Victimele îngropate în Anenii Noi: o mamă de trei copii și mărturia muncitorului

11:30

Un român a acumulat peste 3,2 milioane de lei în Pilonul II de pensii private, de 133 de ori mai mult decât media națională. Discrepanțele între participanți sunt mari, iar contribuțiile au crescut semnificativ în 2025. Află mai multe despre structura investițiilor și cum poți verifica contul tău. Un român a acumulat 3,2 milioane lei … Articolul Român cu 3,2 milioane lei în Pilonul II, de 133 ori mai mult decât media apare prima dată în Main News.