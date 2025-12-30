Zelenski se întâlnește cu lideri aliați la Paris pe 6 ianuarie
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va organiza două summituri europene pentru a discuta despre garanțiile de securitate cu liderii aliate, în urma întâlnirii cu Donald Trump. Summitul din Ucraina va avea loc sâmbătă, iar cel din Franța pe 6 ianuarie. Detalii despre planul de pace pentru Donbas sunt incluse. Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat două
România alocă 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei prin mecanismul american PURL, conform unei hotărâri de Guvern. Aceasta contribuție se aliniază angajamentelor NATO și întărește securitatea regională, sprijinind consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. România contribuie cu 50 de milioane de euro la mecanismul PURL pentru apărarea Ucrainei Guvernul a adoptat o hotărâre
Gică Popescu susține că FCSB are șanse reale de a câștiga campionatul, având o echipă valoroasă și experiență în competițiile europene. După victorii recente, FCSB se află în căutarea play-off-ului și este considerată o candidată serioasă pentru titlu. Așteptările sunt mari în viitoarele meciuri. Gică Popescu susține că FCSB este o candidată serioasă pentru titlu
Cruciada administrației Trump împotriva științei climatice amenință cercetarea meteorologică esențială. Casa Albă intenționează să desființeze Centrul Național pentru Cercetări Atmosferice, afectând atât studiile despre clima Pământului, cât și cercetările în domeniul vremii spațiale. Congresul este chemat să intervină pentru a proteja aceste inițiative cruciale. Casa Albă propune desființarea Centrului Național pentru Cercetări Atmosferice (NCAR) din
Lituania pregătește distrugerea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus, instalând structuri speciale pentru explozibili. Aceste măsuri fac parte dintr-un plan de consolidare a apărării, vizând obstacolele strategice. Alte activități includ depozitarea obstacolelor antitanc și plantarea copacilor pentru protecție. Lituania pregătește distrugerea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus în caz de atac
Incidentul cu focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău a dus la deschiderea unui dosar penal pentru huliganism agravat. Procurorii investighează circumstanțele și utilizarea armei. Un polițist a fost concediat, iar alte demisii au avut loc. Urmărirea penală este în desfășurare. Incidentul cu focuri de armă a avut loc la Inspectoratul de
Ilie Bolojan, prim-ministrul României, anunță un deficit bugetar sub 8,4%, respectând angajamentele internaționale. Conform lui Bolojan, anul următor nu va necesita creșterea impozitelor dacă vor fi încasate taxele stabilite și cheltuielile vor fi controlate, asigurând astfel dezvoltarea economică a țării. Ilie Bolojan anunță că România va avea un deficit bugetar sub 8,4% Prim-ministrul subliniază importanța
Amânările de la CCR sunt folosite ca armă politică, conform avocatului Toni Neacșu. Tensiunile recente arată cum politicienii transformă deciziile judiciale în scandaluri publice, distrugând astfel funcționarea instituției. Neacșu critică acuzațiile referitoare la influența PSD asupra judecătorilor, subliniind autonomia acestora. Toni Neacșu critică politizarea amânărilor la CCR, afirmând că acestea sunt folosite de politicieni pentru
Daniel Pancu, antrenorul CFR Cluj, își propune să ducă echipa în play-off, având în vedere că se află pe locul 11 în Liga 1. Meciul crucial cu Oțelul va fi considerat „o finală". CFR Cluj vine după două victorii și are mare încredere în șansele sale de a îndeplini obiectivul. Antrenorul CFR Cluj, Daniel Pancu,
Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit la 35 de ani după o luptă cu leucemie acută. Diagnosticul a fost anunțat în noiembrie 2023. Familia sa a comunicat despre deces pe rețelele sociale, subliniind impactul tragic al morții sale asupra celor dragi. Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy,
Un fermier moldovean este acuzat că a ucis mai multe persoane, hrănindu-și porcii cu carnea acestora. Fiul său, arestat preventiv pentru 30 de zile, este învinuit de complicitate într-o crimă comisă cu peste zece ani în urmă. Ancheta a fost declanșată după dispariția unui bărbat din localitate, iar investigațiile continuă. Tânărul de 33 de ani
