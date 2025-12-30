Victimele îngropate în Anenii Noi: o mamă de trei copii și mărturia muncitorului
O mamă a trei copii, Tatiana, este suspectată a fi victimă în cazul oribil din Anenii Noi, unde disparițiile nu au fost investigate activ. Ancheta poliției vizează minimum trei victime, cu probe ridicate de la ferma suspectului, în timp ce fiul său a fost reținut în legătură cu crimele. Autoritățile continuă investigațiile. O femeie mamă
• • •
Cristi Borcea estimează că România are doar 20% șanse de a învinge Turcia la barajul pentru Mondialul din 2026. Fostul oficial de la Dinamo se bazează pe jucători precum Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Ianis Hagi, subliniind experiența antrenorului Mircea Lucescu, dar recunoaște puterea echipei Turciei. Cristi Borcea consideră că România are 20% șanse să
Jaful de la o bancă din Gelsenkirchen, Germania, a lăsat poliția uimită. Înarmați cu o bormașină, hoții au furat bunuri de 30 milioane de euro profitând de liniștea de Crăciun. Metoda sofisticată a fost comparată cu filmul Ocean's Eleven. O anchetă este în curs pentru identificarea autorilor. Spargerea unei bănci din Gelsenkirchen a provocat un
Numirea Adrianei Miron ca șefă de cabinet al ministrului Economiei, Irineu Darău, stârnește controverse din cauza condamnării sale penale din 2015. Ministrul o apără, invocând reabilitarea din 2020 și un cazier curat. Detalii despre condamnare, acuzații și cariera Adrianei Miron sunt disponibile în articol. Adriana Miron a fost numită șefă de cabinet al ministrului Economiei,
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu preia combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara prin UMB Steel SRL, pentru 12,5 milioane euro plus TVA. Tranzacția include activele industriale și echipamentele, fără transferul salariaților. Activitatea este oprită din 2025, iar finalizarea tranzacției este așteptată până în 2026. Dorinel Umbrărescu, prin UMB Steel SRL, preia combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara pentru 12,5
Jaful spectaculos de la banca Sparkasse din Gelsenkirchen, Germania, a dus la golirea a 3000 de casete de valori, estimându-se un prejudiciu de 30 de milioane de euro. Hoții au folosit un burghiu special pentru a pătrunde într-o cameră de tezaur. Poliția investighează incidentul și caută informații despre autorii faptei. Hoții au golit aproximativ 3000
Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec va rămâne la FCSB și va face cantonamentul de iarnă cu echipa. Becali are încredere în atacant și susține că, dacă se va pregăti bine, Alibec poate deveni cel mai bun atacant din România. Transferurile sunt deschise până pe 9 februarie. Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec
Un nou palat de 9.000 de metri pătrați atribuit președintelui Vladimir Putin a fost descoperit pe coasta Mării Negre, în Crimeea. Fondul de Luptă împotriva Corupției a estimat valoarea acestuia la 127,6 milioane de dolari. Complexul include o casă de oaspeți de 5.000 m², facilități de lux și un heliport. Fondul de Luptă împotriva Corupției
Guvernul se reunește în ultima ședință din acest an pentru a discuta măsuri fiscale și sprijin pentru persoanele vulnerabile. Se analizează amânarea instalării repartitoarelor de căldură, menținerea ajutoarelor pentru veterani și schimbări în plata medicilor de familie. Taxele vor crește în 2026. Guvernul se reunește în ultima ședință din acest an pentru a discuta măsurile
Investitorii români cresc numeric, dar companiile cu capital străin domină financiar economia. Analiza bilanțurilor a peste 840.000 de firme arată că antreprenorii români controlează 94% din companii, dar străinii dețin peste 45% din cifra de afaceri. Află mai multe despre impactul acestui fenomen în articolul nostru. Companiile românești controlează 94% din numărul firmelor, dar capitalul
Dmitri Medvedev l-a amenințat pe Volodimir Zelenski cu moartea într-un mesaj provocator pe Telegram, sugerând că trupul său ar trebui expus într-un muzeu din Rusia. Acuzațiile vin după un discurs al lui Zelenski, interpretat ca o dorință de moarte a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Dmitri Medvedev amenință cu moartea președintele ucrainean Zelenski, afirmând
Israel a recunoscut oficial statul Somaliland, o premieră internațională. Teritoriul, care s-a separat de Somalia în 1991, nu avea recunoaștere din partea niciunei alte țări ONU. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și președintele Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro, au semnat o declarație comună. Această decizie ar putea influența viitorul diplomatic al Somalilandului. Israelul recunoaște oficial Somaliland, o premieră internațională
Ilie Bolojan și premierul olandez s-au întâlnit la popota Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii, discutând despre consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic. Cei doi oficiali au avut prânzul alături de militarii români, olandezi și americani, evidențiind colaborarea în misiunile de apărare colectivă. Ilie Bolojan și premierul olandez s-au întâlnit cu militarii de la Baza
