David Kiki s-a calificat în „optimile” Cupei Africii pe Națiuni! Cât s-a terminat Benin - Senegal
Sport.ro, 30 decembrie 2025 23:40
Benin a cedat în fața Senegalului, scor 3-0.
Gică Popescu a vorbit despre șansele lui FCSB la titlu.
FCSB a încheiat anul calendaristic în a doua jumătate din clasamentul Superligii României.
David Kiki s-a calificat în „optimile” Cupei Africii pe Națiuni! Cât s-a terminat Benin - Senegal # Sport.ro
Benin a cedat în fața Senegalului, scor 3-0.
Ioan Andone s-a crucit când a observat ce a făcut un club din Superliga: ”Nu am văzut așa ceva în ultimii 20 de ani” # Sport.ro
Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference League după ce a pierdut 2-3 cu AEK Atena.
Eric de Oliveira a conturat play-off-ul Superligii! Cu cine se va bate FCSB: „E între ele” # Sport.ro
Bătălia pentru un loc în play-off-ul Superligii se anunță foarte interesantă în acest sezon.
Antoine Baroan este foarte aproape de despărțirea de Rapid, iar Dinamo a intrat pe fir pentru atacantul francez.
Roberto Baggio a sesizat problema! Legendarul fotbalist, sfaturi pentru ca naționala Italiei să redevină o forță # Sport.ro
Legenda fotbalului italian Roberto Baggio a vorbit despre problemele care vizează echipa naţională a Italiei şi crede că soluţia pentru revigorarea echipei pregătite de Gennaro Gattuso este mai puţini străini în campionat şi mai multe şanse acordate tinerilor, conform Football Italia.
Marian Aliuță a analizat mai mulți jucători de la FCSB și a tras un semnal de alarmă în privința lui Daniel Bîrligea.
FCSB s-a mișcat repede în această iarnă și l-a adus deja la echipă pe Andre Duarte.
Inter încheie anul 2025 pe primul loc în Serie A, iar cifrele par să fie de partea lui Cristi Chivu.
Premier League se vede pe VOYO.
Campioana U BT Cluj şi-a luat revanşa marţi, pe teren propriu, în faţa formaţiei poloneze Slask Wroclaw, cu care pierduse la un singur punct în turul grupei A din BKT EuroCup.
Justiţia argentiniană a validat, luni, confiscarea bunurilor aparţinând unor surori ale lui Diego Maradona, fostului său avocat şi altor trei persoane, suspectate de administrarea frauduloasă a mărcii campionului mondial decedat la 25 noiembrie 2020, conform news.ro.
Cătălin Cîrjan a dezvăluit că a avut oferte să plece de la Dinamo.
Gata, știm cele 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni! FCSB are un reprezentant # Sport.ro
După meciurile decisive Uganda – Nigeria (1-3) și Tanzania – Tunisia (1-1), s-au stabilit cele 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025. Tabloul complet al meciurilor va fi cunoscut miercuri seara, după stabilirea ordinii finale a echipelor de pe locul trei.
169 de meciuri a bifat Gabriel Torje (36 de ani) la Dinamo.
Baba Alhassan a schimbat naționala și a avut o prestație de coșmar la Cupa Africii! Cât s-a terminat Uganda - Nigeria # Sport.ro
Baba Alhassan (25 de ani) a avut un meci pe care și-l va dori să-l uite la Cupa Africii pe Națiuni.
Lovitură pentru Roman Abramovich, la trei ani și jumătate de la vânzarea clubului Chelsea # Sport.ro
Roman Abramovich a fost patron în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.
FCSB a încheiat anul în a doua jumătate a clasamentului.
Răsturnare de situație la FCSB!
Căpitanul echipei de fotbal Athletic Bilbao, Inaki Williams, a numit "o prostie" disputarea Supercupei Spaniei la Jeddah, în Arabia Saudită, relatează AFP.
Inter poate pierde un jucător important în această iarnă.
Gino Iorgulescu a pus mâna pe telefon și a sunat un președinte din Superliga: „Ne-am întins cât ne permitem” # Sport.ro
Clubul a avut o reacție fermă după avertismentul lansat de șeful LPF privind riscul de insolvență.
Fotbalistul și-a luat adio de la clubul din Superliga.
