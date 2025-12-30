BREAKING NEWS. Accident de telecabină în Italia: doi răniți și circa 100 de oameni blocați la 2.800 de metri altitudine
National.ro, 30 decembrie 2025 16:20
Un accident de telecabină a avut loc, marți, 30 decembrie, în Italia. Salvatorii au intrat în alertă și se încearcă evacuarea cât mai rapidă a zecilor de oameni rămași blocați la circa 2.800 de metri altitudine. Conform primelor informații, sunt două persoane rănite. Momente dificile pentru circa 100 de persoane, în urma unui incident ce […]
• • •
Acum 15 minute
16:30
Acum 30 minute
16:20
Acum 2 ore
15:40
Ipocrizie marca USR! Noua șefă de cabinet a ministrului Darău, pusă să gestioneze fix domeniul pentru care s-a ales cu o condamnare definitivă! # National.ro
La doar câteva zile după ce Irineu Darău s-a instalat în fotoliul de ministru al Economiei, apar informații cel puțin interesante și surprinzătoare despre persoana care ar fi fost desemnată să îi fie șefă de cabinet. Fostul city manager al Brașovului, Adriana Miron, a fost numită, săptămâna trecută, ca șef de cabinet de către noul […]
Acum 4 ore
14:40
Se încheie un an încărcat de conflicte. Politice, economice și, mai ales, de identitate pentru lumea occidentală. Lumea aceea perfectă și minunată la care toți visam, noi, cei de dincolo de Cortina de Fier, care acum gâfâie de prea mult bine. Egalitatea și drepturile fără responsabilități, birocrația excesivă și uciderea competiției în numele protejării emoționale […]
13:50
O veste bună pentru turiștii aflați în aceste zile în vacanță în Poiana Brașov și care au în plan să testeze echipamentul de schi și să iasă pe pârtie. Brașovenii și turiștii pot începe de marți să schieze pe pârtiile pentru începători Bradul și Stadion, autoritățile lucrând în continuare la pregătirea celor destinate schiorilor avansați. […]
13:20
Noi avertizări de la ANM: Cod galben de vânt și ninsoare viscolită – HARTA. Cum va fi vremea până la Revelion/Prognoză specială pentru București # National.ro
Meteorologii au emis, marți, noi avertizări Cod galben de vreme rea. Sunt trei mesaje de atenționare meteorologică, prin intermediul cărora se anunță vânt puternic, dar și ninsori viscolite, până pe 31 decembrie, ora 20, așadar cu doar câteva ore înainte de trecerea în noul an. O primă atenționare Cod galben emisă de Administrația Națională de […]
Acum 6 ore
12:10
Orașul din România în care taxa pe gunoi va crește cu 70%, de la 1 ianuarie. Localnic: „Va fi greu. Muncim ca să supraviețuim” # National.ro
Noul an va aduce scumpiri, în unele cazuri fără precedent, care se anunță a fi lovituri dure pentru buzunarele românilor. Anul 2026 vine cu taxe mai mari, inclusiv pentru gunoi. Dincolo de alte cheltuieli pe care se vor vedea nevoiți să le facă, pentru a plăti facturi la utilități, pentru alimente și întreținere, gălățenii vor […]
11:50
Taiwanul sub asediu: Dragonul chinez a închis cerul și marea! Începe numărătoarea inversă? # National.ro
Liniștea din Strâmtoarea Taiwan a fost pulverizată de zgomotul motoarelor de luptă. În timp ce lumea privește în altă parte, Beijingul tocmai a desenat pe hartă un scenariu de coșmar: încercuirea totală. Nu mai este vorba de simple manevre, ci de o repetiție cu muniție reală pentru momentul în care 'status quo-ul' va deveni istorie. […]
11:30
Anul se încheie cum nu se poate mai bine pentru celebra cântăreață americană Beyonce, care a intrat, în mod oficial, în „clubul" exclusivist al miliardarilor. Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, după un an deosebit de profitabil, şi a intrat în grupul foarte restrâns de-acum de cinci cântăreţi care au trecut acest prag, a […]
11:00
Trump se declară „foarte furios” după un presupus atac al Ucrainei asupra reședinței lui Putin: „Nu-mi place” # National.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat luni „foarte furios" din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin. Președintele american Donald Trump a criticat luni Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunțat de Rusia asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, atac negat însă de președintele ucrainean Volodimir […]
