Zece răniţi, unul grav, la Stockholm, după ce un autobuz loveşte un imobil în cartierul Liljeholmen
News.ro, 30 decembrie 2025 19:20
Zece persoane au fost rănite, inclusiv una grav, după ce un autobuz - în care se aflau 17 persoane - a lovit un imobil, marţi după-amiaza. în cartierul Liljeholmen, la Stockholm, relatează AFP.
• • •
Acum 30 minute
19:30
MAE, atenţionare de călătorie pentru Marea Britanie: Ca urmare a unei defecţiuni la sistemul de alimentare electrică, serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse iar serviciul pentru transportul rutier se confruntă cu întârzieri severe # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis, marţi, o atenţionare de călătorie pentru cetăţenii care vor să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord prin Tunelul Canalului Mânecii / Eurotunnel (Channel Tunnel), arătând că, urmare a unei defecţiuni la sistemul de alimentare electrică, serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse, iar LeShuttle, serviciul pentru transportul rutier, se confruntă cu întârzieri severe.
19:30
Zekenski anunţă o reuniune cu lideri din ţări aliate Kievului în Franţa, la 6 ianuarie, precedată pe 3 şi urmată pe 7 ianuarie de reuniuni la nivel de consilieri în probleme de securitate, în vederea unei reuniuni cu Trump în cadrul negocierilor privind U # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă marţi că o reuniune cu lideri din ţări aliate Kievului urmează să aibă loc săptămâna viitoare, în Franţa, în cadrul unor negocieri în vederea opririi invaziei ruse a Ucrainei, relatează AFP.
19:30
Biletele pentru concertele de Anul Nou ale Filarmonicii „George Enescu” cu dirijorul Vlad Vizireanu şi violonistul Remus Azoiţei s-au epuizat în mai puţin de 30 de minute # News.ro
Filarmonica „George Enescu” deschide spectaculos Noul An şi a doua parte a Stagiunii 2025-2026 cu două concerte sold-out, în 8 şi 9 ianuarie, la Ateneul Român, avându-i în prim-plan pe dirijorul Vlad Vizireanu şi violonistul Remus Azoiţei. Programul, cu lucrări din repertoriul clasic şi romantic, pregătit special pentru aceste seri festive, a făcut ca biletele să se epuizeze marţi în mai puţin de 30 de minute de la punerea în vânzare.
19:20
19:20
Brazilianul Ailton şi-a răscumpărat trofeul de golgheter al Bundesligii 2003-2004, la 18 ani după ce a fost nevoit să se despartă de el # News.ro
Cel mai bun marcator al Bundesliga în sezonul 2003-2004, cu 28 de goluri, Ailton a dus Werder Bremen la titlu. Obligat să se despartă de trofeul său individual din cauza problemelor financiare în 2007, brazilianul a reuşit să-l răscumpere, 18 ani mai târziu.
Acum o oră
18:50
Autorii atacului de pe plaja Bondi ”aparent au acţionat singuri” şi nu făceau parte din vreo organizaţie teroristă, anunţă poliţia australiană # News.ro
Cei doi autori ai atacului de pe plaja Bondi, în Australia, soldat cu 14 morţi, în timpul unei sărbători evreieşti, par să nu fi primit un ajutor din afară şi că nu făceau parte din vreo organizaţie teroristă, anunţă marţi poliţia, relatează AFP.
Acum 2 ore
18:40
Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Controale ample pe balastiere continuă cu Garda Naţională de Mediu în Dolj, Vâlcea, Olt şi Argeş / 71 de sancţiuni, suspendări de activitate pentru exploatări ilegale şi amenzi de peste 1,74 milioane lei # News.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, prezintă marţi rezultatele controalelor ample pe balastiere, cu Garda Naţională de Mediu, în Dolj, Vâlcea, Olt şi Argeş: 71 de sancţiuni, suspendări de activitate pentru exploatări ilegale şi amenzi de peste 1,74 milioane lei.
