SuperLiga: Unde face cantonamentul de iarnă FC Botoșani
HotNews.ro, 30 decembrie 2025 22:30
Fotbaliștii de la FC Botoșani, echipă aflată pe locul 3 din Superliga la finalul anului 2025, nu vor pleca în străinătate în cantonamentul de iarnă. „FC Botoșani și-a definitivat programul din această pauză competițională. Reunirea…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
22:50
Gigi Becali a fost deranjat de intenția lui Florin Tănase de a pleca de la FCSB și a dezvăluit o conversație purtată recent mijlocașul care a împlinit marți 31 de ani. Patronul FCSB, Gigi Becali,…
Acum 30 minute
22:30
Ședință cu scântei la banca centrală a SUA pentru aprobarea măsurii cerute insistent de Donald Trump # HotNews.ro
Rezerva Federală (Fed), banca centrală a Statelor Unite, a fost de acord să reducă ratele dobânzilor la ședința sa din decembrie doar după o dezbatere extrem de nuanțată privind riscurile cu care se confruntă economia…
22:30
Fotbaliștii de la FC Botoșani, echipă aflată pe locul 3 din Superliga la finalul anului 2025, nu vor pleca în străinătate în cantonamentul de iarnă. „FC Botoșani și-a definitivat programul din această pauză competițională. Reunirea…
22:30
Tudor Chirilă: „Cei patru judecători PSD care au boicotat ședințele CCR sunt doar consecința unei istorii începute în 2017” # HotNews.ro
Boicotul ședințelor Curții Constituționale nu este un incident izolat, ci rezultatul unui proces politic început în 2017, afirmă Tudor Chirilă. Într-o postare pe Facebook, artistul susține că decizii luate și tolerate de-a lungul anilor au…
Acum o oră
22:10
Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit la vârsta de 35 de ani. Familia sa a anunțat decesul, potrivit BBC. „Frumoasa noastră Tatiana a trecut în neființă în această dimineață. Ea…
22:00
Ilie Bolojan afirmă că România va avea un deficit bugetar mai mic decât cel asumat de Guvern. Condiția ca să nu crească alte taxe și impozite # HotNews.ro
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat marţi premierul Ilie Bolojan, care a afirmat că acesta va fi mai mic decât 8,4%, cifră pe care…
22:00
Românii nu vor mai avea plătită prima zi a concediului medical, a decis Guvernul în ultima ședință din acest an. Măsura vizează „concediile fictive”, spune Ministrul Sănătății # HotNews.ro
Prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită pentru angajații din România. Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie…
Acum 2 ore
21:30
Trei români, printre turiștii afectați de accidentul de telecabină din Italia. Anunț despre starea lor de la ministrul de Externe # HotNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat, marți seară, că trei români se numără printre cei aproximativ 100 de turiști care au rămas blocaţi la 3.000 de metri altitudine, pe un munte din Italia, după…
21:20
Nepoata lui Charlie Chaplin susține că trăia într-un copac când James Cameron a căutat-o să joace în noul film „Avatar” # HotNews.ro
Ceea ce i-a adus în cele din urmă împreună pe Oona Chaplin și pe James Cameron a fost ceva cu totul diferit de strălucirea premierelor cinematografice, covoarele roșii de la acestea sau bugetul uriaș din…
21:00
Marina Regală canadiană a fost desemnată marţi de către Teheran drept „organizaţie teroristă”, ca măsură de retorsiune în urma unei decizii similare a Canadei vizând Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, relatează AFP. Ministerul iranian…
Acum 4 ore
20:30
Emiratele Arabe Unite fac un pas major pentru reducerea tensiunilor din Golf și își retrag trupele din conflictul care durează de peste un deceniu # HotNews.ro
Emiratele Arabe Unite au declarat marți că își retrag forțele rămase în Yemen, o nouă evoluție pentru războiul civil izbucnit în 2014 care vine după o escaladare fără precedent a tensiunilor cu Arabia Saudită, transmite…
20:20
Ce au în comun Trump și Lukașenko. Trei experți explică cum a prins puteri „internaționala iliberală” care vrea să răstoarne ordinea globală # HotNews.ro
De la politicieni iliberali din state istoric democratice până la dictatori consacrați, lideri autoritari din întreaga lume au ideologii posibil opuse, dar împărtășesc o dorință de a personaliza puterea, de a slăbi mecanismele de control…
20:00
Jaf „ca în filmul Ocean’s Eleven”, descoperit la o bancă din Germania. Polițiștii, uimiți de metoda hoților care „au profitat de liniștea de Crăciun” # HotNews.ro
Spărgători au jefuit o bancă şi au fugit cu prada în weekend la Gelsenkirchen, oraș din vestul Germaniei, provocând un prejudiciu de 30 de milioane de euro, potrivit unei estimări, a anunțat marţi poliţia, citată…
