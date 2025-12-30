Accident grav în Dolj: Doi bărbaţi au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion
Digi24.ro, 30 decembrie 2025 22:30
Doi bărbaţi au murit, miercuri seara, într-un accident rutier petrecut în judeţul Dolj, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion al cărui şofer nu a acordat prioritate. Cele două victime au fost transportate la spital, unde au murit. De asemenea, un alt bărbat aflat în autoturism a fost rănit.
Actorul Idris Elba a fost înnobilat de regele Charles. Ce vedete au mai fost incluse pe lista de onoruri de Anul Nou # Digi24.ro
Actorul britanic Idris Elba se numără printre personalitățile înnobilate aflate pe lista de distincții anunțată de Palatul Buckingham pentru 2026. Ceremonia anuală de onoruri, publicată la final de an, include și alte nume cunoscute din film, muzică, sport și cultură, recompensate pentru contribuțiile lor la viața publică.
Peste 540.000 de copii vor beneficia anul viitor de programul „Masă sănătoasă”, anunță Guvernul # Digi24.ro
Peste 540.000 de copii, preşcolari şi elevi din învăţământul preuniversitar, vor beneficia anul viitor de o masă caldă sau un pachet alimentar, cu o valoare zilnică de 16,5 lei pentru fiecare copil, în cadrul programului naţional „Masă sănătoasă”.
Peste 200 de kilometri de autostradă şi drum expres vor fi dați în trafic în 2026. Irinel Scrioşteanu: Va fi un an record # Digi24.ro
Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu a declarat marți că, în acest an, s-au dat în folosinţă 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, ceea ce reprezintă 10% din totalul kilometrilor de drum de mare viteză. Potrivit acestuia, anul 2026 va fi unul în care se va da în circulaţie un număr record de kilometri de drum de mare viteză.
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată # Digi24.ro
Eurostar a anunțat marți suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine, după un dublu incident tehnic survenit în tunelul de sub Canalul Mânecii, care a afectat operatorul tunelului Getlink.
Viscol în SUA, peste 6.000 de zboruri anulate. Furtuna Ezra face prăpăd. Meteorologii avertizează asupra unui „ciclon-bombă” # Digi24.ro
Furtuna de iarnă Ezra a perturbat călătoriile de sărbători în nord-estul, centrul și zona Marilor Lacuri ale Statelor Unite pentru a treia zi consecutivă, luni, provocând mii de întârzieri ale zborurilor și sute de anulări. Meteorologii au avertizat asupra unui „ciclon bombă” care ar putea complica și mai mult călătoriile înainte de sărbătorile de Anul Nou, scrie Reuters.
90.000 de noi lucrători străini vor fi admiși anul viitor pe piaţa forţei de muncă din România. Domeniile în care vor activa aceștia # Digi24.ro
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, a anunţat marţi Ministrul Muncii.
Ministra de Externe, Oana Țoiu, face precizări despre cei trei români blocaţi în telecabină în Italia # Digi24.ro
Cei trei români care au rămas blocaţi în telecabina din staţiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveţia, au fost evacuaţi şi sunt într-o stare bună, a anunțat marți ministra de Externe, Oana Ţoiu.
Guvernul a aprobat ordonanţa privind reorganizarea Ministerului Agriculturii. Se desfiinţează 216 funcţii de conducere # Digi24.ro
Guvernul a aprobat marţi ordonanţa privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia, care prevede, printre altele, desfiinţarea a aproximativ 216 funcţii de conducere, a anunţat instituţia, printr-un comunicat.
„Vikingii” au năvălit pe străzi. Mii de oameni, purtând torțe, au mărșăluit în Edinburgh pentru Festivalul Focului # Digi24.ro
Mii de localnici au mărșăluit pe străzile din Edinburgh, fluturând torțe aprinse, pentru a da startul oficial celebrărilor Hogmanay (n.r. Festivalul Focului), renumite în întreaga lume. Procesiunea anuală cu torțe s-a desfășurat prin parcul din centrul orașului, în direcția Castelului Edinburgh, anunță BBC.
Ilie Bolojan: Vom respecta ținta de deficit, mai mic de 8,4%. Anul viitor nu vom mai crește taxe # Digi24.ro
O ședință de Guvern are loc marți, la Palatul Victoria, ultima din acest an. Anunțată inițial pentru ora 17:00, aceasta a început cu o oră întârziere, la 18:00. Pe agendă sunt mai multe proiecte de acte normative. Miniștrii s-au reunit astăzi ca să stabilească prioritățile pentru 2026, un an în care Executivul intră cu multe promisiuni de reformă restante și provocări economice uriașe.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord prin Tunelul Canalului Mânecii - Eurotunnel (Channel Tunnel) asupra faptului că, ca urmare a unei defecţiuni la sistemul de alimentare electrică, serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse, iar LeShuttle, serviciul pentru transportul rutier, se confruntă cu întârzieri severe.