Deputați moldovenii surprinși în timp ce discutau despre o „beție" în timpul unei ședințe a Parlamentului. Conversația a fost fotografiată și distribuită pe rețele sociale, stârnind controverse. Maxim Potîrniche a declarat că discuția a avut loc în timpul unei pauze și se referea la o aniversare. Critici asupra comportamentului aleșilor au proliferat. Deputati PAS surprinsi
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a menționat în CV colaborarea sa cu Universitatea București ca fiind lector, deși a fost cadru didactic asociat. Universitatea a confirmat că a avut un post fracție de lector, iar primarul și-a corectat afirmațiile, explicând confuzia legată de titulatură. Ciprian Ciucu a declarat în CV că a fost lector
Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei a fost sancţionat disciplinar cu pensionarea anticipată după ce a primit o donaţie de 60.300 de euro de la Kylian Mbappé, obţinută din prima sa pentru Cupa Mondială 2022. Donaţia nu a fost declarată, ceea ce a dus la o anchetă. Aceasta a stârnit controverse în mediul public. Un
Antreprenorii și contabilii se plâng de problemele întâmpinate la Reges Online cu o zi înainte de termenul limită. Sistemul a picat, complicând procesul de trecere de la Revisal. Confruntându-se cu oboseală și lipsă de răbdare, aceștia cer urgent prelungirea termenului pentru a putea finaliza procedurile necesare. Antreprenorii și contabilii au întâmpinat probleme cu Reges Online
Mesajul noului purtător de cuvânt al Hamas: moartea comandanților de rang înalt confirmată
Gruparea Hamas confirmă uciderea a cinci comandanți de rang înalt, inclusiv fostul purtător de cuvânt Abu Obeida, în atacuri israeliene. Noul purtător de cuvânt reafirmă că Hamas nu va renunța la arme și că poporul palestinian va continua să lupte împotriva ocupației. Detalii despre moartea liderilor și reacții internaționale. Hamas a confirmat moartea a cinci
Controversă în jurul șefei de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, condamnată cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual. Miron explică situația sa, susținând că a fost reabilitată în 2020. Ministrul defendă expertiza și integritatea sa, respingând acuzațiile ca politice. Adriana Miron, șefa de cabinet a ministrului Economiei, a fost condamnată cu suspendare
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a avut o întâlnire cu Mitropolia Moldovei sub Patriarhia Moscovei, unde s-au discutat probleme actuale precum provocările tinerilor și familia contemporană. Discuțiile au subliniat importanța colaborării între Biserică și stat pentru promovarea valorilor morale în societate. Lidera Maia Sandu a avut o întrevedere cu Mitropolia Moldovei sub Patriarhia Moscovei
Cum au cheltuit partidele banii publici în precampania 2025: milioane pentru presă și propagandă
În 2025, partidele din România au cheltuit 232 milioane lei din fonduri publice pentru precampania electorală. Majoritatea banilor au mers către presă și propagandă, cu PSD pe primul loc cu 92 milioane lei. Analiza EFOR detaliază cheltuielile partidelor și impactul asupra alegerilor locale din decembrie. Opt partide au primit subvenții de 232 de milioane de
Reguli stricte impuse de Mutu la academia din București: „Nu accept comportamentul acesta"
Adrian Mutu impune reguli stricte la academia sa de fotbal din București, interzicând copiilor să se vopsească în păr și să folosească telefoane sau tablete. Fostul fotbalist consideră aceste măsuri esențiale pentru concentrarea pe fotbal și educația tinerilor jucători. Regulile reflectă viziunea sa asupra formării sportivilor. Adrian Mutu, antrenor la academia sa de fotbal din
Guvernul României este acuzat de instaurarea unui monopol pe piața muncitorilor străini printr-o OUG controversată. Agențiile de recrutare avertizează asupra riscurilor de migrație ilegală și munca la negru, afectând libera concurență și drepturile lucrătorilor. Se cere retragerea proiectului și consultarea Comisiei Europene. Asociația Agențiilor de Recrutare acuză Guvernul de instaurarea unui monopol pe piața muncitorilor
CIA a realizat un atac cu dronă împotriva unei instalații portuare din Venezuela, vizând gruparea Tren de Aragua, suspectată de trafic de droguri. Acesta este primul atac cunoscut al SUA pe teritoriul venezuelean. Trump a confirmat că obiectivul a fost distrus, dar l-a descris ca având un impact simbolic. CIA a efectuat un atac cu
Prim-ministrul olandez Dick Schoof, împreună cu premierul român Ilie Bolojan, a vizitat Baza Aeriană 71 din Câmpia Turzii. Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea în apărare și situația de securitate regională, iar Olanda a dislocat drone MQ-9 Reaper și specialiști pentru operațiuni. Prim-ministrul olandez Dick Schoof și premierul Ilie Bolojan au vizitat Baza Aeriană
Inter Milano caută un fundaș central și îl are pe Tarik Muharemović în vizor, în timp ce Radu Drăgușin nu este pe lista dorințelor lui Cristian Chivu. Jucătorul, dorit de Juventus și AS Roma, ar putea fi vândut de Tottenham pentru 30 de milioane de euro, dar Inter nu ia în considerare achiziția sa. Inter … Articolul Cristian Chivu ignoră talentul lui Radu Drăgușin, Inter-ul urmărește un bosniac apare prima dată în Main News.
