(P) 4 tablete Samsung cu autonomie uimitoare
Gândul, 30 decembrie 2025 13:20
Care este cea mai bună tabletă Samsung pe care o poți cumpăra, dacă ceea ce te interesează este autonomia? Deși multe tablete Samsung merită atenție, pentru astăzi am făcut o selecție de patru modele de tablete Samsung care reușesc să impresioneze prin autonomia bateriei, dar și alte funcții. O astfel de tabletă este ideală pentru […]
Acum 10 minute
13:30
Un aspirator robot nu este doar un dispozitiv inovator menit să îți ușureze munca în casă. Aspiratorul robot transformă complet modul în care percepi curățenia, ordinea și ritmul vieții cotidiene. Vezi mai jos câteva motive pentru care merită să cumperi un aspirator robot. Un aspirator robot te ajută să economisești timp prețios Un aspirator robot […]
13:30
Dacă te gândești să schimbi tableta veche cu o tabletă nouă, va trebui să fii atent la câteva lucruri. Deși alegerea unei tablete poate părea destul de ușoară, când trebui s-o alegi pe cea mai bună, raportat la nevoile pe care le ai, alegerea poate fi stresantă. Astăzi vorbim despre patru greșeli frecvente pe care […]
Acum 30 minute
13:20
Ciprian Ciucu este nedumerit de neregulile din CV-ul său: „Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama. Corectez” # Gândul
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce a fost criticat pentru informațiile din CV-ul său, în care se prezenta ca lector la Universitatea din București între 2007 și 2013. Universitatea a clarificat că el a fost, de fapt, colaborator extern remunerat pe oră pentru o fracție dintr-un post vacant de lector, […]
13:20
Un uscător rufe modern te va ajuta să faci nu doar economii financiare. Cu un uscător de rufe bun poți economisi timp prețios, întrucât hainele uscate în uscătorul de rufe sunt mai puțin șifonate și necesită mai puțină călcare. Totodată, hainele se păstrează într-o stare bună pe o perioadă mai lungă de timp, iar umezeala […]
13:20
Predicții din 1998: Americanii au încercat să ghicească cum va arăta anul 2025. Ce au previziuni au devenit realitate # Gândul
În anul 1998, Bill Clinton se confrunta cu o procedură de destituire din cauza scandalului cu Monica Lewinsky, filmul „Titanic” era marele câștigător al premilor Oscar, iar majoritatea caselor americane aveau încă telefoane fixe. Firma de analiză și consultanță Gallup, în colaborare cu publicația USA Today, au contactat atunci 1.055 de americani, de pe aceste […]
13:20
13:20
iPhone 15 este un telefon iOS pe care mulți îl aleg pentru performanțele sale, iar dacă trecerea se face de la un telefon Android sau alt iPhone mai vechi, diferențele sunt semnificative. Îmbunătățirile se observă și când vine vorba de display, sector foto, baterie și chiar design. Astăzi discutăm despre 5 dintre motivele pentru care […]
13:10
Alegerea unui aparat dedicat congelării alimentelor pare, la prima vedere, o sarcină ușoară. Mulți pornesc la drum convinși că tot ce îngheață mâncarea este suficient, iar restul sunt detalii tehnice care nu merită prea multă atenție. Tocmai de aceea este important să putem diferenția lada frigorifică de congelator, pentru a putea alege ceea ce se […]
13:10
Un urs negru își terorizează vecinul. Blândul baribal nepoftit refuză să părăsească subsolul casei unui american # Gândul
Un american tremură zilnic în sufragerie, deoarece un urs enorm de 232 kg, un baribal inofensiv, s-a mutat sub casa sa. Kenneth Johnson, în vârstă de 63 de ani, a descoperit că uriașul urs negru se oploșise în subsol chiar înainte de perioada sărbătorilor. Kenneth a descoperit că animalul masiv se instalase sub reședința sa […]
13:10
Cum te asiguri că ai un frigider eficient din punct de vedere energetic? Astăzi dorim să-ți spunem cinci secrete care au legătură cu eficiența energetică crescută a frigiderului, așadar urmărește-ne până la final. Un frigider trebuie să aibă un interior stabil Stabilitatea temperaturii din interior este importantă dacă îți dorești un frigider eficient energetic. Se […]
Acum o oră
13:00
Bernadette Szocs a fost aleasă de Federația Română de Tenis de Masă cea mai bună sportivă a anului. Vicecampioană mondială și europeană în 2025 conduce în top zece alcătuit de către federație, iar podiumul e completat de Iulian Chirița, vicecampion european cu echipa de seniori a României, și Elizabetei Samara, medaliată cu argint la Campionatul […]
