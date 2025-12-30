Zelenski se întâlnește cu lideri aliați la Paris pe 6 ianuarie

16:00

Inter Milano caută un fundaș central și îl are pe Tarik Muharemović în vizor, în timp ce Radu Drăgușin nu este pe lista dorințelor lui Cristian Chivu. Jucătorul, dorit de Juventus și AS Roma, ar putea fi vândut de Tottenham pentru 30 de milioane de euro, dar Inter nu ia în considerare achiziția sa. Inter … Articolul Cristian Chivu ignoră talentul lui Radu Drăgușin, Inter-ul urmărește un bosniac apare prima dată în Main News.