Blocaj major în Tunelul Canalului Mâneci: toate trenurile Eurostar între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt suspendate din cauza unei pene de curent. Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile. Perturbările apar într-o perioadă aglomerată, cu o zi înainte de Revelion. Informații actualizate pe BBC. Toate trenurile Eurostar între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt suspendate … Articolul Tunelul Canalului Mâneci: Blocaj major, trenuri Eurostar suspendate de Revelion apare prima dată în Main News.
Trei investitori din filmul „The Big Short” prevăd o continuare a depreciării dolarului american în 2026. Michael Burry, Danny Moses și Vincent Daniel pariază pe creșterea prețului aurului ca răspuns la problemele economice globale. Descoperă perspectivele lor asupra trendului economic și strategiile de investiții. Trei investitori din filmul „The Big Short” pariază pe o depreciere … Articolul Trei investitori din „The Big Short” prevăd un trend economic puternic pentru 2026 apare prima dată în Main News.
Războiul modern se desfășoară și în condiții extrem de dificile, cum ar fi Arctica, unde tehnologia avansată cedează. Furtunile magnetice, temperaturile negative și lipsa reperelor afectează dronele și echipamentele militare. Competiția geopolitică sporește, iar soluțiile inovatoare devin esențiale în acest mediu ostil. Sistemele tehnologice moderne cedează în condiții arctice extreme Competiția militară în Arctica se … Articolul Război în tehnologie: drone căzute și GPS în deriva pe frontul modern apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, recunoaște că și-a trecut în CV o funcție de lector pe care nu a deținut-o, afirmând că a fost un „impostor fără să știe”. Universitatea din București a confirmat statutul său de cadru didactic asociat, iar Ciucu susține că a fost influențat de denumiri pompoase. Ciprian Ciucu afirmă că a fost … Articolul Ciprian Ciucu explică controversele din CV-ul său: „Am fost impostor” apare prima dată în Main News.
CFR Cluj îl va ceda pe Kurt Zouma, francezul cu un palmares impresionant la Chelsea, după doar patru meciuri în Liga 1. Antrenorul Daniel Pancu a confirmat că jucătorul nu mai intră în planurile echipei. Zouma a fost un stoper important, dar salariul său ridicat a determinat clubul să caute o soluție rapidă. CFR Cluj … Articolul CFR Cluj renunță la jucători pentru a evita colapsul echipei apare prima dată în Main News.
Agenția Moody’s a retrogradat ratingul Budapestei la categoria Ba1, semnalând un risc crescut de neplată din cauza tensiunilor între primarul ecologist și guvernul lui Viktor Orban. Această decizie reflectă îngrijorările legate de lichiditatea orașului înaintea alegerilor legislative complicate. Agenția Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei la Ba1 din cauza riscului crescut de neplată … Articolul Moody’s retrogradează Budapesta: risc crescut de neplată apare prima dată în Main News.
Profesori de la Facultatea de Medicină Galați, trimiși în judecată de DNA pentru corupție, sunt acuzați de luare de mită pentru a facilita promovarea examenului de rezidențiat. Ancheta a implicat și studenți, dezvăluind o rețea complexă de corupție în sistemul universitar. Justiția își va face datoria în acest caz. Profesori de la Facultatea de Medicină … Articolul Profesori de Medicină din Galați, inculpați de DNA pentru mită apare prima dată în Main News.