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție cheie de securitate în sine” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat marți că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este o componentă cheie a garanțiilor de securitate viitoare ale țării, după ce a purtat discuții cu liderii europeni privind negocierile de pace, relatează Euronews. Declarațiile acesteia vin după acuzații grave ale Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.
Analiza experților militari după presupusul atac asupra reședinței lui Putin. ISW: „Nicio dovadă a unei lovituri ucrainene cu drone” # Digi24.ro
Ancheta privind presupusul atac al Kievului asupra palatului de la Valdai al lui Vladimir Putin se complică. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) spun că nu au găsit nicio dovadă care să susțină afirmația ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, despre o presupusă „lovitură ucraineană” cu drone asupra reședinței lui Putin din regiunea Novgorod, transmite marți agenția de presă Ukrinform. Unii analiști ruși disidenți, care trăiesc în Occident, au calificat, la rândul lor, așa-zisul atac cu drone drept o „diversiune” a Kremlinului pentru a sabota negocierile de pace.
Un jaf spectaculos a avut loc în acest weekend la o bancă din oraşul Gelsenkirchen, vestul Germaniei, provocând, potrivit poliţiei, un prejudiciu de 30 de milioane de euro, precum şi furia clienţilor băncii marţi dimineaţă, informează AFP.
Comisia Europeană a virat în conturile BNR peste 586 milioane de euro. Ministrul Finanţelor: O veste foarte bună pentru economie # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că, în penultima zi din an, Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională.
Mircea Abrudean: România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis marţi că România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente. Potrivit acestuia, veniturile au crescut cu 13% faţă de anul precedent, iar investiţiile continuă să crească, semnale care ne arată că suntem pe drumul corect.
China continuă pregătirile pentru război. Exerciții în jurul Taiwanului. Trump: „Nu sunt îngrijorat. Xi nu mi-a zis nimic despre asta” # Digi24.ro
Donald Trump susține că nu este îngrijorat de exercițiile militare cu foc real ale Chinei în jurul Taiwanului și că are o relație excelentă cu liderul chinez, Xi Jinping, care „nu mi-a spus nimic despre asta”. Comentariile președintelui SUA au venit în contextul unei simulări de atac-surpriză, lansată de către Armata Populară de Eliberare (PLA) luni și marți, pe care China a numit-o „Misiunea Justiție 2025”, anunță The Guardian.
2025 văzut prin obiectivul camerei. Cele mai importante imagini din România din anul care se încheie # Digi24.ro
Agenția foto INQUAM Photos a publicat cele mai importante imagini din 2025. Foto jurnaliștii au selectat cele mai reprezentative momente surprinse de camerele celor care au fost pe teren la cele mai importante evenimente din anul care se încheie.
Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după ce a primit o donaţie de la Mbappe. Suma oferită de fotbalist # Digi24.ro
Un poliţist responsabil cu securitatea echipei Franţei a fost sancţionat disciplinar de Direcţia Generală a Poliţiei Naţionale (DGPN) cu pensionarea anticipată după ce a primit un cadou de la Kylian Mbappé, a aflat, marţi, AFP din surse apropiate dosarului, confirmând o informaţie publicată de Le Monde.
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră # Digi24.ro
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia în 2026, deoarece pentru prima dată dimensiunea armatei ruse a încetat să crească, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Fox News.
Guvernul Poloniei aprobă un proiect de lege ce introduce „contracte de coabitare” pentru cupluri, indiferent de sex # Digi24.ro
Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce 'contracte de coabitare' pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora, o măsură de recunoaştere a uniunilor de acelaşi sex într-o ţară majoritar catolică şi una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane LGBT, transmite Reuters.
Se circulă greu, în condiţii de ninsoare abundentă, pe A1. Coadă de kilometri pe Valea Oltului - DN 7 # Digi24.ro
Circulație îngreunată pe Valea Oltului. A nins foarte mult acolo, iar utilajele nu pot interveni din cauza unui camion oprit pe șosea. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, marţi, că se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, precum şi pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa.
Ilie Bolojan și premierul Olandei au mâncat la popotă, alături de militarii Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, în cadrul vizitei de lucru de la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, despre sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru a ajunge la pace în Ucraina şi răspunsul la ameninţările hibride şi la campaniile de dezinformare ale Rusiei. Cei doi oficiali s-au întâlnit şi cu militarii din bază, olandezi, români şi americani şi au mâncat la popotă.
