E român abia de 10 zile şi deja spune că gulaşul e bănăţean. Dominic Fritz a gătit în 4 ore mâncare la ceaun pentru 28 de persoane
Gândul, 30 decembrie 2025 16:50
Nici nu a devenit bine cetăţean român, că primarul din Timişoara, Dominic Fritz, a şi început să adopte din apucăturile culinare ale neamului românesc şi ancestral. S-a apucat de gătit un gulaş bănăţean la ceaun. Pentru că e ziua lui de naştere şi se împlinesc 10 zile de când a căpătat cetăţenia română, Dominic Fritz […]
• • •
Acum 10 minute
17:10
Doru Bușcu: „Nicușor, când începe să vorbească, sentimentul e că nu știe ce urmează să spună” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu a vorbit despre ieșirile publice și modul de comunicare al lui Nicușor Dan. În opinia redactorului-șef Cațavencii, problema nu ține de ticuri sau emoții, ci de lipsa conținutului real din discursul președintelui României. Invitatul lui Ionuț Cristache a observat că, de fiecare […]
Acum 30 minute
17:00
Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM # Gândul
Casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR) a avut câștig de cauză la Curtea de Apel în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Sindicatul salariaților din ANCOM a contestat planul de reorganizare al premierului Ilie Bolojan, pengtru care şi-a angajat răspunderea în Parlament. Practic, instanţa a suspendat actele prin care […]
17:00
16:50
Acum o oră
16:40
Un român a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul mai mulți pasageri la metroul din Paris # Gândul
Un român a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul mai mulți pasageri la metroul din Paris. Incidentul a avut loc la doar câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou. Parchetul din Paris a declarat că a deschis o anchetă […]
16:40
Circulaţi cu ATENŢIE pe Valea Oltului! Un autocamion staţionat blochează deszăpezirea carosabilului # Gândul
Direcţia Regională de Drumuri Craiova atenţionează şoferii să fie atenţi pe Valea Oltului. Circulația este îngreunată pe DN 7 – Valea Oltului din cauza unui autocamion staționat pe partea carosabilă, din motive ce urmează a fi clarificate. Utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă și material antiderapant. În zonă se înregistrează ninsori abundente, […]
16:30
Lovitură de grație primită de Budapesta. Agenția de rating Moody’s retrogradează capitala Ungariei la „junk” # Gândul
Agenția de rating Moody’s a retrogradat luni seară ragtingul de credit al Budapestei la nivelul „junk”. Lichiditatea slabă a orșului și creșterea riscului de neplată pe fondul conflictului deschis dintre guvernul naționalist condus de premierul Viktor Orban și primarul opoziției din capitala Ungariei, Gregely Karacsony sunt cauzele retrogradării. Moody’s a coborât ratingul de credit al […]
16:30
16:30
Italia. La un pas de tragedie. O telecabină plină de schiori s-a izbit violent de zidul stației de sosire. Din fericire, doar răniți # Gândul
Un accident grav, cu posibile consecințe tragice, a avut loc marți la telecabina Monte Moro din Macugnaga, în provincia Verbano-Cusio-Ossola din Italia. Potrivit primelor informații, cabina ar fi ajuns cu viteză prea mare la stația de sosire și s-a lovit de un zid, transmite Rainews. Incidentul s-a produs pe a doua secțiune a telecabinei, care […]
16:30
Armata Populară de Eliberare (APL) a exersat capturarea unor porturi cheie de pe insulă în timpul exercițiilor din apropierea Taiwanului, a relatat agenția de știri Xinhua, citând serviciul de presă al Comandamentului de Luptă din Zona de Est (EZCC) al APL. „Exercițiile transmit un mesaj fără echivoc că Beijingul este întotdeauna pregătit să zdrobească orice […]
Acum 2 ore
16:00
Ajutor de 450 de lei pentru plata facturilor la energie electrică în 2026. Cine sunt românii vizați # Gândul
Ajutor de 450 de lei pentru plata facturilor la energie electrică în 2026. Cine sunt românii vizați. Ajutor de 450 de lei pentru plata facturilor la energie electrică în 2026 Guvernul prelungește ajutorul destinat pensionarilor cu venituri mici și persoanelor vulnerabile pentru achitarea facturilor la curent până la 31 decembrie 2026. Inițial, măsura urma să […]
15:40
Cea mai grea perioadă prin care a trecut Narcisa Suciu. ”M-am prins de chiuvetă și am crezut că o s-o smulg din perete” # Gândul
Cântăreața Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, și-a amintit de una dintre cele mai grele perioade din viața sa, când a avut probleme de sănătate. Narcisa Suciu s-a confruntat cu grave probleme de sănătate în 2022. Artista a ajuns la spital și a fost operată de urgență. A fost diagnosticată cu septicemie, iar […]
