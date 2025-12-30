BNR lovește crunt: Inflație 10%, dobânzi mari, românii strâng cureaua – Când scădem prețurile?

16:40

Decembrie a sosit, iar odată cu el, acea combinație specifică de euforie festivă și o angoasă subtilă. Este momentul în care ne propunem să fim mai buni, să ne bucurăm de luminițe, dar și cel în care suntem asaltați de întrebarea eternă: Ce cadou să îi iau? Tentația de a transforma cumpărăturile într-o listă bifată rapid, fără prea mult suflet, este mare. Dar nu ar fi păcat să reducem magia Crăciunului la un bon de casă?