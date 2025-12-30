Înfrângere pentru Ilie Bolojan. Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM

09:10

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete se menţine pe poziţia a 2-a în topul vizibilităţiii membrilor Guvernului pe luna noiembrie, urmat de ministrul Economiei Radu Miruţă, care urcă de pe locul 10, indică Barometrul vizibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Miniştrii Finanţelor, Educaţiei şi Poectelor Europene, Alexandru Nazare, Daniel David şi Dragoş Pîslaru urcă în top, în timp ce ministrul de Externe Oana Ţoiu coboară de pe locul 5 pe locul 10. Şase miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.