19:40
Suedia a înregistrat după ani de zile un progres major în combaterea crimelor care au șocat Europa # HotNews.ro
Numărul incidentelor cu împușcături s-a redus în Suedia cu mai mult de jumătate de la vârful înregistrat în 2022, reflectând noile abordări ale poliției introduse de guvernul de dreapta, care se pregătește pentru alegerile parlamentare…
19:40
Noi detalii despre garanțiile de securitate discutate de Trump și Zelenski la Mar-A-Lago. Liderul de la Kiev anunță o nouă reuniune a „Coaliţiei de Voinţă” # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că va avea săptămâna viitoare o nouă întâlnire cu liderii statelor care sprijină țara sa în războiul cu Rusia. Totodată, liderul ucrainean a oferit mai multe detalii despre întâlnirea…
19:10
Comisia Europeană a virat României peste jumătate de miliard de euro pentru mari proiecte de infrastructură. Anunțul Finanțelor # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că peste 586 milioane de euro au fost virate de Comisia Europeană în conturile deschise la BNR, sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune şi…
19:00
Prima apariție a lui Ilie Bolojan după boicotul de la CCR. Ședința de Guvern are loc ACUM # HotNews.ro
Guvernul s-a reunit marți în ultima şedinţă din 2025. Pe ordinea de zi a Executivului se află mai multe proiecte de acte normative, inclusiv unele măsuri temporare în domeniul justiției. La finalul ședinței, premierul Bolojan…
19:00
VIDEO Un nou palat al președintelui Vladimir Putin, de peste 9.000 de metri pătrați, a fost descoperit pe coasta Mării Negre # HotNews.ro
Fondul de Luptă împotriva Corupției (FBK), creat de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi, a publicat marți informații despre un nou palat atribuit președintelui rus Vladimir Putin, în peninsula Crimeea anexată, transmite agenția EFE, citată de…
Acum 6 ore
18:40
Creatorul virusului care a dus un gigant tech în Spania a fost descoperit după 33 de ani # HotNews.ro
După 33 de ani, Bernardo Quintero a decis că a venit momentul să găsească persoana care i-a schimbat viața – programatorul anonim care a creat un virus informatic ce îi infectase universitatea cu decenii în…
18:10
Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza și alți mulți artiști cunoscuți protestează față de o ordonanță privind drepturile de autor: „Plata drepturilor devine opțională” # HotNews.ro
Peste 300 de artiști, autori și profesioniști din industria muzicală, printre care Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza, Adrian Despot și Damian Drăghici, au semnat o scrisoare de protest față de un proiect de Ordonanță…
17:50
Ninsoarea abundentă paraliează traficul pe Valea Oltului. S-au format coloane de mașini de câțiva kilometri / Cum se circulă în țară # HotNews.ro
Circulaţia rutieră pe pe DN 7 – Valea Oltului se desfăşoară cu dificultate marți seară, din cauza ninsorilor abundente. Pe o porțiune de drum, traficul este complet blocat după ce un TIR staționat pe carosabil…
17:50
Dmitri Medvedev îl amenință cu moartea pe Zelenski și spune că trupul său ar trebui expus într-un muzeu din Rusia: „Doamna cu coasa îi suflă în ceafă” # HotNews.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat marți cu moartea pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj presărat cu insulte pe care l-a publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, informează agenția DPA, citată de Agerpres.…
17:40
Ministerul Sănătății promite intervenții prin chirurgie robotică în spitale de stat, începând de anul viitor: „Pacienții nu vor mai fi nevoiți să caute soluții în afara țării” # HotNews.ro
Ministerul Sănătății anunță intenționează ca, începând de anul viitor, să ușureze accesul pacienților la intervenții efectuate prin chirurgie robotică, în spitalele de stat. Instituția condusă de Alexandru Rogobete intenționează să finanțeze direct spitalele publice care…
17:20
Un fost magnat rus spune că un singur mesaj care a înfuriat Kremlinul l-a costat 9 miliarde de dolari # HotNews.ro
Fostul magnat rus din domeniul bancar Oleg Tinkov spune că un singur mesaj pe care l-a publicat pe Instagram, în care a condamnat războiul din Ucraina, l-a costat aproape 9 miliarde de dolari fiindcă autoritățile…
17:20
Anul care se încheie intră în top 3 cei mai calzi ani de când există date meteo la nivel mondial, iar în total au fost mai mult de 150 de evenimente meteo extreme grave peste…
17:10