FIFA anunță o regulă care ar putea schimba fotbalul definitiv: ”Doar așa va fi considerat ofsaid” # Sport.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că „legea Wenger” privind poziţia de ofsaid ar putea fi introdusă în viitor. Promovată de fostul antrenor al echipei Arsenal, aceasta constă în semnalarea unei poziţii de ofsaid numai dacă întregul corp al atacantului depăşeşte cel al ultimului apărător.
FC Dinamo își dorește fuziunea sau asocierea cu CS Dinamo încă din luna iunie 2025, momentul în care clubul a ieșit oficial din insolvență.
El e atacantul dorit de Liverpool după accidentarea lui Isak! Lovitură de proporții pregătită de "cormorani" # Sport.ro
Premier League, LIVE pe VOYO.
Chiar dacă nu a câştigat titlul mondial la Formula 1 în acest sezon, olandezul Max Verstappen a primit voturile directorilor de echipă, care l-au ales cel mai bun pilot al anului.
10 predicții (nebunești și nu prea) din fotbal pentru 2026. Șerban Picu scrie despre "scenariile neașteptate" # Sport.ro
Acum că 2025 e deja în retrovizoare și intrăm cu mari așteptări în 2026, mulți dintre noi privim cu mare drag la momentele memorabile care ne-au marcat anul.
Dinamo București își întărește staff-ul tehnic înainte de reluarea campionatului.
Ce se întâmplă la CFR Cluj! Daniel Pancu a dat cărțile pe față: „Am vorbit cu Ioan Varga” # Sport.ro
Daniel Pancu a vorbit despre problemele financiare de la CFR Cluj.
Rapid a încheiat anul pe poziția secundă în clasament cu 39 de puncte.
Liverpool ocupă locul 4 în clasament cu 32 de puncte.
O legendă a Italiei s-a convins în cazul tehnicianului român.
Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc cu 40 de puncte în clasamentul Superligii României.
Rapid rămâne în lupta pentru titlu după prima parte a sezonului.
Internaţionalul galez Brennan Johnson, coechipierul lui Radu Drăguşin la Tottenham, urmează să decidă dacă vrea să se alăture echipei Crystal Palace, după ce clubul din sudul Londrei a anunţat că este gata să ofere 35 de milioane de lire sterline pentru a-l transfera pe atacantul lui Spurs, scrie BBC.
Fostul internațional japonez Kazuyoshi Miura a anunțat marți că își continuă cariera de fotbalist profesionist, la 58 de ani, sub culorile echipei Fukushima United, din liga a treia a campionatului Japoniei, unde a fost împrumutat de actualul său club, Yokohama FC, informează AFP.
Fost internațional român, Steliano Filip a vorbit despre lupta la titlu din Superliga și a exclus o surpriză majoră în actualul sezon.
30.000.000 de € pentru transferul lui Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League au pus ochii pe român # Sport.ro
Fundașul lui Tottenham și-a revenit din accidentarea care l-a ținut 11 luni pe bară.
Barcelona vrea să își întărească lotul în această perioadă de iarnă.
Arsenal - Aston Villa, azi, 22:15. Echipe probabile + cote la pariuri + analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
Ajunși în Liga 3, cei doi nu au convins nici la acest nivel.
Finalul de an vine cu miză enormă în Premier League, unde fiecare punct contează, fie că vorbim despre lupta pentru salvare, ambițiile europene sau bătălia la titlu.
În iulie, actualul selecționer va împlini 81 de ani. Așadar, teoretic, Federația Română de Fotbal (FRF) ar trebui să aibă un plan pentru înlocuirea lui „Il Luce“, în viitorul nu foarte îndepărtat. Subiectul tocmai a fost comentat de președintele Răzvan Burleanu (41 de ani).
Real Madrid a reușit o mutare importantă în această iarnă.
Noutăți în fotbalul de la sud de Dunăre.
Elias Charalambous, pe lista unui club surpriză! Vedeta lui FCSB face lobby pentru antrenor: ”Ar trebui să-l ia în considerare!” # Sport.ro
Vedeta lui FCSB îi face lobby lui Elias Charalambous la o echipă din Europa.
Arsenal și Aston Villa se întâlnesc în ultimul meci tare al anului 2025, marți, de la 22:15, în exclusivitate pe VOYO.
Atacantul sud-american joacă la Rayados de Monterrey.