15:40
Cum arată România în cifre, la final de an. Inflație, costuri ridicate și un trai tot mai greu de dus # Gândul
În decembrie, România arată ca o țară care a urcat pe hârtie, dar a rămas cu aceeași greutate în buzunar. În statistici, salariul mediu net trece de 5.000 de lei. În viața de zi cu zi, tot mai mulți români ajung să împartă banii pe rubrici stricte: chirie, utilități, mâncare, transport. Dacă mai rămâne ceva, […]
15:30
Războiul hibrid la nivel global. Clasamentul țărilor care au fost ținta atacurilor cibernetice în 2025 # Gândul
Atacurile cibernetice s-au intensificat, la nivel global, pe fondul tensiunilor geopolitice, în 2025. Membrii NATO, în special liderii europeni, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la războiul hibrid, manifestat nu numai prin intruziunea dronelor, ci și prin atacuri cibernetice. Manfred Boudreaux-Dehmer, primul director de informații al NATO, a declarat, în luna octombrie, că viitorul războiului nu […]
15:30
Te-ai gândit vreodată ce aură poartă copiii care se nasc pe 25 decembrie, sub influența zodiei Capricorn? Astrologii au vorbit despre trăsături specifice, speciale în cazul persoanelor care se nasc în ziua de Crăciun. Nașterea într-o lună plină de fast, precum și în oricare moment al anului, reprezintă o binecuvântare, iar astrologii susțin că nou-născuții […]
15:30
Aceste destinații se remarcă drept cele mai bune opțiuni pentru a ura bun venit Anului Nou 2026, iar asta datorită petrecerilor și activităților incredibile pe care le poți face. Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, marile capitale ale Europei se pregătesc să întâmpine anul 2026 cu spectacole unice de lumină, muzică și tradiție. […]
15:30
Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara. Pârtiile Constantinescu, Mutu și Poiana Soarelui sunt deschise # Gândul
Peste 2.000 de turiști pot începe de marți să schieze în stațiunea Straja din județul Hunedoara pe pârtiile Constantinescu, Mutu și Platoul Soarelui. Jumătate din stratul de zăpadă este produs cu ajutorul tunurilor de zăpadă artificială. Iubitorii sporturilor de iarnă se pot bucura de cele 3 pârtii din stațiunea Straja din Hunedoara. Potrivit administratorilor stațiunii, […]
15:30
Zece actori care au făcut furori în anii 2000. Cine s-a transformat total și cine a dispărut de tot de pe micul ecran # Gândul
Anii 2000 au debutat cu o explozie de telenovele în rândul televiziunilor din România. Producțiile de la Acasă TV au făcut furori cu ajutorul actorilor memorabili, a poveștilor de dragoste, dar și al protagoniștilor de sex masculin care au aprins mințile fanelor. În fiecare seară, milioane de femei urmăreau cu sufletul la gură în fața […]
15:20
O pană de curent din Tunelul Canalului Mânecii a paralizat serviciul Eurostar. Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, anulate # Gândul
Eurostar, serviciul de trenuri de mare viteză care leagă Marea Britanie de Europa continentală, s-a confruntat, marți, cu întârzieri severe din cauza unei pene de curent, ceea ce a dus la întârzieri pentru mii de călători. „Îi sfătuim insistent pe toți pasagerii noștri să își amâne călătoria pentru o altă dată”, a declarat Eurostar pe […]
Acum 4 ore
15:10
Ai multă energie pentru a-ți alimenta focul. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 31 decembrie 2025. Berbec Conștientizează că, pentru a cuceri noi teritorii, s-ar putea să fie nevoie să faci unele sacrificii. Lucrurile nu merg întotdeauna conform viziunii tale perfecte, dar acesta este cursul natural al lucrurilor. Viața ar trebui să […]
15:10
(P) De ce este dăunător plasticul și cum putem limita folosirea acestui material. Recomandările Salubrizare 5 # Gândul
Societatea Salubrizare 5 a demarat o campanie de informare pentru ca cetățenii Sectorului 5 să fie informați mai bine în ceea ce privește deșeurile din pastic și impactul lor asupra mediului. Plasticul, cândva văzut ca un simbol al inovației, este acum o urgență ecologică. Anual, la nivel global, se produc peste 400 de milioane de […]
15:10
14:40
Laura Andreșan a făcut mărturisiri dureroase în cadrul unui podcast. În copilărie a fost abuzată ani de zile de unchiul său. Laura Andreșan a fost una dintre cele mai controversate apariții din anii 2000. Aceasta este acum psiholog și are o fetiță. Prezentă la podcastul realizat de Ioana Ginghină, Laura Andreșan a făcut dezvăluiri […]
14:30