Radu Miruță răspunde atacurilor asupra familiei sale după criticile aduse CCR. Ministrul Apărării își apără tatăl, fost magistrat care s-a pensionat la 58 de ani, și denunță minciunile care circulă despre acesta. El subliniază importanța integrității și echității în sistemul judiciar și militar din România. Radu Miruţă răspunde atacurilor care vizează familia sa după critici
Ministerul Energiei justifică păstrarea în funcție a lui Silviu-Răzvan Avram, președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, trimis în judecată de DNA pentru corupție, invocând lipsa unei notificări oficiale. Deși contractul prevede suspendarea în caz de acuzații penale, acest aspect nu a fost respectat. Silviu-Răzvan Avram, șeful Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, a fost trimis în
Atac terorist în nordul Israelului: două persoane, o femeie și un bărbat, ucise de un palestinian, care a fost apoi împușcat. Armata israeliană anunță represalii în Cisiordania, conform ministrului Apărării. Contextul violențelor se intensifică, urmând escaladarea conflictului din Fâșia Gaza. Atac terorist în nordul Israelului, soldat cu două victime, o femeie și un bărbat Atacatorul,
Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit că pensia sa lunară este de aproximativ 2.000 de euro. După 43 de ani de muncă și contribuții semnificative, Sandu subliniază importanța sprijinului adus statului român, menționând și provocările cu care s-a confruntat în viața personală. Mircea Sandu, fost președinte al FRF, are o
Iranul a desemnat Marina Regală canadiană drept organizație teroristă ca reacție la includerea Gardienilor Revoluției pe lista entităților teroriste de către Canada. Această decizie reflectă tensiunile crescânde dintre cele două țări, marcate de reluarea controverselor legate de doborârea unui avion ucrainean în 2020. Iranul a numit Marina Regală Canadiană organizație teroristă ca reacție la decizia
Premierul Ilie Bolojan a obținut un acord politic în coaliția de guvernare pentru continuarea reformelor în anul 2026. Acesta vizează reformarea administrației locale și centrale, reducerea cheltuielilor parlamentarilor și subvențiilor pentru partidele politice, promițând un an mai bun pentru cetățeni. Premierul Ilie Bolojan a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor
China impune producătorilor de cipuri să utilizeze cel puțin 50% echipamente interne pentru a-și spori capacitatea de producție. Această strategie are scopul de a reduce dependența de tehnologia străină, accelerată de restricțiile impuse de SUA asupra exporturilor. Proiectul este parte a eforturilor naționale pentru un lanț de semiconductori autosuficient. China impune producătorilor de cipuri să
Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după o decizie a Curții de Apel Constanța. Acuzat de luare de mită și spălare de bani, el a primit peste 600.000 de euro pentru documente urbanistice. Ancheta DNA vizează și confiscarea a două milioane de lei. Cristian Radu, primarul
Nigeria a furnizat informații de intelligence Statelor Unite înaintea atacurilor aeriene din ziua de Crăciun, vizând militanți ai grupării Stat Islamic. Ministrul nigerian de Externe, Yusuf Tuggar, a confirmat colaborarea cu Washingtonul, inclusiv discuții cu secretarul de stat american, Marco Rubio, și a subliniat importanța securității regionale. Nigeria a furnizat informații de intelligence SUA înaintea
Cea mai mare tranzacție din istoria Australiei a avut loc când familia Beetaloo a vândut ferme de peste 1 milion de hectare și 90.000 de bovine. Consolidated Pastoral Company a achiziționat proprietățile pentru peste 300 milioane dolari australieni, extinzându-și astfel statutul de lider în industria cărnii de vită. Cea mai mare vânzare de terenuri agricole
Cristi Borcea estimează că România are doar 20% șanse de a învinge Turcia la barajul pentru Mondialul din 2026. Fostul oficial de la Dinamo se bazează pe jucători precum Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Ianis Hagi, subliniind experiența antrenorului Mircea Lucescu, dar recunoaște puterea echipei Turciei. Cristi Borcea consideră că România are 20% șanse să