13:00
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR # Gândul
Majoritatea românilor consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită și contestă deciziile politice recente, arată sondajul IRES realizat în 2025. În plus, AUR înregistrează cel mai mare sprijin electoral, depășind partidele tradiționale. În ce direcție se îndreaptă România? Ce cred oamenii după evenimentele din 2025 Conform sondajului, 72% dintre români cred că țara merge […]
12:40
Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, a vorbit despre iubita fiului său, Albert. ”Ceea ce pentru noi este un avantaj”, a spus artista. Cristina Spătar a făcut declarații despre fiul său, Albert, pentru click.ro. Artista a vorbit despre Sofi, iubita băiatului ei. Ce spune Cristina Spătar despre iubita fiului ei. ”Mă simt […]
12:40
Nu poate fi ajutat: Celebrul actor a ajuns înapoi pe stradă, în „ghearele” substanțelor interzise # Gândul
Nu poate fi ajutat! Asta spun polițiștii despre un celebru actor, care a ajuns înapoi pe stradă, unde se droghează non-stop, deși prietenii au încercat să-i ofere sprijin. Nu poate fi ajutat! Celebrul Tylor Chase a ajuns iar pe străzile din Riverside și autoritățile spun că nu-l pot ajuta, din cauza legilor californiene, scrie TMZ. […]
Acum 2 ore
12:30
Zodiac. Cel mai fidel partener. Bărbații născuți în aceste luni sunt considerați cei mai buni soți # Gândul
Alegerea unui soț implică mai mult decât atracție și compatibilitate de moment. Conform unor credințe populare și interpretări astrologice, luna nașterii ar putea influența modul în care un bărbat se implică într-o relație de cuplu. Anumite luni sunt asociate cu trăsături precum loialitatea, responsabilitatea sau empatia, considerate esențiale într-un mariaj solid. De-a lungul timpului, oamenii […]
12:10
Motivul pentru care o cunoscută actriță cere să fie eutanasiată, la doar 48 de ani: „Doi ani înseamnă prea mult!” # Gândul
O actriță cunoscută din Canada, diagnosticată cu depresie severă la vârsta de 14 ani, cere să fie eutanasiată. Claire Brosseau, în vârstă de 48 de ani, spune că nu se poate vindeca de problemele pshice și a apelat la guvernul canadian pentru a beneficia de sinuciderea asistată. În 2021, Brosseu a decis să se înscrie […]
12:10
Un pui de tigru bengalez alb, specie rară și pe cale de dispariție, a murit la Grădina Zoologică din Craiova după ce ar fi înghițit un ambalaj de plastic pe care vizitatorii l-au aruncat, potrivit unui comunicat al societății care administrează grădina, ECO Urbis. Puiul a fost adus la Zoo Craiova în mai și de […]
12:10
Brașovenii și turiștii pot începe de marți să schieze pe pârtiile pentru începători Bradul și Stadion, autoritățile lucrând în continuare la pregătirea traseelor pentru schiorii avansați. Primăria Brașov a anunțat că pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise pentru începători. ”S-au deschis pârtiile Bradul și Stadion ! De astăzi, brașovenii și turiștii care acum deprind […]
11:50
Călin Georgescu îl somează pe Nicuşor Dan: „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”/ Fanii scandează: „Bolojan, demisia!” # Gândul
Marţi, fostul prezidenţiabil Călin Georgescu se prezintă din nou în faţa oamenilor legii din Buftea, din Ilfov. UPDATE Simpatizanţii lui Georgescu au venit cu flori şi se pupă cu idolul lor. Între timp, pe fundal este intonat Imnul de Stat al României. UPDATE Călin Georgescu îl somează pe Nicuşor Dan să trimită raportul anulării alegerilor […]
11:50
Culmea ipocriziei. În timp ce ministrul Radu Miruță îi înfierează pe magistrați pe tema pensiilor speciale, tatăl acestuia, fost judecător, este acuzat că s-a pensionat fără a avea vechimea necesară. Și el are acum o pensie specială # Gândul
Avocata Ingrid Mocanu face dezvăluiri uluitoare despre tatăl ministrului Apărării, Radu Miruță, fost judecător care ar fi ieșit la pensie fără a avea vechimea necesară, bucurându-se acum de o pensie specială. Gheorghe Miruță și-ar fi trecut la anii de vechime în magistratură și perioada în care a lucrat la Consiliului Popular al comunelor Prigoria și […]
11:50
Preparatul delicios care vă menține silueta de Sărbători. Care este secretul dezvăluit de Mihaela Bilic # Gândul
