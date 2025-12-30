Victorie în ultima secundă pentru U-BT Cluj!

16:50

Internaţionalul galez Brennan Johnson, coechipierul lui Radu Drăguşin la Tottenham, urmează să decidă dacă vrea să se alăture echipei Crystal Palace, după ce clubul din sudul Londrei a anunţat că este gata să ofere 35 de milioane de lire sterline pentru a-l transfera pe atacantul lui Spurs, scrie BBC.