Acum 8 ore
10:40
Fotografii apărute după moartea contabilei din Sibiu dau o nouă turnură cazului. Femeia bănuită că și-a ucis mama ar fi pus ochii pe o altă moștenire # National.ro
Apar informații noi în dosarul care a zguduit o țară întreagă. Ies la iveală detalii tulburătoare despre comportamentul femeii de 38 de ani din Sibiu, suspectată în cazul morții mamei sale, tragedie ce a avut loc în vara lui 2024. De la tranzacții imobiliare făcute în grabă până la apariții în destinații exclusiviste, tabloul conturat […]
09:30
Incendiu puternic la o hală din Argeș. Mai multe echipaje de pompieri trimise la fața locului – VIDEO # National.ro
Un incendiu puternic a izbucnit la o hală din județul Argeș. Mai multe echipaje ale pompierilor argeșeni au fost trimise marți dimineață, 30 decembrie, la fața locului, pentru a stinge flăcările care, din primele informații, au afectat și utilaje de producție. Incendiul a izbucnit la o hală industrială din localitatea Curteanca, județul Argeș. Potrivit primelor […]
Acum 12 ore
06:00
BERBEC Astăzi, ceva neobișnuit vă poate afecta sănătatea sau munca. Va fi brusc și surprinzător. Pentru mulți, va aduce o mai mare libertate sau eliberare. S-ar putea chiar să te simți mai tânăr. Intervenția unuia dintre colegii de serviciu vă va fi de mare ajutor. TAUR Astăzi puteți alege să clasificați domeniile critice din viața […]
Acum 24 ore
21:20
20:10
Piața europeană de componente IT se confruntă cu un șoc fără precedent al prețurilor memoriilor RAM, cu creșteri de până la 252% pentru modulele DDR5 față de nivelurile din septembrie. Această criză, alimentată de cererea masivă din partea centrelor de date IA, reprezintă o amenințare directă pentru competitivitatea digitală și stabilitatea economică a Uniunii Europene. "Evoluția prețului […]
19:40
2025 trebuia să fie anul „stabilizării", al „reformelor necesare" și al „maturizării României". În realitate, a fost anul în care am sărăcit mai mult, am plătit mai mult și am înțeles, poate definitiv, că între interesul cetățeanului și agenda marilor jocuri politice, românul rămâne, ca de obicei, figurant. Am intrat săraci și vai de noi […]
19:10
Politicile de la Bruxelles dau rezultate. Epidemie de boli cu transmitere sexuală în statele UE # National.ro
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a publicat un raport devastator în care arată că statele UE se confruntă cu adevărate epidemii de boli cu transmitere sexuală. Cele mai multe dintre acestea au cuprins comunitățile de homosexuali, dar creșteri alarmante ale cazurilor de infectări s-au raportat și în rândul heterosexualilor, în special […]
18:40
China va lansa pe 1 ianuarie un „plan de acțiune" menit să consolideze gestionarea și operațiunile yuanului digital. „Viitorul yuan digital va fi un mijloc modern de plată și circulație digitală, emis în cadrul sistemului financiar", a scris Lu Lei, viceguvernator al Băncii Populare Chineze (PBoC), în Financial News. "Noua generație" de dispozitive pentru e-yuan […]
18:10
Trenurile de noapte au fost salutate ca un pilon al viitorului mobilității ecologice a UE, însă renașterea promisă s-a blocat. Giganții feroviari naționali, cei mai bine plasați pentru a investi, consideră serviciile de noapte drept pierderi financiare, în timp ce noii veniți, dornici să le exploateze, nu pot finanța echipamentele scumpe, relatează Politico. „Cererea există. […]
17:50
Radu Drăgușin (23 de ani) este din nou în centrul atenției pe piața transferurilor. La doar câteva ore după revenirea pe teren, presa din Italia scrie că fundașul român și-a dat acordul pentru o mutare la Juventus, club la care a mai evoluat în trecut. Revenire după 11 luni și interes crescut Duminică seară, Drăgușin […]
17:50