Cel mai gustos, dar și cel mai slab caloric preparat, nu numai de Sărbători, este friptura. Preparată la cuptor sau la grătar, de porc sau de curcan, consumată caldă sau rece, simplă sau cu garnitură, cu salată sau cu murături, friptura vă scoate din impas. Carnea friptă ține de foame, este un aliment antianemic și […]
11:50
Controverse în CV-ul primarului Capitalei: Ciprian Ciucu a declarat funcția de lector la Universitatea din București, însă UB îl contrazice # Gândul
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut în CV-ul său că a fost lector la Universitatea din București între 2007 și 2013, însă universitatea a precizat, pentru Edupedu.ro, că el a fost colaborator extern remunerat pe oră pentru o fracție de post vacant de lector. După preluarea funcției de primar general al Municipiului […]
11:40
11:40
China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. „Rusia știe cum, cu ce și când să răspundă” # Gândul
China îndeamnă la reținere, după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac asupra reședinței președintelui Putin din regiunea Novgorod și a promis să riposteze, relatează The Independent. Ministerul de Externe al Chinei a îndemnat părțile să „respecte principiul neextinderii câmpului de luptă și al neescaladării“, în contextul în care Ministerul rus de Externe a […]
Acum 4 ore
11:20
Serviciul Salvamont Argeş a transmis o avertizare de vânt puternic pe munte. Rafalele tind să ajungă la 120km/h. Salvamontiştii argeşeni au transmis un mesaj, pe facebook, prin care atenţionează pe aceia care se vor aventura pe munte în perioada 30-31 decembrie, în intervalul 10:00(30 decembrie)-20:00(31 decembrie) că vor avea parte de rafale puternice de vânt. […]
11:10
Cum este aşteptat Călin Georgescu la poliţia din Buftea. Fanii scandează: „Bolojan, demisia! Să plece hoţii, să vină patrioţii!” # Gândul
Marţi, fostul prezidenţiabil Călin Georgescu se prezintă din nou în faţa oamenilor legii din Buftea, din Ilfov. UPDATE Se aud huiduieli din mijlocul celor prezenţi să-l întâmpine. UPDATE Călin Georgescu a ajuns la Poliţia Buftea, înconjurat de aceleaşi gărzi de corp. UPDATE Simpatizanţii lui Călin Georgescu strigă „Bolojan, demisia!” Mai mulți simpatizanţi din toate colțurile […]
10:50
10:50
10:50
Fosta mare atletă Tudoriţa Chidu a încetat din viață la vârsta de 58 de ani. Vestea tristă a fost anunțată public de CSM Unirea Slobozia, clubul la care a activat în ultimii ani ca antrenoare și unde a fost considerată un adevărat simbol al performanței și dedicării. Moartea Tudoriței Chidu a fost confirmată printr-un mesaj emoționant publicat […]
10:50
Victor Ponta scrie despre lipsa ministrului Educaţiei, la început de nou an şcolar, şi de faptul că premierul nu se grăbeşte să desemneze altul # Gândul
Demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, chiar înainte de Crăciun, a inflamat spiritiele pe scena politică. Unul dintre cei mai vocali deputaţi, Victor Ponta, comentează faptul că intrăm în noul an şcolar fără un ministru al Educaţiei, în timp ce premierul Ilie Bolojan nu se grăbeşte să desemneze unul nou. „ROMÂNIA EDUCATĂ! Nu-i așa că ați uitat […]
10:40
Mulți proprietari din mediul rural nu știu ce acte trebuie să prezinte pentru înregistrarea gratuită a proprietății lor. Aceștia își pun întrebări precum: Ce acte trebuie să prezint? Sunt acestea suficiente? Răspunsurile vin în cadrul procesului de înregistrare sistematică, proces în care proprietățile sunt măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte […]
10:40
Jaf la un cazinou din Slatina. Un bărbat a amenințat o angajată cu cuțitul și a furat 70.000 de lei # Gândul
Un bărbat a intrat într-un cazinou din Slatina, județul Olt, a amenințat o angajată cu un cuțit și a sustras aproximativ 70.000 de lei. Polițiștii l-au identificat rapid și au recuperat prejudiciul. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați de angajata sălii de jocuri de noroc, care a declarat că o persoană necunoscută […]
10:40
Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan din negocierile de pace? S-a balonat după atâta ciolan cu fasole! # Gândul
În cea mai recentă pastilă, jurnalistul Ion Cristoiu a ridicat un semn de întrebare referitor la absența lui Nicușor Dan din negocierile de pace.