Jaful de la o bancă din Gelsenkirchen, Germania, a lăsat poliția uimită. Înarmați cu o bormașină, hoții au furat bunuri de 30 milioane de euro profitând de liniștea de Crăciun. Metoda sofisticată a fost comparată cu filmul Ocean's Eleven. O anchetă este în curs pentru identificarea autorilor. Spargerea unei bănci din Gelsenkirchen a provocat un
Numirea Adrianei Miron ca șefă de cabinet al ministrului Economiei, Irineu Darău, stârnește controverse din cauza condamnării sale penale din 2015. Ministrul o apără, invocând reabilitarea din 2020 și un cazier curat. Detalii despre condamnare, acuzații și cariera Adrianei Miron sunt disponibile în articol. Adriana Miron a fost numită șefă de cabinet al ministrului Economiei,
O mamă a trei copii, Tatiana, este suspectată a fi victimă în cazul oribil din Anenii Noi, unde disparițiile nu au fost investigate activ. Ancheta poliției vizează minimum trei victime, cu probe ridicate de la ferma suspectului, în timp ce fiul său a fost reținut în legătură cu crimele. Autoritățile continuă investigațiile. O femeie mamă
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu preia combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara prin UMB Steel SRL, pentru 12,5 milioane euro plus TVA. Tranzacția include activele industriale și echipamentele,
Jaful spectaculos de la banca Sparkasse din Gelsenkirchen, Germania, a dus la golirea a 3000 de casete de valori, estimându-se un prejudiciu de 30 de milioane de euro. Hoții au folosit un burghiu special pentru a pătrunde într-o cameră de tezaur. Poliția investighează incidentul și caută informații despre autorii faptei. Hoții au golit aproximativ 3000 … Articolul Jaful de la banca din Germania: prejudiciu de 30 de milioane de euro apare prima dată în Main News.
Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec va rămâne la FCSB și va face cantonamentul de iarnă cu echipa. Becali are încredere în atacant și susține că, dacă se va pregăti bine, Alibec poate deveni cel mai bun atacant din România. Transferurile sunt deschise până pe 9 februarie. Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec … Articolul Gigi Becali dezvăluie echipa lui Alibec: „A scos banii!” Transfer surpriză! apare prima dată în Main News.
Un nou palat de 9.000 de metri pătrați atribuit președintelui Vladimir Putin a fost descoperit pe coasta Mării Negre, în Crimeea. Fondul de Luptă împotriva Corupției a estimat valoarea acestuia la 127,6 milioane de dolari. Complexul include o casă de oaspeți de 5.000 m², facilități de lux și un heliport. Fondul de Luptă împotriva Corupției … Articolul Descoperire: Palatul secret al lui Vladimir Putin pe coasta Mării Negre apare prima dată în Main News.
Guvernul se reunește în ultima ședință din acest an pentru a discuta măsuri fiscale și sprijin pentru persoanele vulnerabile. Se analizează amânarea instalării repartitoarelor de căldură, menținerea ajutoarelor pentru veterani și schimbări în plata medicilor de familie. Taxele vor crește în 2026. Guvernul se reunește în ultima ședință din acest an pentru a discuta măsurile … Articolul Deciziile Executivului în ultima ședință de Guvern din an apare prima dată în Main News.
Investitorii români cresc numeric, dar companiile cu capital străin domină financiar economia. Analiza bilanțurilor a peste 840.000 de firme arată că antreprenorii români controlează 94% din companii, dar străinii dețin peste 45% din cifra de afaceri. Află mai multe despre impactul acestui fenomen în articolul nostru. Companiile românești controlează 94% din numărul firmelor, dar capitalul … Articolul Investitorii români în creștere, dar străinii domină financiar analizele firmelor apare prima dată în Main News.
Dmitri Medvedev l-a amenințat pe Volodimir Zelenski cu moartea într-un mesaj provocator pe Telegram, sugerând că trupul său ar trebui expus într-un muzeu din Rusia. Acuzațiile vin după un discurs al lui Zelenski, interpretat ca o dorință de moarte a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Dmitri Medvedev amenință cu moartea președintele ucrainean Zelenski, afirmând … Articolul Medvedev amenință cu moartea pe Zelenski și propune un muzeu în Rusia apare prima dată în Main News.
