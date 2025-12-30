BNR lovește crunt: Inflație 10%, dobânzi mari, românii strâng cureaua – Când scădem prețurile?
Jurnalul.ro, 30 decembrie 2025 20:00
Inflația România rămâne la 9,76% în oct. 2025, BNR blochează scăderea dobânzilor la 6,5%. Consumul pică, salariul real scade 4,2%, dar investițiile salvează PIB-ul cu 1,6%. Prognoză: ușurare abia în 2026.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
20:10
Horoscopul iubirii 2026: anul marilor schimbări în dragoste, zodiile care se îndrăgostesc nebunește și relațiile care se destramă definitiv # Jurnalul.ro
2026 aduce un reset major în iubire: eclipse, Saturn în Berbec și Jupiter în Leu schimbă relațiile pentru toate zodiile. Află ce te așteaptă în dragoste!
Acum 30 minute
20:00
BNR lovește crunt: Inflație 10%, dobânzi mari, românii strâng cureaua – Când scădem prețurile? # Jurnalul.ro
Inflația România rămâne la 9,76% în oct. 2025, BNR blochează scăderea dobânzilor la 6,5%. Consumul pică, salariul real scade 4,2%, dar investițiile salvează PIB-ul cu 1,6%. Prognoză: ușurare abia în 2026.
Acum o oră
19:40
Cea mai bună lună din 2026 pentru fiecare zodie. Când îți surâde cu adevărat norocul, potrivit astrologilor # Jurnalul.ro
Află care este cea mai norocoasă lună din 2026 pentru zodia ta. Dragoste, bani, succes și oportunități astrologice care îți pot schimba anul.
19:30
Guvernul britanic, acuzat că a blocat documente sensibile pentru a proteja familia regală # Jurnalul.ro
Guvernul britanic este acuzat că a intervenit pentru a proteja familia regală, după ce a blocat în ultimul moment publicarea unor documente sensibile destinate Arhivelor Naționale.
Acum 2 ore
19:10
Restricții de circulație pentru camioane pe DN7, de Anul Nou. Care sunt intervalele afectate? # Jurnalul.ro
Traficul greu va fi limitat pe una dintre cele mai tranzitate rute din România, la final de an. Autoritățile impun restricții clare pentru siguranța rutieră.
19:00
Controverse în Olanda, după ce SUA au îndepărtat panouri dedicate soldaților de culoare # Jurnalul.ro
Undeva, în sudul Olandei, există un cimitir care păstrează vie memoria soldaților americani, căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial pentru eliberarea Europei. Aici, două panouri dedicate unor soldați de culoare căzuți pe front au fost eliminate ca urmare a politicilor DEI ale lui Trump.
18:40
Semnele infestării cu păianjeni și când să apelezi la servicii profesionale de dezinsecție # Jurnalul.ro
Păianjenii sunt printre cele mai comune creaturi care își găsesc drum în locuințele noastre, provocând disconfort și uneori chiar teamă multor oameni. Deși majoritatea speciilor de păianjeni din Europa sunt inofensive și chiar benefice, prezența lor în număr mare poate deveni o problemă serioasă.
18:40
De marți se schiază în Poiana Brașov. Au fost deschise pârtiile pentru începători Bradul și Stadion.
18:30
Loteria Română organizează miercuri, 31 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și una suplimentară.
Acum 4 ore
18:10
Fenomenul „Quiet Luxury”: de ce adevărata putere financiară alege discreția și calitatea atemporală # Jurnalul.ro
Ați observat schimbarea subtilă, dar ireversibilă, care se produce în jurul nostru? Dacă în anii anteriori succesul era exprimat prin logo-uri supradimensionate, culori ostentative și o nevoie constantă de validare vizuală, finalul anului 2025 marchează consolidarea unei noi paradigme în rândul elitelor economice și culturale: „Quiet Luxury” sau luxul discret. Această tendință a depășit statutul de reacție la incertitudinea economică și s-a transformat într-o filozofie de viață matură, cu potențial clar de a domina și anul 2026.
18:10
Retrospectivă 2025. UE între presiunile SUA și atacurile hibride ale Rusiei: 2025, anul în care Europa își caută autonomia strategică # Jurnalul.ro
UE încheie 2025 sub presiunea SUA și a atacurilor hibride rusești. Reînarmare, negocieri pentru Ucraina și dilema autonomiei strategice: anul care poate schimba Europa.
18:00
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, iar sectorul bancar a ieșit clar în evidență ca principalul câștigător. Piețele din Europa au crescut mai puternic decât cele din Statele Unite.
17:40
Analiză a pieței muncii în 2025: Trend ascendent în construcții, concedieri în automotive și IT # Jurnalul.ro
Piața muncii a terminat anul pe un trend ascendent în domeniul construcțiilor, dar 2025 a fost cel mai dificil din ultimul deceniu pentru automotive și IT&C, cu concedieri și reduceri de bugete, potrivit unei analize realizate de Florin Drăgan, Universității Politehnica Timișoara (UPT).
17:30
10.000 de litri de agheasmă vor fi distribuiți credincioșilor la Catedrala Patriarhală # Jurnalul.ro
În 6 ianuarie, de Botezul Domnului, 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei.