18:30
Marina Regală canadiană a fost desemnată marţi de către Teheran drept ”organizaţie teroristă”, ca măsură de retorsiune în urma unei decizii similare a Canadei în 2024 vizând Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, relatează AFP.
18:30
Liverpool a anunţat, marţi, că s-a despărţit de Aaron Briggs, antrenorul său specializat în lovituri libere, care a venit în iulie 2024 ca responsabil cu dezvoltarea individuală.
18:30
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: O veste foarte bună pentru finanţele publice şi pentru economia României, în penultima zi din an: Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă o veste foarte bună pentru finanţele publice şi pentru economia României, în penultima zi din an, după ce Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională.
18:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni şi 15 zile în funcţia de judecător # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, răspunde marţi la acuzaţiile care i se aduc, după ce a criticat judecătorii CCR care au blocat o decizie pe pensiile magistraţilor, el arătând că tatăl său, care a fost magistrat, s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, şi după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni şi 15 zile în funcţia de judecător.
18:10
Activele nete ale celor 250 de fonduri de investiţii din România se apropie, la final de noiembrie, de 60 de miliarde lei # News.ro
Activele nete ale celor 250 de fonduri deschise de investiţii şi fonduri de investiţii alternative se apropie, la final de noiembrie, de 60 de miliarde lei de la 48,3 miliarde lei în urmă cu 11 luni, anunţă Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România.
18:00
Jaf de 30 mil. € în vestul Germaniei, la o sucursală a unei case de economii, în Gelsenkirchen. Spărgătorii au golit 30 de casete de valori pline cu bani, aur şi bijuterii şi au fugit. Clienţi îngrijoraţi, adunaţi în faţa băncii, ameninţă angajaţi. ”E ca- # News.ro
Spărgători au jefuit o bancă şi au fugit cu prada, în weekend, la Gelsenkirchen, în vestul Germaniei, provocând un prejudiciu de 30 de milioane de euro, potrivit unei estimări, anunţă marţi poliţia, relatează AFP.
18:00
Mircea Abrudean: România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente. Veniturile au crescut cu 13% faţă de anul precedent, iar investiţiile continuă să crească # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară marţi că România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente. El arată că veniturile au crescut cu 13% faţă de anul precedent, iar investiţiile continuă să crească, semnale care ne arată că suntem pe drumul corect.
Acum 4 ore
17:40
Rogobete: Astăzi înfiinţăm Programul naţional de finanţare prin Acţiuni Prioritare – Chirurgie Robotică (AP-ROBOTICA) / Ministerul Sănătăţii va finanţa direct spitalele publice care au în dotare roboţi chirurgicali # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că Guvernul înfiinţează marţi Programul naţional de finanţare prin Acţiuni Prioritare – Chirurgie Robotică (AP-ROBOTICA). Prin acest program, Ministerul Sănătăţii va finanţa direct spitalele publice care au în dotare roboţi chirurgicali, pentru achiziţia de kituri, instrumentar şi materiale consumabile necesare utilizării acestora la pacienţi.
17:40
Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după o donaţie făcută de Kylian Mbappe # News.ro
Un poliţist responsabil cu securitatea echipei Franţei a fost sancţionat disciplinar de Direcţia Generală a Poliţiei Naţionale (DGPN) cu pensionarea anticipată după ce a primit un cadou de la Kylian Mbappé, a aflat, marţi, AFP din surse apropiate dosarului, confirmând o informaţie publicată de Le Monde.
17:40
Argeş: Un bărbat de 51 de ani, plecat de la o stână în urmă cu două zile, a fost găsit mort de către salvamontişti într-o zonă împădurită # News.ro
Un bărbat în vârstă de 51 de ani, care plecase de la o stână în urmă cu două zile, dar nu a mai ajuns acasă, a fost găsit mort de către salvamontişti într-o zonă împădurită din judeţul Argeş.