Israel a recunoscut oficial statul Somaliland, o premieră internațională. Teritoriul, care s-a separat de Somalia în 1991, nu avea recunoaștere din partea niciunei alte țări ONU. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și președintele Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro, au semnat o declarație comună. Această decizie ar putea influența viitorul diplomatic al Somalilandului. Israelul recunoaște oficial Somaliland, o premieră internațională … Articolul Israel recunoaște oficial un stat necunoscut pentru prima dată în istorie apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan și premierul olandez s-au întâlnit la popota Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii, discutând despre consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic. Cei doi oficiali au avut prânzul alături de militarii români, olandezi și americani, evidențiind colaborarea în misiunile de apărare colectivă. Ilie Bolojan și premierul olandez s-au întâlnit cu militarii de la Baza … Articolul Meniul savurat de Ilie Bolojan și premierul olandez la Baza Aeriană Câmpia Turzii apare prima dată în Main News.
Deputați moldovenii surprinși în timp ce discutau despre o „beție” în timpul unei ședințe a Parlamentului. Conversația a fost fotografiată și distribuită pe rețele sociale, stârnind controverse. Maxim Potîrniche a declarat că discuția a avut loc în timpul unei pauze și se referea la o aniversare. Critici asupra comportamentului aleșilor au proliferat. Deputati PAS surprinsi … Articolul Beție în Parlament: Deputați moldoveni surprinși cu alcool la ședință apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a menționat în CV colaborarea sa cu Universitatea București ca fiind lector, deși a fost cadru didactic asociat. Universitatea a confirmat că a avut un post fracție de lector, iar primarul și-a corectat afirmațiile, explicând confuzia legată de titulatură. Ciprian Ciucu a declarat în CV că a fost lector … Articolul Ciprian Ciucu, fals lector la Universitatea București: reacția primarului Capitalei apare prima dată în Main News.
Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei a fost sancţionat disciplinar cu pensionarea anticipată după ce a primit o donaţie de 60.300 de euro de la Kylian Mbappé, obţinută din prima sa pentru Cupa Mondială 2022. Donaţia nu a fost declarată, ceea ce a dus la o anchetă. Aceasta a stârnit controverse în mediul public. Un … Articolul Kylian Mbappe donează 60.000 de euro, provocând sancțiuni! apare prima dată în Main News.
Antreprenorii și contabilii se plâng de problemele întâmpinate la Reges Online cu o zi înainte de termenul limită. Sistemul a picat, complicând procesul de trecere de la Revisal. Confruntându-se cu oboseală și lipsă de răbdare, aceștia cer urgent prelungirea termenului pentru a putea finaliza procedurile necesare. Antreprenorii și contabilii au întâmpinat probleme cu Reges Online … Articolul Antreprenorii și contabilii cer extinderea termenului după căderea Reges Online apare prima dată în Main News.
Gruparea Hamas confirmă uciderea a cinci comandanți de rang înalt, inclusiv fostul purtător de cuvânt Abu Obeida, în atacuri israeliene. Noul purtător de cuvânt reafirmă că Hamas nu va renunța la arme și că poporul palestinian va continua să lupte împotriva ocupației. Detalii despre moartea liderilor și reacții internaționale. Hamas a confirmat moartea a cinci … Articolul Mesajul noului purtător de cuvânt al Hamas: moartea comandanților de rang înalt confirmată apare prima dată în Main News.
Controversă în jurul șefei de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, condamnată cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual. Miron explică situația sa, susținând că a fost reabilitată în 2020. Ministrul defendă expertiza și integritatea sa, respingând acuzațiile ca politice. Adriana Miron, șefa de cabinet a ministrului Economiei, a fost condamnată cu suspendare … Articolul Numirea controversată a șefei de cabinet, reabilitată în 2020, stârnește dezbateri apare prima dată în Main News.
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a avut o întâlnire cu Mitropolia Moldovei sub Patriarhia Moscovei, unde s-au discutat probleme actuale precum provocările tinerilor și familia contemporană. Discuțiile au subliniat importanța colaborării între Biserică și stat pentru promovarea valorilor morale în societate. Lidera Maia Sandu a avut o întrevedere cu Mitropolia Moldovei sub Patriarhia Moscovei … Articolul Întrevedere lider Chișinău cu Mitropolia Moldovei: subiecte actuale discutate apare prima dată în Main News.
În 2025, partidele din România au cheltuit 232 milioane lei din fonduri publice pentru precampania electorală. Majoritatea banilor au mers către presă și propagandă, cu PSD pe primul loc cu 92 milioane lei. Analiza EFOR detaliază cheltuielile partidelor și impactul asupra alegerilor locale din decembrie. Opt partide au primit subvenții de 232 de milioane de … Articolul Cum au cheltuit partidele banii publici în precampania 2025: milioane pentru presă și propagandă apare prima dată în Main News.