17:10
A-ți face prea multe griji despre ce cred alții te poate împiedica să trăiești autentic.
17:00
O echipă de cercetători din Germania a adus dovezi noi care sugerează că nucleul intern al Pământului ar putea fi stratificat în mai multe straturi distincte, asemănătoare unei cepe.
16:40
Decembrie a sosit, iar odată cu el, acea combinație specifică de euforie festivă și o angoasă subtilă. Este momentul în care ne propunem să fim mai buni, să ne bucurăm de luminițe, dar și cel în care suntem asaltați de întrebarea eternă: Ce cadou să îi iau? Tentația de a transforma cumpărăturile într-o listă bifată rapid, fără prea mult suflet, este mare. Dar nu ar fi păcat să reducem magia Crăciunului la un bon de casă?
16:40
Omenirea se pregătește să revină pe Lună, iar această revenire are loc într-un context geopolitic marcat de rivalități strategice și ambiții tehnologice majore.
16:30
Cercetătorii au descoperit o proteină care protejează creierul de deteriorarea cauzată de îmbătrânire # Jurnalul.ro
O echipă de cercetători din Israel, Rusia, Republica Cehă şi Belgia a reuşit să înţeleagă modul în care o proteină enzimatică numită SIRT6 protejează creierul de daunele ce apar odată cu îmbătrânirea, a anunţat duminică Universitatea Ben-Gurion din Negev, Israel, transmite agenţia Xinhua.
Acum 6 ore
16:10
Haos total înainte de Revelion! Eurostar suspendă toate trenurile între Londra și marile capitale europene, după o avarie majoră în Tunelul Mânecii # Jurnalul.ro
Toate trenurile Eurostar dintre Londra, Paris, Bruxelles și Amsterdam au fost suspendate din cauza unei avarii la alimentarea cu energie în Tunelul Mânecii. Sute de pasageri au rămas blocați.
16:00
Belarusul a publicat marți o înregistrare video în care susține că este prezentată desfășurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonic rusesc Oreșnik, cu capacitate nucleară.
15:40
O stație de sortare a deșeurilor semiîngropată, înconjurată de o pădure urbană, va fi construită în Sectorul 6 al Capitalei pe o suprafață de 4 hectare.
15:30
O schemă de încurajare a alpiniștilor să își aducă deșeurile de pe Muntele Everest este abandonată, autoritățile nepaleze declarând că a fost un eșec.
15:10
Cutremur în Ungaria. Budapesta retrogradată la „junk”. Scenariul ce dă fiori și la București # Jurnalul.ro
Moody’s a tăiat ratingul de credit al Budapestei de la Baa3 la Ba1, adică în zona cu risc ridicat, frecvent numită „junk”. Și mai grav: agenția a pus ratingul sub revizuire pentru o posibilă nouă retrogradare, invocând riscul crescut de neplată.
15:00
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat prețurile controversate ale biletelor pentru Cupa Mondială din 2026, dezvăluind că organizatorii au primit un număr record de 150 de milioane de cereri de bilete în ultimele două săptămâni.
14:40
Cele mai ample proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a scăzut la un minim istoric față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat.
14:30
Președintele american, Donald Trump, a declarat că speră să se ajungă la faza a doua a planului de pace pentru Gaza „foarte repede”, avertizând Hamas că va suferi „un prejudiciu grav” dacă nu se dezarmează rapid.
Acum 8 ore
14:10
Actorul american George Clooney, soția sa Amal și cei doi copii ai lor au primit cetățenia franceză, o decizie motivată în principal de legile stricte privind protecția vieții private, care limitează accesul paparazzilor la copii.
14:00
China a început marți a doua zi de exerciții cu foc real în jurul Taiwanului, menite să simuleze o blocadă a principalelor porturi ale insulei autoguvernate.
13:40
Prima femeie prim-ministru al Bangladeshului, Khaleda Zia, a murit după o boală prelungită, a anunțat marți Partidul Naționalist din Bangladesh, partid de opoziție.
13:30
Armata americană a efectuat un atac asupra unei presupuse nave de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând două persoane, potrivit Comandamentului Sudic al SUA.
13:20
Dan Voiculescu: „2025 a arătat limitele României. 2026 va decide dacă alegem Forța Binelui sau continuarea declinului” # Jurnalul.ro
Profesorul Dan Voiculescu publică o analiză de substanță despre România anului 2025, în care avertizează că țara se află într-un moment de răscruce, iar anul 2026 poate deveni decisiv pentru viitorul națiunii.
13:10
Anul 2025 a fost marcat de dispariția unor nume importante din cultură, sport, politică, jurnalism și viața publică românească. De la artiști și scriitori, la mari sportivi, lideri politici și jurnaliști de referință, România își ia rămas-bun de la personalități care au influențat generații întregi.
13:00
Meta a anunțat că va achiziționa startup-ul chinez de inteligență artificială Manus, în contextul în care gigantul tehnologic accelerează eforturile de a integra inteligența artificială avansată pe platformele sale.