Măsură fără precedent. Lituania pregătește minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus # Digi24.ro
Autoritățile lituaniene, în cadrul pregătirilor pentru crearea unei linii de apărare în regiunea Baltică de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, instalează pe podurile de frontieră „construcții inginerești pentru fixarea explozibililor”. Acest lucru a fost comunicat de LRT, cu referire la armata lituaniană.
Consiliul Local al Sectorului 1 a introdus taxa de reabilitare termică pentru blocurile anvelopate. Cine plătește și în ce condiții # Digi24.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat introducerea unei taxe de reabilitare termică pentru proprietarii de apartamente din blocurile care vor fi anvelopate. Primăria va plăti integral lucrările, dar va recupera 10% din costuri de la proprietari, pe o perioadă de 10 ani, în două rate anuale.
Zelenski, amenințat cu moartea de fostul președinte rus Dmitri Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă ticălosului # Digi24.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA. Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei şi cunoscut pentru invectivele sale la adresa Ucrainei şi a aliaţilor acesteia, s-a referit la discursul de Crăciun al lui Zelenski, spunând că acesta a dorit moartea „unei persoane” - probabil liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
Înfrângere pentru Ilie Bolojan. Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM # Digi24.ro
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză sindicatului care apără dreptul salariaților din cadrul ANCOM. Potrivit deciziei instanței, reorganizarea cerută de către Ilie Bolojan și care ar fi trebuit să fie pusă în practică de la întâi ianuarie nu va mai avea loc. Decizia instanței poate fi atacată în termen de cinci zile.
Un român a fost arestat la Paris, după ce a atacat cu un ciocan pasageri de la metroul din capitala franceză # Digi24.ro
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat marţi AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet, incidentul petrecându-se la câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou.
Deficit bugetar de 6,4% după primele 11 luni din 2025. „Dacă statul a fost cumpătat în decembrie, putem încheia anul sub ținta de 8,4%” # Digi24.ro
România a încheiat primele 11 luni ale anului 2025 cu un deficit bugetar de 121,77 miliarde de lei, echivalentul a 6,40% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2024, când deficitul era de 7,15% din PIB. Despre această evoluție, care pare pozitivă la nivelul cifrelor, Digi24 a discutat cu specialistul în economie Adrian Codirlașu, președintele CFA România, care a atras atenția că reducerea deficitului a fost influențată decisiv de inflație și de creșterea taxelor, nu de o corecție structurală amplă a cheltuielilor publice.
China a avut o primă reacție la declarațiile Rusiei privind un presupus atac asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin. Beijingul a făcut apel la prudență pentru a evita escaladarea conflictului, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, citat de RBC Ukraine.
Un deputat moldovean organiza „o beție” chiar în timpul ședinței Parlamentului. Jurnaliștii au surprins discuția de pe Whatsapp # Digi24.ro
Câteva discuții dintr-un chat intern al membrilor PAS au fost fotografiate chiar de pe laptopul unui deputat și publicate pe rețelele sociale de către jurnaliștii de peste Prut. Mai mulți aleși ai sunt surprinși cum pun la cale o petrecere chiar în timpul ședinței Parlamentului de la Chișinău.
Actorul Idris Elba a fost înnobilat de regele Charles. Ce vedete au mai fost incluse pe lista de onoruri de Anul Nou # Digi24.ro
Actorul britanic Idris Elba se numără printre personalitățile înnobilate în lista de distincții anunțată de Palatul Buckingham pentru 2026. Ceremonia anuală de onoruri, publicată la final de an, include și alte nume cunoscute din film, muzică, sport și cultură, recompensate pentru contribuțiile lor la viața publică.
„Pacea este la orizont” anunță premierul Poloniei. Cum vede Donald Tusk garanțiile de securitate oferite de SUA # Digi24.ro
Pacea ar putea fi obţinută în Ucraina în câteva săptămâni, a apreciat marţi premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie prin videoconferinţă cu alţi lideri europeni susţinători ai Ucrainei, relatează Reuters.
Accident cu o telecabină în regiunea Piemont din Italia: Doi oameni sunt răniți iar aproape 100 sunt blocați la peste 2.800 de metri # Digi24.ro
Un accident soldat cu doi răniţi a avut loc la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia. Sistemul a rămas blocat, iar în prezent aproape 100 de persoane trebuie să fie evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine, relatează agenţia ANSA.
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest încă 30 de zile. Decizia este definitivă # Digi24.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis marţi Curtea de Apel Constanţa. Decizia instanţei este definitivă.
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată # Digi24.ro
Eurostar a anunțat marți suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine, după un dublu incident tehnic survenit în tunelul de sub Canalul Mânecii, care a afectat operatorul tunelului Getlink.