17:30
Emiratele Arabe Unite anunţă că încheie voluntar misiunea forţelor rămase în Yemen, în urma tensiunilor cu Arabia Saudită # News.ro
Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite (EAU) a declarat marţi că a încheiat voluntar misiunea unităţilor sale de combatere a terorismului în Yemen, singurele forţe rămase în ţară după încheierea prezenţei militare în 2019, informează Reuters.
17:20
17:10
UPDATE - Infotrafic: Se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă carosabil/ Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, se circulă îngreunat din cauza unui camion staţionat pe şosea # News.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, marţi, că se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, precum şi pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa. DRDP Craiova informează că pe Valea Oltului se circulă îngreunat, din cauza unui camion staţionat pe şosea care a împiedicat intervenţia utilajelor de deszăpezire
17:10
Partidul german de extremă dreapta AfD a fost invitat să participe la Conferinţa de securitate de la München din 2026 # News.ro
Conferinţa de Securitate de la München (MSC) a invitat parlamentarii din partidul Alternative für Deutschland (AfD, de extremă dreaptă) să participe la reuniunea anuală a oficialilor internaţionali de rang înalt din domeniul apărării, care va avea loc în februarie. Schimbarea de poziţie, confirmată de organizatori, a survenit după ce vicepreşedintele SUA, JD Vance, a criticat dur excluderea AfD într-un discurs dur rostit la evenimentul din acest an, în care a acuzat Germania că înăbuşă libertatea de exprimare prin marginalizarea partidului antiimigraţie şi pro-Kremlin, relatează The Guardian.
17:00
Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu: În 2025, am aplicat cele mai multe sancţiuni şi măsuri de conformare din istoria instituţiei / Obiectivul digitalizării, mutat în 2026 # News.ro
Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, vine, marţi, cu un bilanţ al activităţii din 2025, arătând că a aplicat cele mai multe sancţiuni şi măsuri de conformare din istoria instituţiei şi a redeschis dezbaterea privind politicile publice din gestionarea deşeurilor prin campania „ReStart Reciclare”. El mai arată că digitalizarea GNM este un obiectiv pe care îl vedea finalizat în 2025, dar pe care îl vor muta în anul care vine.
17:00
Primăria Capitalei a obţinut de la AFM aproape 120 de milioane de lei pentru două proiecte de modernizare a sistemului de iluminat din Bucureşti/ Vor fi înlocuite, cu lămpi led, 18.135 de corpuri de iluminat public # News.ro
Primăria Capitalei anunţă, marţi, că a obţinut de la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) aproape 120 de milioane de lei pentru două proiecte de modernizare a sistemului de iluminat din Bucureşti. Potrivit sursei citate, banii sunt nerambursabili, iar cu ei vor fi înlocuite, cu lămpi led, 18.135 de corpuri de iluminat de pe stăzi.
17:00
357 de persoane arestate în 21 de provincii, în întreaga Turcie, într-o operaţiune împotriva Statului Islamic # News.ro
Forţe de ordine turce au arestat 357 de persoane într-o vastă operaţiune împotriva organizaţiei Statul Islamic (SI), în 21 de provincii, în întreaga Turcie, anunţă marţi ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, relatează AFP.
17:00
Fundaşul lateral Raffaele Stroe, în vârstă de 20 de ani, a semnat un contract cu Chindia Târgovişte pentru 2 ani şi jumătate.
16:40
Infotrafic: Se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă şi pe DN 7 Râmnicul Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa # News.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, marţi, că se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă şi pe DN 7 Râmnicul Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa.