Dorinel Umbrărescu preia activele ArcelorMittal Hunedoara în contextul recentelor sale achiziții, inclusiv combinatul Oțelul Roșu. Decizia de oprire a producției la ArcelorMittal Hunedoara afectează economia locală dependentă de industria grea, crescând provocările pentru furnizorii locali și piața muncii. Dorinel Umbrărescu preia activele ArcelorMittal Hunedoara, care a oprit producția în 2025 Tranzacția este condiționată de semnarea … Articolul Dorinel Umbrărescu achiziționează ArcelorMittal Hunedoara după combinatul Oțelul Roșu apare prima dată în Main News.
Proteste în Iran: ciocniri cu poliția după prăbușirea rialului și sloganuri anti-regim # MainNews.ro
Proteste masive în Iran după prăbușirea rialului la un minim istoric, provocând ciocniri între manifestanți și forțele de ordine. Comercianții au închis magazinele, scandând sloganuri anti-regim. Inflația atinge 52,6%, alimentând furia populară. Guvernul caută soluții prin dialog cu protestatarii. Proteste masive în Iran provocate de deprecierea rialului la un minim istoric față de dolar Ciocniri … Articolul Proteste în Iran: ciocniri cu poliția după prăbușirea rialului și sloganuri anti-regim apare prima dată în Main News.
Moscova acuză Ucraina de un atac asupra reședinței lui Putin, dar nu a prezentat dovezi. Ministrul ucrainean al apărării neagă atacul, evidențiind lipsa de probe și denunțând tacticile de propagandă rusești. Analizele confirmă contradicțiile din declarațiile oficialilor ruși referitoare la acest incident. Ministrul de externe ucrainean cere altor țări să nu răspundă la afirmațiile fără … Articolul Moscova contracarează acuzațiile de minciuni despre atacul palatului lui Putin apare prima dată în Main News.
Maia Sandu denunță tergiversările din justiție, acuzând judecătorii că colaborează cu infractorii. Președinta cere modificări legislative pentru a accelera procesele în cazuri de corupție și a preveni fuga condamnaților din țară. Reforma justiției este esențială pentru parcursul european al Republicii Moldova. Maia Sandu acuză judecătorii de tergiversări în cazurile de corupție și solicită măsuri legislative … Articolul Maia Sandu acuză judecătorii de colaborare cu infractorii și cere verificări urgente apare prima dată în Main News.
Computerele cuantice amenință Bitcoin, cu riscuri de până la 600 miliarde dolari expuse în piață. Ray Dalio avertizează că această tehnologie ar putea compromite securitatea criptomonedelor. Viitorul Bitcoin depinde de adaptarea la provocările tehnologice emergente pentru a menține încrederea și valoarea pe termen lung. Computerele cuantice ar putea amenința Bitcoin în următorii ani Ray Dalio … Articolul Eksplozia tehnologică ar putea șterge 600 miliarde dolari din Bitcoin apare prima dată în Main News.
Un bărbat din California trăiește un coșmar, având un urs de 230 kg care și-a făcut culcuș sub casa sa. De o lună, el se confruntă cu zgomote și mirosuri neplăcute, încercând în zadar să-l alunge cu diverse metode. Aceasta nu este o situație singulară în Altadena, unde urșii bruni devin tot mai frecvenți. Un … Articolul Bărbat supus unui coșmar: ursul s-a mutat sub casa lui VIDEO apare prima dată în Main News.
Călin Georgescu îl somează pe Nicușor Dan să verifice raportul de anulare a alegerilor din 2024 în SUA și Israel. Simpatizanții săi strigă „Bolojan, demisia!” în fața Poliției Buftea. Georgescu este acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni grave. Călin Georgescu se prezintă la Poliția Buftea pentru a aborda acuzațiile ce … Articolul Călin Georgescu cere verificarea independentă a raportului de anulare a alegerilor apare prima dată în Main News.
Novak Djokovic, numărul 4 mondial, se pregătește pentru Australian Open și are grijă atentă de dietă. Cu un stil de viață strict, el evită ciocolata și zahărul pentru a combate inflamațiile. De la victoria din 2012 asupra lui Nadal, Djokovic subliniază disciplina necesară pentru succesul său continuu în tenisul de elită. Novak Djokovic se pregătește … Articolul Novak Djokovic ignoră alimentul preferat al copiilor pentru a fi nr. 1 apare prima dată în Main News.