Telemeaua și demența. Ce conexiune surprinzătoare au găsit cercetătorii suedezi între alimentație și boli congenital-degenerative # Gândul
Un studiu observaţional de amploare legat de prevenirea bolilor degenerative și alimentație a fost făcut public în Suedia. Acesta s-a desfăşurat pe parcursul a aproximativ 25 de ani şi arată cum un consum zilnic de cel puţin 50 de grame de brânzeturi cu un conţinut ridicat de grăsimi a fost asociat cu un risc mai […]
14:30
Premierul Ţărilor de Jos a ajuns în România. Dick Schoof şi Ilie Bolojan vizitează soldaţii olandezi încartiruiţi în Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii # Gândul
Trupele NATO olandeze dislocate în baza de la Câmpia Turzii au fost vizitate de premierul Ţărilor de Jos, Dick Schoof. Acesta a fost însoţit de Ilie Bolojan şi alţi câţiva oficiali din cabinetul premierului român. Soldaţii olandezi sunt implicaţi în misiuni de supraveghere și descurajare pe flancul estic și operează drone de cercetare performante, utilizate […]
14:10
Ursula von der Leyen, Zelenski și o toaletă aurie: Afișele electorale ale lui Orban îi acuză pe liderii europeni că risipesc banii publici în Ucraina # Gândul
Mai multe afișe stradale care critică lideri europeni precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy și liderul opoziției maghiare Péter Magyar, circulă prin toată Budapesta. Imaginile au fost publicate și pe rețelele de socializare unde au stârnit fel și fel de reacții. Conform textului afișat pe acestea, Ursula von der […]
14:10
În USR, dosarul penal se întâlnește cu puterea. Noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, gestionează exact domeniul pentru care a fost condamnată definitiv # Gândul
Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu este interesat de CV-ul unui om, atunci când trebuie să colaboreze profesional. Se pare că nici de ce-au avut prin cazier oamenii din subordinea miniştrilor săi nu este interesat, din moment ce proaspăt unsul ministru al Economiei, Ambrozie Irineu Darău, a numit ca şefă de cabinet un […]
13:50
Locuitorii din Manzaneda de Cabrera, un sat mic din provincia León, au primit pe 22 decembrie o veste care a umplut comunitatea de emoție. Numărul 79.432 a câștigat El Gordo, marele premiul al Loteriei de Crăciun din Spania, care valorează 4 milioane de euro pe serie. Asta ar urma să schimbe viața celor aproape 20 […]
13:40
Prezentatoarea TV Diana Bart a vorbit despre divorțul său de Mihai Dumitrescu. ”Eu am fost mai asumată să o spun” , a afirmat aceasta. Diana Bart prezintă de mulți ani emisiunea ”Flash Monden” de la postul Prima TV. În plan personal, aceasta a fost căsătorită cu Mihai Dumitrescu, însă cei doi au ajuns la divorț. […]
13:40
Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Vom avea un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte” # Gândul
Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au precizat în exclusivitate pentru Gândul că sfârșitul acestui an va fi unul geros, mai ales în centrul și nordul țării, unde temperaturile se vor situa în ziua de Revelion între minus 2 și minus 12 grade Celsius. În continuare sunt în vigoare coduri galbene de vânt puternic. „ANM a […]
13:40
Dorinel Umbrărescu face pasul spre industria oțelului: acord pentru preluarea ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacție de 12,5 milioane de euro # Gândul
Grupul controlat de Dorinel Umbrărescu, cunoscut până acum drept liderul absolut al construcțiilor de infrastructură, face un pas important spre industria oțelului. Prin compania UMB Steel, omul de afaceri român a ajuns la un acord pentru preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara. Tranzacția este evaluată la 12,5 milioane de euro plus TVA, anunță Economedia, și marchează o […]
13:30
13:30
13:20
Ciprian Ciucu este nedumerit de neregulile din CV-ul său: „Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama. Corectez” # Gândul
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce a fost criticat pentru informațiile din CV-ul său, în care se prezenta ca lector la Universitatea din București între 2007 și 2013. Universitatea a clarificat că el a fost, de fapt, colaborator extern remunerat pe oră pentru o fracție dintr-un post vacant de lector, […]
13:20
13:20
Predicții din 1998: Americanii au încercat să ghicească cum va arăta anul 2025. Ce au previziuni au devenit realitate # Gândul
