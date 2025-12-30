Cele mai scumpe mașini vândute la licitație în 2025
Economica.net, 30 decembrie 2025 22:30
Anul 2025 a înregistrat vânzări importante la licitații, cu peste douăzeci de modele excepționale vândute pentru zeci de milioane de euro.
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Cum arată lucrările la lotul 4 Glina – Pantelimon, pe care UMB ar putea să-l finalizeze anul viitor # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului, care ar putea fi gata în 2026. Imaginile vizează în special viaductul Cernica, cea mai dificilă structură din A0.
Grupul finlandez Metso, unul dintre cei mai mari producători globali de echipamente pentru industria de minerit și agregate, va deschide un centru de producție la Oradea în 2026.
Anul 2025 a înregistrat vânzări importante la licitații, cu peste douăzeci de modele excepționale vândute pentru zeci de milioane de euro.
Ianuarie 2026, moment crucial pentru România. Marile agenții de rating se pronunță dacă ne duc în categoria „junk” # Economica.net
Intrăm în "junk" sau rămânem in investment grade? În ianuarie 2026, principalele agenții de rating își vor prezenta rapoartele asupra evoluției economiei românești iar deficitele gemene vor juca un rol esențial. Economiștii șefi din bănci și CFA România sunt de părere că vom mai fi ”păsuiți” încă o dată. Care ar fi de fapt impactul unui downgrade pentru România?
Program Masa sănătoasă – Peste jumătate de milion de copii vor beneficia de o de o masă caldă sau un pachet alimentar. Care va fi valoare mesei zilnice # Economica.net
Peste 540.000 de copii - preşcolari şi elevi din învăţământul preuniversitar - vor beneficia anul viitor de o masă caldă sau un pachet alimentar, cu o valoare zilnică de 16,5 lei pentru fiecare copil, în cadrul programului naţional "Masă sănătoasă".
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat, marţi, premierul Ilie Bolojan, care a precizat că acesta va fi mai mic decât 8,4%, cifră pe care Guvernul şi-a propus-o.
Câţi muncitori străini noi vor veni în România, în 2026 – Anunţ oficial de la Guvern # Economica.net
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, a anunţat marţi Ministrul Muncii.
Ultimul anunţ al lui Bolojan pe 2025, după decizia CCR. Ce spune despre taxele şi impozitele din 2026 – Cele mai importante declaraţii # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că dacă vom fi pridenţi nu va fi nevoie de creşteri de taxe şi impozite în 2026. SDe asemenea, prim-ministrul a declarat că România va avea un deficit bugetar mai mic decât 8,4%, nivelul propus în varianta precedentă. Iată cele mai importante declaraţii.
Criză la arabi – Emiratele Arabe Unite se retrag din Yemen, pentru a preveni agravarea tensiunilor cu Arabia Saudită # Economica.net
Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat marţi că îşi vor retrage toate forţele din Yemen, după ce au primit un ultimatum din partea Arabiei Saudite, aliatul său în lupta împotriva rebelilor Houthi, şi a guvernului yemenit recunoscut internaţional de a părăsi Yemenul în termen de 24 de ore, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
România scrie istorie la bursă. BVB a depăşit pragul de 500 miliarde de lei, capitalizare bursieră. Recorduri şi pentru titlurile de stat # Economica.net
Capitalizarea tuturor companiilor listate pe Bursa de la Bucureşti a depăşit în premieră în acest an pragul de 500 miliarde de lei iar valoarea totală tranzacţionată pe toate pieţele, cu toate instrumentele financiare, a depăşit recordul din anul 2023, ajungând la peste 43,6 miliarde de lei.
Conflict între giganţii din Orientul Mijlociu. De ce se „ceartă” Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite – Protagoniştii şi mizele crizei din Yemen # Economica.net
Escaladarea tensiunilor din sudul Yemenului între Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite (EAU) a scos la suprafaţă conflictele interne din cadrul coaliţiei împotriva rebelilor Houthi, Arabia Saudită acuzând EAU că îi ameninţă securitatea naţională, în contextul ofensivei secesioniste din partea de sud a Yemenului, relatează marţi agenţia EFE.
Randamente uimitoare pentru cele mai performante cinci fonduri de investiţii din România. Activele nete au crescut cu 23,5%, în 2025 (date oficiale) # Economica.net
Activele nete ale celor 250 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, au crescut în luna noiembrie cu 3,2%, până la nivelul de 59,7 miliarde lei (11,7 miliarde euro), iar pentru întregul an 2025 majorarea este de 23,5%, conform datelor transmise de Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).
Peste o jumătate de miliard de euro, bani europeni pentru Transporturi, au intrat în conturile deschise de la BNR – Nazare # Economica.net
Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la Banca Naţională a României, peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021-2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Declaraţie şocantă din Rusia. Ameninţare cu moartea pentru Zelenski – „Doamna cu coasa” va veni în curând pentru Zelenski, ameninţă Dmitri Medvedev # Economica.net
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.