16:30
Unul din cei doi tigri albi de la Grădina Zoologică din Craiova a murit/ Anunţul, făcut de societatea care administrează parcul Zoo la două săptămâni de la deces, după ce informaţia a apărut în presa locală/ Cauza morţii animalului # News.ro
Unul din cei doi tigri albi de la Grădina Zoologică din Craiova a murit în urmă cu două săptămâni, anunţul fiind făcut de societatea care administrează parcul Zoo după ce informaţia a apărut în presa locală. Potrivit Eco Urbis, animalul a murit „în mod neaşteptat”, în condiţiile în care prezentase semne de boală care să indice o afecţiune medicală. Societatea precizează că animalul a înghiţit accidental ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori.
16:30
ANPC a controlat peste 300 de operatori economici din zone turistice şi a dat amenzi de aproape 700.000 de lei / Nereguli găsite: produse expirate, echipamente uzate, lipsa huselor de protecţie pentru perne în unităţile de cazare # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat în ultimele zile peste 300 de operatori economici din staţiuni şi zone turistice şi au găsit mai multe nereguli, precum produse expirate, echipamente uzate, lipsa huselor de protecţie pentru perne în unităţile de cazare, preparate culinare fără elementele de identificare. Echipele de control au dat amenzi de aproape 700.000 de lei şi au oprit temporar activitatea a opt operatori economici, până la remedierea deficienţelor.
16:20
Înotătorul Robert Badea şi antrenoarea Iulia Becheru au semnat noi contracte cu Steaua, valabile până la 31 august 2028.
16:20
Rusia a atacat marţi infrastructura din regiunea Odesa, avariind o navă civilă şi instalaţii din porturile Pivdenni şi Ciornomorsk de la Marea Neagră, a anunţat vicepremierul Oleksi Kuleba, relatează Reuters.
16:10
Dolj: Un bărbat acuzat că l-a înjunghiat cu un cuţit în abdomen pe un altul, în timpul unui scandal izbucnit pe fondul consumului de alcool, a fost reţinut pentru tentativă de omor # News.ro
Un bărbat acuzat că l-a înjunghiat cu un cuţit în abdomen pe un altul, în timpul unui scandal izbucnit între trei persoane, într-o locuinţă din Craiova, pe fondul consumului de alcool, a fost reţinut pentru tentativă de omor, urmând ca marţi să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.
16:00
Bolojan, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, despre sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru pace în Ucraina şi răspunsul la campaniile de dezinformare ale Rusiei / Cei doi au mâncat alături de militarii din bază # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, în cadrul vizitei de lucru de la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, despre sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru a ajunge la pace în Ucraina şi răspunsul la ameninţările hibride şi la campaniile de dezinformare ale Rusiei. Cei doi oficiali s-au întâlnit şi cu militarii din bază, olandezi, români şi americani şi au mâncat la popotă.
15:50
Administratorul unei firme din Arad, trimis în judecată pentru că a exploatat nisip şi pietriş fără licenţă/ Acesta mai este acuzat că nu a adus terenul la starea iniţială, conform legii # News.ro
Administratorul unei societăţi din Arad a fost trimis în judecată de procurorii arădeni pentru că, în cursul anului 2022, firma respectivă a exploatat nisip şi pietriş în zone de pe raza localităţii Vladimirescu, fără să deţină permis sau licenţă de concesiune. Potrivit anchetatorilor, administratorul respectiv mai este acuzat că nu a adus terenul la starea iniţială, aşa cum prevede legea.
15:50
Un român înarmat cu un ciocan a fost arestat după ce a atacat pasagerii la metroul din Paris. Incidentul s-a întâmplat pe aceeaşi linie unde în urmă cu câteva zile trei femei au fost rănite într-un atac cu cuţitul # News.ro
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat marţi AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet, incidentul petrecându-se la câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou.
15:50
Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională: Guvernul instaurează monopolul în domeniul furnizării de muncitori străini. Câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini # News.ro
Asociaţia Agentiilor de Recrutare Internatională acuză marţi că Guvernul României instaurează monopolul în domeniul furnizării de muncitori străini iar câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini, prin Ordonanţa de urgenţă publicată pe 23 decembrie, privind încadrarea în muncă a străinilor. Asociaţia arată că OUG-ul nu este o reformă ci este o lovitură directă dată economiei de piaţă, concurenţei loiale şi drepturilor lucrătorilor asiatici.
