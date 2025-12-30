Noile mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Zonele în care se ridică noi mall-uri şi blocuri
ObservatorNews, 30 decembrie 2025
Fostele fabrici şi uzine, mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Cu tot mai puţine terenuri disponibile în interiorul oraşelor, investitorii se orientează către foste platforme industriale şi ridică centre comerciale şi ansambluri rezidenţiale. Specialiştii avertizează însă că, dezvoltarea urbană fără căi de acces, transformă cartierele în zone demne de seria "Coşmar Residence".
• • •
Beyonce a devenit miliardară. Este a cincea muziciană care a intrat în topul celor mai bogaţi oameni # ObservatorNews
Finalul de an a venit cu o veste extraordinară pentru Beyonce. Artista americană a devenit miliardară şi a intrat într-un top select - doar patru alţi muzicieni au trecut acest prag financiar de-a lungul timpului.
Peștele de sărbători, la prețuri piperate. La cât a ajuns un kilogram înainte de Revelion # ObservatorNews
Nicio masă fără peşte, mai ales de Revelion, chiar dacă e mai scump decât anul trecut. Pentru că ne cade bine după sarmale, cârnaţi şi jumări dar şi pentru că suntem superstiţioşi. Se spune că, dacă îl mâncăm în noaptea dintre ani, vom trece prin probleme ca peştele prin apă.
România scumpește vacanţele din ianuarie. Cât va ajunge să coste o noapte de cazare în regim Airbnb din 2026 # ObservatorNews
Vacanțele în România se scumpesc din ianuarie. Proprietarii care închiriază apartamente în regim hotelier spun că noile reguli de impozitare îi forțează să urce prețurile. În unele cazuri, scumpirile ar putea ajunge chiar și la 40%. Pe lângă asta, în București apare și o taxă nouă: turiștii vor plăti încă 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în oraș.
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion # ObservatorNews
În noaptea de Revelion, unii se distrează, alţii muncesc. Printre aceştia din urmă se numără şi pet sitteri. Contra unui tarif de câteva sute de lei, ei pot avea grijă mai multe zile de câinele sau pisica noastră cât timp suntem plecaţi. Şi dispozitivele inteligente îi ajută pe blănoşi să nu ducă lipsă de mâncare sau apă cât timp sunt singuri.
Ce venit lunar ar trebui să aibă românul care a strâns 3,2 mil. lei la Pilonul II în 17 ani # ObservatorNews
Un român a reușit să strângă o adevărată avere în Pilonul II de pensii: peste 3 milioane de lei. Este cea mai mare sumă acumulată în acest sistem, în condițiile în care valoarea medie a unui cont este de 133 de ori mai mică.
Vacanțele la schi se mută peste graniță. Cât costă o tabără de 6 zile în Italia: "Diferenţa e de 2.000 de lei" # ObservatorNews
Mii de kilometri de zăpadă artificială, acces nelimitat la pârtii şi lecţii de schi cu instructori profesionişti. Toate acestea fac din taberele de schi în străinătate o afacere perfectă în România, unde durata sezonului de schi scade de la an la an, în lipsa investiţiilor de profil.
Cum se destramă la propriu mii de procese. Situaţie jenantă la o judecătorie de lângă Bucureşti # ObservatorNews
Mii de procese din Justiţie se destramă la propriu. La o judecătorie de lângă Bucureşti, magistraţii amână şedinţele pentru că nu pot citi paginile din dosare, degradate grav. Actele de care depind afaceri de sute de mii de euro sau viitorul unor oameni au fost ţinute în arhive care au fost mistuite de flăcări sau invadate de mucegai.
Reginele mesei de Revelion, sub lupă: Piftia și salata de boeuf, mai sigure din piață decât din supermarket # ObservatorNews
Atenţie la reginele mesei de revelion! Piftia şi salata de beouf gata cumpărate nu sunt ceea ce par. Observator a dus la testat cele mai vândute mâncăruri de zilele acestea. Cele cumpărate din supermarket s-au dovedit mai rele decât cele din pieţe. Conţin multe bacterii, iar carnea este puţină şi de proastă calitate. Urmează un nou episod din seria Ce ne puneţi în mâncare?
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Un al doilea pieton a scăpat milimetric # ObservatorNews
Un tânăr care a avut o criză la volan a făcut prăpăd în cartierul de business al Bucureştiului. A intrat cu microbuzul pe trotuar, a spulberat o femeie care mergea la serviciu şi a trecut razant pe lângă încă un pieton. Poliţiştii i-au făcut teste antidrog după ce le-a spus că i s-a făcut negru înaintea ochilor dintr-o dată şi nu a mai văzut nimic.