12:40
Disponibilitatea ucrainenilor de a accepta compromisuri teritoriale pentru încheierea războiului din Ucraina variază semnificativ în funcție de regiune, arată o analiză sociologică prezentată de Oleksii Antipovici, șeful grupului sociologic Rating, într-un interviu acordat RBC Ukraine.
12:30
Ucraina solicită extrădarea „arheologului lui Putin”, acuzat de săpături ilegale în Crimeea # Jurnalul.ro
Un bărbat în vârstă de 52 de ani, supranumit „arheologul lui Putin”, arestat pe 4 decembrie la Varșovia, ar putea risca până la cinci ani de închisoare, după ce a provocat pagube semnificative în timpul unor cercetări neautorizate în orașul antic Myrmekion.
Acum 12 ore
12:10
Aglomerație pe DN 1 în stațiunile de pe Valea Prahovei. Poliția recomandă rute alternative # Jurnalul.ro
Este aglomerația pe DN1, în stațiunile de pe Valea Prahovei, în contextul deplasărilor către destinații de petrecere a Revelionului. Polițiștii recomandă rute alternative.
12:10
În 2026, toate zodiile primesc un „cadou cosmic” important, odată cu intrarea lui Jupiter în Leu.
12:00
Începând cu 1 ianuarie 2026, România va introduce o taxă unitară de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din state din afara Uniunii Europene. Măsura se va aplica inclusiv comenzilor efectuate pe platforme populare precum Temu, Shein sau AliExpress.
11:30
În lume, marile conversaţii nu se poartă doar la mese diplomatice, ci şi pe ele. Uneori, un meniu spune mai multe despre o ţară decât o declarație oficială. În România, această idee capătă formă la Palatul Ştirbey un loc încărcat de istorie, unde gastronomia devine limbaj, instrument cultural și punte între lumi. Iar omul care poartă acest dialog, farfurie cu farfurie, este chef Richard Abou Zaki.
11:30
Cum a ajuns un album românesc de muzică dance în playlisturile din întreaga lume. „Sunt piese preluate de radiouri în peste 30 de țări” # Jurnalul.ro
Îi cheamă Adi și Florin și au reușit un veritabil „breakthrough” pe piața internațională a muzicii electronice dance (EDM – „Electronic Dance Music”). Numele lor de scenă e „Enaque & Nujord”, un proiect muzical pe cât de productiv, pe atât de căutat în playlisturile din întreaga lume.
11:30
Sărbătorile de iarnă sunt despre familie, mese bogate și bucuria de a fi împreună. Crăciunul, în special, este profund legat de tradiția mesei în familie, cu preparate consistente, rețete transmise din generație în generație și, inevitabil, pahare de băuturi festive. Toate acestea creează o atmosferă caldă, dar pot pune o presiune reală asupra organismului, în special asupra sistemului digestiv, ficatului, nivelului glicemiei sau colesterolului.
11:00
Horoscop zilnic 31 decembrie 2025: Revelion sub influența astrelor! Ce îți rezervă ultima zi din 2025, în funcție de zodie # Jurnalul.ro
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025 aduce încheieri karmice, revelații și planuri mari pentru 2026. Află ce spun astrele pentru fiecare zodie la final de an.
10:50
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a dat amenzi amenzi în valoare de 4,50 milioane de lei în urma controalelor făcute în piețe, magazine și în trafic.
10:40
Accident grav pe Bd. Dimitrie Pompeiu din București. O femeie a fost lovită pe trotuar # Jurnalul.ro
Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață, 30 decembrie 2025, în jurul orei 08:40, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din Capitală.
10:40
Vânt de până la 120 km/h. Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion # Jurnalul.ro
Meteorologii au prelungit avertizările Cod galben de vânt până în noaptea de Revelion. Sunt afectate mai multe județe, iar viteza vântului poate ajunge până la 120 km/h.
10:30
Veterani ruși întorși din războiul din Ucraina, acuzați de sute de crime violente în Rusia # Jurnalul.ro
Un număr semnificativ de veterani ruși întorși din războiul din Ucraina ar fi comis crime violente împotriva civililor ruși, potrivit unor rapoarte recente ale Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Marea Britanie.
10:20
Un jaf a avut loc la o sală de jocuri de noroc din Slatina. Un bărbat a amenințat o angajată cu un cuțit și a furat aproximativ 70.000 de lei.
10:20
Cele 5 zodii cu cele mai bune horoscoape pe 30 decembrie 2025. Ziua în care visurile devin realizabile # Jurnalul.ro
Pe 30 decembrie 2025, cinci zodii beneficiază de cele mai bune horoscoape. Mercur în Capricorn și Saturn în Pești aduc claritate, disciplină și pași concreți spre un nou început. Află dacă te numeri printre ele!
10:00
Președintele Israelului neagă că ar fi discutat cu Donald Trump despre grațierea lui Netanyahu # Jurnalul.ro
Președintele israelian, Isaac Herzog, a negat luni afirmația lui Donald Trump, conform căreia cei doi ar fi discutat despre cererea președintelui american de grațiere în legătură cu acuzațiile de corupție împotriva prim-ministrului israelian.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.