Constanța va avea taxe și impozite locale mai mari începând cu 1 ianuarie 2026. Impozitul pe clădiri rezidențiale va crește cu 50-80%, iar taxa de salubrizare va ajunge la 28 lei de persoană. De asemenea, va fi introdusă o taxă de 200 lei pentru ocuparea domeniului public și 500 lei pentru închirieri în regim hotelier. … Articolul Taxe și impozite locale 2026 Constanța: majorări la clădiri și mașini apare prima dată în Main News.
Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume, cedând locul întâi capitalei Indoneziei, Jakarta, cu 41,9 milioane de locuitori. Dhaka ocupă locul doi, iar Tokyo se află acum pe locul trei, cu 33,4 milioane. Raportul ONU evidențiază expansiunea rapidă a acestor orașe și provocările legate de schimbările climatice și migrația internă. Tokyo a … Articolul Orașul cu 42 milioane de locuitori depășește Tokyo ca cea mai mare așezare din lume apare prima dată în Main News.
În 2026, economia României ar putea experimenta o creștere modestă, în ciuda menținerii taxelor. Deficitul bugetar rămâne o provocare, iar stabilitatea politică este crucială. Trecerea la un model economic bazat pe investiții și productivitate este esențială pentru evitarea stagnării economice. Economia României se confruntă cu o creștere anemică și deficite mari după o perioadă de … Articolul Ce ne așteaptă în 2026: Economia crește fără taxe mai mari? Evităm stagnarea? apare prima dată în Main News.
Albion Rrahmani, fost atacant al Rapid, ar putea fi transferat de Sparta Praga la Olympique Lyon pentru 6 milioane de euro. Rapid ar putea câștiga 900.000 de euro din acest transfer datorită clauzei de 15%. Rrahmani a marcat 12 goluri și a furnizat două pase decisive în actualul sezon. Albion Rrahmani ar putea pleca de … Articolul Rapid poate încasă o sumă impresionantă din transferul lui Albion Rrahmani apare prima dată în Main News.
Yemen a decretat stare de urgență după atacurile Arabiei Saudite asupra unui port, acuzând Emiratele Arabe Unite de susținerea separatiștilor. Conflictul, care a dus deja la o criză umanitară severă, se agravează în contextul rivalităților regionale. Situația devine critică pentru cea mai săracă țară din Peninsula Arabă. Yemen a decretat stare de urgență după atacurile … Articolul Stare de urgență în cea mai săracă țară din Peninsula Arabă după atacul Saudit apare prima dată în Main News.
Ministrul Radu Miruță critică pensiile speciale, în timp ce tatăl său, fost judecător, este acuzat că a ieșit la pensie fără vechimea necesară. Avocata Ingrid Mocanu dezvăluie controversa privind pensia acestuia, subliniind nepotismele și întrebările nerezolvate legate de statutul său în magistratură. Ministrul Radu Miruță critică pensiile speciale ale magistraților în timp ce tatăl său … Articolul Ipocrizia lui Radu Miruță: tatăl său, judecător, pensionat prematur? apare prima dată în Main News.
Victor Ponta critică absența unui ministru al Educației la începutul anului școlar după demisia lui Daniel David. Premierul Ilie Bolojan întârzie numirea unui succesor, iar Ponta menționează sloganurile politice uitate, subliniind că România se confruntă cu o deteriorare continuă a situației educației. Demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, lasă România fără conducere în domeniul educațional la … Articolul Victor Ponta critică absența ministrului Educației la începutul anului școlar apare prima dată în Main News.
Autoritățile americane oferă 7 milioane de dolari pentru capturarea lui Sim Hyon Sop, un bancher nord-coreean implicat în finanțarea regimului Kim Jong Un. Acesta este acuzat de spălare de bani și eludarea sancțiunilor internaționale, având legături cu activități ilegale și criptomonede. FBI oferă o recompensă de 7 milioane de dolari pentru capturarea lui Sim Hyon … Articolul Bancher fantomă: Cum a asigurat fluxul de bani murdari pentru Coreea de Nord apare prima dată în Main News.
Un român a acumulat peste 3,2 milioane de lei în Pilonul II de pensii private, de 133 de ori mai mult decât media națională. Discrepanțele între participanți sunt mari, iar contribuțiile au crescut semnificativ în 2025. Află mai multe despre structura investițiilor și cum poți verifica contul tău. Un român a acumulat 3,2 milioane lei … Articolul Român cu 3,2 milioane lei în Pilonul II, de 133 ori mai mult decât media apare prima dată în Main News.