În anul 1998, Bill Clinton se confrunta cu o procedură de destituire din cauza scandalului cu Monica Lewinsky, filmul „Titanic” era marele câștigător al premilor Oscar, iar majoritatea caselor americane aveau încă telefoane fixe. Firma de analiză și consultanță Gallup, în colaborare cu publicația USA Today, au contactat atunci 1.055 de americani, de pe aceste […]
13:20
13:20
Acum 6 ore
13:10
13:10
Un urs negru își terorizează vecinul. Blândul baribal nepoftit refuză să părăsească subsolul casei unui american # Gândul
Un american tremură zilnic în sufragerie, deoarece un urs enorm de 232 kg, un baribal inofensiv, s-a mutat sub casa sa. Kenneth Johnson, în vârstă de 63 de ani, a descoperit că uriașul urs negru se oploșise în subsol chiar înainte de perioada sărbătorilor. Kenneth a descoperit că animalul masiv se instalase sub reședința sa […]
13:10
13:00
Bernadette Szocs a fost aleasă de Federația Română de Tenis de Masă cea mai bună sportivă a anului. Vicecampioană mondială și europeană în 2025 conduce în top zece alcătuit de către federație, iar podiumul e completat de Iulian Chirița, vicecampion european cu echipa de seniori a României, și Elizabetei Samara, medaliată cu argint la Campionatul […]
13:00
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR # Gândul
Majoritatea românilor consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită și contestă deciziile politice recente, arată sondajul IRES realizat în 2025. În plus, AUR înregistrează cel mai mare sprijin electoral, depășind partidele tradiționale. În ce direcție se îndreaptă România? Ce cred oamenii după evenimentele din 2025 Conform sondajului, 72% dintre români cred că țara merge […]
12:40
Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, a vorbit despre iubita fiului său, Albert. ”Ceea ce pentru noi este un avantaj”, a spus artista. Cristina Spătar a făcut declarații despre fiul său, Albert, pentru click.ro. Artista a vorbit despre Sofi, iubita băiatului ei. Ce spune Cristina Spătar despre iubita fiului ei. ”Mă simt […]
12:40
Nu poate fi ajutat: Celebrul actor a ajuns înapoi pe stradă, în „ghearele” substanțelor interzise # Gândul
Nu poate fi ajutat! Asta spun polițiștii despre un celebru actor, care a ajuns înapoi pe stradă, unde se droghează non-stop, deși prietenii au încercat să-i ofere sprijin. Nu poate fi ajutat! Celebrul Tylor Chase a ajuns iar pe străzile din Riverside și autoritățile spun că nu-l pot ajuta, din cauza legilor californiene, scrie TMZ. […]
12:30
Zodiac. Cel mai fidel partener. Bărbații născuți în aceste luni sunt considerați cei mai buni soți # Gândul
Alegerea unui soț implică mai mult decât atracție și compatibilitate de moment. Conform unor credințe populare și interpretări astrologice, luna nașterii ar putea influența modul în care un bărbat se implică într-o relație de cuplu. Anumite luni sunt asociate cu trăsături precum loialitatea, responsabilitatea sau empatia, considerate esențiale într-un mariaj solid. De-a lungul timpului, oamenii […]
12:10
Motivul pentru care o cunoscută actriță cere să fie eutanasiată, la doar 48 de ani: „Doi ani înseamnă prea mult!” # Gândul
O actriță cunoscută din Canada, diagnosticată cu depresie severă la vârsta de 14 ani, cere să fie eutanasiată. Claire Brosseau, în vârstă de 48 de ani, spune că nu se poate vindeca de problemele pshice și a apelat la guvernul canadian pentru a beneficia de sinuciderea asistată. În 2021, Brosseu a decis să se înscrie […]
12:10
Un pui de tigru bengalez alb, specie rară și pe cale de dispariție, a murit la Grădina Zoologică din Craiova după ce ar fi înghițit un ambalaj de plastic pe care vizitatorii l-au aruncat, potrivit unui comunicat al societății care administrează grădina, ECO Urbis. Puiul a fost adus la Zoo Craiova în mai și de […]
12:10
Brașovenii și turiștii pot începe de marți să schieze pe pârtiile pentru începători Bradul și Stadion, autoritățile lucrând în continuare la pregătirea traseelor pentru schiorii avansați. Primăria Brașov a anunțat că pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise pentru începători. ”S-au deschis pârtiile Bradul și Stadion ! De astăzi, brașovenii și turiștii care acum deprind […]
11:50
Călin Georgescu îl somează pe Nicuşor Dan: „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”/ Fanii scandează: „Bolojan, demisia!” # Gândul
Marţi, fostul prezidenţiabil Călin Georgescu se prezintă din nou în faţa oamenilor legii din Buftea, din Ilfov. UPDATE Simpatizanţii lui Georgescu au venit cu flori şi se pupă cu idolul lor. Între timp, pe fundal este intonat Imnul de Stat al României. UPDATE Călin Georgescu îl somează pe Nicuşor Dan să trimită raportul anulării alegerilor […]