Acum 6 ore
15:20
Iniţiativă legislativă a USR pentru stabilirea unor distanţe minime obligatorii până la care se poate vâna. Demersul are ca scop creşterea siguranţe publice în apropierea locurilor de vânătoare # News.ro
Senatorul USR de Ilfov Cynthia Păun a depus o iniţiativă legislativă care stabileşte distanţe minime obligatorii până la care se poate desfăşura activitatea de vânătoare, diferenţiate în funcţie de tipul armei utilizate, în scopul reducerii riscurilor pentru cetăţenii care locuiesc sau tranzitează zonele aflate în apropierea fondurilor de vânătoare, precum şi a drumurilor deschise circulaţiei publice.
15:20
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, evocă introducerea „legii Wenger” privind poziţia de ofsaid # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că „legea Wenger” privind poziţia de ofsaid ar putea fi introdusă în viitor. Promovată de fostul antrenor al echipei Arsenal, aceasta constă în semnalarea unei poziţii de ofsaid numai dacă întregul corp al atacantului depăşeşte cel al ultimului apărător.
15:10
Primarul suspendat al Mangaliei Cristian Radu rămâne în arest preventiv încă 30 de zile/ Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă # News.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Constanţa. Decizia instanţei este definitivă.
15:10
Italia - Doi răniţi după ce o telecabină a rămas blocată în urma unui accident. Circa 100 de persoane vor fi evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine # News.ro
Un accident, soldat cu doi răniţi, a avut loc la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia, care a rămas blocată, iar în prezent aproape 100 de persoane trebuie să fie evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine, relatează agenţia ANSA.
15:00
Pană majoră. Eurostar anunţă suspendarea tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles până la noi ordine # News.ro
Compania feroviară Eurostar a anunţat marţi la prânz suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles” până la noi ordine, după ce în cursul dimineţii anunţase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulaţia trenurilor sale, relatează Le Figaro.
15:00
Materiale pirotehnice interzise, scoase la vânzare în piaţa centrală din Drăgăşani, Vâlcea. Marfa era păstrată într-un tomberon, pe tarabă erau scoase la vânzare obiecte de Crăciun, iar clienţii erau racolaţi discret - VIDEO # News.ro
Inventivitatea vânzătorilor pare că nu are limite, când vine vorba de profit din comerţul cu produse interzise. Un bărbat a fost prins vânzând ilegal artificii chiar în piaţa centrală din municipiul Drăgăşani. La vedere, pe taraba amplasată în piaţă, el avea produse specifice perioadei Crăciunului, artificiile interzise la comercializare fiind păstrate într-un tomberon pentru gunoi, amplasat în spatele tarabei.
14:40
Noi tensiuni în Orientul Mijlociu de natură să afecteze petrolul. Arabia Saudită emite o avertizare de securitate naţională, în timp ce forţelor Emiratelor Arabe Unite li se cere să părăsească Yemenul # News.ro
Şeful Consiliului prezidenţial din Yemen, Rashad al-Alimi, a decretat marţi starea de urgenţă în Yemen şi a anulat pactul de apărare cu Emiratele Arabe Unite (EAU), după ce separatiştii susţinuţi de Abu Dhabi au cucerit recent vaste porţiuni din ţară. La rândul său, Arabia Saudită a calificat marţi sprijinul acordat de Emiratele Arabe Unite separatiştilor din Yemen drept „o ameninţare” pentru regat şi pentru regiune, acuzând Abu Dhabi că le-a livrat arme, relatează AFP şi Reuters.
