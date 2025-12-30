Noile mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Zonele în care se ridică noi mall-uri şi blocuri

17:40

Aşadar, distracţia de Revelion de la munte începe ca de obicei cu frâna de mână trasă. Valea Prahovei s-a transformat, încă de dimineaţă, într-o uriaşă parcare. Entuziasmul plecării s-a risipit rapid, între Breaza şi Sinaia, unde turiştii au stat ore întregi aproape pe loc, pe o distanţă de 20 de kilometri. Un drum care, în mod normal, se face în două ore şi ceva, de la Bucureşti la Braşov, a durat astăzi de aproape trei ori mai mult. S-a mers cu mai puţin de 10 kilometri pe oră, iar după nervi şi claxoane, unii şoferi au cedat şi au decis că tot mai bine e acasă. Nici regulile de circulaţie nu au mai contat: au ieşit din coloană pe linie continuă şi au făcut cale întoarsă. Alţii au coborât din maşini şi au luat-o la pas.