Gărzile medicilor ar putea fi recunoscute ca vechime în muncă – proiect de lege depus la Parlament # HotNews.ro
Gărzile efectuate de medici, obligatorii prin contract, ar putea fi recunoscute oficial ca vechime în muncă. Prevederea apare într-un proiect de lege depus la Parlament de un senator AUR. Inițiativa legislativă „propune alinierea statutului personalului…
Acum 8 ore
16:50
Guvernul Poloniei propune „contracte de coabitare” pentru cupluri ca să rezolve o problemă sensibilă politic # HotNews.ro
Guvernul Poloniei a aprobat marți un proiect de lege care introduce „contracte de coabitare” pentru cuplurile care locuiesc împreună, o măsură de recunoaștere a uniunilor între persoane de același sex în una țările din Uniunea…
16:50
Controversă în jurul unei numiri făcute de ministrul Economiei. Șefa sa de cabinet, condamnată cu suspendare în urmă cu 10 ani pentru abuz în serviciu / Irineu Darău explică: „A fost reabilitată în anul 2020” # HotNews.ro
Șefa de cabinet a noului ministru USR al Economiei, Irineu Darău, a fost condamnată definitiv în anul 2015 la 2 ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz în serviciu și fals intelectual, scrie publicația BizBrașov.…
16:40
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia este definitivă # HotNews.ro
Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangalia acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Constanţa. Decizia este definitivă. „Respinge contestaţia formulată de…
16:40
Nu mai sunt la modă Seria 3 și C Class pentru manageri. Companiile renunță la sedanurile de clasă medie pentru angajații de top și migrează spre un nou segment de mașini # HotNews.ro
Sedanurile elegante cu care „corporatiștii” și managerii erau obișnuiți, de la BMW Serie 3, Mercedes C Class sau Audi A4, ca să nu mai vorbim de mult mai accesibilul VW Passat, nu mai sunt la…
16:20
Un român înarmat cu un ciocan, arestat după ce a atacat doi pasageri la metroul din Paris # HotNews.ro
Bărbatul în vârstă de 26 de ani, născut în România, a încercat, luni, să jefuiască o pasageră, la staţia Temple, din centrul capitalei franceze. Ulterior, el a atacat-o pe fată și pe un alt pasager…
16:10
Guvernul vrea să diminueze cu o zi numărul de zile de concediu medical plătite de stat. Proiectul, pe agenda ședinței de azi # HotNews.ro
Guvernul vrea să diminueze cu o zi numărul de zile de concediu medical plătite din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. Măsura apare într-un proiect de Ordonanță de Urgență aflat pe agenda ședinței de marți,…
16:10
BREAKING Una dintre reformele lui Bolojan, blocată în instanță / Reorganizarea ANCOM, suspendată de Curtea de Apel București # HotNews.ro
Sindicatul salariaților din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR), a avut câștig de cauză la Curtea de Apel în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în comunicații,…
15:50
Una dintre legendele fotbalului japonez a semnat un nou contract la 58 de ani: „Promit că voi da tot ce am” # HotNews.ro
Legendarul fotbalist japonez Kazuyoshi Miura, acum în vârstă de 58 de ani, a semnat un nou contract de împrumut cu formația Fukushima United, din a treia divizie profesionistă, ceea ce înseamnă că se va pregăti…
15:40
Trei investitori din „The Big Short” numesc toți un trend economic despre care sunt încrezători că va continua în 2026 # HotNews.ro
Michael Burry e cel mai faimos dintre investitorii care au prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2007, care a declanșat criza economică globală, însă nu a fost singurul. Trei dintre ei, de asemenea prezentați…
15:40
Guvernul este acuzat că vrea să instaureze, prin OUG, monopol pe piața muncitorilor străini / Agențiile de recrutare spun că va crește riscul de migrație ilegală # HotNews.ro
Asociația Agențiilor de Recrutare Internațională acuză Guvernul că pregătește instaurarea unui monopol în domeniul furnizării de muncitori străini, printr-o Ordonanță de Urgență publicată în transparență decizională pe 23 decembrie. Proiectul de OUG ar urma să…
15:40
Blocaj major în Tunelul Canalului Mâneci. Cu o zi înainte de Revelion, toate trenurile Eurostar dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt suspendate # HotNews.ro
Eurostar, serviciul de trenuri de mare viteză care leagă Marea Britanie de Europa continentală, a anunțat marţi la prânz suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles” până la noi ordine, din cauza unor…
15:10
VIDEO Zeci de oameni au rămas blocați la 3.000 de metri altitudine, pe un munte din Italia, într-un accident de telecabină # HotNews.ro