O lege controversată a fost aprobată de Guvernul din Polonia. Ce înseamnă pentru căsătorii, comunitatea LGBT şi catolicii dintr-o ţară conservatoare # Economica.net
Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce 'contracte de coabitare' pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora, o măsură de recunoaştere a uniunilor de acelaşi sex într-o ţară majoritar catolică şi una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane LGBT, transmite Reuters.
Rusia a atacat marţi infrastructura din regiunea Odesa (sud), avariind o navă civilă şi instalaţii în porturile "Pivdenîi" (cunoscut mai mult sub denumirea sa rusească Iujnîi) şi "Cernomorsk" de la Marea Neagră, a declarat viceprim-ministrul Oleksi Kuleba, citat de Reuters.
Reorganizarea ANCOM pregătită de Bolojan, suspendată de Curtea de Apel București – Snoop.ro # Economica.net
Sindicatul salariaților din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR), a avut câștig de cauză la Curtea de Apel Bucureşti în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în comunicații, scriu jurnaliștii de la Snoop.ro.
Interzicerea paharelor de unică folosinţă care conţin plastic, în Franţa, amânată cu patru ani # Economica.net
Interzicerea în Franţa a paharele de unică folosinţă care conţin plastic şi care trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 a fost, în cele din urmă, amânată de guvern până în 2030, potrivit unui decret oficial publicat marţi, informează AFP.
PostNord, compania publică de serviciu poştal din Danemarca, va înceta să mai distribuie scrisori începând de miercuri, 31 decembrie, ceea ce va pune capăt unei tradiţii de 401 de ani, însă trimiterea de scrisori va fi posibilă în continuare prin intermediul unei companii private, informează agenţia EFE.
Pacea ar putea fi obţinută în Ucraina în câteva săptămâni, a apreciat marţi premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie prin videoconferinţă cu alţi lideri europeni susţinători ai Ucrainei, relatează Reuters.
Guvernul italian a aprobat producţia de vin fără alcool după mai mulţi ani de opoziţie faţă de acest produs, transmite DPA.
Legumicultorii români pot accesa, începând din 19 ianuarie 2026, fonduri europene de peste 151 de mil. euro # Economica.net
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că legumicultorii români pot accesa, începând din 19 ianuarie 2026, fonduri europene pentru investiţii în sectorul legume şi cartofi, bugetul total alocat fiind de peste 151 de milioane de euro.
Ţinta de reducere a deficitului bugetar, atinsă doar prin gestionarea fermă a resurselor publice şi o colectare eficientă a veniturilor – PwC România # Economica.net
Ţinta de reducere a deficitului bugetar va putea fi atinsă doar printr-o gestionare fermă a resurselor publice şi printr-o colectare mai eficientă a veniturilor, atrag atenţia reprezentanţii PwC România.
Autostrada Unirii A8: Ultimii 15,5 km, relansați la licitație. România va construi și primii 5 km din Republica Moldova # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere anunță marți lansarea licitației pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8 Târgu Neamț - Iași - Ungheni, ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova, contract care urmează să fie finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe.
Târgul de Crăciun din Timişoara a atras de la deschiderea sa, pe 30 noiembrie, peste 1,7 milioane de vizitatori, informează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara (CCMT).
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării.
Kazahstan a confirmat planurile sale de a construi mai multe cazinouri pe întreg teritoriul ţării, pentru a stimula turismul.
În 2026 va avea loc un adevărat val de seriale Marvel - „Wonder Man", „Daredevil: Born Again" (Daredevil: Renaşterea) sau „VisionQuest" - dar şi de adaptări literare, precum „East of Eden" (La răsărit de Eden, John Steinbeck), „The Testaments" (Testamentele, Margaret Atwood), „Pride and Prejudice" (Mândrie şi prejudecată, Jane Austen) sau „La casa de los espritus" (Casa spiritelor, Isabel Allende).
Târgurile de Crăciun organizate de PMB la București au atras peste 1,5 milioane de vizitatori # Economica.net
Peste 1,5 milioane de vizitatori, 30 de zile pline de evenimente şi zeci de concerte live este bilanţul celor trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Municipiului Bucureşti în trei locuri emblematice ale oraşului: Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi esplanada Operei Naţionale.
Moneda naţională s-a depreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0963 lei, în creştere cu 0,43 bani (+0,08%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0920 lei.
Exporturile de gaze naturale ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, atingând cel mai redus nivel începând de la mijlocul anilor 1970, ca urmare a închiderii rutei ucrainene şi pe măsură ce Uniunea Europeană elimină treptat importurile de combustibili fosili din Rusia.
Restricţii de circulaţie pe DN7 pentru vehiculele peste 7,5 t în perioada Anului Nou # Economica.net
Restricţii de tonaj pe DN7 au fost introduse în ultima zi a anului 2025 şi în primele două zile ale anului viitor, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
SOCAR Petroleum SA adaugă la rețeaua sa trei benzinării în județele Sălaj, Suceava și Satu-Mare și încheie anul 2025 cu 91 de stații de distribuție de carburanți în România.