Interul lui Cristi Chivu, a încheiat 2026 pe primul loc în Serie A. Duminică seară a învins-o pe Atalanta, la Bergamo, cu 1-0. La conferința de presă ce a urmat partidei de la Bergamo, jurnaliștii italieni l-au confruntat pe Cristi Chivu cu o afirmație făcută de Antonio Conte. Antrenorul campioanei Napoli sugerase că anumite echipe […]
17:30
Cât ar putea să coste masa festivă de Revelion. Românii care respectă tradiția și includ peștele în meniu ajung să plătească mai mult # National.ro
A trecut Crăciunul, dar se apropie tot mai mult Revelionul, așa că nu e de mirare că românii au început deja să se gândească la ce vor pune pe masa festivă, de Anul Nou. Astfel că, având o listă și un buget atent planificat, mulți dintre ei aruncând un ochi la ofertele din magazine și […]
17:10
Experții în energie nu reușesc să afle cauza blackout-ului din Spania. Fotovoltaicele și eolienele au dispărut, subit, din rețea # National.ro
Concluziile finale oficiale ale blackout-ului din Spania întârzie exagerat de mult. În fapt, rezultatele vor fi prezentate abia la un an de la producerea incidentului. Motivul este că experții în energie din UE nu au reușit să înțeleagă nici acum mecanismul care a provocat dezastrul, singurele date concrete fiind legate de faptul că fotovoltaicele și […]
Ieri
16:40
Ce diferență poate face un an. Creșterea economiei Rusiei, alimentată de cheltuielile excesive în industria de apărare, s-a evaporat practic. Câștigurile din petrol, care reprezintă o cincime din veniturile guvernului, au scăzut cu aproape un sfert din cauza prețurilor globale mai mici și a sancțiunilor. În decembrie 2024, Vladimir Putin s-a lăudat cu creșterea economică […]
16:30
Cum va fi vremea de Revelion și în primele zile din 2026. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # National.ro
Cum vor fi temperaturile în România pe finalul acestui an și în primele zile din 2026? Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele două săptămâni, cu detalii pentru fiecare regiune, inclusiv pentru zona montană. Vremea rămâne rece până la finalul anului în aproape toată țara, însă va intra într-un proces de încălzire în primele zile din […]
16:00
Marile companii din domeniul plăților se întrec în construirea infrastructurii pentru ceea ce consideră a fi următoarea evoluție a comerțului global: agenți de inteligență artificială care pot compara prețuri și face achiziții în numele consumatorilor. Tendința este denumită „agentic commerce" și reflectă dependența crescândă de chatboți pentru sarcinile de zi cu zi, inclusiv căutarea de […]
15:50
Războiul din Ucraina va continua. Trump se dă mare, Putin își menține obiectivele, iar Zelenski nu obține nimic # National.ro
Pentru a patra oară în 2025, Volodimir Zelenski a călătorit în Statele Unite pentru a se întâlni cu Donald Trump. La fel ca în vizitele sale anterioare, Zelenski spera să obțină garanții de securitate din partea SUA și promisiuni de sprijin economic și militar postbelic pentru Ucraina. Din nou, întâlnirea sa cu partea americană a […]
15:50
Proiectul care schimbă totul. Asigurarea obligatorie pentru locuințe va include și exploziile din locuințe # National.ro
Asigurarea obligatorie a locuințelor, celebra PAID, este pe cale să devină una digerabilă. Parlamentarii au depus un proiect de lege la Senat prin care introduc la evenimentele nefaste asigurate și ceva concret, și anume explozia accidentală de gaze, dat fiind ultimele dezastre petrecute în țară. În forma actuală, PAID este, cel puțin pentru locuitorii din […]
14:20
Urmărit de o haită de câini, un bărbat a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova. Cine a intervenit în ajutorul său – VIDEO # National.ro
Momente de spaimă pentru un bărbat care, în încercarea de a scăpa de mai mulți câini aflați pe urmele sale, a ajuns să cadă în apa rece a unui lac dintr-un parc din Craiova. Omul a avut nevoie de ajutor pentru a ieși din apă, jandarmii fiind cei care au intervenit pentru a-l salva din […]
13:50