Aproximativ o sută de persoane au rămas blocate în zona Pasului Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri, în comuna Macugnaga, regiunea italiană Piemont, după ce telecabina în care se aflau a lovit…
15:00
Agenția de rating financiar Moody’s a retrogradat luni seara ratingul de credit al orașului Budapesta la categoria speculativă, invocând un „risc crescut de neplată” pe fondul tensiunilor dintre primarul ecologist și guvernul naționalist al lui…
Acum 12 ore
14:50
„Nu avem timp, nu mai răbdăm și suntem obosiți”. Antreprenorii și contabilii se plâng că Reges Online a picat și cer prelungirea termenului # HotNews.ro
Cu o zi înainte de expirarea termenului (31 decembrie 2025), antreprenorii și contabilii se confruntă cu probleme la trecerea de la Revisal la Reges Online. Pe grupurile de Facebook, mulți au semnalat că sistemul a…
14:40
Fețele Bucureștiului, misterioasele chipuri care păzesc casele de epocă din oraș. Mascaronii și facinanta lor poveste # HotNews.ro
Din toate elementele arhitecturale care înfrumusețează clădirile de epocă din București, tainicii mascaroni continuă să uimească și să atragă trecătorul atent la detalii. Poate te-ai întrebat și tu ce reprezintă aceste măști, ce rost au,…
14:30
România va construi, practic, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație # HotNews.ro
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat marți secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și, ca element transfrontalier, va implica și…
14:30
VIDEO Belarusul a prezentat rachetele rusești cu capacități nucleare instalate pe teritoriul său # HotNews.ro
Belarusul a publicat marți un clip video pentru a arăta că pe teritoriul său a fost instalat sistemul rus de rachete hipersonice Oreșnik cu capacități nucleare, o evoluție care consolidează capacitatea Moscovei de a ataca…
14:20
Investitorii români sunt mai mulți, însă cei străini domină financiar, arată o analiză a bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme # HotNews.ro
Economia românească funcționează cu două structuri distincte: una dominată numeric de companii românești și alta dominată financiar de jucători străini, arată o analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme,…
14:20
Dilema de la Craiova: câte animale de companie pot locui într-un apartament? / Primăria e dată în judecată după ce a limitat numărul la doi câini sau două pisici: „Ce facem cu al treilea animal identificat într-o casă?” # HotNews.ro
O decizie luată în 27 noiembrie de Consiliul Local Craiova care limitează la cel mult doi câini sau două pisici numărul animalelor de companie care pot locui într-un apartament i-a deteminat pe unii dintre locuitori…
14:10
Un cunoscut actor va fi manager al Teatrului Național / Ministrul Culturii: „Nu cred că trebuie să vi-l prezint” # HotNews.ro
Actorul Adrian Titieni va fi noul manager interimar al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2026, a anunţat marţi ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, potrivit Agerpres. „Vă anunţ că…
14:10
Bărbatul care a violat șase copile, între care fiica sa, a primit aproape 30 de ani de închisoare. Decizie finală în cazul care a șocat Alba # HotNews.ro
Bărbatul din Cugir, județul Alba, care a violat și agresat sexual de zeci de ori șase fetițe, cu vârste de 6, 8 și 9 ani, una dintre ele fiind chiar fiica sa, a fost condamnat definitiv…
14:10
Taxe și impozite locale 2026 Ploiești. Cu cât se majorează taxele pe clădiri și mașini la anul # HotNews.ro
Autoritățile locale au votat marți, 30 decembrie, proiectul privind majorarea taxelor și impozitelor locale din 2026 de la Ploiești. Astfel, de la anul, ploieștenii vor plăti impozite la clădiri cu aproximativ 80% mai mari, transmite…
13:50
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu intră în afaceri cu oțel, prin preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara # HotNews.ro
ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, un acord de principiu cu UMB Steel SRL privind vânzarea tuturor activelor sale, pentru un preț total de 12,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA, potrivit unui raport…
13:50
Consiliul Local Oradea a aprobat pe 19 decembrie impozitele și taxele locale pentru anul 2026, introducând modificări importante pentru proprietari și contribuabili. Potrivit hotărârii aprobate, cotele de impozitare pentru clădiri se mențin la nivelul celor din anul…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.