De la festivaluri de lumini, la baluri mascate. Cum se pregătesc cluburile din Capitală de Revelion # ObservatorNews
De la festivaluri de lumini, la baluri mascate sau seri cu tematică de cazino, zeci de cluburi din Capitală se întrec în show-uri care mai de care mai spectaculoase pentru noaptea dintre ani. Fiecare a încercat să vină cu un concept cât mai atractiv pentru clienți şi sunt deja decorate pentru noaptea de Revelion.
Cum este sabotată infrastructura Europei și ce arată datele despre “războiul tăcut” dus de Rusia # ObservatorNews
În timp ce atenția publică este concentrată pe războiul din Ucraina, Europa se confruntă cu un alt tip de conflict: fără tancuri, fără declarații oficiale, dar cu efecte reale asupra vieții de zi cu zi. Datele IISS (The International Institute for Strategic Studies) arată o creștere semnificativă a sabotajelor și operațiunilor îndreptate împotriva infrastructurii critice europene - de la rețele de energie și transport până la cabluri submarine și sisteme de comunicații.
Blocaj pe Valea Oltului. Mai multe TIR-uri staţionate pe carosabil blochează utilajele de deszăpezire # ObservatorNews
Blocaj pe Valea Oltului unde s-au format coloane lungi de masini. Se circulă îngreunat, din cauza unor tiruri staţionate pe şosea care ar fi derapat, împiedicând astfel intervenţia utilajelor de deszăpezire.
Pârtii ca-n Austria şi în România. Un abonament de 3 zile la schi este aproape 500 de lei # ObservatorNews
Revelionul arată altfel la munte şi cu totul diferit pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Ei nu măsoară cheltuielile cu maşinile de ridesharing sau taxi ci caută cea mai avantajoasă variantă de skipass şi speră că vremea ţine cu ei. Chiar dacă nu ninge ca în poveşti, vor să se bucure în aceste zile de zăpada care este deja pe pârtii, aerul de munte şi atmosfera de iarnă autentică. După 2 zile în care viscolul a ţinut staţiunea în pauză, pârtiile din Voineasa sunt din nou primitoare. Evident iubitorii de schi şi snowboard nu s-au lăsat aşteptaţi.
Ce pedeapsă riscă femeia din Sibiu care şi-a ucis mama pentru a pune mâna pe moştenirea de 2 milioane de euro # ObservatorNews
Şi-a ucis mama pentru că i-a cerut să fie mai responsabilă. Averea de 2 milioane de euro ar fi fost motivul crimei, dar aceasta ar putea să nu ajungă nici măcar la copiii celei acuzate de crimă. Apropiaţiii susţin că în faţa lor femeia care visa la o viaţă de lux după moartea mamei a jucat cartea fiicei dărâmate. În faţa anchetatorilor şi-a recunoscut doar parţial faptele. Singura care a avut păreri de rău a fost asistenta de la Spitalul din Cisnădie, pentru că a ajutat-o pe prietena ei să-şi omoare mama. I-a făcut rost de sedativele folosite în timpul crimei.
Un drum de 170 de km, transformat într-un coșmar de 7 ore pe Valea Prahovei: "Plec pe jos și ajung mai repede" # ObservatorNews
Aşadar, distracţia de Revelion de la munte începe ca de obicei cu frâna de mână trasă. Valea Prahovei s-a transformat, încă de dimineaţă, într-o uriaşă parcare. Entuziasmul plecării s-a risipit rapid, între Breaza şi Sinaia, unde turiştii au stat ore întregi aproape pe loc, pe o distanţă de 20 de kilometri. Un drum care, în mod normal, se face în două ore şi ceva, de la Bucureşti la Braşov, a durat astăzi de aproape trei ori mai mult. S-a mers cu mai puţin de 10 kilometri pe oră, iar după nervi şi claxoane, unii şoferi au cedat şi au decis că tot mai bine e acasă. Nici regulile de circulaţie nu au mai contat: au ieşit din coloană pe linie continuă şi au făcut cale întoarsă. Alţii au coborât din maşini şi au luat-o la pas.