10:30
10:30
Orașul din România care crește taxa de gunoi cu 70% de la 1 ianuarie. Acești localnici vor plăti sute de lei în plus # Gândul
Anul nou vine cu majorări semnificative de taxe și impozite, unele dintre ele fără precedent, iar scumpirile provoacă și nemulțumiri puternice în rândul populației. Un exemplu este în Galați, unde taxa de salubrizare va crește de la 1 ianuarie de la 170 la 300 de lei de persoană, în contextul în care noile sisteme moderne […]
10:20
Surpriză neplăcută de Anul Nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sute de angajați vor primi salarii mai mici cu până la 1.200 de lei # Gândul
Sute de angajați din categoria personalului didactic auxiliar de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași vor începe anul 2026 cu venituri mai mici, după ce conducerea instituției a decis eliminarea salariului diferențiat acordat în mod constant în ultimii ani, scrie Ziarul de Iași. Decizia, anunțată chiar înainte de sărbătorile de Anul Nou, vizează sute […]
10:20
Loteria Romana organizeaza miercuri, 31 decembrie, tragerile speciale LOTO de Anul Nou. Evenimentul va fi transmis în direct la România Tv, în emisiunea Românii au noroc, începând cu ora 17:40. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Pentru cea de-a […]
10:10
Patriarhul Daniel va săvârși Sfințirea Mare a Apei. Care este programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului # Gândul
Credincioșii ortodocși vor sărbători marțea viitoare Botezul Domnului la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, unde vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare, îmbuteliați în sticle de 0,5 litri. Programul liturgic al Bobotezei la Patriarhie Conform Biroului de Presă al Patriarhiei Române, sărbătoarea Botezului Domnului, pe 6 ianuarie 2026, va fi marcată […]
10:00
Caz fără precedent la Iași. Trei afaceriști au cerut ordin de protecție împotriva unui braconier violent: „Cineva va muri” # Gândul
Caz fără precedent în justiția ieșeană, unde trei oameni de afaceri au solicitat un ordin de protecție împotriva unui localnic acuzat de braconaj, amenințări repetate și acte de violență. Magistrații au decis interzicerea accesului acestuia în zona iazurilor pe care le administra compania reclamanților, scrie Ziarul de Iași. Trei administratori ai SC Acvacom SRL au […]
09:50
O dubă a intrat într-un gard, pus la pământ un panou de electricitate şi un copac, în Sectorul 2 al Capitalei # Gândul
O dubă a pus la pământ un hidrant, pe Strada Dimitrie Pompeiu din Sectorul 2 al Capitalei. Accidentul s-a produs în Cartierul Pipera din Bucureşti. Potrivit martorilor, şoferul dubei a intrat cu viteză şi a spulberat tot ce a întâlnit în cale. A fost testat cu etilotestul şi drug- testul de către poliţiştii de la […]
09:50
Președintele israelian neagă că ar fi discutat cu Trump despre grațierea lui Benjamin Netanyahu. Ce afirmații a făcut republicanul # Gândul
Președintele israelian, Isaac Herzog, a negat, luni, că ar fi discutat cu omologul său american, Donald Trump, despre grațierea premierului Benjamin Netanyahu, relatează Le Figaro. „Nu a avut loc nicio conversație între președintele Herzog și președintele Trump de la depunerea cererii de grațiere”, a asigurat, ieri, biroul de presă a lui Isaac Herzog într-un comunicat. […]
09:40
Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament # Gândul
Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat că a lansat o operațiune militară limitată asupra portului Mukalla din Yemen, susținând că nave neautorizate au transportat arme destinate Consiliului de Tranziție Sudic. Lovitura vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre facțiunile implicate în conflictul yemenit, relatează Aljazeera. Nave fără autorizație și armament descărcat în port […]
09:40
Acum 6 ore
09:30
Orașul din România cu cei mai triști locuitori în 2025 (și nu numai). Este la 80 km de București # Gândul
Datele centralizate în 2024 și 2025 privind calitatea vieții indică faptul că mai multe orașe din România se confruntă cu un nivel scăzut de satisfacție în rândul locuitorilor. În fruntea acestui clasament negativ se află un oraș industrial aflat la doar 80 de km de Capitală. Potrivit studiilor de specialitate și barometrelor de opinie publică, […]
09:10
Echiepele Infrastructură Sector 5 au finalizat lucrările de reparații locale din zona Intrării Ghimeș. Intervenții au vizat îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere și pietonale, precum și îmbunătățirea aspectului general al zonei. „Am finalizat lucrările de reparații locale executate în zona Intrării Ghimeș, intervenții care au avut ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de circulație, […]
09:00
Apar noi detalii în cazul crimei din Sibiu. Și-ar fi sedat mama cu ceai și ar fi ucis-o pentru că îi cerea mai multă responsabilitate # Gândul
Apar date noi în cazul care a zguduit comunitatea din Sibiu. Procurorii susțin că un patrimoniu estimat la aproape două milioane de euro ar fi stat la baza conflictului dintre o femeie și fiica sa, conflict care a dus la faptele cercetate în prezent. După un an și jumătate de investigații, anchetatorii conturează un scenariu […]
09:00
Echipe cu tradiție în Superliga, în pragul colapsului financiar. Avertismentul șefului LPF: „Unele echipe probabil nu o să termine campionatul” # Gândul
Fotbalul românesc traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. Problemele financiare tot mai grave pun în pericol stabilitatea mai multor cluburi, unele dintre ele cu tradiție în Superliga. Chiar șeful LPF, Gino Iorgulescu, lansează un avertisment dur precum că sunt anumite echipe care riscă să nu ducă sezonul la bun sfârșit. Situația […]
09:00
Ne așteaptă o lună ianuarie istorică în România. Ce se întâmplă în București, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Luna ianuarie 2026 va fi marcată de episoade de ger și ninsori consistente. Un eveniment destul de rar care a determinat eliberarea aerului rece din regiunile polare și a adus temperaturi mult sub normalul perioadei în Europa, Statele Unite și Canada. Potrivit specialiștilor Accuweather, prima lună a anului 2026 va aduce temperaturi mai scăzute decât […]
08:40
Pancu rupe tăcerea după despărțirea lui Emerllahu de CFR Cluj: „A plecat cu lacrimi în ochi”. Becali a încercat să-l transfere la „pachet” la FCSB # Gândul
Antrenorul Daniel Pancu a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente petrecute recent la CFR Cluj, dezvăluind că despărțirea de Lindon Emerllahu a fost extrem de emoționantă, atât pentru jucător, cât și pentru club. Daniel Pancu a preluat banca tehnică a CFR Cluj la 1 noiembrie și, în scurt timp, l-a transformat pe […]
08:40
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a anunțat primul transfer al iernii. Jucătorul va acoperi compartimentul defensiv și în curând va fi prezentat oficial. Roș-albii au tratative cu mai mulți jucători, inclusiv cu Bogdan Vătăjelu, care ar putea fi în lot în cantonamentul din Antalya. „Câinii” vor să transfere un fundaş central, fundaş stânga şi […]