14:40
Compania azeră SOCAR a ajuns la 91 de benzinării în România şi vrea ca anul viitor să depăşească 100 de staţii # News.ro
Cu trei noi benzinării în Sălaj, Suceava şi Satu-Mare, SOCAR Petroleum, subsidiara companiei petroliere şi de gaze naturale deţinută de statul Azerbaijan (The State Oil Company of Azerbaijan Republic), încheie anul cu 91 de staţii de distribuţie de carburanţi în România. Pentru anul 2026, compania şi-a propus să depăşească 100 de locaţii.
14:30
Activitatea Madrigal & Cantus Mundi în 2025 - Sute de evenimente culturale şi educaţionale, peste 233.000 de spectatori şi milioane de vizualizări online # News.ro
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” şi Programul Naţional Cantus Mundi a încheiat anul 2025 cu încasări totale de 4.920.000 lei, reprezentând venituri din bilete, sponsorizări şi vânzări ale magazinului Madrigal. Veniturile proprii ale instituţiei s-au ridicat la 24% din bugetul anual, cel mai ridicat nivel din ultimii ani.
14:20
Peste 1,5 milioane de vizitatori, zeci de evenimente şi sute de căsuţe cu diverse produse, la târgurile de Crăciun organizate de Primăria Capitalei FOTO # News.ro
O lună întreagă cu zeci evenimente, sute de căsuţe cu produse diverse şi cu bunătăţi, zeci de concerte live şi peste 1,5 milioane de vizitatori, din care o treime turişti veniţi din toate zonele ţării, dar şi din străinătate, este bilanţul celor trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi pe esplanada Operei Naţionale.
14:20
Formula 1: Olandezul Max Verstappen, desemnat de directorii de echipe drept cel mai bun pilot al anului # News.ro
Chiar dacă nu a câştigat titlul mondial la Formula 1 în acest sezon, olandezul Max Verstappen a primit voturile directorilor de echipă, care l-au ales cel mai bun pilot al anului.
14:10
INTERVIU - Nicoleta Giurcanu, arestată la baricada de la Inter la 14 ani, în decembrie 1989: Ne băteau şi strigau: „”Aţi vrut libertate, mă? Vă dăm, mă, noi libertate!”/ Ne loveau cu bocancii. Noi, fiind copii, săream ca nişte mingi de ping-pong # News.ro
Puţine lucruri sunt mai emoţionante şi şocante, în acelaşi timp, decât povestea Nicoletei Giurcanu-Matei, una dintre persoanele arestate în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, la baricada de la Intercontinental, în ziua când Revoluţia a început şi la Bucureşti. Nicoleta Giurcanu avea atunci 14 ani şi 9 luni şi, după ce a fost prinsă de Miliţie, a trăit 48 de ore de un dramatism absolut înspăimântător.
14:00
Alba: Un bărbat judecat pentru mai multe violuri, victimele fiind şase minore, între care şi fiica sa, a fost condamnat la peste 29 de ani de detenţie # News.ro
Un bărbat din judeţul Alba, trimis în judecată pentru mai multe fapte de viol şi agresiune sexuală, a fost condamnat la peste 29 de ani de detenţie. Ancheta, pornită de la reclamaţia unei femei căreia fiica i-a povestit că a fost agresată sexual, a dus la concluzia că bărbatul a violat şi agresat şase minore, una dintre victime fiind chiar fiica sa.
14:00
Au fost deschise primele două pârtii la Poiana Braşov. Administratorii domeniului schiabil anunţă că lucrează pentru amenajarea celorlalte pârtii # News.ro
Autorităţile din Braşov anunţă că marţi au fost deschise primele două pârtii în acest sezon, în staţiunea Poiana Braşov. Este vorba despre două pârtii destinate începătorilor. Administratorii domeniului schiabil precizează că lucrează pentru amenajarea celorlalte pârtii, pe care speră să le deschidă în câteva zile.
13:50
Premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos vizitează trupele române şi olandeze de la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, din Câmpia Turzii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan şi prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, au vizitat, marţi, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.
