Zece răniţi, unul grav, la Stockholm, după ce un autobuz loveşte un imobil în cartierul Liljeholmen

Puţine lucruri sunt mai emoţionante şi şocante, în acelaşi timp, decât povestea Nicoletei Giurcanu-Matei, una dintre persoanele arestate în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, la baricada de la Intercontinental, în ziua când Revoluţia a început şi la Bucureşti. Nicoleta Giurcanu avea atunci 14 ani şi 9 luni şi, după ce a fost prinsă de Miliţie, a trăit 48 de ore de un dramatism absolut înspăimântător.