O mașină a luat foc pe una dintre cele mai aglomerate artere din Capitală: traficul rutier în zonă, afectat – FOTO # National.ro
Un incident ce a avut loc luni, 29 decembrie, în traficul din Capitală a făcut necesară intervenția de urgență a pompierilor. Totul, după ce o mașină a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a avut loc pe una dintre cele mai circulate artere bucureștene, perturbând atât traficul rutier, cât și circulația transportului în comun. Din primele […]
13:40
Pe cine bârfim la mesele de sărbători? Că suntem toți aici. Să așteptăm să plece primul! # National.ro
1. Masa de Crăciun sau de revelion între prieteni e o capodoperă. Funcționează pe schema "pe cine bârfim? Că suntem toți aici. Să așteptăm să plece primul! Îl înjurăm zece minute și pe urmă ascultăm un colind, ca să ne emoționăm în grup!" Luați individual, suntem răi. Ne-am înrăit după revoluție. Funcționăm pe principiul "urăște-ți […]
13:10
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Moș Crăciun au ajuns, în prag de sărbători, în casa supercampionului României la aritmetică mentală, Karlos Tănăsucă # National.ro
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Moș Crăciun au ajuns, în prag de sărbători, în casa supercampionului României la aritmetică mentală, Karlos Tănăsucă – unul dintre tinerii remarcabili ai campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2024. Vizita a fost una plină de emoție și bucurie, iar darurile au fost pe măsura performanțelor […]
12:00
Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani, după un divorț cu scandal # National.ro
Legendarul handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit, în același an în care a divorțat de Tamara, femeia care
11:30
Vom avea primul Revelion fără petarde! Românii s-au speriat de amenzile uriașe și de închisoare # National.ro
Legea adoptată în vară în România, care interzice vânzarea petardelor periculoase și limitează folosirea articolelor pirotehnice la produse cu risc foarte scăzut, pare să dea primele rezultate. Amenzi uriașe și închisoare pentru cei care vând petarde Pentru persoanele fizice nu mai este permisă deținerea, folosirea, importul sau comercializarea petardelor clasice şi a altor articole pirotehnice […] The post Vom avea primul Revelion fără petarde! Românii s-au speriat de amenzile uriașe și de închisoare first appeared on Ziarul National.
11:10
Cumpărătorii sunt avertizați să fie vigilenți, deoarece numărul escrocheriilor care implică carduri cadou este în creștere. Potrivit experților, escrocii vizează cardurile online și din magazine pentru a le stoarce banii sau pentru a păcăli oamenii să le cumpere pentru a transfera bani fără a lăsa urmă. Noua metodă de fraudă, cunoscută sub numele de „gift […] The post Cum funcționează frauda „gift card draining” și ce să faci ca să te protejezi first appeared on Ziarul National.
11:00
Val de intervenții ale echipelor Salvamont: 28 de oameni salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Șase dintre ei au fost duși la spital # National.ro
Salvatorii montani au avut numeroase apeluri de la turiști, în ultimele 24 de ore, intervenind în ajutorul mai multor persoane care aveau nevoie de ajutor. Unii turiști aflați în vacanță în zona montană, pe finalul acestui an, au avut nevoie de ajutorul specialiștilor de la Salvamont. Așa se face că au fost zeci de apeluri […] The post Val de intervenții ale echipelor Salvamont: 28 de oameni salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Șase dintre ei au fost duși la spital first appeared on Ziarul National.
10:30
Tragedie în Indonezia, în urma unui incendiu ce a afectat o clădire a unui cămin de bătrâni. Bilanțul victimelor e cutremurător. Un incendiu ce a izbucnit duminică seară la un azil de bătrâni din Indonezia a ucis 16 vârstnici, a anunțat poliția, potrivit AP. În momentul în care a pornit incendiul, multe dintre persoanele în […] The post Cumplit! Incendiu la un azil de bătrâni din Indonezia: 16 oameni au murit first appeared on Ziarul National.