În 2026 este programată deschiderea a 255 km noi de autostradă şi drum expres în România # Economica.net
Reţeaua de drumuri de mare viteză a României a crescut în anul 2025 cu 146 de kilometri noi de autostradă şi drum expres, iar în 2026 este programată deschiderea a 255 de kilometri.
TIMELAPSE CNIR 2025: Contracte de 23 de miliarde de lei semnate pentru construirea a 190 km de autostradă # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) prezintă marți retrospectiva anului 2025, unul important pentru compania la început de drum, în care au fost semnate primele opt contracte, în valoare de 23 de miliarde de lei.
Guvernul a elaborat un proiect de act normativ prin care se aduc modificări actualului sistem de examinare și avizare a investițiilor străinde directe.
O furtună de iarnă a perturbat traficul în regiunea nordică finlandeză Laponia, în weekend, ceea ce a condus la implementarea unor măsuri de urgenţă pe aeroporturi. Sute de pasageri au rămas blocaţi, iar anulările şi întârzierile zborurilor s-au prelungit până luni.
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, marţi, la 6,14% pe an, de la 6,17% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Guvernul de la New Delhi susține că India a depășit Japonia devenind a patra economie a lumii # Economica.net
India a devansat Japonia devenind a patra economie a lumii, iar oficialii de la New Delhi speră să depăşească Germania în următorii trei ani, conform calculelor economice de sfârşit de an publicate luni seara de Guvernul de la New Delhi.
Începând cu 3 februarie 2026, Bulgaria va introduce o vignetă de o zi pentru autoturisme de până la 3,5 tone, valabilă 24 de ore pe întreaga rețea rutieră națională, la un preț de 4,09 euro (8 leva), potrivit presei bulgarie,
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că sunt valori ridicate de trafic pe DN 1 Ploieşti - Braşov, unde se circulă în coloană între localităţile Breaza de Jos şi Comarnic, pe sensul dinspre Bucureşti către Braşov.
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere şedinţa de marţi, iar rulajul se cifra la 6,8 milioane de lei (1,3 milioane euro), după primele 30 de minute de tranzacţionare.
Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara, care a oprit definitiv producţia, a semnat un acord cu grupul UMB patronat de cunoscutul constructor român Dorinel Umbrărescu, pentru vânzarea activelor sale şi transferul anumitor datorii aferente, inclusiv obligaţiile de mediu, potrrivit unui raport curent transmis BVB.
Grupul bancar american Citigroup a anunţat luni că board-ul său a aprobat vânzarea subsidiarei sale ruseşti, AO Citibank, către Renaissance Capital.
Ministrul rus de Externe: Occidentul trebuie să înţeleagă că Rusia deţine iniţiativa strategică în Ucraina # Economica.net
Occidentul trebuie să înţeleagă faptul că Rusia deţine iniţiativa strategică în Ucraina, pe măsură ce discuţiile avansează privind o posibilă soluţionare a conflictului, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un amplu interviu publicat luni seară de RIA.
România extremelor: soare și drumuri uscate în sud, viscol și ninsoare în nord și la munte # Economica.net
În timp ce în zona de sud a României ziua de 30 decembrie 2025 a debutat cu soare, în nord sunt zone cu viscol care afectează inclusiv traficul rutier.
Danemarca achiziționează avioane militare din SUA în ciuda tensiunilor cu privire la Groenlanda # Economica.net
Statele Unite ale Americii au anunţat luni că au aprobat vânzarea de avioane de vânătoare către Danemarca pentru suma totală de 1,8 miliarde de dolari.
Nouă amânare pentru centralele pe gaze de la Turceni și Ișalnița. A fost cerută de ofertanți, printre care e și un gigant din China # Economica.net
Termenele de depunere ale ofertelor pentru construirea celor două centrale elecctrice pe gaze în ciclu combinat din Oltenia, de 475 MW de la Turceni și 850 MW de la Ișanița au fost prelungite cu o lună, până la 31 ianuarie, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice.
Schimbările climatice au crescut incidența fenomenelor meteo extreme. Milioane de oameni se află la limita capacităţii lor de adaptare # Economica.net
Multe evenimente meteorologice extreme din ultimul an au fost mai probabile sau mai intense din cauza schimbărilor climatice, conform unui raport al iniţiativei World Weather Attribution (WWA) publicat marţi.
Exporturile globale de gaze naturale lichefiate au înregistrat cea mai mare creştere din ultimii trei ani # Economica.net
Exporturile globale de gaze naturale lichefiate (GNL) au înregistrat în 2025 cea mai mare creştere din ultimii trei ani, odată cu intrarea în funcţiune a unor noi facilităţi de producţie în America de Nord.