Autorităţile din regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei, au ordonat marţi evacuarea a 14 localităţi din apropierea frontierei cu Rusia şi Belarus, din cauza bombardamentelor ruseşti zilnice, potrivit AFP şi Agerpres.
Fermierii români care cultivă cartofi pot primi finanțare de până la 2 milioane de euro. Proiectele pot fi depuse din ianuarie 2026 # Digi24.ro
Legumicultorii români și fermierii care cultivă cartofi vor putea accesa, începând cu data de 19 ianuarie 2026, fonduri europene în valoare totală de peste 151 de milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis marți, 30 decembrie, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
Coreea de Sud și Polonia au semnat un acord de 4 miliarde de dolari pentru producerea de rachete ghidate # Digi24.ro
Compania sud-coreeană de apărare Hanwha Aerospace Co. a anunţat marţi că a semnat un contract de 5,6 mii de miliarde de woni (4 miliarde de dolari americani) cu agenţia poloneză de achiziţii de armament pentru producerea de rachete în Polonia, informează Yonhap, preluat de Agerpres.
Un nou palat de miliarde pentru „țar”. Putin și-a construit o reședință cu spital propriu și sală criogenică (investigație) # Digi24.ro
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, are un nou palat, situat pe promontoriul Aia din Crimeea, au descoperit colaboratorii lui Alexei Navalnîi de la Fondul pentru Combaterea Corupției (FBK).
Lavrov, ironizat de ucraineni cu o caricatură inspirată de afișul filmului „Mincinosul mincinoşilor” # Digi24.ro
Kievul a publicat pe contul oficial al brandului de țară de pe X un poster caricatural în care Serghei Lavrov apare în locul lui Jim Carrey, protagonistul filmului „Mincinosul mincinoșilor”. Reacția ironică vine după ce Moscova a acuzat Ucraina de un presupus atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin, fără a prezenta dovezi publice.
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul președintelui rus # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării.
Ucraina îl ironizează pe Lavrov cu o caricatură inspirată de afișul filmului „Mincinosul mincinoşilor” # Digi24.ro
Kievul a publicat pe contul oficial al brandului de țară de pe X un poster caricatural în care Serghei Lavrov apare în locul lui Jim Carrey, protagonistul filmului „Mincinosul mincinoșilor”. Reacția ironică vine după ce Moscova a acuzat Ucraina de un presupus atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin, fără a prezenta dovezi publice.
Exporturile rusești de gaze naturale spre Europa au scăzut la cel mai redus nivel din ultimii 50 de ani # Digi24.ro
Exporturile de gaze naturale ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, atingând cel mai redus nivel începând de la mijlocul anilor 1970, ca urmare a închiderii rutei ucrainene şi pe măsură ce Uniunea Europeană elimină treptat importurile de combustibili fosili din Rusia, arată calculele publicate marţi de Reuters.
Trump amenință Hamas că „va avea de plătit” dacă nu renunță la arme: „Va fi iadul pentru ei” # Digi24.ro
Donald Trump a avertizat că Hamas va suporta „consecințe grave” dacă nu se dezarmează, după o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, desfășurată la reședința sa din Florida. Mesajul dur vine în contextul presiunilor internaționale pentru avansarea planului de pace pentru Gaza și al blocajului legat de retragerea trupelor israeliene și eliberarea ostaticilor.
Statul va plăti tratamente stomatologice în spitalele publice. Ce prevede noul program AP-STOMA # Digi24.ro
Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un ordin de ministru care introduce programul AP-STOMA, un mecanism de finanțare publică pentru tratamente stomatologice realizate în spitalele publice. Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, este vorba despre „pentru prima dată în România” un sistem clar și predictibil de finanțare a stomatologiei în sistemul public.
DNA: Profesori de la Facultatea de Medicină din Galați, trimiși în judecată pentru mită în bani şi bijuterii la examenul de rezidențiat # Digi24.ro
Doi profesori de la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi că ar fi primit mită, constând în bani şi bijuterii, pentru a ajuta mai mulţi studenţi să promoveze examenul de rezidenţiat.
Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin a transmis felicitări de Crăciun și Anul Nou mai multor aliați globali, inclusiv liderilor din China, SUA, India și America Latină. În Europa, însă, doar doi lideri au fost menționați în mesajele oficiale ale președintelui rus.
Cum va fi vremea în ianuarie. Meteorologii anunță o schimbare începând de săptămâna viitoare # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie prognozează temperaturi mai mari decât cele specifice sezonului, începând din 5 ianuarie şi până aproape de sfârşitul lunii, în toate regiunile țării, conform prognozei pe patru săptămâni, publicată marţi.