10:30
Tragedie feroviară în Mexic! 13 oameni au murit și alți 98 au fost răniți după ce un tren a deraiat # National.ro
O tragedie fără margini a lovit Mexicul, chiar de Sărbători! Cel puțin 13 persoane au murit după ce un tren de pasageri inaugurat în 2023 a deraiat în statul Oaxaca, din sudul țării. Alte 98 de persoane au fost rănite, iar cinci se află în stare critică, au anunțat autoritățile. 13 persoane au decedat, alte […] The post Tragedie feroviară în Mexic! 13 oameni au murit și alți 98 au fost răniți după ce un tren a deraiat first appeared on Ziarul National.
10:10
Numele Vlăduței Lupău apare într-un dosar penal cu implicații internaționale, care a pus pe jar autoritățile române și pe cele sârbești. Artista nu este cercetată pentru vreo infracțiune, ci este parte într-o procedură procedurală legată de un litigiu civil privind drepturi de autor, aflat în derulare. Artista de muzică populară este vizată într-o cerere de […] The post Autoritățile sârbe, pe urmele Vlăduței Lupău! Artista e de negăsit first appeared on Ziarul National.
10:00
CCR, aşteptată să ia o decizie astăzi în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după două amânări # National.ro
Curtea Constituțională (CCR) a amânat din nou luarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților. Amânarea a fost de doar o zi, astfel că noua ședință este programată să aibă loc luni, 29 decembrie, de la ora 10:00. Motivul invocat pentru cea mai recentă amânare a fost lipsa de cvorum. Pentru un verdict este nevoie de […] The post CCR, aşteptată să ia o decizie astăzi în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după două amânări first appeared on Ziarul National.
09:40
Viscolul puternic s-a dezlănțuit în mai multe zone din țară și a lăsat în urmă dezastru VIDEO # National.ro
România a fost înghițită de viscol năprasnic! Vântul puternic a făcut ravagii în mai multe zone din țară, punând în dificultate turiștii dar și localnicii. Vreme extremă în mai multe regiuni Circulația rutieră pe DN 67C Transalpina, pe tronsonul cuprins între Novaci și Rânca, este închisă de aseară, de la ora 18:00, din cauza condițiilor […] The post Viscolul puternic s-a dezlănțuit în mai multe zone din țară și a lăsat în urmă dezastru VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:00
A murit colonelul Ion Vasile Banu, singurul veteran de război decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională # National.ro
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale din acest an, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul decesului său a fost făcut de nepoata sa, pe pagina de Facebook a acesteia. Decesul colonelului Banu […] The post A murit colonelul Ion Vasile Banu, singurul veteran de război decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională first appeared on Ziarul National.
08:40
Pacea din Ucraina, tot mai aproape?! Trump: „Am făcut multe progrese”/Negocierile continuă și în ianuarie 2026 # National.ro
Președintele american Donald Trump l-a primit duminică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reședința sa privată din Florida, unde au discutat despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia și Ucraina. La finalul întâlnirii, Donald Trump a declarat că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”. Totuși, liderul american a precizat […] The post Pacea din Ucraina, tot mai aproape?! Trump: „Am făcut multe progrese”/Negocierile continuă și în ianuarie 2026 first appeared on Ziarul National.
07:20
28 decembrie 2025
21:10
20:10
Creșterea averii și puterii de cumpărare a persoanelor cu vârsta peste 50 de ani este pe cale să accelereze o serie de oportunități de investiții în mai multe sectoare din Marea Britanie și nu numai. Această grupă de vârstă – numită Silver Spenders sau Grey Pound – se identifică cu noii „bogați inactivi”, potrivit CNBC. […] The post Silver Spenders își deschid portofelele pentru consum first appeared on Ziarul National.
19:40
2026 se anunță a fi un an teribil din punct de vedere economic. Nu e deloc întâmplător că tot mai mulți analiști folosesc cuvântul „supraviețuire” atunci când vorbesc despre ce ne așteaptă. Nu știm exact ce va fi, dar putem anticipa. Semnalele vin din toate direcțiile, iar puse cap la cap conturează un tablou sumbru: […] The post 2026 – Tot pe sărăcie, tot cu „slava” în gând first appeared on Ziarul National.