Israel a desfășurat primul sistem de apărare cu laser din lume, Iron Beam. Cum funcţionează şi ce avantaje are # ObservatorNews
Ministerul Apărării din Israel a anunțat duminică că a desfășurat pe teren Iron Beam sau "Raza de fier", primul sistem de apărare antiaeriană cu laser operațional din lume. Capabil să intercepteze drone, rachete, proiectile și obuze cu viteza luminii, sistemul are un cost de operare mult inferior interceptoarelor tradiționale, relatează Jerusalem Post. A fost dezvoltat de companiile israeliene Elbit Systems și Rafael și a fost deja predat armatei. Va fi folosit pentru a completa actualele scuturi antirachetă, precum Domul de Fier, Praștia lui David și Arrow (Săgeata).
Program STB şi Metrorex de Anul Nou 2026. Cum circulă autobuzele de Revelion. Programul metroului # ObservatorNews
Revelion 2026. Chiar dacă majoritatea românilor care locuiesc în Bucureşti aleg să îşi petreacă sărbătorile în afara oraşului, mai sunt destui cei care vor rămâne în Capitală pentru noaptea dintre ani. Astfel, STB şi Metrorex au anunţat cum circulă autobuzele şi trenurile de metrou de Anul Nou.
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu # ObservatorNews
Un român stabilit în Germania a stârnit un val de reacții pe TikTok după ce a publicat un clip în care arată un fluturaș de salariu pentru un post de asistent medical. Potrivit documentului, salariul brut este de 8.577 de euro, însă după taxe, impozite și contribuții sociale rămâne cu 5.629 de euro net.
Compania care oferă 555.000 $ salariu pentru "cel mai stresant job". Va gestiona riscuri uriașe generate de AI # ObservatorNews
OpenAI, compania care a creat ChatGPT, caută un nou șef pentru departamentul de pregătire (head of preparedness), un rol-cheie dedicat gestionării riscurilor generate de inteligența artificială avansată.
Bolojan a mâncat la popota Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii, alături de premierul olandez. Care a fost meniul # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan şi omologul său din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, au vizitat, marţi, Baza Aeriană 71 "General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii, cu care au discutat despre misiunile desfăşurate şi condiţiile operaţionale.
Incident la o telecabină recent modernizată din Italia. Trei răniți și peste 100 de oameni blocați la 2.800 m # ObservatorNews
Un incident produs la o instalație de transport pe cablu din nordul Italiei a dus la rănirea a trei persoane și la blocarea a aproximativ 100 de turiști, inclusiv copii, la aproape 2.800 de metri altitudine. Evacuarea se face cu elicoptere, iar pârtiile de schi au fost închise.
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram
Farmacii deschise de Revelion 2026. Lista unităţilor din Capitală cu program non-stop # ObservatorNews
Multe dintre farmaciile din Bucureşti sunt închise atât pe 31 decembrie 2025, cât şi pe 1 ianuarie 2026, însă există câteva care sunt deschise în ambele zile. Vezi lista cu farmaciile deschise non-stop de Revelion 2026.
Rusia a publicat imagini cu momentul desfășurării în Belarus a sistemului de rachete balistice Oreșnik # ObservatorNews
Ministerul rus al Apărării a publicat marţi pe Telegram un videoclip cu desfășurarea sistemului de rachete Oreșnik, în Belarus. Imaginile apar după acuzațiile Moscovei privind un presupus atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din Valdai.
Românii care își fac cumpărăturile la final de an trebuie să țină cont de faptul că marile lanțuri de retail vor avea un program modificat în perioada 31 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.
Bucureștenii care plănuiesc ieșiri la shopping în perioada dintre ani trebuie să știe că majoritatea mall-urilor din Capitală vor avea program redus de Revelion și vor fi închise în prima zi din 2026.
Vremea de mâine 31 decembrie. Final de an cu ger și viscol. Temperaturile scad sub -10 grade Celsius # ObservatorNews
Ger și vânt puternic la final de an. Urmează o noapte rece în toată țara, cu temperaturi negative și episoade de ninsoare, iar ziua de 31 decembrie aduce vreme de iarnă autentică, cu rafale puternice de vânt și viscol la munte, dar și valori scăzute ale temperaturilor în majoritatea regiunilor.
Cum arată palatul lui Vladimir Putin din Crimeea: are sală de operaţii, spa şi un heliport # ObservatorNews
Vladimir Putin ar avea o nouă reşedinţă, în Crimeea. "Palatul" lui Putin e dotat cu o clinică ce are şi o sală de operaţii, spa şi un heliport. Preţul construcţiei ar fi de 130 de milioane de dolari.
Rusia nu a furnizat dovezi privind presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin, spune Kievul # ObservatorNews
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a declarat că Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu care să-şi susţină acuzaţiile privind presupusul atac cu drone ucrainene care a vizat una dintre reşedinţele preşedintelui rus Vladimir Putin.