Adrian Mutu impune reguli stricte la academia sa de fotbal din București, interzicând copiilor să se vopsească în păr și să folosească telefoane sau tablete. Fostul fotbalist consideră aceste măsuri esențiale pentru concentrarea pe fotbal și educația tinerilor jucători. Regulile reflectă viziunea sa asupra formării sportivilor. Adrian Mutu, antrenor la academia sa de fotbal din … Articolul Reguli stricte impuse de Mutu la academia din București: „Nu accept comportamentul acesta” apare prima dată în Main News.
Guvernul României este acuzat de instaurarea unui monopol pe piața muncitorilor străini printr-o OUG controversată. Agențiile de recrutare avertizează asupra riscurilor de migrație ilegală și munca la negru, afectând libera concurență și drepturile lucrătorilor. Se cere retragerea proiectului și consultarea Comisiei Europene. Asociația Agențiilor de Recrutare acuză Guvernul de instaurarea unui monopol pe piața muncitorilor … Articolul Guvernul acuzat de monopol pe muncitorii străini și riscuri de migrație ilegală apare prima dată în Main News.
CIA a realizat un atac cu dronă împotriva unei instalații portuare din Venezuela, vizând gruparea Tren de Aragua, suspectată de trafic de droguri. Acesta este primul atac cunoscut al SUA pe teritoriul venezuelean. Trump a confirmat că obiectivul a fost distrus, dar l-a descris ca având un impact simbolic. CIA a efectuat un atac cu … Articolul CIA atacă cu drone o instalație portuară în Venezuela, dezvăluie CNN apare prima dată în Main News.
Prim-ministrul olandez Dick Schoof, împreună cu premierul român Ilie Bolojan, a vizitat Baza Aeriană 71 din Câmpia Turzii. Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea în apărare și situația de securitate regională, iar Olanda a dislocat drone MQ-9 Reaper și specialiști pentru operațiuni. Prim-ministrul olandez Dick Schoof și premierul Ilie Bolojan au vizitat Baza Aeriană 71 din … Articolul Discuții despre Securitatea Flancului Estic la Câmpia Turzii cu premierul olandez apare prima dată în Main News.
Inter Milano caută un fundaș central și îl are pe Tarik Muharemović în vizor, în timp ce Radu Drăgușin nu este pe lista dorințelor lui Cristian Chivu. Jucătorul, dorit de Juventus și AS Roma, ar putea fi vândut de Tottenham pentru 30 de milioane de euro, dar Inter nu ia în considerare achiziția sa. Inter … Articolul Cristian Chivu ignoră talentul lui Radu Drăgușin, Inter-ul urmărește un bosniac apare prima dată în Main News.
Blocaj major în Tunelul Canalului Mâneci: toate trenurile Eurostar între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt suspendate din cauza unei pene de curent. Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile. Perturbările apar într-o perioadă aglomerată, cu o zi înainte de Revelion. Informații actualizate pe BBC. Toate trenurile Eurostar între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt suspendate … Articolul Tunelul Canalului Mâneci: Blocaj major, trenuri Eurostar suspendate de Revelion apare prima dată în Main News.
Trei investitori din filmul „The Big Short” prevăd o continuare a depreciării dolarului american în 2026. Michael Burry, Danny Moses și Vincent Daniel pariază pe creșterea prețului aurului ca răspuns la problemele economice globale. Descoperă perspectivele lor asupra trendului economic și strategiile de investiții. Trei investitori din filmul „The Big Short” pariază pe o depreciere … Articolul Trei investitori din „The Big Short” prevăd un trend economic puternic pentru 2026 apare prima dată în Main News.
Războiul modern se desfășoară și în condiții extrem de dificile, cum ar fi Arctica, unde tehnologia avansată cedează. Furtunile magnetice, temperaturile negative și lipsa reperelor afectează dronele și echipamentele militare. Competiția geopolitică sporește, iar soluțiile inovatoare devin esențiale în acest mediu ostil. Sistemele tehnologice moderne cedează în condiții arctice extreme Competiția militară în Arctica se … Articolul Război în tehnologie: drone căzute și GPS în deriva pe frontul modern apare prima dată în Main News.
