SUA în urma scandalului diesel # Automarket.ro
Constructorul german a precizat că acest acord pune capăt, în mod efectiv, problemelor sale legale din Statele Unite legate de „dieselgate”, scandalul emisiilor descoperit inițial la Volkswagen în septembrie 2015.În baza înțelegerii cu 48 de state americane, Puerto Rico și Districtul Columbia, Mercedes-Benz va plăti 149.6 milioane de dolari și va oferi compensații de 2.000 de dolari proprietarilor și utilizatorilor eligibili ale căror vehicule au...
08:40
22 decembrie 2025
16:10
Constructorul german a vândut cele mai multe mașini electrice în Europa, în luna noiembrie. Concret, Volkswagen a comercializat 23.396 de mașini electrice în această perioadă, lucru care reprezintă o creștere de 30% a vânzărilor față de aceeași lună din 2024. La mică distanță pe locul 2 este Tesla. Marca americană a vândut 22.355 de mașini electrice, mai puține cu 11% față de noiembrie 2024. Podiumul este completat de Renault, cu 18.321...
14:30
Constructorul sud-coreean își va extinde gama sa de mașini electrice cu un nou model. Numele său este încă necunoscut, însă așteptarea pentru noul model nu va dura multă vreme. Lansarea oficială urmează să aibă loc în ianuarie 2026, în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Hyundai nu a dezvăluit detalii tehnice despre noul model, în afara faptului că acesta va avea o arhitectură de încărcare de 800 de volți. Tot în cadrul...
13:10
Finlandezii de la Nokian Tyres au bifat un moment important cu privire la producția de anvelope la uzina sa de la Oradea. Mai exact, producătorul de anvelope a atins borna de un milion de anvelope produse în țara noastră, la un an după debutul producției. Nokian Tyres a produs prima sa anvelopă în România în iulie 2024. Două luni mai târziu a avut loc ceremonia de deschidere a uzinei de la Oradea, iar livrările primelor anvelope produse aici au...
11:40
Britanicii de la MG, deținuți de chinezii de la SAIC, au avut un an plin. În ultimele 12 luni, au lansat modele ca MGS5 EV și MGS6 EV, iar gama tehnologică MG IM a debutat în Marea Britanie, Norvegia și Elveția. Totodată, au inaugurat recent un nou centru de piese și depozitare în Marea Britanie.Acum, MG trage linie și anunță un record de vânzări în Europa (inclusiv Marea Britanie). În perioada ianuarie-prima jumătate a lunii decembrie, MG a...
10:50
Gama de modele de pe piața din Statele Unite a celor de la Volkswagen va avea un model în minus din 2026. Mai exact, modelul care va fi retras de pe această piață este ID.Buzz. Monovolumul electric a intrat pe piața americană la sfârșitul lui 2024, însă vânzările slabe au determinat marca germană să retragă acest model pentru moment.Pe piața din SUA, Volkswagen ID.Buzz are un preț de pornire de 61.545 de dolari, iar cea mai accesibilă versiune oferă o...
09:30
Intrarea în gama de motorizări se face cu propulsorul de 1.2 litri TCe, cu 115 cai putere. Poți bifa o transmisie manuală, dar și una automată cu șase rapoarte. Ulterior va fi disponibil un propulsor mai pe placul est europenilor, iar aici ne referim la așa numitul 1.2 Eco-G, adică benzină și GPL. Cea mai puternică versiune pe care o poți comanda în prezent este și cea pe care am condus-o noi în cadrul testelor internaționale. Se numește E-Tech full-hybrid și este aceeași pe care o regăsești și...
20 decembrie 2025
12:00
Constructorul croat de mașini electrice de performanță a prezentat o ediție specială pentru modelul Nevera R. Cea mai nouă ediție specială a celor de la Rimac se numește Founder’s Edition și este modul lui Mate Rimac, fondatorul mărcii, de a le mulțumi oamenilor care au crezut în proiectul său de la început.Clienții norocoși ai acestei ediții speciale vor primi și un card special de acces în sediul Bugatti Rimac. De asemenea, ei vor fi invitați să...
10:30
Echipa italiană tocmai a dezvăluit data oficială a prezentării noului său monopost de Formula 1 pentru sezonul 2026. Acesta va fi prezentat cu doar 3 zile înainte de începutul testelor din pre-sezon, care se vor desfășura în prima fază pe circuitul Barcelona-Catalonia din Spania.Ferrari nu a confirmat numele noului său monopost, însă lansarea acestuia va avea loc în 23 ianuarie 2026. La fel ca în sezonul 2025, Scuderia îi va avea ca piloți...
19 decembrie 2025
17:40
Chinezii de la BYD au lansat primul lor model electrificat în 2008, numit F3DM, care a fost și primul plug-in hybrid produs în serie la nivel global. Primul milion de autovehicule electrificate a fost produs în 13 ani, dar apoi marca asiatică a câștigat popularitate.Acum, BYD anunță atingerea unei borne importante de producție: 15 milioane de vehicule electrificate. Creșterea de la 10 la 15 milioane a avut loc în doar 13 luni, iar în primele 11 luni...
17:20
Constructorul german a început oficial producția de baterii pentru mașini electrice la o uzină nouă din Germania. Mai exact, producția are loc la fabrica din orașul Salzgitter, în care Volkswagen a investit peste 20 de miliarde de euro.Acest proiect nou este rezultatul unui parteneriat cu germanii de la PowerCo. La început, capacitatea de producție va fi de 20 GWh, suficientă pentru 250.000 de mașini electrice pe an. Există chiar posibilitatea ca producția să...