Occidentul trebuie să înţeleagă faptul că Rusia deţine iniţiativa strategică în Ucraina, a avertizat Lavrov # ObservatorNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu pentru RIA că Rusia deține inițiativa strategică în Ucraina, iar Occidentul trebuie să accepte această realitate în contextul discuțiilor privind o eventuală soluționare a conflictului. Lavrov a subliniat că Rusia controlează deja aproximativ 19% din teritoriul ucrainean, inclusiv Crimeea și patru regiuni anexate. Referindu-se la viitorul Ucrainei, Lavrov a reiterat cererea ca țara să aibă un statut neutru, fără legături cu NATO, subliniind că pacea nu poate include vreo prezență NATO în Ucraina. El a mai susținut că SUA ar sprijini organizarea de alegeri în Ucraina după expirarea mandatului președintelui Zelenski.
Pană de curent în Canalului Mânecii. Circulaţia trenurilor Londra - Paris - Amsterdam - Bruxelles, suspendată # ObservatorNews
Compania feroviară Eurostar a anunţat marţi la prânz suspendarea "tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles" până la noi ordine, după ce în cursul dimineţii anunţase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulaţia trenurilor.
Cel puțin 100 de români care vor să facă țara mai bună, reuniți într-un album al Fundației Dan Voiculescu # ObservatorNews
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat albumul "Personalitățile anului din România", un proiect care aduce în atenția publicului 100 de oameni ale căror realizări au un impact direct asupra progresului național. Volumul marchează extinderea campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României" și continuă ideea de a recunoaște excelența românească, indiferent de vârstă sau domeniu.
2025, în topul celor mai călduroşi ani. Schimbările climatice sunt influenţate de comportamentul uman # ObservatorNews
2025 intră şi el în top 3 al celor mai călduroşi ani, la egalitate cu 2023.
Arsenal descoperit într-o casă din Arad. Zece arme de tir și mii de alice, ridicate de poliţişti # ObservatorNews
Descoperire surprinzătoare în vestul țării. Polițiștii din Arad au ridicat zece arme de tir și mii de alice din locuința unui bărbat, în urma unei percheziții care a dus la reținerea acestuia pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cazul a ieșit la iveală după informații privind deținerea ilegală de arme, iar ancheta este în desfășurare.
Tratamentele stomatologice, aproape de a deveni gratuite. Ce program pregătește Ministerul Sănătății # ObservatorNews
Pentru mulți români, intervenţiile dentare sunt un lux. Dar acest lucru s-ar putea schimba. Tratamentele stomatologice, printre cele mai scumpe servicii medicale din România, ar putea deveni accesibile și în sistemul public. Ministerul Sănătății anunță un program prin care acestea vor fi decontate în spitalele de stat.
Şeful spionajului din Estonia: Rusia nu are în prezent nicio intenţie de a ataca statele baltice sau NATO # ObservatorNews
Kaupo Rosin, șeful Serviciului de Informații Externe al Estoniei a declarat într-un interviu pentru ERR, postul național de știri, că Rusia nu intenționează, în prezent, să atace statele baltice sau NATO. Concluzia sa se bazează pe o serie de modificări observate în comportamentul Rusiei, ca răspuns la reacțiile Occidentului după diverse incidente presupuse a fi atacuri hibride.
A leşinat şi a căzut pe scările rulante dintr-un mall din Arad. Un bărbat de 63 de ani, la un pas de tragedie # ObservatorNews
Un incident grav a avut loc şi într-un complex comercial din Arad. Un bărbat de 63 de ani a leşinat şi apoi s-a prăbuşit pe scările rulante.
Copilul-minune al matematicii românești, inclus într-un studiu de cercetare privind excelența cognitivă # ObservatorNews
La doar 11 ani, Eduard Ștefan, copilul-minune al matematicii românești, cucerește scena internațională și se numără printre finaliștii campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025. Multiplu campion, elev în clasa a V-a la Caracal, Eduard face parte acum într-un studiu inovator, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care analizează modul în care funcționează mințile tinerilor cu potențial înalt.
Filmul accidentului din Capitală. Şoferul dubei "a văzut negru" şi a lovit în plin o femeie pe trotuar # ObservatorNews
Şi-a văzut moartea cu ochii. O femeie din Capitală a fost spulberată în această dimineaţă în timp ce mergea liniştită pe trotuar, de o dubă scăpată de sub control care a ieşit de pe şosea. S-a întâmplat pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, iar şoferul de 21 de ani nu înţelege ce s-a întâmplat. Le-a spus însă poliţiştilor că a văzut negru înaintea ochilor şi a avut un moment în care şi-ar fi pierdut cunoştinţa. În maşină se aflau 4 cetăţeni ucraineni care mergeau la muncă. Au scăpat nevătămaţi, însă victima a fost dusă de urgenţă la spital.
Tragedie evitată în ultima secundă în curba morţii din Iaşi. Momentul, surprins de o cameră de bord # ObservatorNews
O tragedie a fost evitată la limită în "curba morții" de la Curături, lângă Iaşi. Un şofer grăbit a forţat o depăşire pe linia continuă, dar nu a apucat să o termine în timp.
Furnizorii de energie se întrec în oferte la final de an: Un operator coboară prețul sub 1 leu/kWh # ObservatorNews
La final de an, furnizorii de energie se întrec în tarife care ne promit facturi finale mai mici. Un operator chiar oferă un preţ sub un leu pe kWh, o premieră de când a dispărut plafonarea.Totuși, e bine să verificăm cu atenție condițiile, pentru că, atunci când o ofertă sună foarte bine, detaliile fac diferența.
China ameninţă Taiwanul şi SUA cu "contramăsuri ferme", pe fondul manevrelor militare din zonă # ObservatorNews
Tensiunile din Asia-Pacific cresc din nou. China avertizează că va răspunde cu "contramăsuri ferme" la ceea ce numește provocări venite din Taiwan și din partea Statele Unite, pe fondul unor ample manevre militare desfășurate în jurul insulei, scrie Agerpres. Mesajul a fost transmis de ministrul chinez de externe, Wang Yi, într-un moment în care retorica dură se suprapune peste demonstrații de forță fără precedent în zonă.
Un român a reuşit performanţa să strângă o mică avere la Pilonil II de Pensii. Mai precis peste 3,2 milioane de lei strânşi în contul său, de 133 de ori mai mult decât valoarea medie a unui cont din sistem.
Medvedev, atac murdar la adresa lui Zelenski: "Să fie ultimul tău an, marionetă nenorocită!" # ObservatorNews
Dmitri Medvedev, fostul preşedinte al Rusiei, în prezent vicepreședintele Consiliului de Securitate, a lansat marţi un atac murdar, plin de insulte la adresa lui Volodimir Zelenski după presupusul atac cu drone al Ucrainei asupra reşedinţei lui Vladimir Putin de la Valdai şi după ce președintele ucrainean i-a urat moartea liderului rus în mesajul de Crăciun.
Urmărire spectaculoasă în Slobozia. Un şofer băut a gonit kilometri întregi cu poliţia pe urme # ObservatorNews
Un tânăr de 27 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost protagonistul unei urmăriri ca în filmele de acţiune pe străzile oraşului Slobozia, Ialomiţa. Bărbatul a gonit kilometri întregi cu poliţia pe urme până când a pierdut controlul volanului şi s-a oprit într-o lizieră.
Testul răbdării pe Valea Prahovei. Câte ore pierd șoferii în coloană în drumul spre staţiunile montane # ObservatorNews
Cu toţii ne aşteptăm la ce e mai rău pe şosele. Şi la fel, cu toţii sperăm ca realitatea să ne surprindă măcar de data asta. Cert este cei care şi-au dorit să îşi petreacă finalul de an la munte au pornit deja la drum. Primul hop: tradiţionala aglomeraţie de pe Valea Prahovei.
India susţine că a devenit a patra putere economică a lumii. În trei ani vrea să depăşească Germania # ObservatorNews
India susţine că a devenit a patra putere economică a lumii, după ce a depăşit Japonia, iar oficialii de la New Delhi speră să depășească Germania în următorii trei ani.
Alexia Ţalavutis şi Pepe dau startul Bătăliei pe veselie, pe 31 decembrie, de la ora 16.00 # ObservatorNews
În ultima zi din an, începând cu ora 16.00, o nouă ediție Bătălie pe veselie promite un spectacol plin de energie, umor și momente memorabile. Două tabere de artiști carismatici se întrec într-o serie de probe amuzante, provocări muzicale și jocuri-surpriză, menite să le aducă zâmbete și bună dispoziție telespectatorilor. Atmosfera de sărbătoare, replicile savuroase și spiritul competitiv transformă această ediție specială de Revelion într-un maraton de distracție, ideal pentru a încheia anul cu voie bună.
